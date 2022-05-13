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Полянский назвал НАТО врагом России
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НАТО является врагом России, сам альянс также считает Россию врагом, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Я не военный, но я знаю, что НАТО очень недружественный к нам блок. Это враг, и НАТО само признавало, что Россия – это враг», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на UnHerd News.
В четверг Полянский заявил, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Кроме того, он указал, что Россия не видит сейчас дипломатических вариантов решения сложившейся ситуации вокруг Украины из-за позиции Киева.
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Финские СМИ: Решение о вступлении в НАТО приведет к прекращению поставок газа из РФ
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Россия может прекратить поставки газа в Финляндию уже 13 мая в ответ на решение страны вступить в НАТО, об этом сообщило издание Iltalehti со ссылкой на высокопоставленных чиновников страны.
По информации газеты, ранее ожидалось, что прекращение поставок случится 23 мая, когда подойдет очередной срок оплаты. Однако финские парламентарии Вилле Тавио и Хьяллис Харкимо допустили, что отключение может произойти и раньше, передает «Фонтанка».
Отмечается, что прекращение поставок газа из России «вызовет серьезные проблемы» для ряда финских предприятий и производства продуктов питания.
Ранее сообщалось, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, об этом говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин. «Мы надеемся, что шаги, которые необходимы для принятия этого решения, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.
В прошлую пятницу Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
В МИД назвали новым флангом угрозы России желание НАТО присоединить Финляндию.
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Силы спецопераций Белоруссии развернули в рамках проверки
Создание 20-тысячной группировки украинских войск требует реакции, Минск в рамках проверки разворачивает на юге подразделения сил спецопераций, сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич.
«Созданная вооруженными силами Украины группировка на южном операционном направлении общей численностью до 20 тыс. человек также требует от нас реакции», – приводит слова Гулевича Telegram-канал минобороны республики.
Начальник генштаба ВС Белоруссии подчеркнул, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие у границ республики. «Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении», – отмечается в заявлении.
Гулевич сказал, что появление в акватории Средиземного и Балтийского морей группировки, несущей крылатые ракеты морского и воздушного базирования, увеличение авиационной группировки в Польше и странах Балтии свидетельствуют «о нарастающей угрозе для Республики Беларусь».
«С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», – подчеркнул глава генштаба.
Он также сообщил, что в рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на западное и северо-западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы. «Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование», – продолжил Гулевич.
В минобороны республики сообщили, что Белоруссия в рамках проверки территориальной обороны в мае проведет формирование территориальных войск в двух районах на юге и западе страны. «(…) с 10 мая 2022 года исполнительными комитетами Брестской и Гродненской областей осуществляется формирование территориальных войск Кобринского и Лидского районов соответственно», – говорится в сообщении.
Отмечается, что из запаса на военные сборы планируется призвать около 430 человек. По окончании формирования воинских частей территориальных войск призванный личный состав приступит к выполнению задач по охране и обороне важных объектов.
«Проводимые мероприятия направлены на повышение способности местных органов управления по формированию территориальных войск и готовности органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск к выполнению задач по предназначению», – подчеркивается в сообщении.
Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики сделали выводы из спецоперации России на Украине.
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Коротченко сказал, как Россия может парировать военную угрозу с территории Финляндии
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«Потребуется порядка 5–7 лет, прежде чем мы развернем дееспособную инфраструктуру парирования угрозы с опорой на силы общего назначения», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее власти Финляндии сообщили о намерении подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни.
«Теперь соседняя с нами нейтральная страна становится плацдармом для размещения сил и средств, которые могут быть использованы для агрессии и удара по России», – отметил Игорь Коротченко. «Учитывая протяженность российско-финской границы, это серьезно ухудшит ситуацию с безопасностью для северо-западных регионов России в целом», – подчеркнул собеседник.
«На территории Финляндии может появиться любое вооружение, имеющееся у альянса, включая тактическое ядерное оружие. Например, Финляндия уже заявила, что хочет закупать американские истребители пятого поколения F35, являющиеся носителями ядерного оружия», – рассказал собеседник.
«Ситуация усложняется еще и тем, что у финнов есть территориальные претензии к России, которые не оформлены официально, но могут быть выдвинуты в любой момент», – добавил он. «На сегодняшний день у России нет таких сил общего назначения, которыми мы сможем быстро и одномоментно парировать эту угрозу. Создание новых группировок войск на границе с Финляндией потребует длительного времени и больших финансовых затрат», – добавил Коротченко.
«Потребуется порядка 5–7 лет, прежде чем мы развернем дееспособную инфраструктуру парирования угрозы с опорой на силы общего назначения», – добавил он. «Поэтому парировать неблагоприятное для нас изменение военно-стратегической ситуации мы можем лишь одним образом – передачей тактического ядерного оружия в войска Западного военного округа и на Балтийский флот», – пояснил собеседник.
«Для этого нужно установить тактические ядерные боевые заряды на соответствующие носители – ракетные комплексы «Искандер» и крылатые ракеты морского базирования «Калибр», – продолжил он. «Прямое ядерное сдерживание не означает нашу агрессию. Но в случае агрессии против нас мы будем вынуждены нанести ответные тактические ядерные удары по территории Финляндии, Швеции, по военным объектам и инфраструктуре НАТО в прилегающих государствах», – резюмировал собеседник.
Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин. «Мы надеемся, что шаги, которые необходимы для принятия этого решения, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.
В прошлую пятницу Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга. Об этом написал в статье для журнала Economist экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.
Автор публикации напомнил, что Кремль предупредил о последствиях вступления новых членов в альянс. Так, по мнению российской стороны, этот шаг поставит крест на безъядерном статусе Балтийского моря, передает РИА «Новости».
«Если главный страх НАТО – это запуск российского тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией», – отметил автор публикации.
Таким образом, количество стран-членов НАТО в ближайшее время может увеличиться до 32, поскольку вслед за Финляндией 16 мая свою заявку на вступление в альянс намерена подать и Швеция.
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В Китае допустили появление войск НАТО под Петербургом
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При вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга, написал в статье для журнала Economist экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.
Автор публикации напомнил, что Кремль предупредил о последствиях вступления новых членов в альянс. Так, по мнению российской стороны, этот шаг поставит крест на безъядерном статусе Балтийского моря, передает РИА «Новости».
«Если Финляндия вступит в НАТО, что вполне вероятно, войска альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга», – обратил внимание Чжоу Бо.
Китайский военный обозреватель призвал Североатлантический альянс серьезно отнестись к позиции России по этому вопросу.
«Иронично, что чем более популярным становится НАТО, тем в меньшей безопасности оказывается Европа. <...> Если главный страх НАТО – это запуск российских тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить [президента России] Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией», – отметил автор публикации.
Ранее Финляндии и Швеции посоветовали вступать в НАТО, пока Россия «занята». Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
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Байдена заподозрили в намерении развязать войну между Россией и НАТО
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Администрация президента США Джо Байдена, возможно, планирует развязать войну между НАТО и Россией, используя как повод вторжение Польши на Западную Украину, пишет в колонке для American Conservative полковник в отставке, экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.
Бывший советник министра обороны США отметил, что успехи российских военных в боях на территории бывшей советской республики и плачевное положение ВСУ пошли вразрез с планами Вашингтона.
«Столкнувшись с однозначным провалом американской помощи даже на фоне притока нового оружия для спасения украинских сил от неминуемой гибели, администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Похоже, выход предложила Польша. <...> По неподтвержденным данным из Варшавы, <...> польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины», – приводит слова Макгрегора РИА «Новости».
Офицер добавил, что контролируемый Соединенными Штатами Киев без проблем даст разрешение для интервенции Варшавы, которое необходимо для легитимизации боевых действий такого масштаба. А возможные инциденты между польскими и российскими военными Вашингтон рассчитывает использовать в своих интересах.
«Администрация Байдена может надеяться, что любое столкновение россиян и поляков <...> повлечет за собой созыв Совета НАТО, где встанет вопрос о применении статьи пять», – пояснил Макгрегор.
Он указал, что сейчас сложно предположить, насколько легитимным поводом для вмешательство НАТО в конфликт в глазах членов альянса станет польская интервенция, поэтому конкретные действия Вашингтон планирует оставить на усмотрение каждой страны.
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В прошлую среду министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Британские СМИ: Россия не боится ЗРК Patriot в Швеции
Россия не опасается поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 в Швецию, однако выступает против размещения контингента США в стране, написал в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Ихаб Мокбель.
Автор публикации напомнил, что в ноябре прошлого года страна получила от Соединенных Штатов передовые ЗРК стоимостью 3,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».
«Россия не боится шведских зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 (также известные как «Система ПВО-103») и уж точно не боится ВМС Швеции», – высказался Мокбель.
Как отметил обозреватель, критическая позиция Москвы по поводу контингента США в Швеции и Финляндии объясняется риском переброски современного незадекларированного американского оружия на территорию скандинавской страны.
Мокбель также указал на слабое место зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3.
«Главная проблема этих комплексов состоит в том, что они в первую очередь разрабатывались для противодействия самолетам, а не ракетам. Иначе почему Саудовская Аравия не приобрела Patriot PAC-3 вместо российских комплексов С-400 «Триумф», если они действительно такие эффективные?» – заключил обозреватель.
Ранее НАТО выразило готовность разместить дополнительные силы вокруг Швеции.
Напомним, в августе 2021 года компания Lockheed Martin сообщила, что на полигоне в американском штате Нью-Мексико прошли успешные испытания модернизированных управляемых ракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot.
В Кремле заявили об анализе действий НАТО у границ России
Россия наблюдает и тщательно анализирует все, что связано с действиями, которые меняют конфигурацию НАТО у границ России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «за всем, что связано с действиями, которые способны так или иначе менять конфигурацию альянса (НАТО) у наших границ, мы наблюдаем самым внимательным образом, это предмет весьма и весьма тщательного анализа», передает ТАСС.
Между тем финский премьер-министр Санна Марин заявила в интервью японскому телеканалу NHK, что «сейчас много голосов как граждан, так и членов парламента, поддерживающих вступление в альянс, решение по этому вопросу будет принято в течение одной недели». По ее словам, важно, чтобы НАТО «быстро осуществил процедуру одобрения (возможной заявки), на этот счет мы также ведем дискуссии».
Представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе заявила на брифинге, что неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО с участием представителей Финляндии и Швеции состоится 14-15 мая в Берлине. Она выразила мнение, что предстоящие переговоры призваны усилить политическое значение НАТО.
Также стало известно, что Великобритания и Швеция подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности, аналогичная декларация будет подписана позднее в среду и с Финляндией, передает РИА «Новости».
Декларации предполагают кардинальные изменения в сфере обороны и сотрудничества по вопросам безопасности между Великобританией и каждой из этих стран. В частности, соглашения предусматривают наращивание обмена развединформацией, совместных военных учений, а также усиление сотрудничества в переброске персонала и техники.
Указывается, что «премьер-министр (Британии Борис Джонсон) обозначит намерение Великобритании поддержать вооруженные силы двух стран в случае кризиса или нападения».
Ранее Финляндии и Швеции посоветовали вступать в НАТО, пока Россия «занята».
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Президент и премьер Финляндии выступили за вступление в НАТО
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Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, говорится в распространенном финской газетой «Хельсингин саномат» совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин.
«Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, которые еще необходимы для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.
По мнению властей, членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии.
При этом политики заявляют, что Финляндия должна как можно скорее подать заявку на вступление в НАТО. «Финляндия должна в срочном порядке подать заявку на членство в НАТО», – отмечено в заявлении.
Ранее финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что возможное вступление Финляндии в НАТО повлечет последствия для отношений с Москвой, но не приведет к нападению со стороны России.
В прошлую пятницу премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
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В Кремле рассказали о действиях России в случае вхождения Финляндии в НАТО
Россия начнет проработку мер для обеспечения своей безопасности, если Финляндия вступит в НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он объяснил, что практический ответ России на вхождение Финляндии в альянс будет зависеть от того, в чем будет выражаться в дальнейшем этот процесс расширения, насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к российским границам.
«Разумеется, если вы помните, есть действующее поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО, то есть НАТО движется в нашу сторону. Поэтому, конечно, это все станет элементами для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Представитель Кремля также заявил, что вопрос о том, почему Финляндия изменила свою позицию и отказалась от внеблокового статуса, надо задавать властям этой страны.
«Вы знаете, что Финляндия присоединилась к недружественным шагам, которые были предприняты в рамках ЕС по отношению к нашей стране. Это не может не вызывать нашего сожаления и является причиной для наших соответствующих зеркальных ответов», – сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, об этом говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин. «Мы надеемся, что шаги, которые необходимы для принятия этого решения, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.
В прошлую пятницу Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
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Позиция России по вопросу возможного вступления Украины в ЕС изменилась
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С момента переговоров в Стамбуле российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Как заявил Полянский, когда шли переговоры в Стамбуле, Москва «не очень беспокоилась по поводу Евросоюза». Однако с тех пор «ситуация изменилась». Это произошло «после заявления господина Борреля», который сказал, что «война должна быть выиграна на поле боя», пояснил Полянский.
Он полагает, что сейчас позиция по поводу возможного вступления Украины в ЕС «более похожа на позицию относительно вступления Украины НАТО». Полянский указал, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву, в этом смысле Москва не видит видит большой разницы между ЕС и НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на UnHerd News.
В конце марта в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Тогда Москва заявила, что «не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз». Однако в апреле глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
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В Госдуме назвали сроки начала кризиса на Западе из-за антироссийских санкций
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«Решения крупных компаний уйти из России, готовность стран Запада запретить российские углеводороды и максимально вредить нашей экономике – это не были продуманные шаги. Последствия для Запада станут заметны в ближайшие месяцы», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Ранее представитель Китая в ООН заявил, что санкции против РФ вызовут энергетический, продовольственный и финансовый кризис в мире.
«Можно предугадать, что в материнских юрисдикциях ушедших от нас крупных компаний начнут сокращать персонал, массово увольнять. Эта история будет только нарастать. Отказавшись от бизнеса в России, многие компании теперь теряют рентабельность и будут вынуждены в ближайшие месяцы объявлять о банкротстве. Если, конечно, не произойдет какого-то чуда и правительства недружественных к нам стран не поменяют своего отношения к интересам своего же собственного бизнес-сообщества», – считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
«Главная цель любой коммерческой структуры – это прибыль. Предпринимательские структуры не хотят терять доходы, однако правительства западных стран сейчас бездарно вмешиваются в дела бизнеса. И ничего хорошего для рядовых жителей западных стран из этого не выйдет», – предупреждает депутат.
Больше всего пострадают, полагает Кирьянов, страны Центральной Европы – в основном те, что в свое время входили в социалистический лагерь. «Внутри Евросоюза и в НАТО они превратились в заложников процессов, которыми управляют США и Западная Европа. Об их экономиках никто всерьез не думает. Не принимается никаких дополнительных мер, которые бы помогли им – например, по линии Евросоюза – выживать и заботиться о своих гражданах. С течением времени неприятности у этих малых стран будут нарастать», – прогнозирует Кирьянов.
Из индустриально развитых стран, по его мнению, в группе риска оказались три страны – Италия, Германия, Франция. «Хотя это флагманы европейской экономики, у каждой из них есть свои болевые точки, свои проблемные истории. Так, Италия очень серьезно потеряет в фэшн-индустрии, автомобилестроении. В Германии довольно холодный климат. Когда немцы будут замерзать в своих домах без возможности оплатить услуги ЖКХ и отопление, это будет уже социальная проблема. Франция – страна, достаточно серьезно обеспокоенная проблемами беженцев. Там тоже царит социальная напряженность. И на этом фоне резко растут цены на бензин», – перечисляет депутат.
При это мы видим, что в России экономическая ситуация по целому ряду направлений очень неплохая, добавляет эксперт. «Мы можем отметить хорошие прогнозы по сельскому хозяйству. Мы видим, что идет укрепление рубля как национальной валюты, причем именно в том смысле, в котором нам нужно – для целей внутреннего потребления», – отмечает Кирьянов.
«Отказавшись от целого ряда финансовых ориентиров глобального рынка, мы поддерживаем своих производителей. И поддерживаем рядовых граждан: мы сегодня видим, что усилия правительства и Центрального банка привели к тому, что фактически все деньги, которые люди снимали со счетов, которые извлекали из банковской системы, вернулись», – подытожил депутат.
Германия еще не готова к полному эмбарго на российский газ, заявил вице-канцлер, глава Минэкономики Роберт Хабек после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. По словам Хабека, преждевременный отказ от российской нефти может «спровоцировать рост цен и, возможно, нарушить цепочки поставок». Возможное введение эмбарго на российский газ может привести к «очень тяжелым временам» в Германии, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии, заявил ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан. Он подчеркнул, что эмбарго для Венгрии сродни «атомной бомбе».
Санкции против России не принесут мира на Украину, они повлекут лишь энергетический, продовольственный и финансовый кризис в мире, заявил в четверг на заседании Совбеза ООН зампостпреда КНР Дай Бин. Ранее президент Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции во многом провоцируют глобальный кризис, однако сама Россия с ними успешно справляется.
Чехию включили в СПЧ ООН вместо России
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала во вторник за включение Чехии в состав Совета всемирной организации по правам человека (СПЧ).
Чехия была единственным кандидатом на это место от группы восточноевропейских стран.
Для избрания ей надо было набрать 97 голосов, страна набрала 157. Ожидается, что Чехия будет исполнять свои обязанности в СПЧ до 31 декабря 2023 года, передает РИА «Новости».
7 апреля Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ. Позднее в МИД России сообщили, что страна останется в СПЧ в качестве наблюдателя.
Зеленского и лидеров АТР пригласили на июньский саммит НАТО
НАТО приглашает на июньский саммит в Мадриде президента Украины Владимира Зеленского и партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где планирует утвердить новую стратегическую концепцию, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Геоана.
«В Мадриде у нас впервые будут партнеры НАТО из Азиатско-Тихоокеанского региона, что само по себе очень значительно. Конечно, мы будем рады приветствовать президента Зеленского», – цитирует РИА «Новости» Геоану.
Он также назвал эту встречу исторической и заявил, что на повестке саммита будет новая стратегическая концепция альянса взамен предыдущей, где Россия воспринималась как союзник, а Китай не упоминался вовсе.
Геоана подтвердил, что на саммите будут приняты решения о «новом качестве» военного присутствия в Восточной Европе, где альянс до сих пор избегал развертывания крупных сил на постоянной основе.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в НАТО планируют переделать архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию в новую гонку вооружений.
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Лавров указал на намерение Запада нанести поражение России
Москва совершенно не желает войны в Европе, в то время как Запад говорит о необходимости нанести поражение России в ситуации с Украиной, указал министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.
Лавров заявил, что Россия не хочет войны в Европе, однако «именно Запад постоянно, настойчиво заявляет, что в этой ситуации надо нанести России поражение», передает ТАСС.
«Выводы делайте сами», – указал он.
Также, по словам министра, Москва надеется, что завершение спецоперации на Украине «будет способствовать прекращению попыток Запада подрывать международное право, игнорировать и грубо нарушать принципы Устава ООН, включая принцип суверенного равенства государств, и заставит Запад прекратить продвигать так называемый однополярный мир при доминировании Соединенных Штатов и их союзников».
Кроме того, Россия заинтересована в том, чтобы все мирные жители покинули зоны проведения спецоперации на Украине, «мы продолжаем открывать гуманитарные коридоры, по ним продолжают приходить люди, мы заинтересованы, чтобы все гражданские покинули эти зоны (проведения спецоперации России)».
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине нужно оружие, которое позволит не только удерживать, но и «отвоевывать территорию обратно».
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В Пентагоне не увидели стремления России столкнуться с НАТО
Пентагон не усматривает стремления России вступать в военное столкновение с НАТО, но теоретически возможное нападение на любого участника альянса кардинальным образом изменило бы нынешнее положение дел в геополитике, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Если бы Россия решила атаковать какую-то страну, являющуюся членом НАТО, то это стало бы фактором, в корне меняющим ситуацию. Что касается обязательств по статье 5, то, разумеется, НАТО, скорее всего, ответила бы каким-то образом и в какой-то форме как коалиция», – цитирует ТАСС Остина.
Он имел в виду статью 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора, которая предусматривает коллективный ответ в случае «вооруженного нападения на одну или несколько» стран-членов НАТО.
Глава Пентагона уточнил, что не наблюдает намерения России идти на вооруженную конфронтацию с НАТО. «Однако, глядя на расчеты [президента Владимира] Путина, [могу сказать]: мой взгляд <…> заключается в том, что Россия не желает сражаться с альянсом НАТО», – подчеркнул Остин.
Ранее в Кремле заявили об анализе действий НАТО у границ России.
До этого Финляндии и Швеции посоветовали вступать в НАТО, пока Россия «занята».
Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что позиция Москвы не является сдерживающим фактором для присоединения Финляндии и Швеции к НАТО. В администрации Соединенных Штатов поддержали идею расширения НАТО за счет Финляндии и других стран.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Россия предупреждала Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО. Она также обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в альянс несет риск для стабильности на севере Европы, членство в НАТО неспособно укрепить их безопасность.
По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в НАТО планируют переделать архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию в новую гонку вооружений.
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