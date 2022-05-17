Парламент Финляндии поддержал членство страны в НАТО

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17 мая, вторник  |  Последнее обновление — 16:35  |  vz.ru
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Каким будет новый автомобиль «Москвич»

Россиянам предлагают пересесть на «Москвичи» Станислав Красильников/ТАСС
Сенсационное заявление сделало правительство Москвы, в руки которого перешел автомобильный завод в Москве от французской Renault. Желание города сохранить рабочие места понятно. Споры вызывало объявление о восстановлении из пепла автомобильного бренда «Москвич». Как это может выглядеть? Подробности...
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«Героическая» сдача в плен боевиков «Азова» станет примером для ВСУ

За сутки сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Украинские герои нужны Украине живыми», – заявил Владимир Зеленский, комментируя сдачу боевиков «Азова» в плен. В Киеве этот процесс уже назвали «гуманитарной операцией», а сами «азовцы» – «сохранением личного состава». Что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов и какой пример они подали украинским военным? Подробности...
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Как лишить украинскую армию мозга

Вход в секретный военный пункт управления выглядит так Sven Hoppe/Global Look Press
Ежедневно в официальных сводках Минобороны упоминается уничтожение пунктов управления украинских вооруженных сил. Почему удары по штабам имеют особое значение, о каких именно пунктах управления идет речь, почему главные штабы Украины пока остаются нетронутыми – и в каком случае они все-таки наверняка будут массово уничтожаться? Подробности...
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Как будет выглядеть «глобальное НАТО»

НАТО расширится вплоть до границ Китая? EPA/VALDA KALNINA/EPA/ТАСС
Североатлантический альянс, НАТО должен действовать не только в Европе, но и очень далеко от Атлантики – в Индо-Тихоокеанском регионе. По крайней мере, в этом уверено руководство Великобритании. Почему именно Лондон выдвинул эту инициативу, как может выглядеть продвижение НАТО в Азии – и как его там встретят? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Запад устроил Украине продразверстку

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Индия остановила экспорт зерна. Германия предупреждает об угрозе начала сильнейшего со Второй мировой войны голода в мире. В ООН полагают, что если боевые действия на Украине продлятся год, то 90% населения окажется за чертой бедности. А Украина продает зерно и другое продовольствие. Подробности...
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Политкорректность убила американское кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы думаете, Netflix терпит падение доходов в диких масштабах, потому что перестал подписывать противных русских? Нет. Потому что во всем мире людей уже тошнит от киноамериканщины. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Америка из-за Украины остается безоружной

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Возникает вопрос о вменяемости администрации Байдена, которая тратит астрономические суммы на военную помощь Украине, хотя эти траты не имеют смысла: почти все поставленное Киеву оружие уничтожается, а российская армия по-прежнему имеет стратегическую инициативу. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Расширение НАТО споткнулось о Турцию

За что китайцы любят Россию

Тайна гибели главы Пентагона

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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
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  • Не надо возрождать
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
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    Патрушев: Спецоперация сорвала планы Запада взять под контроль Россию

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    Кремль подтвердил предстоящую встречу Путина и Лукашенко

    спецоперация на украине


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    Видео

    уход Renault


    Каким будет новый автомобиль «Москвич»

    Североатлантический альянс


    Как будет выглядеть «глобальное НАТО»

    общественное мнение


    Выявлено истинное отношение американцев к Украине

    новые модификации дронов


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    Как лишить украинскую армию мозга

    резко и решительно


    Вадим Трухачёв: МИДу нужны жесткие действия в пяти странах

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    на ваш взгляд


    Как возрождать автозавод «Москвич»?

    Парламент Финляндии поддержал членство страны в НАТО

    17 мая 2022, 16:05

    Текст: Кристина Цыцура

    Парламент Финляндии во вторник поддержал предложение о вступлении страны в НАТО, сообщается на сайте законодательного органа.

    «За» проголосовали 188 депутатов, а не поддержали инициативу стать членом НАТО восемь человек, передает ТАСС.

    Напомним, 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО). При этом президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не верит в прямую угрозу для страны с российской стороны.

    Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.


    Эксперт: Нейтральная Швейцария заколебалась

    16 мая 2022, 23:31

    Текст: Антон Антонов

    Швейцария, рассматривая варианты активизации сотрудничества с НАТО, в очередной раз «переосмысляет» свой нейтралитет, заявил политолог Федор Лукьянов.

    Как заявил Лукьянов в Telegram, «образцово-показательная нейтральная страна Швейцария заколебалась». «Минобороны говорит о вариантах активизации сотрудничества с США и НАТО, проведении совместных учений в условиях меняющейся ситуации с безопасностью в Европе», – сообщил он.

    По словам Лукьянова, «представить себе всерьез, что Швейцария боится России, фантазии не хватает». Он считает, что «тут явно другое – Запад консолидируется на военно-блоковой основе, весьма быстро, и всем, кто относится к сообществу, надо как минимум обозначить движение в указанном направлении». «Так что Швейцария в очередной раз «переосмысляет» свой нейтралитет. Отнюдь не впервые», – заявил политолог.

    Reuters сообщает, что министерство обороны Швейцарии готовит отчет о вариантах обеспечения безопасности, которые включают в себя совместные военные учения со странами НАТО. В отделе политики безопасности министерства заявили, что «в конечном счете, возможны изменения в интерпретации нейтралитета».

    Напомним, как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. 

    Коментарии (24)
    Британия озвучила концепцию глобального НАТО
    		    15 мая 2022, 12:37
    Фото: NEIL HALL/EPA/ТАСС
    Текст: Евгений Романов

    Глава МИД Великобритании Лиз Трасс предложила создать глобальный оборонный союз НАТО, который позволит контролировать ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.

    «Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальном НАТО. Потому что защищая евро-атлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе», – цитирует ТАСС Трасс. 

    Министр также поддержала инициативу Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс и заявила, что западные страны продолжат оказывать военную помощь Украине.

    Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Швецию и Финляндию стоит быстро принять в НАТО в случае, если эти страны захотят вступить в альянс. 

    Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО ошибочное и усугубляет ситуацию с безопасностью в Европе.

    Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы. 

    Коментарии (89)
    Захарова: Отказ Финляндии и Швеции от нейтралитета развязывает России руки

    17 мая 2022, 11:06

    Текст: Александра Юдина

    Отказ Финляндии и Швеции от невступления в военные блоки под нажимом Вашингтона развязывает России руки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».

    «То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки. Сегодня Вашингтон, под давлением заставляя эти страны, которые много десятилетий проводили нейтральную политику невступления в военные блоки, заставляя их менять свою стратегическую направленность и курс, развязал нам руки», – передает ТАСС ее слова.

    Ранее китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.

    Как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. 

    Коментарии (0)
    Пушков ответил на угрозы евродепутата из-за НАТО

    16 мая 2022, 08:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфреда Вебера о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

    Ранее Вебер заявил, что «разумных причин» для блокирования вступления этих двух стран в альянс нет и пригрозил изоляцией тем, кто ставит сплоченность НАТО под вопрос.

    «Россию – изолировать, Иран изолировать, Сирию – изолировать, Венесуэлу – изолировать, Китай – изолировать, а теперь и Турцию – изолировать?», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Сенатор задался вопросом о том, «не слишком ли много» звучит на Западе угроз изолировать разные страны, включая ключевые державы.

    «И не изолируют ли в итоге себя сами «изоляторы» от остального мира?», – добавил он.

    Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.

    Коментарии (3)
    Президент Финляндии не увидел угрозы со стороны России
    		    15 мая 2022, 18:00
    Фото: Madis Veltman/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не верит в прямую угрозу для страны с российской стороны.

    «Я не думаю, что они планировали атаки на Финляндию ни тогда, ни сейчас», – сказал Ниинисте, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Он отметил, что намерение страны вступить в НАТО связано с тем, что «ситуация с безопасностью изменилась». Ниинисте подчеркнул, что был удивлен спокойствием, с которым российский лидер Владимир Путин воспринял состоявшийся разговор, где президент Финляндии передал информацию о намерении присоединиться к НАТО. «Сюрприз был в том, что он так спокойно это воспринял», – сказал Ниинисте.

    В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).

    Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (27)
    Кремль объяснил разницу между вступлением в НАТО Финляндии и Украины
    		    16 мая 2022, 14:38
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Потенциальное вступление Украины в НАТО могло бы привести к территориальному спору России с государством, входящим в альянс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе», – цитирует его ТАСС.

    Ранее в МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

    Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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    Коментарии (27)
    Путин пообещал ответ на расширение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции
    		    16 мая 2022, 15:24
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Россия ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции, заявил президент Владимир Путин на саммите ОДКБ в Кремле.

    «Расширение военной инфраструктуры на эту территорию (Финляндии и Швеции), безусловно, вызовет нашу ответную реакцию», – передает его слова ТАСС.

    «Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – добавил Путин.

    При этом он отметил, что само вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает угрозу для России.

    «Что касается расширения [НАТО], в том числе за счет новых членов альянса – Финляндии, Швеции, у России нет проблем с этими государствами. Поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает», – сказал он.

    Ранее в МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

    Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил разницу между вступлением в НАТО Финляндии и Украины.

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    Коментарии (31)
    Эрдоган: Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО
    		    16 мая 2022, 20:42
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Турция не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО и просит руководство стран не обижаться, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Мы не можем сказать «да». Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать «да», пусть не обижаются», – приводит его слова РИА «Новости».

    Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выступает против поддерживающих террористов стран, поэтому Швеция и Финляндия должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями.

    В воскресенье президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что готов обсуждать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом его вопросы по поводу вступления Финляндии в НАТО.

    Ранее Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.

    6 мая глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.

     На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга. 

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.

    Коментарии (33)
    Турция потребовала от Финляндии и Швеции прекратить поддержку террористов
    		    15 мая 2022, 16:05
    Фото: Xander Heinl/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Турция выступает против поддерживающих террористов стран, поэтому Швеция и Финляндия должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО в Берлине.

    «Мы не торгуемся, это не элемент политического торга. Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что [Финляндия и Швеция] должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию. Турция не возражает по поводу расширения НАТО, мы выступаем против тех стран, которые поддерживают террористов», – приводит слова министра ТАСС.

    Глава МИД коснулся проведенной накануне трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Финляндии и Швеции. «Было предложено совместно работать для устранения опасений турецкой стороны», – отметил он, передает Anadolu Ajansi.

    По его словам, Финляндия и Швеция заявили о готовности к работе с Турцией по устранению вопросов, беспокоящих Анкару по их членству в НАТО.

    Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что готов обсуждать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом его вопросы по поводу вступления Финляндии в НАТО.

    В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).

    Накануне Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.

    6 мая глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.

    На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга. 

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.

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    Коментарии (20)
    В Китае предупредили Швецию и Финляндию о ловушке НАТО

    17 мая 2022, 01:58

    Текст: Антон Антонов

    Поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка, пишет китайская пресса.

    Китайские эксперты полагают, что после вступления в НАТО Швеция и Финляндия могут оказаться в американской ловушке, это повлечет дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью в Восточной Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.

    Глава европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО позволит Вашингтону разместить в этих государствах стратегические вооружения. Однако, как отмечает эксперт, на Россия, ни Швеция с Финляндией не собираются эскалировать ситуацию ради интересов США. Подчеркивается, что Москва, Стокгольм и Хельсинки намерены решать вопросы путем переговоров.

    Напомним, как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (9)
    Финляндия официально решила вступить в НАТО
    		    15 мая 2022, 13:34
    Фото: nato.int
    Текст: Евгений Романов

    Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО), заявило правительство страны.

    «Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом», – уточняется в сообщении, передает РИА «Новости»

    Отмечается, что консультации пройдут в понедельник, а голосование, вероятно, состоится во вторник.

    Ранее глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.

    На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга. 

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как НАТО расшатывает Балтику.

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    Коментарии (67)
    Финляндия выбрала день для подачи заявки на вступление в НАТО
    		    15 мая 2022, 03:50
    Фото: Frank Hoermann/
    SVEN SIMON/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО в среду, 18 мая, сообщил глава МИД республики Пекка Хаависто в интервью шведскому изданию Aftonbladet.

    «С нашей стороны постоянный представитель при НАТО в Брюсселе сделает это [подаст заявку], вероятно, в среду. Если начнутся переговоры с НАТО, ими займется делегация во главе с министром иностранных дел и министром обороны», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства Финляндии ТАСС.

    Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО ошибочное и усугубляет ситуацию с безопасностью в Европе.

    В субботу президент Финляндии Саули Ниинисте проинформировал российского лидера Владимира Путина о намерении республики вступить в НАТО. Путин в ответ заметил, что отказ Хельскинки от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз для безопасности Финляндии нет. Он также обратил внимание, что такое изменение внешнеполитического курса Хельскинки может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

    Как ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.

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    Берлускони посетовал на отсутствие способных вести переговоры с Путиным лидеров
    		    17 мая 2022, 07:56
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Ни у Европы, ни у мира нет лидеров, которые могли бы вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры по ситуации вокруг Украины, заявил лидер итальянской партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

    «У нас нет лидера в мире, у нас нет лидера в Европе», – заявил Берлускони. Он напомнил, что «один из мировых лидеров, который должен был привести Путина за стол переговоров», оскорбил его, а другой – генсек НАТО Йенс Столтенберг – «заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана». Как подчеркнул Берлускони, «с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол», передает РИА «Новости» со ссылкой на ANSA.

    Берлускони указал, что Италия также участвует в конфликте, поставляя оружие Киеву – не только «легкое оружие», но и «танки и тяжелые вооружения». Это, по его словам, означает, что «санкции сильно повлияют на экономику» страны. Кроме того, «еще больший ущерб будет в Африке, а затем, возможно, будут волны беженцев».

    Берлускони, который является евродепутатом, недавно голосовал за резолюцию Европарламента, осуждающую Россию за военную операцию на Украине и призывающую европейские правительства прекратить закупки российских энергоносителей.

    Напомним, американский полковник в отставке Уэс Мартин заявил, что Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

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    Россия предупредила Швецию об ответных шагах после вступления в НАТО

    16 мая 2022, 20:33

    Текст: Валентина Григоренко

    Россия после вступления Швеции в НАТО будет вынуждена предпринять ответные шаги, которые будут зависеть от условий интеграции Стокгольма в Североатлантический альянс, следует из заявления МИД России.

    «Вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом. Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    В пресс-службе отметили, что в этом плане многое будет зависеть от конкретных условий интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений этого военного блока.

    В МИД также уточнили, что в любом случае членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции хотя бы потому, что стране никто не угрожает, но приведет, безусловно, к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений.

    «Со своей стороны убеждены: такой выбор находящихся сегодня у власти в Швеции политиков не отвечает долгосрочным интересам шведского народа», – говорится в заявлении.

    В понедельник президент Владимир Путин заявил, что Россия ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции.

    Ранее в МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

    Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил разницу между вступлением в НАТО Финляндии и Украины.

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    России предложили ответить на расширение НАТО ядерным оружием
    		    16 мая 2022, 06:56
    Фото: Общественное достояние
    Текст: Антон Никитин

    В ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО России следует уточнить в военной доктрине условия применения тактического ядерного оружия, а также оснастить «Калибры» и «Искандеры» на западном направлении ядерными боезарядами, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    Как считает эксперт, при вступлении по ускоренной процедуре Финляндии и Швеции в НАТО, уже к лету вооруженные силы этих стран будут полностью интегрированы в военную структуру Североатлантического альянса. В случае обострения обстановки на европейском театре военных действий в любой момент на территории указанных стран может произойти развертывание ударных группировок объединенных вооруженных сил НАТО или предприняты иные действия, критически влияющие на национальную безопасность России. Для Москвы исключительно важно быстро нивелировать эти и другие угрозы, при этом создание потенциала сдерживания в виде новых бригад, дивизий, усиления системы ПВО, особенно для прикрытия протяженной границы с Финляндией, потребует значительных финансовых средств и больших временных затрат.

    «Только поступление в 2022 году в войска Западного военного округа и на Балтийский флот тактического ядерного оружия сможет оперативно устранить диспаритет, который существует и сегодня, и который еще более усилится, при сравнении потенциалов ВС РФ и стран НАТО с его новыми членами, которые значительно превосходят нас и в численности личного состава, и по количеству вооружений и военной техники. Надо быть прагматичными и изменить российскую военную доктрину – ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО», – сказал Коротченко в беседе с РИА «Новости».

    По его мнению, следует также приступить к разработке сухопутной версии мобильного комплекса с крылатыми ракетами «Калибр» с последующим базированием в северо-западных регионах страны.

    Уже сегодня Совету безопасности России следует начать проработку возможных ответных шагов. «Должны быть четко описаны условия, при которых в ответ на агрессивные действия или нападение на РФ мы нанесем ответные тактические ядерные удары по военным объектам и по военной инфраструктуре НАТО, при каких условиях это может быть сделано, как будут осуществляться соответствующие процедуры – необходим доктринальный пересмотр всех указанных вопросов. Соответствующая работа должна осуществляться под руководством Совета безопасности России и начаться безотлагательно уже сейчас, так как вопрос стоит о безопасности нашей страны», – подчеркнул эксперт.

    Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

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