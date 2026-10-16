«Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».3 комментария
Захарова пообещала не закрывать въезд в Россию гостям с добрыми намерениями
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не станет ограничивать въезд для иностранцев, которые прибывают в страну с миром.
«Всех, кто едет с миром, с открытым сердцем, с добрыми намерениями, мы всегда и накормим, и напоим, иногда и спать уложим. Вы нашу широкую душу знаете – всегда рады», – отметила Захарова, передает РИА «Новости».
Соответствующее заявление дипломат сделала в ходе брифинга, комментируя обсуждаемые в Евросоюзе планы по ужесточению визового режима для российских граждан. По ее словам, открытость России кардинально отличается от нынешнего подхода европейских стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД назвал идеи о невыдаче виз проявлением «гуманитарного подхода» Евросоюза.
В среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить выдачу документов россиянам.
В прошлом месяце туристические страны ЕС высказались против такого запрета.