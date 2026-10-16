Полицейские на Украине похитили мужчину и вымогали деньги у его семьи

Tекст: Денис Тельманов

В Днепропетровской области трое сотрудников полиции, двое из которых занимают руководящие должности, похитили мужчину и вымогали у него деньги, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госбюро расследований Украины.

По данным следствия, злоумышленники организовали разбойное нападение на жителя Никополя. Они знали о наличии у потерпевшего крупной суммы денег, которые он, предположительно, получил от незаконного распространения наркотиков.

Подозреваемые выследили мужчину и под угрозой убийства заставили перевести на заранее подготовленный электронный кошелек криптовалюту на сумму около 51 тыс. долларов.

Затем они вышли на связь с матерью потерпевшего и потребовали выкуп за сына, после чего женщина заплатила еще 17 тыс. долларов.

Общая сумма ущерба семье составила свыше 3 млн гривен. Фигурантов задержали, им предъявили обвинение в разбойном нападении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в МИД России назвали абсурдными доклады миссии ООН по правам человека на Украине.

В январе на Украине мужчина убил четверых полицейских при задержании.

В прошлом году Грузия отказалась впустить депортированных Россией украинских преступников.