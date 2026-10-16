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Украинские полицейские похитили жителя Никополя ради выкупа в криптовалюте
Полицейские на Украине похитили мужчину и вымогали деньги у его семьи
Сотрудники полиции в Днепропетровской области похитили местного жителя и вымогали у его матери выкуп, общая сумма ущерба составила около 67 тыс. долларов.
В Днепропетровской области трое сотрудников полиции, двое из которых занимают руководящие должности, похитили мужчину и вымогали у него деньги, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госбюро расследований Украины.
По данным следствия, злоумышленники организовали разбойное нападение на жителя Никополя. Они знали о наличии у потерпевшего крупной суммы денег, которые он, предположительно, получил от незаконного распространения наркотиков.
Подозреваемые выследили мужчину и под угрозой убийства заставили перевести на заранее подготовленный электронный кошелек криптовалюту на сумму около 51 тыс. долларов.
Затем они вышли на связь с матерью потерпевшего и потребовали выкуп за сына, после чего женщина заплатила еще 17 тыс. долларов.
Общая сумма ущерба семье составила свыше 3 млн гривен. Фигурантов задержали, им предъявили обвинение в разбойном нападении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в МИД России назвали абсурдными доклады миссии ООН по правам человека на Украине.
В январе на Украине мужчина убил четверых полицейских при задержании.
В прошлом году Грузия отказалась впустить депортированных Россией украинских преступников.