ФАС впервые возбудила дело о картеле с помощью искусственного интеллекта

Tекст: Дарья Григоренко

Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено в отношении ООО «Стройпрофигрупп» и ООО «мт Групп», передает РИА «Новости».

По версии службы, компании имитировали конкуренцию для поддержания цен на торгах в 2024–2026 годах на оказание услуг по содержанию зданий детских образовательных учреждений Одинцовского городского округа Московской области. Общая сумма торгов превысила 675 млн рублей.

ГИС «Антикартель» была создана в 2025 году для выявления и пресечения антиконкурентных соглашений. С этого года ФАС начала применять искусственный интеллект в рамках своей программы цифровой трансформации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ФАС вычислила «дорожный картель» на 8,7 млрд рублей.

В июле служба раскрыла сговор на 15 млрд рублей при строительстве мусорных полигонов.

В июне ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров за картельный сговор.