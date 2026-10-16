«Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».9 комментариев
ФАС впервые возбудила дело о картеле с помощью искусственного интеллекта
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России впервые возбудила антимонопольное дело на основе данных, выявленных искусственным интеллектом в системе «Антикартель».
Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено в отношении ООО «Стройпрофигрупп» и ООО «мт Групп», передает РИА «Новости».
По версии службы, компании имитировали конкуренцию для поддержания цен на торгах в 2024–2026 годах на оказание услуг по содержанию зданий детских образовательных учреждений Одинцовского городского округа Московской области. Общая сумма торгов превысила 675 млн рублей.
ГИС «Антикартель» была создана в 2025 году для выявления и пресечения антиконкурентных соглашений. С этого года ФАС начала применять искусственный интеллект в рамках своей программы цифровой трансформации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ФАС вычислила «дорожный картель» на 8,7 млрд рублей.
В июле служба раскрыла сговор на 15 млрд рублей при строительстве мусорных полигонов.
В июне ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров за картельный сговор.