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    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    11 комментариев
    16 октября 2026, 14:48 • Новости дня

    Украина заявила о нехватке 40 млрд евро на военные нужды

    Министр финансов Украины Марченко сообщил о нехватке 40 млрд евро на оборону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр финансов Украины Сергей Марченко на встрече с представителями стран G7 в Бангкоке заявил, что необеспеченные военные потребности Киева на 2027 год составляют 40 млрд евро.

    Необеспеченные военные потребности Украины на 2027 год оцениваются в 40 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на министерство финансов страны.

    «Общая оценка необходимых ресурсов на оборону составляет 70 млрд евро, из которых 40 млрд евро сейчас остаются необеспеченными», – заявил Марченко.

    Отмечается, что страна испытывает значительные финансовые трудности из-за высоких расходов на ведение боевых действий. По предварительным подсчетам, дефицит бюджета с учетом всех запланированных доходов и расходов достигнет порядка 96 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в новом кредите Евросоюза для Украины.

    До этого Совет ЕС одобрил транш финансовой помощи Киеву на 3 млрд евро.

    Евросоюз потребовал от украинских властей проведения реформ для выделения средств.

    16 октября 2026, 08:00 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ
    ВС России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли новые удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры на Украине и поразили судно с военными грузами на пути в Одессу, сообщило Минобороны.

    Российская армия продолжила нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и задействованным в интересах ВСУ морским судам, указало ведомство в Max.

    В результате атаки в населенном пункте Теплодар Одесской области был поражен логистический центр «Блум». Этот объект использовался для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения украинских войск.

    Кроме того, российские военные на переходе морем поразили морское судно типа сухогруз, которое доставляло в порт Одессы грузы военного назначения.

    Масштабное отключение электроэнергии зафиксировано в Луцке после серии взрывов. В Хмельницком поражена нефтебаза, а в Умани Черкасской области повреждено местное предприятие. Попадания дронов и авиабомб также отмечались в Киевской, Волынской, Сумской, Ровенской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

    По данным мониторингового ресурса AMK Mapping, некоторые задействованные в атаках аппараты «Герань-5» развивали скорость до 800 км/ч, что сопоставимо с показателями российских крылатых ракет воздушного базирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские дроны поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ.

    Российские военные атаковали порт Измаил и два судна с оружием. В воскресенье ВС России уничтожили используемый украинской армией дата-центр в Одессе.

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    15 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Эксперт: Украина фактически принадлежит Лондону

    Дробницкий: За продолжение конфликта на Украине отвечает мировой либеральный мейнстрим

    Эксперт: Украина фактически принадлежит Лондону
    @ REUTERS/Paul Hackett

    Возможности Дональда Трампа повлиять на Киев ограничены, поскольку Украина фактически находится под контролем Лондона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, продолжение конфликта на Украине поддерживают лидеры ЕС и политики в США как из Демократической, так и Республиканской партии, которые пытаются сорвать любые мирные инициативы. Так эксперт прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возобновлении ударов по российским НПЗ вопреки позиции главы Белого дома.

    «За продолжение конфликта отвечает мировой либеральный мейнстрим. Это европейские лидеры и руководство ЕС, Демократическая партия США и примкнувшая к ней часть республиканцев. По сути, Запад ведет коллективную войну против России», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп рассчитывал быстро закончить конфликт на Украине и снять с себя обязательства по «восточному флангу» НАТО. «Но без жесткого подавления мейнстрима внутри страны и в Европе остановить войну невозможно», – пояснил он.

    Эксперт считает, что в нынешней ситуации у американского президента рычаги влияния на Киев ограничены, «ведь Украина фактически принадлежит Лондону». «Это проявляется и в истории с разведданными и Starlink. Скорее всего, ситуацию создали превентивно, чтобы возбудить Конгресс и отбить у президента желание действовать в этом направлении», – полагает американист.

    По его мнению, кто-то специально распространил сведения, что Трамп или Маск якобы угрожали отключить Starlink и прекратить обмен разведданными. «Конгресс немедленно отреагировал, начал расследование, и Трамп с Маском сразу заявили, что они тут ни при чем», – добавил эксперт. По его мнению, это показывает, что внутренний истеблишмент и внешние игроки пытаются блокировать любые шаги Белого дома.

    Ранее на этой неделе в интервью газете Financial Times Владимир Зеленский рассказал о новых ударах по российским НПЗ. Зеленский сделал эти заявления, находясь с официальным визитом в Британии. В ходе этой поездки он провел в среду встречу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и посетил официальную аудиенцию у короля Чарльза III.

    В среду вице-премьер России Александр Новак на полях форума «Российская энергетическая неделя» подтвердил, что в этот день ВСУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода – в Рязанской и Саратовской областях. Новак отдельно подчеркнул: «Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия».

    В четверг президент России Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России» заявил, что попытки Украины нанести новые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не привели к существенному ущербу.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    15 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин заявил, что Киев просил своих спонсоров повлиять на Россию

    Путин заявил об ответных ударах по Украине после атак ВСУ на Wildberries и Ozon

    Путин заявил, что Киев просил своих спонсоров повлиять на Россию
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия ответила на украинские атаки на объекты электронной торговли, включая Wildberries и Ozon, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России». По его словам, после ответных действий Киев просит своих спонсоров повлиять на Москву.

    «К сожалению, мы столкнулись с действиями противника в отношении наших платформ – и Wildberries, и Ozon. Кстати говоря, они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были бы, наверное, предусмотреть», – заявил Путин, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России», его слова приводит ТАСС.

    «Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что аналогичная ситуация ранее складывалась вокруг энергетических объектов, атаки на которые украинская сторона продолжает. Теперь, по его оценке, это повторяется в отношении платформ электронной торговли.

    «Они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас», – подчеркнул президент.

    Он уточнил, что Россия наносит ответные удары по энергетике и другим объектам Украины, в том числе центрам обработки данных. «Не надо было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, как следует подумать о последствиях», – заключил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ. В среду российские войска нанесли удары по энергообъектам в Киеве.

    В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские компании приняли меры защиты от украинских атак.

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    16 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ

    Reuters: Белый дом распорядился ограничить услуги связи Starshield для ВСУ

    Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ
    @ Lance Cpl. Brady Hathaway/U.S. Marine Corps/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация США передала Пентагону распоряжение замедлить работу американской спутниковой связи Starshield для украинских военных, при этом президент Дональд Трамп лично не отдавал подобного приказа.

    Руководство Пентагона получило распоряжение замедлить работу спутниковой системы Starshield для вооруженных сил Украины на поле боя. Приказ ограничить услуги связи для управления украинскими беспилотниками поступил из Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    По данным источников агентства среди американских и западных чиновников, кто именно принял решение об ограничении сервиса, не уточняется. Представитель вашингтонской администрации при этом отметил, что президент США Дональд Трамп не давал подобного распоряжения.

    Starshield является предназначенным для военных нужд типом спутниковой связи Starlink, которую предоставляет компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Соединенные Штаты опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине.

    Киев заявил о возобновлении работы спутниковых систем.

    Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть украинской армии доступ к терминалам.

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    16 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Трамп: США приостановили продажу оружия союзникам
    Трамп: США приостановили продажу оружия союзникам
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты приостанавливают продажи оружия союзникам до тех пор, пока не будут восполнены собственные арсеналы страны, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «В последнее время мы просто оставляем боеприпасы себе, потому что они нужны нам самим. Нам необходимо иметь их у себя. И как только мы пополним запасы, действительно пополним, мы начнем позволять нашим союзникам покупать их у нас», – заявил Трамп в интервью Newsmax, передает РИА «Новости».

    По его словам, ответственность за нехватку боеприпасов лежит на его предшественнике Джо Байдене, который бесплатно отдавал огромное количество оружия Украине.

    Американский лидер добавил, что его политика в отношении Ирана отличалась от действий Байдена на украинском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг итальянская оппозиция упрекнула власти страны в обогащении оружейников за счет Украины.

    В среду в Кремле сочли преждевременными выводы о сокращении западной военной помощи Киеву.

    До этого Трамп обвинил Байдена в развязывании конфликта на Украине.

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    16 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США

    Каллас попросили прокомментировать переговоры ЕС с Россией и США

    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас закатила глаза и тяжело вздохнула перед ответом на вопрос журналистов о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

    Перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе главу европейской дипломатии попросили прокомментировать перспективы диалога с Москвой и Вашингтоном по украинскому кризису. Услышав вопрос, она закатила глаза, выдержала паузу и глубоко вздохнула, передает РИА «Новости».

    «Это, конечно, сложный вопрос», – признала Каллас.

    Она вновь высказала мнение, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо оказать давление на Россию. При этом Москва ранее неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке ультиматумов и санкций контрпродуктивно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой.

    В четверг саммит ЕС впервые отложил обсуждение темы на второй день встречи.

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    16 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский совсем не тот парень, с кем стоит иметь дело, так как он не желает договариваться, а без этого невозможно завершить конфликт.

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Зеленского из-за возобновления ударов по российской нефтяной инфраструктуре на фоне мирных усилий.

    В интервью телеканалу Newsmax Трамп признался, что вести диалог с президентом России Владимиром Путиным значительно проще.

    «Зеленский не тот парень, с которым нам стоит иметь дело. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договариваться, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского», – подчеркнул он во время беседы в Белом доме.

    По его словам, украинская сторона лишь имитирует готовность к дипломатическому урегулированию. Киев прервал паузу в атаках на российские объекты, оправдав это ответными мерами на действия Москвы, несмотря на объявленное ранее прекращение огня.

    Отвечая на вопрос, закончится ли война до того, как он покинет свой пост, Трамп выразил оптимизм по поводу урегулирования, но усомнился в готовности Зеленского к переговорам.

    «Это [конфликт] должно скоро закончиться. Я думаю, что на самом деле они оба хотели бы, чтобы это закончилось. Но я думаю, что с Зеленским труднее иметь дело, чем с Путиным», – ответил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обвинил президента США в предательстве. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позицию Зеленского по дизельной сделке вызовом американскому лидеру.

    Киев атаковал ракетами сделку Трампа.

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    15 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии существенного ущерба НПЗ после украинских атак
    Путин заявил об отсутствии существенного ущерба НПЗ после украинских атак
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Попытки Украины нанести удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в среду не привели к существенному ущербу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России».

    «Вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары. Сейчас там кое-куда попали, ничего такого существенного, тем не менее продолжают», – рассказал глава государства, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России», передает ТАСС.

    Путин также упомянул атаки на объекты Wildberries и Ozon. По его словам, после ответных действий России Киев обращается к своим спонсорам с просьбами повлиять на Москву.

    «Они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были, наверное, предусмотреть. Но мы считали, что до этого они не додумаются. Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили», – заявил президент.

    По его оценке, такая последовательность событий ранее наблюдалась в энергетике, а теперь повторяется в сфере электронной торговли. Путин сообщил, что российские ответные удары затрагивают энергетические объекты и центры обработки данных: «Они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас. И по энергетике тоже – там уже пищат, и по другим объектам, в том числе по ЦОДам».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Запад в игнорировании ударов Киева по российским НПЗ.

    Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет и 69 беспилотников при атаке на завод в Рязани. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о возобновлении нападений на нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

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    15 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Украина осталась без ракет для американских комплексов Patriot

    CNN: У Украины полностью закончились ракеты для комплексов Patriot

    Украина осталась без ракет для американских комплексов Patriot
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская армия полностью израсходовала имевшиеся у нее боеприпасы для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

    У Вооруженных сил Украины закончились ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    На протяжении нескольких месяцев Киев предупреждал о нехватке боеприпасов для этих комплексов. Отмечается, что ракеты для Patriot отличаются высокой стоимостью и являются дефицитными во всем мире.

    Телеканал отмечает, что это не первый случай, когда украинские войска полностью остаются без боеприпасов для американских систем противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник компания Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет противовоздушной обороны для Украины.

    Между тем в субботу разгонный блок ракеты от ЗРК Patriot упал на жилые дома в Киеве.

    А в пятницу Испания и Греция отказались передать украинским военным ракеты для американских комплексов.

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    16 октября 2026, 08:26 • Новости дня
    Владимирская область отразила массированную атаку беспилотников
    Владимирская область отразила массированную атаку беспилотников
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В разных районах Владимирской области отражены атаки БПЛА, во Владимире пресечена попытка удара по объектам тепловой инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

    «В том числе во Владимире противник осуществил попытку нанести удар по тепловой инфраструктуре. Его остановили защитники области», – написал он в своем канале в Max.

    По его словам, информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, зафиксированы лишь незначительные повреждения.

    Авдеев добавил, что угроза атаки сохраняется, и призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Брянской области приняли дополнительные меры защиты от БПЛА.

    В воскресенье во Владимире восстановили горячее водоснабжение после атаки беспилотников, а также на 80% возобновили энергоснабжение.

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    15 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Париж оценил долю Европы в передаваемых Украине разведданных

    МИД Франции: Украина получает две трети разведданных от Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две трети разведывательной информации, которую Украина получает от других государств, передается европейскими странами, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Во Франции оценили долю Европы в предоставлении разведывательных данных Украине. Показатель озвучил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    «Две трети разведданных, которые передаются Украине, поступают сегодня от европейцев, и в частности, от Франции», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Inter.

    Так министр прокомментировал ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине и сообщения, что США могут оставить Киев без американских разведданных. Барро добавил, что основную поддержку Киеву уже давно оказывает именно Европа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных.

    А в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    16 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    ВС России отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные сформировали буферную зону, отбросив подразделения украинской армии на 30 км от приграничья Белгородской области на волчанском участке, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ отодвинуты от государственной границы России на волчанском участке в Харьковской области.

    «На волчанском участке, где как раз находятся Нефедовка и Черное, сформирована самая большая буферная зона: нам удалось отодвинуть противника от государственной границы Российской Федерации порядка на 30 км. Я думаю, что мы будем и дальше продолжать формировать буферную зону на данном участке», – сказал он ТАСС.

    Ранее, 15 октября, в Министерстве обороны сообщили об установлении контроля над населенными пунктами Нефедовка и Черное в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны раскрыло детали освобождения харьковских сел Нефедовка и Черное.

    ВС России развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове.


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    16 октября 2026, 11:55 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковские Варваровку и Николаевку
    Российские войска освободили харьковские Варваровку и Николаевку
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Варваровкой и Николаевкой в Харьковской области.

    Всего за неделю ВС России освободили 12 населенных пунктов, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» продолжали сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

    На прошедшей неделе были взяты под контроль Лукашово, Лобановка, Резниково, Купино, Нефедовка и Черное, в том числе накануне установлен контроль над Варваровкой и Николаевкой Харьковской области.

    При этом все попытки противника вырваться из окружения пресечены.

    Также в Харьковской и Сумской областях нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1675 военнослужащих, пять бронемашин, три орудия полевой артиллерии, восемь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Центр» освободили Новотроицкое, Петровское и Лидино в Донецкой Народной Республике (ДНР).

    Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 2740 военнослужащих, 37 бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.

    В течение недели подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1550 военнослужащих, 18 бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.

    Подразделения Южной группировки за неделю улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял более 1155 военнослужащих, девять бронемашин, 13 орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, освобождено Никольское в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты.

    Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили свыше1695 военнослужащих, семь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    За неделю уничтожены до 240 военнослужащих, бронемашина, пять артиллерийских орудий и девять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР.

    До этого ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

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    15 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    Британия решила передать Украине новую партию ракет Storm Shadow

    Bloomberg: Лондон пообещал передать Киеву новые ракеты Storm Shadow до зимы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Энди Бернем обсудил с Владимиром Зеленским отправку Киеву дополнительной партии дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

    Лондон планирует направить Киеву больше дальнобойных ракет Storm Shadow до наступления зимы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Вопрос о пополнении запасов британских крылатых ракет обсуждался Энди Бернемом и Владимиром Зеленским во время визита последнего в Лондон в среду. При этом власти страны отказались уточнить, сколько именно дальнобойных ракет передано украинской стороне с начала конфликта.

    В Москве неоднократно указывали, что поставки вооружений украинской армии мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг СМИ опровергли приостановку обмена разведданными между Британией и Украиной.

    В среду Лондон объявил о разработке военных технологий для украинской армии.

    На прошлой неделе в Британии исключили скорое производство украинской стороной ракет Storm Shadow.

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    15 октября 2026, 21:13 • Новости дня
    Черногория отказала в защите украинским уклонистам

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Черногории приняло решение ограничить предоставление временной защиты военнообязанным гражданам Украины вслед за Европейским союзом.

    Черногория изменила правила предоставления временной защиты беженцам с Украины. Теперь военнообязанные украинцы смогут получить защиту только в том случае, если до прибытия в страну они физически находились на территории Украины и выполнили свои обязательства по военной службе или были от них освобождены, пишет ТАСС.

    «Данное решение приведено в соответствие с положениями исполнительного решения Совета ЕС», – сообщили в пресс-службе кабинета министров Черногории.

    Отмечается, что новые ограничения не коснутся тех, кто уже получил временную защиту в стране.

    Ранее Евросоюз отменил временную защиту для украинских военнообязанных мужчин, прибывших с 31 июля. Теперь они обязаны подтверждать, что не являются уклонистами, для получения защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинские пограничники сообщили о задержании почти 10 тыс. уклонистов с начала года.

    Во вторник сотрудники ТЦК в Харькове сорвали одежду с мужчины при мобилизации.

    В понедельник депутат Рады сообщил о сокращении брони от мобилизации на Украине.

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