Грузия отказалась впустить 80 депортированных Россией украинских преступников

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Большинство из этих примерно 80 человек, находящихся на КПП на грузино-российской границе, ранее были осуждены за тяжелые преступления, такие, как убийства, изнасилования или связанные с наркотиками. У них нет соответствующих документов, пропустить их на територию Грузии – большой риск», – сказал он.

По его словам, данные лица находятся в «нормальных условиях».

Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил «Имеди», что «Украина и Молдавия ведут переговоры о пропуске этих лиц на территорию Украины транзитом через Молдавию».

«Ранее так были направлены около 40 граждан Украины, но сейчас процесс остановлен, так как Молдавия отказывает этим лицам, на счету которых много тяжелых преступлений, в транзите», – сказал он.

По словам замминистра, как только Кишинев и Киев договорятся, «Грузия поможет всем находящимся на КПП отправиться на родину».

Депортированные, находящиеся на КПП со второй половины июня, отбывали разные сроки заключения в исправительно-трудовых учреждениях РФ.

Волонтеры, которые оказывают помощь этим лицам на границе, утверждают, что те находятся в плохих, антисанитарных условиях.