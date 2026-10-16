Военные группировки «Днепр» ликвидировали позицию ВСУ дроном с миной

Военные группировки «Днепр» ликвидировали позицию ВСУ в Запорожской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Военнослужащие группировки «Днепр» 58-й армии на Ореховском направлении в Запорожской области выявили и ликвидировали позицию ВСУ дроном с миной замедленного действия. Об этом ТАСС сообщил оператор беспилотника из подразделения «Шаман» с позывным «Газик».

«Обнаружили точку, где противник хорошо укрепился. Противник регулярно выбегал из нее, чтобы провести ремонтные работы, таким образом обнаружив себя. Мы начали отрабатывать по этой позиции. Били «Молнией», «оптикой», на радиоканале FPV-дронами отрабатывали. В итоге вскрыли им проход дроном, запустили туда БПЛА с миной замедленного действия, которая взрывается через несколько секунд после падения. Таким образом ликвидировали позицию», – рассказал военный.

Он отметил, что ликвидация огневой позиции с воздуха позволила продвинуться вперед наземным группам ВС РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также в пятницу артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.

Ранее российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине. А в августе ВСУ в Запорожской области начали хоронить своих солдат на позициях.