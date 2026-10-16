«Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».3 комментария
Премьер Латвии Кулбергс призвал ЕС помогать Украине ради кофе и круассанов
Премьер Латвии Кулбергс призвал поддерживать Украину ради утреннего кофе
Евросоюз должен продолжать спонсировать Украину, если европейцы хотят пить кофе по утрам и есть круассаны, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.
Евросоюз должен продолжать финансировать Украину, если его жители хотят пить по утрам кофе и есть круассаны, сообщают «Вести».
«Если мы хотим комфорта в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, мы должны поддерживать Украину», – заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс перед началом саммита ЕС.
Политик пожаловался, что страны на восточном фланге НАТО, в том числе Латвия, вынуждены больше остальных инвестировать, занимать деньги и сталкиваться с самым большим дефицитом бюджета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Нидерландов признал нехватку желающих увеличить поддержку Киева в ЕС.
В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Украине.
Ранее Евросоюз потребовал от Украины реформ для выделения финансовой помощи.