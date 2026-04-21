США выразили протест Сеулу из-за утечки данных о КНДР

Командующий США выразил протест Сеулу из-за слов о ядерном объекте КНДР

Tекст: Мария Иванова

Командующий американским военным контингентом в Республике Корея Ксавье Брансон выразил протест министру обороны страны Ан Гю Бэку из-за ситуации с возможной утечкой информации о третьем ядерном объекте КНДР, передает ТАСС. Об этом сообщил глава парламентского комитета по обороне Сон Иль Чжон, представляющий оппозиционную партию «Гражданская сила».

«Согласно полученной мною в качестве председателя комитета по обороне информации, командующий американскими войсками в Республике Корея в срочном порядке встретился с министром обороны Ан Гю Бэком и выразил ему решительный протест из-за того, что министр объединения Чон Дон Ён упомянул город Кусон в качестве третьего ядерного объекта КНДР», – заявил депутат. По его словам, резидент американской разведки также выразил недовольство Национальной разведывательной службе.

Депутат подчеркнул, что оборонное ведомство и разведка должны прояснить ситуацию. Он добавил, что в случае подтверждения фактов Чон Дон Ён должен немедленно покинуть свой пост. При этом парламентарий не стал уточнять время и место встречи американского командующего с южнокорейским министром.

Ранее в марте министр объединения Чон Дон Ён на парламентских слушаниях заявил о существовании ядерного объекта в северокорейском городе Кусоне. Вашингтон счел это разглашением секретных сведений, однако сам министр утверждает, что опирался на открытые данные американских аналитических центров. Он также отметил, что не получал разведданных о ядерных объектах с момента вступления в должность.

Южнокорейские СМИ предполагают, что инцидент мог стать лишь поводом для Вашингтона выразить недовольство другими аспектами двусторонних отношений. Ранее Чон Дон Ён выступал с заявлениями, противоречащими официальной позиции Сеула, в том числе о фактическом существовании двух государств на Корейском полуострове и необходимости отмены санкций против Пхеньяна.

Ранее российский МИД обвинил Сеул в попытке оправдать наращивание военных приготовлений с ядерной составляющей.