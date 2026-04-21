Основательницу проекта «Ковчег» заочно приговорили к восьми годам колонии

Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.0 комментариев
Суд в Петербурге заочно приговорил иноагента Буракову к восьми годам колонии
Суд в Петербурге заочно приговорил основательницу проекта «Ковчег» Анастасию Буракову (признана в РФ иноагентом) к восьми годам и двум месяцам колонии, передает РИА «Новости». Она признана виновной в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
«Суд по совокупности приговоров назначил виновной окончательное наказание в виде восьми лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – заявили в пресс-службе прокуратуры города. Осужденной также запретили администрировать сайты и размещать информацию в интернете в течение трех лет.
Уголовное дело рассматривалось в отсутствие Бураковой, которая находится в розыске. В 2024 году она дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах, но продолжала публиковать материалы в мессенджере без соответствующей маркировки.
В феврале суд заочно арестовал Буракову на два месяца. Обвинение ей предъявили в июне 2025 года, а в июле объявили в межгосударственный розыск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские власти признали Анастасию Буракову и проект «Ковчег» иностранными агентами в декабре 2023 года. Позже государственное обвинение запросило для основательницы организации свыше семи лет колонии по делу о фейках про Вооруженные силы России. В итоге Басманный суд Москвы заочно приговорил ее к семи годам и шести месяцам лишения свободы.