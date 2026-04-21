  • Новость часаСкачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир
    Опубликовано видео массового ДТП с жертвами в центре Москвы
    НАТО начало охоту на российские подводные лодки
    ВМС США впервые испытали боевой лазер LOCUST на авианосце
    ВС России поразили штаб с руководством разведки ВСУ в Краматорске
    Генштаб рассказал о весеннем продвижении российских войск в зоне СВО
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    Зеленский назвал неуважением визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
    Глава МЭА предрек перестройку энергосистемы мира
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    8 комментариев
    21 апреля 2026, 11:05 • Новости дня

    Politico: Война с Ираном ускорила разрыв США с миром

    Tекст: Ольга Иванова

    Конфликт Вашингтона с Тегераном подрывает глобальные позиции Соединенных Штатов, вызывая недовольство союзников и усиливая позиции конкурентов, таких как Китай, пишет Politico.

    Действия американской администрации в отношении Ирана наносят ущерб влиянию США на мировой арене, передает Politico.

    Война усугубляет напряженность в отношениях с другими странами на фоне второго президентского срока Дональда Трампа, что может привести к необратимому ослаблению позиций Вашингтона.

    Последствия конфликта ощущаются повсеместно: от Бангладеш до Словении введено нормирование топлива. В мусульманских странах при негласном одобрении властей набирают силу антиамериканские настроения. Союзники по НАТО ограничили помощь, отмечая, что Белый дом начал военные действия без предварительных консультаций.

    «Многие сыты по горло тем, насколько хаотичной была эта война, и напуганы потенциальными экономическими последствиями, но я не видел никаких крупных протестов в ответ», – заявил азиатский дипломат в Вашингтоне на условиях анонимности. Он добавил, что текущая ситуация ставит перед политиками сложные долгосрочные вопросы о надежности союза с США.

    Энергетический сектор серьезно пострадал из-за закрытия Ормузского пролива и ударов по объектам на Ближнем Востоке. Хотя краткосрочно влияние США на рынках нефти и газа выросло, другие страны ускоряют переход на возобновляемые источники энергии и атомную энергетику, все больше ориентируясь на Китай.

    Дипломатические позиции Вашингтона также оказались под угрозой. Согласно документам Госдепартамента, в Таджикистане, Бахрейне, Индонезии и Азербайджане активно распространяются антиамериканские нарративы, что позволяет конкурентам усиливать свое влияние в стратегически важных регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили иранский сухогруз в Оманском заливе.

    Президент США отказался снимать морскую блокаду Ирана до заключения новой сделки.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф исключил возможность дипломатических контактов в условиях американских угроз.

    20 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    Американист: У Трампа с Ираном есть три сценария действий

    Американист Дудаков: У Трампа с Ираном есть три сценария действий

    Американист: У Трампа с Ираном есть три сценария действий
    @ Petty Officer 2nd Class Gabriel Wisdom/U.S. Coast Guard/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    У администрации Дональда Трампа есть несколько вариантов действий в ситуации вокруг Ирана. Это возобновление боевых действий, проведение наземной операции или сохранение «околовоенной обстановки» с продолжением блокады портов Исламской республики, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее США перехватили иранское судно Touska в Оманском заливе.

    «США и Иран пытаются оказывать друг на друга давление в рамках непубличных переговоров, которые идут очень тяжело и находятся на грани срыва», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что Тегеран ранее объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе, однако Вашингтон отказался снимать морскую блокаду иранских портов. На это последовал резкий ответ Исламской республики: ограничения в Ормузе были восстановлены.

    «Теперь стороны повышают ставки в надежде, что им удастся продавить свою повестку в рамках переговоров. Никто не хочет идти на серьезные уступки, потому что это будет означать политическое и военное поражение», – уточнил собеседник. По его мнению, в ближайшей перспективе у администрации Дональда Трампа есть несколько вариантов действий.

    Первый – возобновление боевых действий. «Американские силы могут снова ударить по гражданской инфраструктуре Ирана. Но это путь в никуда, потому что, во-первых, военным путем сломить Тегеран не удается, а во-вторых, создает почву для обвинений чиновников США в преступлениях», – указал Дудаков, напомнив, что ранее демократы в Конгрессе подготовили резолюцию об импичменте в отношении министра войны Пита Хегсета.

    «Другими словами, раскол среди политического класса в Штатах усугубляется, и это подрывает позиции Трампа и его команды, – подчеркнул политолог. – Кроме того, повестка продолжения конфликта становится все более непопулярной в американском обществе. Последний опрос общественного мнения показывает, что примерно 70% американцев негативно воспринимают действия Трампа в Иране и выступают за немедленное перемирие без предварительных условий».

    Второй вариант – проведение наземной операции с высадкой десанта США на острове Харк или островах в Ормузском проливе. «Если верить утечкам, такой сценарий вызывает серьезные опасения, в том числе у самого Трампа. Он понимает, что это может привести к большим потерям среди американских военных, что окончательно добьет его рейтинги внутри страны», – детализировал эксперт.

    Третий вариант – сохранение «околовоенной обстановки». «Речь об операциях против танкеров, следующих в интересах Ирана. Расчет Вашингтона может быть на то, что это негативно скажется на иранской экономике, и иранцам придется идти на уступки. Я думаю, такая стратегия вполне вероятна в ближайшей перспективе, если переговоры сорвутся», – отметил Дудаков.

    По его оценкам, ни один из сценариев нельзя назвать хорошим. «Даже наименее эскалационный сценарий будет усугублять энергокризис во всем мире из-за закрытого Ормуза и бить по рейтингам Трампа», – заключил американист.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана. Он отметил, что длина судна – 900 футов, а вес – «почти с авианосец». Его остановил американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance.

    «Иранский экипаж отказался подчиниться (предупреждению с эсминца), поэтому наш военный корабль остановил их на месте, проделав дыру в машинном отделении. В настоящий момент морские пехотинцы США удерживают судно под контролем», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как сообщает The Washington Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, судно, рассчитанное на перевозку до 4,8 тыс. контейнеров, возвращалось с грузом из китайского порта Гаолан в городе Чжухае. Это известный порт погрузки химикатов, в том числе перхлората натрия – ключевого компонента твердого ракетного топлива, которое необходимо Ирану для его ракетной программы, говорится в материале.

    Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило захват иранского грузового судна и опубликовало в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) видео операции. Американские военные утверждают, что предупреждали экипаж иранского судна о нарушении блокады на протяжении шести часов.

    После этого экипажу приказали эвакуировать машинное отделение, и эсминец вывел из строя ходовую часть судна ударом из пятидюймового орудия Mк-45. Согласно сообщению CENTCOM, морские пехотинцы покинули десантный корабль USS Tripoli (LHA 7) на вертолете и пересекли Аравийское море, чтобы подняться на борт и захватить иранское судно.

    В Иране назвали атаку США на шедшее под флагом Исламской республики судно нарушением перемирия. Иранские военные атаковали дронами несколько американских кораблей, заявил представитель центрального штаба ВС страны «Хазрат Хатам аль-Анбия».

    «Агрессивная Америка, нарушив перемирие и совершив акт морского пиратства, обстреляла одно из торговых судов Ирана в водах Оманского залива и вывела из строя его навигационную систему, высадив на палубу упомянутого судна несколько своих террористических морских пехотинцев», – цитирует агентство Tasnim сообщение.

    Иран анонсировал месть и скорый ответ «на морское пиратство и вооруженное нападение» армии США. На этом фоне цены на нефть подскочили более чем на 6% 20 апреля, сообщает Reuters. Этот скачок нивелирует значительную часть снижения цены на нефть 17 апреля, когда временно был открыт Ормузский пролив.

    Отметим, в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс и высокопоставленные американские чиновники, как ожидается, отправятся в Пакистан для очередного раунда переговоров с Ираном. Тегеран официально не подтвердил, что примет в них участие, а некоторые иранские СМИ предполагают, что встреча может не состояться. Перемирие, в нарушении которого США и Иран обвиняют друг друга, истекает в среду.

    Напомним, США ввели морскую блокаду Ормузского пролива с 13 апреля по указу Трампа. 17 апреля Тегеран разрешил всем коммерческим судам проходить через Ормузский пролив до конца действия перемирия. Это произошло после прекращения военных действий в Ливане. Президент США же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о восстановлении военного контроля над Ормузом.

    Как пишет The New York Times, до захвата иранского судна Трамп обвинил Иран в стрельбе по судам Франции и Британии в Ормузском проливе. В воскресенье еще два танкера под флагами Ботсваны и Анголы попытались пройти по этому морскому маршруту, но были отогнаны иранскими силами, говорится в материале. Это произошло спустя 48 часов после того, как глава Белого дома заявил, что «Иранский пролив полностью открыт».

    Комментарии (3)
    20 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы перемирия после захвата США иранского судна

    Политолог Ткаченко: Иран ответит США на захват судна дипломатической пощечиной

    Эксперт оценил перспективы перемирия после захвата США иранского судна
    @ U.S. Navy/Planet Pix/ZUMA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Срок объявленного Дональдом Трампом перемирия с Ираном истекает 22 апреля. Но после того, как США перехватили иранское судно Touska в Оманском заливе, а Тегеран в ответ атаковал американские корабли, о возобновлении военных действий может быть объявлено уже в понедельник, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «США стремятся закрепить за собой право останавливать любое судно в любой точке земного шара», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Инцидент в Оманском заливе с захватом иранского сухогруза собеседник назвал «феноменальным».

    Он напомнил, что ранее Тегеран предупреждал о намерении противодействовать американской блокаде. «Сначала экипаж грузового судна Touska игнорировал предупреждения американских военных, а затем – после перехвата сухогруза – вооруженные силы Ирана атаковали корабли США», – заметил политолог, оговорившись, что судить о том, насколько результативным оказался удар, не приходится, но сам факт показателен.

    «Произошедшее войдет в историю международных отношений», – считает Ткаченко. По его мнению, прогнозировать, как будут развиваться события дальше, крайне сложно. «При прочих равных условиях стороны должны были бы обратиться в суд в Гааге. Но ожидать этого не стоит», – считает он. Как полагает собеседник, глава Белого дома «не хочет и не может возобновлять военную операцию против Ирана», а угрозы уничтожить все электростанции и мосты Исламской республики – блеф.

    «В то же время Трамп – будучи человеком непредсказуемым – вероятно, все же рискнет повысить ставки в конфликте. В этом случае Иран реализует свое предупреждение: помимо американских военных объектов на территории Персидского залива целями иранских ударов станет совместная инфраструктура США и стран монархий: электростанции, дата-центры, центры телекоммуникационных компаний», – считает эксперт.

    Он подчеркивает: последствия такого сценария развития событий окажутся тяжелейшими для мировой экономики. Впрочем, Вашингтон и Тегеран не перейдут к действиям, пока в понедельник не состоится встреча в Исламабаде. «Американскую переговорную группу, как ожидается, возглавит Джей Ди Вэнс. Если же ИРИ не отправит свою делегацию в столицу Пакистана, то это будет дипломатическая пощечина американцам», – отметил спикер.

    Ткаченко напомнил, что срок перемирия истекает 22 апреля. «Но я думаю, уже сегодня мы можем услышать заявление о том, что режим прекращения огня больше не действует», – заключил он.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана. Он отметил, что длина судна – 900 футов, а вес – «почти с авианосец». Его остановил американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance.

    «Иранский экипаж отказался подчиниться (предупреждению с эсминца), поэтому наш военный корабль остановил их на месте, проделав дыру в машинном отделении. В настоящий момент морские пехотинцы США удерживают судно под контролем», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как сообщает The Washington Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, судно, рассчитанное на перевозку до 4,8 тыс. контейнеров, возвращалось с грузом из китайского порта Гаолан в городе Чжухае. Это известный порт погрузки химикатов, в том числе перхлората натрия – ключевого компонента твердого ракетного топлива, которое необходимо Ирану для его ракетной программы, говорится в материале.

    Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило захват иранского грузового судна и опубликовало в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) видео операции. Американские военные утверждают, что предупреждали экипаж иранского судна о нарушении блокады на протяжении шести часов.

    После этого экипажу приказали эвакуировать машинное отделение, и эсминец вывел из строя ходовую часть судна ударом из пятидюймового орудия Mк-45. Согласно сообщению CENTCOM, морские пехотинцы покинули десантный корабль USS Tripoli (LHA 7) на вертолете и пересекли Аравийское море, чтобы подняться на борт и захватить иранское судно.

    В Иране назвали атаку США на шедшее под флагом Исламской республики судно нарушением перемирия. Иранские военные атаковали дронами несколько американских кораблей, заявил представитель центрального штаба ВС страны «Хазрат Хатам аль-Анбия».

    «Агрессивная Америка, нарушив перемирие и совершив акт морского пиратства, обстреляла одно из торговых судов Ирана в водах Оманского залива и вывела из строя его навигационную систему, высадив на палубу упомянутого судна несколько своих террористических морских пехотинцев», – цитирует агентство Tasnim сообщение.

    Иран анонсировал месть и скорый ответ «на морское пиратство и вооруженное нападение» армии США. На этом фоне цены на нефть подскочили более чем на 6% 20 апреля, сообщает Reuters. Этот скачок нивелирует значительную часть снижения цены на нефть 17 апреля, когда временно был открыт Ормузский пролив.

    Отметим, в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс и высокопоставленные американские чиновники, как ожидается, отправятся в Пакистан для очередного раунда переговоров с Ираном. Тегеран официально не подтвердил, что примет в них участие, а некоторые иранские СМИ предполагают, что встреча может не состояться. Перемирие, в нарушении которого США и Иран обвиняют друг друга, истекает в среду.

    Напомним, США ввели морскую блокаду Ормузского пролива с 13 апреля по указу Трампа. 17 апреля Тегеран разрешил всем коммерческим судам проходить через Ормузский пролив до конца действия перемирия. Это произошло после прекращения военных действий в Ливане. Президент США же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о восстановлении военного контроля над Ормузом.

    Как пишет The New York Times, до захвата иранского судна Трамп обвинил Иран в стрельбе по судам Франции и Британии в Ормузском проливе. В воскресенье еще два танкера под флагами Ботсваны и Анголы попытались пройти по этому морскому маршруту, но были отогнаны иранскими силами, говорится в материале. Это произошло спустя 48 часов после того, как глава Белого дома заявил, что «Иранский пролив полностью открыт».

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    @ CENTCOM/Handout/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    После перехвата торгового судна Touska в Оманском заливе Тегеран добивается немедленного освобождения всех захваченных американцами моряков и членов их семей.

    Центральное командование вооруженных сил США ранее подтвердило факт задержания иранского торгового судна Touska, передает РИА «Новости»,.

    Американская сторона заявлет, что корабль пытался прорвать блокаду в акватории Оманского залива.

    «Исламская Республика Иран, предупреждая о чрезвычайно опасных последствиях этих незаконных и преступных действий США, настаивает на необходимости немедленного освобождения иранского судна, его экипажа и семей», – подчеркивается в официальном заявлении министерства иностранных дел.

    Внешнеполитическое ведомство республики категорически осудило инцидент, охарактеризовав действия Соединенных Штатов как морское пиратство. Дипломаты отметили, что подобный шаг нарушает не только устав ООН и нормы международного права, но и действующий режим прекращения огня.

    Представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари заявил о готовности предпринять необходимые ответные меры против американских военных. Это произойдет после получения гарантий безопасности захваченного экипажа.

    Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что привело к гибели более трех тысяч человек. В апреле стороны договорились о двухнедельном перемирии, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, а Вашингтон начал блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил факт перехвата иранского сухогруза в Оманском заливе.

    Американский эсминец открыл огонь по машинному отделению судна из-за игнорирования предупреждений. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали американские военные корабли беспилотниками.

    Комментарии (2)
    20 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и Иран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественным перевозчикам разрешили возобновить реализацию билетов в Эмираты, а также беспрепятственно использовать воздушное пространство Ирана для транзитных маршрутов.

    Федеральное агентство воздушного транспорта отменило ранее введенные рекомендации по приостановке авиасообщения с ближневосточными государствами, передает ТАСС. Решение принято после детальных консультаций с профильными министерствами.

    «С учетом позиции Минтранса и МИД России отменили рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ. Также сняли ограничения на полеты авиакомпаний России через воздушное пространство Ирана. Транзитные рейсы и полеты в аэропорты этой страны могут выполняться с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей», – говорится в сообщении ведомства.

    Эксперты продолжают внимательно следить за обстановкой в сфере гражданской авиации на Ближнем Востоке. При возникновении необходимости в расписание полетов отечественных перевозчиков будут оперативно внесены соответствующие коррективы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России анонсировало возобновление рейсов на Ближний Восток с учетом требований безопасности. Ранее Росавиация продлила запрет на транзитные перелеты через воздушное пространство Израиля и Ирана. На фоне этих ограничений компания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Дубай и Абу-Даби.

    Комментарии (3)
    21 апреля 2026, 02:40 • Новости дня
    Иран отказался вести переговоры с США в условиях угроз

    Спикер парламента Ирана Галибаф исключил переговоры с США под угрозами

    Иран отказался вести переговоры с США в условиях угроз
    @ Icana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран категорически отвергает возможность переговоров с США в условиях угроз с американской стороны, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Мы не будем вести переговоры под угрозой», – приводит слова спикера РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Он также отметил, что в течение последних двух недель государство активно готовится к изменению ситуации. По его словам, Тегеран планирует «разыграть новые карты на поле боя».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от прямого диалога с Вашингтоном до полного снятия морской блокады. МИД Ирана сообщил об отсутствии планов по новым переговорам с США. Визит официальной делегации США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Пакистан для второго раунда переговоров с представителями Ирана ожидается во вторник, 21 апреля.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Власти Ирана сообщили о возобновлении работы аэропортов Тегерана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэропорты Мехрабад и имени Имама Хомейни в Тегеране полностью возобновили свою работу, сообщила Организация гражданской авиации Ирана.

    По информации ведомства, пассажирские рейсы в этих аэропортах вновь разрешены с 31 фарвардина 1405 года по иранскому календарю, что соответствует 20 апреля 2025 года, передает ТАСС.

    В заявлении, распространенном агентством Tasnim, уточняется, что аэропорты в Керманшахе, Реште, Ширазе, Йезде, Захедане и еще пяти городах Ирана начнут работу в субботу.

    Ранее Катар разрешил постепенное возобновление рейсов иностранных авиакомпаний.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 08:46 • Новости дня
    Стала известна дата новых переговоров США и Ирана в Исламабаде

    CNN: США и Иран проведут переговоры в Пакистане в среду

    Стала известна дата новых переговоров США и Ирана в Исламабаде
    @ SHAHZAIB AKBER/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Второй раунд двустороннего диалога между американскими и иранскими представителями состоится утром в среду на территории пакистанской столицы, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

    Очередная встреча представителей двух государств запланирована на 22 апреля, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    Американскую сторону представит вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик отправится в Пакистан во вторник утром.

    Иранскую переговорную группу возглавит спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф исключил возможность дипломатических контактов в условиях американских угроз.

    Американские военные самолеты доставили в Пакистан технику для визита делегации США.

    Глава Минэнерго США Крис Райт назвал Джей Ди Вэнса руководителем американской группы переговорщиков.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    ОАЭ пригрозили США отказом от доллара при нефтяных расчетах

    WSJ сообщила о готовности ОАЭ перейти на юани при дефиците долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Власти ОАЭ допустили использование альтернативных валют для проведения нефтяных сделок в случае нехватки американских средств, они предупредили об этом США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на эмиратских и американских чиновников.

    Подобный сценарий представляет собой «скрытую угрозу доллару США, который занимает доминирующее положение среди мировых валют отчасти из-за его почти исключительного использования в нефтяных операциях», передает РБК со ссылкой на Wall Street Journal.

    Пока официального запроса на создание своп-линии от Эмиратов не поступало. Этот механизм позволил бы местному центробанку получить дешевый доступ к американской валюте для поддержки дирхама или пополнения резервов при кризисе ликвидности.

    В беседах с американскими коллегами представители ближневосточной страны называют такую идею предварительной мерой, направленной на предотвращение рисков.

    Национальная валюта Эмиратов привязана к доллару, а резервы государства достигают 270 млрд долларов. Однако геополитическая напряженность спровоцировала отток капитала, создав дополнительное давление на экономику. Аналитики S&P Global считают финансовую гибкость страны надежным буфером, но предупреждают, что длительные перебои в экспорте энергоносителей несут серьезные риски.

    Кроме того, Абу-Даби начал обсуждать с Вашингтоном получение поддержки на случай глубокого кризиса из-за обострения конфликта с Ираном. Эмиратские дипломаты подчеркнули, что пока государству удается избегать худших экономических последствий, но в будущем может потребоваться финансовая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, страны Шанхайской организации сотрудничества готовы идти по пути создания альтернативного доллару финансового фундамента.

    Саудовская Аравия отказалась от продления пятидесятилетнего нефтедолларового пакта с США. Индия оплачивает большую часть российской нефти дирхамами ОАЭ.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    Reuters: Ормузский пролив в понедельник пересекли три танкера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Через Ормузский пролив за последние 12 часов прошли только три танкера, пишет Reuters со ссылкой на спутниковый анализ SynMax и данные платформы Kpler.

    «За последние 12 часов было совершено всего три прохода (через Ормузский пролив)», – сказано в материале Reuters, передает РИА «Новости».

    Среди судов, прошедших через пролив, были танкер Nero для перевозки нефтепродуктов, судно, специализирующееся на перевозке химических продуктов, а также танкер для транспортировки сжиженного углеводородного газа. Подробности о принадлежности, владельцах и маршрутах этих судов не сообщаются.

    Агентство подчеркивает, что движение танкеров через стратегически важный Ормузский пролив практически остановлено.

    Ранее сообщалось, что танкер под флагом Сенегала прошел Ормузский пролив. Накануне французское судно попало под обстрел в Ормузском проливе. В Кремле назвали ситуацию в Ормузском проливе хрупкой и непредсказуемой.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 11:39 • Новости дня
    Иранский танкер прошел Ормузский пролив вопреки американской блокаде
    Иранский танкер прошел Ормузский пролив вопреки американской блокаде
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник нефтеналивное судно исламской республики успешно пересекло Ормузский пролив вопреки американским ограничениям и достигло одного из южных портов.

    Иранский нефтеналивной танкер при поддержке Военно-морских сил Ирана в ночь на вторник миновал Ормузский пролив и вошел в территориальные воды исламской республики, передает ТАСС.

    После прохождения Аравийского моря судно в полной безопасности достигло иранских территориальных вод. В настоящее время танкер уже несколько часов находится в одном из южных портов страны.

    Ранее Центральное командование ВС США сообщило о начале морской блокады Ирана 13 апреля. Американские военные препятствуют движению всех судов, направляющихся к портам исламской республики или отходящих от ее берегов. Это решение было принято после американо-иранских переговоров в Исламабаде 11 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили иранский сухогруз Touska в Оманском заливе. Министерство иностранных дел исламской республики потребовало немедленного освобождения данного судна.

    Центральное командование Вооруженных сил США отчиталось о полной остановке движения кораблей в первые сутки морской блокады.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 13:05 • Новости дня
    Пекин пообещал помочь примирению Ирана и США

    Tекст: Ольга Иванова

    Китайские власти намерены сыграть конструктивную роль в смягчении конфликта между Тегераном и Вашингтоном, способствуя достижению прочного мира в регионе.

    Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь подтвердил курс на мирное урегулирование, передает ТАСС.

    «Китай поддерживает стремление соответствующих сторон сохранить тенденцию к прекращению огня и продвижению переговоров, – сообщил он на брифинге. – Китайская сторона будет и впредь содействовать снижению напряженности, играть конструктивную роль для окончательного достижения прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке».

    Пекин в своих дипломатических усилиях опирается на позицию председателя КНР Си Цзиньпина. Представитель ведомства отметил, что Ближний Восток сейчас находится на ключевом этапе между войной и миром. Сторонам необходимо использовать открывшееся окно возможностей для скорейшего прекращения боевых действий.

    Также Китай призвал Соединенные Штаты строго соблюдать обязательства по сокращению ядерных вооружений. Эту позицию Пекин детально представит на профильной конференции ООН в Нью-Йорке. В докладе содержится требование к Вашингтону отказаться от совместного использования атомного оружия и устранить риски от строительства подводных лодок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отказался от второго раунда переговоров с США.

    До этого Пекин поприветствовал заключение временного соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке.

    Ранее китайские власти потребовали немедленного прекращения американских ударов по иранской территории.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности содействовать диалогу Ирана со странами Залива

    МИД: Лавров заявил о готовности содействовать диалогу Ирана со странами Залива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Тегераном и странами Персидского залива, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.

    «Подтверждена готовность России содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Ираном и арабскими странами Персидского залива», – сообщается на сайте российского МИД.

    Также в сообщении указывается, что иранская сторона выразила готовность делать все возможное для обеспечения беспрепятственного прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    В ходе телефонного разговора 13 апреля Лавров и Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

    МИД призывал обеспечить долгосрочный мир и безопасность на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Катар разрешил постепенное возобновление рейсов иностранных авиакомпаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Катара приняли решение о постепенном возобновлении полетов иностранных авиакомпаний через международный аэропорт Хамад в Дохе, заявили в управлении гражданской авиации эмирата.

    В сообщении ведомства подчеркивается, что это решение было принято после всесторонней оценки текущей обстановки и в тесной координации со всеми профильными структурами, передает ТАСС. Отмечается, что принимаемые меры нацелены на максимальное повышение готовности и эффективности работы авиационного сектора.

    В управлении заверили, что все рейсы и сопутствующие операции будут осуществляться в полном соответствии с международными стандартами безопасности и защиты. Там добавили, что будут применены все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности как пассажиров, так и персонала.

    Ранее европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) продлило до 24 апреля действие рекомендации для авиакомпаний не выполнять рейсы над зоной конфликта на Ближнем Востоке.

    В марте атака дронов вывела из строя радары аэропорта Кувейта.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков назвал ситуацию в Ормузском проливе хрупкой и непредсказуемой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские власти оценивают обстановку в Ормузском проливе как крайне нестабильную, выражая готовность помочь в урегулировании разногласий между Вашингтоном и Тегераном.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал положение дел в Ормузском проливе как сложное и трудно прогнозируемое, передает РИА «Новости».

    «Мы по-прежнему видим, что ситуация очень хрупкая, что ситуация непредсказуемая», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Он также добавил, что Москва в данный момент не выступает посредником в диалоге между Соединенными Штатами и Ираном. При этом российская сторона открыта для оказания любого необходимого содействия, чтобы стороны смогли достичь мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского Минэнерго Крис Райт предрек скорое возобновление судоходства в Ормузском проливе.

    Москва и Пекин заранее предупреждали о тяжелых последствиях силового решения иранской проблемы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о быстрой смене обстановки в регионе.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 02:21 • Новости дня
    WSJ: Крупные энергокомпании расширяют инвестиции за пределами Ближнего Востока

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущие мировые энергетические корпорации активно расширяют географию добычи нефти, инвестируя десятки миллиардов долларов в проекты вне ближневосточного региона, пишет Wall Street Journal.

    Компании ищут альтернативные регионы для инвестиций. Причиной изменения стратегии стали проблемы с судоходством в Ормузском проливе и риски повреждения инфраструктуры из-за конфликта США и Израиля с Ираном, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Так, американская Exxon Mobil планирует вложить до 24 млрд долларов в глубоководные проекты у берегов Нигерии. Chevron наращивает присутствие в Венесуэле и уже выделила семь млрд долларов на морские месторождения. Британская BP вошла в проекты шельфа Намибии, а TotalEnergies договорилась о разведке с Турцией.

    Помимо Африки и Южной Америки, корпорации присматриваются к Средиземноморью. На прошлой неделе Exxon Mobil приблизилась к старту добычи у побережья Греции.

    Аналитики Wood Mackenzie прогнозируют, что эти проекты принесут нефтяным гигантам суммарно 120 млрд долларов прибыли в ближайшие годы. Высокие цены на нефть обеспечивают компании средствами для разведки в ранее недоступных регионах, компенсируя прошлые потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась из-за блокировки Ормузского пролива. Американское руководство обратилось к крупнейшим энергетическим корпорациям с просьбой нарастить объемы производства сырья. Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов за баррель.

    Комментарии (0)
    Главное
    Водитель электровелосипеда лишился головы в аварии в Москве
    Зеленский признал помощь европейских стран в создании морских дронов
    Bloomberg заметило массовое сопротивление украинцев призыву в ВСУ
    МИД Бельгии призвал не допустить создания союза России и Белоруссии
    Northrop Grumman раскрыла облик истребителя шестого поколения
    В Польше решили запретить пролет самолета Фицо в Москву на 9 Мая
    Ученые доказали пользу контролируемого стресса для укрепления психики

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Еврокомиссия пропустила удар от Болгарии

    Пока Европа была увлечена выборами в Венгрии, она упустила еще одну электроральную кампанию – в Болгарии. А там в минувшие выходные на парламентских выборах победила партия «Прогрессивная Болгария» экс-президента Румена Радева. Западные СМИ уже нарекли его «тараном», который может ударить по единству ЕС. Но на деле новый премьер всего лишь обещает ставить интересы Софии выше требований Еврокомиссии. Чем же он так напугал европейских политиков? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации