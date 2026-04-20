Еврокомиссия пропустила удар от Болгарии

Tекст: Евгений Поздняков,

Валерия Крутова

Партия «Прогрессивная Болгария» экс-президента страны Румена Радева одержала победу на парламентских выборах. По данным центризбиркома, ей удалось заручиться симпатией 44% населения, что эквивалентно почти 1,5 млн голосов и 131 мандату. На втором месте с результатом 13% оказалась правящая коалиция ГЕРБ-СДС, что обеспечит ей лишь 36 мест в законодательном органе.

Тройку лидеров замыкает «Продолжаем перемены – Демократическая Болгария», в пользу которой высказались 12% избирателей. При этом более 50 тыс. граждан и вовсе не поддержали ни одну из заявленных в бюллетени партий. Примечательно, что Радеву удалось выиграть даже на зарубежных участках: его поддержали 38% болгар, пребывающих за пределами республики.

«Это победа надежды над недоверием. Это победа свободы над страхом. И наконец, это победа, если позволите так сказать, нравственности», – прокомментировал результат кампании Радев изданию Bloomberg. Кроме того, лидер партии отметил, что он намерен прокладывать «путь к демократической, современной и европейской Болгарии».

В то же время, он подчеркнул, что София под его руководством намерена «развивать практические отношения с Россией, основанные на взаимном уважении и равноправии», пишет Reuters. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные заявления Москве «импонируют». Он также добавил, что Кремль никогда не отказывался от диалога с другими странами.

Впрочем, прагматичный подход Радева к внешней политике пришелся не по душе многим западным наблюдателям. Так, газета Financial Times и вовсе назвала политика «троянским конем Путина в Европе», опасаясь, что его партия, заручившись поддержкой населения, сможет воздействовать на Брюссель в негативном ключе.

Напомним, Румен Радев до начала политической карьеры был кадровым военным. Он дослужился до звания генерал-майора, а в 2014 году стал командующим болгарскими ВВС. В 2016-м он победил на президентских выборах и в 2021 году сумел переизбраться.

При этом Радеву удавалось оставаться на посту в крайне непростое для Болгарии время: за последние пять лет в республике прошло восемь парламентских выборов, но ни одна кампания не дала стране эффективного правительства. Именно в этот период государство оказалось на пороге принципиально важных решений. Одно из них – присоединение к еврозоне, которое состоялось в начале этого года.

Кроме того, в последние полгода правительство Болгарии, по данным «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД, последовательно наращивало враждебную активность в отношении Москвы. София регулярно поддерживала антироссийские санкции ЕС, участвовала в учениях НАТО (Neptun Strike, Steadfast Dart), выступала соавтором враждебных резолюций ООН, ограничивала выдачу виз россиянам, а также выдала США задержанных по требованию Вашингтона граждан РФ.

Особенно показателен март 2026 года: Болгария присоединилась к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины и продлила персональные санкции в отношении россиян. Таким образом, правительство Болгарии занимает одну из наиболее активных антироссийских позиций среди стран Восточной Европы.

«На этом фоне «Прогрессивная Болгария» показала по-настоящему сильный результат. Фактически, она заручилась парламентским большинством, что позволит партии проводить достаточно независимую от других сил политику. Впрочем, вполне возможно, что у нее получится избежать и серьезных конфликтов с оппозицией», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Радев обладает значительным ресурсом харизматичного лидера, который способен продавливать свою линию, даже несмотря на сопротивление. Но говорить о его внешнеполитическом курсе пока рано. Западные эксперты уже поспешили назвать его «пророссийским» премьером, что абсолютно некорректно.

Это во многом лишенное смысла «клеймо»,

которое навешивается европейцами на политических оппонентов, заинтересованных в выстраивании нормальных отношений с Москвой», – продолжает собеседник.

«При этом многие европейские наблюдатели в упор не замечают непосредственно внутреннего контекста выборов. Общество устало от нестабильности. У населения накопилось серьезное недовольство в отношении экономической и социальной политики. На фоне затянувшегося кризиса антироссийская риторика также не пользуется спросом», – говорит эксперт.

«Но людей из брюссельских кабинетов это мало интересует. У них есть устойчивый образ «идеального» политика ЕС: он должен шагать в ногу с либеральной идеей и не акцентировать внимания на национальных проблемах. А желание улучшить благосостояние граждан в том числе через улучшение отношений с Москвой вызывает в Брюсселе лишь раздражение.

То есть патриотические взгляды являются главной претензией Брюсселя к Радеву.

Он хочет работать на благо своей республики, а не Украины. Его риторика в этом плане предельно проста: София за последние четыре года дала Киеву очень многое. Ресурсы страны практически исчерпаны. На этом фоне логично стремиться к миру, а не к милитаризации», – акцентирует Ткаченко.

В парламенте Болгарии имеются как минимум еще две партии, взгляды которых близки к мировоззренческой система Радева, напоминает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «То есть даже если бы его победа оказалась менее внушительной, собрать коалицию большого труда бы не составило», – отмечает он.

«Накануне выборов многие политические силы в республике переориентировались на пронациональную повестку. Однако «Прогрессивной Болгарии» удалось подать ее наиболее красиво и доходчиво. Ничего удивительного в этом нет: в местном обществе уже сформировался запрос на прагматичную дипломатию и отказ дальнейшей от евроинтеграции в угоду национальных интересов. На мой взгляд,

выдающийся результат Радева также объясняется и отвлеченностью Брюсселя на избирательную кампанию в Венгрии.

Сместить Виктора Орбана – давнее желание евробюрократии, на осуществление которого были брошены колоссальные ресурсы. Происходящее же в Болгарии имело для них второстепенное значение», – считает эксперт.

«То есть Еврокомиссия получила удар с неожиданной для них стороны. Между тем, политика Софии, если Радев не откажется от предвыборной риторики, может измениться. В первую очередь, республика серьезно пересмотрит свое участие в поддержке Украины», – полагает он.

«Как минимум, новое правительство способно увязать вопрос помощи Украине с соблюдением интересов и прав болгар. Кроме того, Радев теоретически попытается протолкнуть идею сохранения «солидарности» с Украиной в обмен на беспрепятственное сотрудничество с Россией, что может поправить экономическую ситуацию в стране», – заключил Козюлин.