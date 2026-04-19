Tекст: Геворг Мирзаян

Европа только смогла избавиться от одного Орбана – и тут же рискует получить нового. Эта мысль проходит красной нитью через публикации западных СМИ по поводу идущих 19 апреля парламентских выборов в Болгарии. Местным Орбаном называют Румена Радева, бывшего президента страны и лидера партии «Прогрессивная Болгария», которая имеет все шансы занять первое место на выборах. И такое сравнение объясняется несколькими причинами.

Во-первых, Радев позиционирует себя как политика «сильной руки». Румен Радев дважды – в 2016 и 2021 годах – избирался на пост президента Болгарии, и там «быстро компенсировал недостаток политического опыта, используя свой военный стаж (Радев – бывший военный летчик и командующий ВВС страны) для создания образа бесстрашного патриота, не испорченного партийной политикой», – пишет издание Politico.

Радев, однако, не мог применить свою «сильную руку» должным образом – ведь президентский пост в Болгарии скорее церемониальный. Сейчас же фотографии «политика, который никогда не улыбается», развешаны по всей стране и позиционируют его как человека, способного навести порядок, теперь уже в качестве премьер-министра (если его партия выиграет выборы). И порядок прежде всего в экономике. «Наша цель ясна: свергнуть олигархию. Давайте вернем себе нашу страну, чтобы в европейской Болгарии не было бедных людей», – заявил Радев.

Это не просто предвыборная риторика. «Олигарх Бойко Борисов много лет был премьером Болгарии. Это выпад против него и его партии ГЕРБ. И выпад против олигарха Деляна Пеевского и его партии «Движение за права и свободы», – объясняет газете ВЗГЛЯД доцент Финансового университета Вадим Трухачев.

Во-вторых, Радев позиционирует себя как политика, который не будет смотреть в рот европейским чиновникам. Не раз он в должности президента Болгарии выступал против следования страны указаниям из Брюсселя. Например, когда Болгария входила в зону евро – Радев называл этот шаг незаконным, не пользующимся поддержкой населения (которое опасалось негативных последствий введения евро, например, роста инфляции). «Основные принципы демократии должны соблюдаться, а институты с критически низкой легитимностью не должны принимать решения о будущем страны, не выслушав граждан», – заявлял он, потребовав проведения референдума.

В-третьих – и это, с точки зрения ЕС, его самый большой грех – Радев выступает за нормальные отношения с Россией. Reuters даже называет его «пророссийским» (что, разумеется, не более чем ярлык).

Действительно, Радев был против подписания в марте украинско-болгарского соглашения о военном сотрудничестве, которое, по словам Радева, втягивало страну в войну. Он говорит о необходимости закупок российской нефти и даже подчеркивает славянско-православное единство с Россией: «Мы – единственное государство-член Европейского союза, которое одновременно является славянским и восточно-православным… Мы можем стать очень важным звеном во всем этом механизме... по восстановлению отношений с Россией».

Его возможная победа способна осложнить киевскому режиму жизнь, а Европе – поддержание этой жизни.

«Правительство под руководством Радева стало бы плохой новостью для Украины и представляло бы собой значительную победу для России.

В краткосрочной перспективе это, вероятно, означало бы прекращение поставок болгарских боеприпасов на Украину, вынудив НАТО искать другие источники. Между тем поддерживаемый США северный коридор для поставок энергоносителей в Восточную Европу проиграл бы в пользу "Турецкого потока", последнего крупного трубопровода, по которому российский газ поступает в Европу», – пишут эксперты Атлантического совета.

Однако это не пророссийская, а проболгарская позиция. Страна с дефицитом бюджета в 3% ВВП не может себе позволить тратить лишние деньги на энергоносители. Более того, статус посредника в вопросе нормализации отношений между ЕС и Россией несет не только дипломатические, но и финансово-инвестиционные выгоды.

Конечно, болгарская экономика прежде всего ориентируется на ЕС (куда идет 65% болгарского импорта и откуда поступает 57% импорта), однако отказ от сотрудничества с Москвой дорого стоил этой и так небогатой стране. Только из-за отказа от участия в проекте газопровода «Южный поток» Болгария потеряла в свое время 3 млрд долларов инвестиций, тысячи рабочих мест и 400 млн ежегодных поступлений за транзит газа. Неудивительно, что сегодня лозунги борьбы с бедностью и коррупцией пользуются такой политической поддержкой. Планы по повышению налогов стали причиной прошедших в Болгарии в конце прошлого года протестов, по результатам которых правительство страны подало в отставку.

«Это беднейшая страна ЕС. Она и до социализма была бедной – в ней и настоящего капитализма особо никогда раньше не было.

Лакомые куски собственности в свое время захватила или бывшая партноменклатура, или бандиты, или иностранные компании. Сращивание власти, криминала и крупного бизнеса там было с самого начала периода демократии», – объясняет Вадим Трухачев. Отсюда и протесты, и антиолигархические лозунги Радева.

Помимо денег Болгария потеряла и внутреннюю стабильность, получив политический раскол. «Около 20% не любят Россию – исторически сложилось так, что одни считают, что Россия передала Македонию Сербии, в то время как они считают Македонию болгарской территорией. Другая группа не любит Россию, потому что она ассоциируется у них с коммунизмом и СССР. Около 30% населения придерживаются нейтральных взглядов, а около 50% – пророссийских», – говорил лидер партии «Величие» (занимающей 10 мест в парламенте страны) Ивелин Михайлов.

Таким образом, значительная часть болгар симпатизирует Москве и рассматривает антироссийскую политику властей, проводимую по указанию Брюсселя, как антиболгарскую. Вот так и произошла в Болгарии за последние годы смычка патриотизма и конструктивного подхода к отношениям с Москвой. Поэтому

электорат Радева, по данным болгарских социологов – это те люди, которых волнует и высочайший уровень коррупции в стране, и проблема отношений с Россией, несущая убытки Болгарии.

Впрочем, Евросоюзу и нынешним болгарским властям не нужна даже эта проболгарская позиция. Поэтому они уже консолидировались против Радева. Действующее правительство Болгарии обратилось в ЕС за помощью «ввиду повышенного риска скоординированных кампаний по дезинформации и иностранного вмешательства, которые могут подорвать целостность избирательного процесса». И кивает на то, что речь идет о «пророссийских и российских источниках дезинформации».

Разумеется, Радев отрицает слухи о вмешательстве России в выборы. «Никто со стороны не может прийти и указывать нам, за кого и за что голосовать. Это решаем мы, болгары, здесь», – говорит он. Однако опыт Румынии, где итоги президентских выборов были отменены под предлогом никем не доказанного вмешательства, показывает, что решать будет не только болгарский народ. Если же не удастся отменить выборы, то могут попытаться сорвать формирование по итогам выборов коалиции, которая, в свою очередь, формирует правительство.

Опросы общественного мнения дают партии «Прогрессивная Болгария» более 30% голосов. Это много, но не большинство, коалиция неизбежна.

У коалиции ГЕРБ-СДС бывшего премьер-министра Бойко Борисова – 19%. Радев уже заявил, что с ними в коалицию не пойдет. На третьем месте блок «Мы продолжаем перемены-Демократическая Болгария» (PP-DB), это еще 11-13%. Они потенциальным партнером являются, но у данной политической силы уже есть вопросы относительно антибрюссельской позиции Радева. «Он стремится к сильной Болгарии в сильной Европе? Или к Болгарии, следующей модели Орбана, действующей как троянский конь внутри ЕС и блокирующей интеграцию?», – говорит один из лидеров PP-DB Асен Василев. И Радеву придется доказывать, что он не конь и тем более не верблюд.

С другой стороны, если пробрюссельские партии упрутся и откажутся от коалиции, то Радев может попытаться обвинить их в отказе выводить страну из глубочайшего правительственного кризиса. Дело в том, что это уже восьмые парламентские выборы в стране с ноября 2021 года. Для формирования правительства постоянно надо было собирать коалиции из нескольких партий, которые в итоге разваливались (как это произошло и в декабре 2025 года).

«Раздираемая непрекращающимися политическими кризисами и ослабленная хрупкими коалициями, балканская страна с населением 6,7 млн человек становится практически неуправляемой», – пишет Politico. И с каждыми новыми проваленными выборами у населения возникает все большее желание обрести наконец сильную руку, которая наведет порядок. Выборы покажут, станет ли таким человеком бывший военный летчик Румен Радев.