  • Новость часаМО: ВС России уничтожили более 1200 бойцов ВСУ за сутки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Премьер Малайзии Ибрагим выразил интерес в покупке нефти у России
    Грушко заявил о скором ответе России на вызовы НАТО в Арктике
    Лукашенко заявил о неприемлемости потери Белоруссии для России
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    ВСУ взорвали школу во Владимировке после отказа директора разместить военных
    Глава МИД ПМР заявил о сокрытии Молдавией экологической катастрофы на Днестре
    Мнения
    Илья Ухов Почему важно помнить о геноциде советского народа

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    0 комментариев
    Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    15 комментариев
    Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    2 комментария
    19 апреля 2026, 13:45 • В мире

    Бывший военный летчик нацелился на болгарскую олигархию

    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян

    В воскресенье, 19 апреля, в Болгарии проходят парламентские выборы – и главным фаворитом на них является человек, получивший в западных СМИ ярлык «нового Орбана». О ком идет речь, какую позицию данный политик занимает по отношению к России, Украине и брюссельским властям – и как руководство ЕС может помешать ему прийти к власти?

    Европа только смогла избавиться от одного Орбана – и тут же рискует получить нового. Эта мысль проходит красной нитью через публикации западных СМИ по поводу идущих 19 апреля парламентских выборов в Болгарии. Местным Орбаном называют Румена Радева, бывшего президента страны и лидера партии «Прогрессивная Болгария», которая имеет все шансы занять первое место на выборах. И такое сравнение объясняется несколькими причинами.

    Во-первых, Радев позиционирует себя как политика «сильной руки». Румен Радев дважды – в 2016 и 2021 годах – избирался на пост президента Болгарии, и там «быстро компенсировал недостаток политического опыта, используя свой военный стаж (Радев – бывший военный летчик и командующий ВВС страны) для создания образа бесстрашного патриота, не испорченного партийной политикой», – пишет издание Politico.

    Радев, однако, не мог применить свою «сильную руку» должным образом – ведь президентский пост в Болгарии скорее церемониальный. Сейчас же фотографии «политика, который никогда не улыбается», развешаны по всей стране и позиционируют его как человека, способного навести порядок, теперь уже в качестве премьер-министра (если его партия выиграет выборы). И порядок прежде всего в экономике. «Наша цель ясна: свергнуть олигархию. Давайте вернем себе нашу страну, чтобы в европейской Болгарии не было бедных людей», – заявил Радев.

    Это не просто предвыборная риторика. «Олигарх Бойко Борисов много лет был премьером Болгарии. Это выпад против него и его партии ГЕРБ. И выпад против олигарха Деляна Пеевского и его партии «Движение за права и свободы», – объясняет газете ВЗГЛЯД доцент Финансового университета Вадим Трухачев.

    Во-вторых, Радев позиционирует себя как политика, который не будет смотреть в рот европейским чиновникам. Не раз он в должности президента Болгарии выступал против следования страны указаниям из Брюсселя. Например, когда Болгария входила в зону евро – Радев называл этот шаг незаконным, не пользующимся поддержкой населения (которое опасалось негативных последствий введения евро, например, роста инфляции). «Основные принципы демократии должны соблюдаться, а институты с критически низкой легитимностью не должны принимать решения о будущем страны, не выслушав граждан», – заявлял он, потребовав проведения референдума.

    В-третьих – и это, с точки зрения ЕС, его самый большой грех – Радев выступает за нормальные отношения с Россией. Reuters даже называет его «пророссийским» (что, разумеется, не более чем ярлык).

    Действительно, Радев был против подписания в марте украинско-болгарского соглашения о военном сотрудничестве, которое, по словам Радева, втягивало страну в войну. Он говорит о необходимости закупок российской нефти и даже подчеркивает славянско-православное единство с Россией: «Мы – единственное государство-член Европейского союза, которое одновременно является славянским и восточно-православным… Мы можем стать очень важным звеном во всем этом механизме... по восстановлению отношений с Россией».

    Его возможная победа способна осложнить киевскому режиму жизнь, а Европе – поддержание этой жизни.

    «Правительство под руководством Радева стало бы плохой новостью для Украины и представляло бы собой значительную победу для России.

    В краткосрочной перспективе это, вероятно, означало бы прекращение поставок болгарских боеприпасов на Украину, вынудив НАТО искать другие источники. Между тем поддерживаемый США северный коридор для поставок энергоносителей в Восточную Европу проиграл бы в пользу "Турецкого потока", последнего крупного трубопровода, по которому российский газ поступает в Европу», – пишут эксперты Атлантического совета.

    Однако это не пророссийская, а проболгарская позиция. Страна с дефицитом бюджета в 3% ВВП не может себе позволить тратить лишние деньги на энергоносители. Более того, статус посредника в вопросе нормализации отношений между ЕС и Россией несет не только дипломатические, но и финансово-инвестиционные выгоды.

    Конечно, болгарская экономика прежде всего ориентируется на ЕС (куда идет 65% болгарского импорта и откуда поступает 57% импорта), однако отказ от сотрудничества с Москвой дорого стоил этой и так небогатой стране. Только из-за отказа от участия в проекте газопровода «Южный поток» Болгария потеряла в свое время 3 млрд долларов инвестиций, тысячи рабочих мест и 400 млн ежегодных поступлений за транзит газа. Неудивительно, что сегодня лозунги борьбы с бедностью и коррупцией пользуются такой политической поддержкой. Планы по повышению налогов стали причиной прошедших в Болгарии в конце прошлого года протестов, по результатам которых правительство страны подало в отставку.

    «Это беднейшая страна ЕС. Она и до социализма была бедной – в ней и настоящего капитализма особо никогда раньше не было.

    Лакомые куски собственности в свое время захватила или бывшая партноменклатура, или бандиты, или иностранные компании. Сращивание власти, криминала и крупного бизнеса там было с самого начала периода демократии», – объясняет Вадим Трухачев. Отсюда и протесты, и антиолигархические лозунги Радева.

    Помимо денег Болгария потеряла и внутреннюю стабильность, получив политический раскол. «Около 20% не любят Россию – исторически сложилось так, что одни считают, что Россия передала Македонию Сербии, в то время как они считают Македонию болгарской территорией. Другая группа не любит Россию, потому что она ассоциируется у них с коммунизмом и СССР. Около 30% населения придерживаются нейтральных взглядов, а около 50% – пророссийских», – говорил лидер партии «Величие» (занимающей 10 мест в парламенте страны) Ивелин Михайлов.

    Таким образом, значительная часть болгар симпатизирует Москве и рассматривает антироссийскую политику властей, проводимую по указанию Брюсселя, как антиболгарскую. Вот так и произошла в Болгарии за последние годы смычка патриотизма и конструктивного подхода к отношениям с Москвой. Поэтому

    электорат Радева, по данным болгарских социологов – это те люди, которых волнует и высочайший уровень коррупции в стране, и проблема отношений с Россией, несущая убытки Болгарии.

    Впрочем, Евросоюзу и нынешним болгарским властям не нужна даже эта проболгарская позиция. Поэтому они уже консолидировались против Радева. Действующее правительство Болгарии обратилось в ЕС за помощью «ввиду повышенного риска скоординированных кампаний по дезинформации и иностранного вмешательства, которые могут подорвать целостность избирательного процесса». И кивает на то, что речь идет о «пророссийских и российских источниках дезинформации».

    Разумеется, Радев отрицает слухи о вмешательстве России в выборы. «Никто со стороны не может прийти и указывать нам, за кого и за что голосовать. Это решаем мы, болгары, здесь», – говорит он. Однако опыт Румынии, где итоги президентских выборов были отменены под предлогом никем не доказанного вмешательства, показывает, что решать будет не только болгарский народ. Если же не удастся отменить выборы, то могут попытаться сорвать формирование по итогам выборов коалиции, которая, в свою очередь, формирует правительство.

    Опросы общественного мнения дают партии «Прогрессивная Болгария» более 30% голосов. Это много, но не большинство, коалиция неизбежна.

    У коалиции ГЕРБ-СДС бывшего премьер-министра Бойко Борисова – 19%. Радев уже заявил, что с ними в коалицию не пойдет. На третьем месте блок «Мы продолжаем перемены-Демократическая Болгария» (PP-DB), это еще 11-13%. Они потенциальным партнером являются, но у данной политической силы уже есть вопросы относительно антибрюссельской позиции Радева. «Он стремится к сильной Болгарии в сильной Европе? Или к Болгарии, следующей модели Орбана, действующей как троянский конь внутри ЕС и блокирующей интеграцию?», – говорит один из лидеров PP-DB Асен Василев. И Радеву придется доказывать, что он не конь и тем более не верблюд.

    С другой стороны, если пробрюссельские партии упрутся и откажутся от коалиции, то Радев может попытаться обвинить их в отказе выводить страну из глубочайшего правительственного кризиса. Дело в том, что это уже восьмые парламентские выборы в стране с ноября 2021 года. Для формирования правительства постоянно надо было собирать коалиции из нескольких партий, которые в итоге разваливались (как это произошло и в декабре 2025 года).

    «Раздираемая непрекращающимися политическими кризисами и ослабленная хрупкими коалициями, балканская страна с населением 6,7 млн человек становится практически неуправляемой», – пишет Politico. И с каждыми новыми проваленными выборами у населения возникает все большее желание обрести наконец сильную руку, которая наведет порядок. Выборы покажут, станет ли таким человеком бывший военный летчик Румен Радев.

    Главное
    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    При атаке ВСУ на Таганрог повреждены коммерческие предприятия и колледж
    Названы способы Фицо прилететь в Москву в обход Прибалтики
    Двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве
    Робот превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров
    Россиянина оштрафовали за публикацию поддельного фото Чубайса в нацистской форме

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Перейти в раздел

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какие выплаты положены наследникам в 2026 году: полный список денег после смерти родственника

      После смерти родственника наследники могут получить не только квартиру или вклад, но и ряд денежных выплат – от пенсии и зарплаты до страховых компенсаций и налоговых вычетов. В 2026 году правила оформления части таких выплат изменились, а сроки обращения остались жесткими. Разбираемся, какие деньги можно получить, куда обращаться и как не потерять положенные суммы.

    • Сколько воды нужно пить в день в 2026 году: норма по весу, возрасту и советы врачей

      Сколько воды нужно пить в день – один из самых популярных вопросов о здоровье. Универсальной цифры не существует: норма зависит от веса, возраста, активности и даже климата. В 2026 году врачи все чаще говорят об индивидуальном подходе – и пересматривают правило «2 литра в день». Разбираемся, сколько жидкости действительно нужно организму, как рассчитать свою норму и какие сигналы подает тело при нехватке воды.

    • На кого выгоднее оформлять ипотеку в 2026 году: почему кредит часто берут на жену и сколько можно сэкономить

      При оформлении ипотеки многие ориентируются только на доход, но банки и страховые компании учитывают гораздо больше факторов. От того, на кого именно оформлен кредит – на мужа или жену, – может зависеть стоимость страховки, размер платежей и общая переплата за жилье. Разбираемся, почему в России ипотеку часто оформляют на женщину, есть ли в этом реальная выгода и в каких случаях такой выбор действительно помогает сэкономить.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации