Полиция Болгарии изъяла 1 млн евро в ходе операций против подкупа избирателей
Болгарская полиция изъяла 1 млн евро в ходе операций против подкупа избирателей на предстоящих парламентских выборах, пишет агентство БТА со ссылкой на генерального секретаря МВД страны Георги Кандева.
О задержании крупной суммы, якобы предназначенной для покупки голосов на парламентских выборах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство БТА и МВД Болгарии.
Генеральный секретарь МВД Георги Кандева заявил, что один миллион евро, изъятый в ходе операции, был предназначен для подкупа избирателей на досрочных выборах, которые назначены на 19 апреля.
По словам Кандева, эти средства могли быть использованы для попыток подкупа избирателей и влияния на результаты голосования. Он подчеркнул, что действия по подкупу голосов являются не только нарушением закона, но и ударом по государственности страны. «Один миллион евро, при помощи которых, как некоторые думали, они смогут подкупить совесть, заменить свободу воли и украсть будущее Болгарии. Это не просто преступление, это удар по государственности», – заявил Кандева.
Правоохранители изъяли средства в результате серии полицейских операций, направленных на предотвращение преступлений в ходе избирательного процесса. Власти страны отмечают, что борьба с подобными правонарушениями усиливается на фоне подготовки к выборам.
Ранее стало известно, что МИД Болгарии создал временный координационный механизм для противодействия дезинформации и гибридным угрозам в избирательный период, отмечает агентство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Болгарии задержали более 200 человек за попытки подкупа избирателей.
Республика ожидает шестую парламентскую кампанию за три года.
Ранее следователи раскрыли масштабную коррупционную сеть в болгарском МВД.