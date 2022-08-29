Болгария упустила последний шанс на газ из России

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29 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 17:53  |  vz.ru
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Энергетическая гордость Британии оказалась большой ошибкой

Британия заставляет население платить за собственные ошибки в энергетике PA Images/Reuters
Великобритания первой в Европе пошла на драконовские меры и второй раз за год резко подняла цены на электроэнергию для населения. Другие страны Европы стараются заморозить или сдерживать рост платежек. Однако Соединенное Королевство не может позволить себе такой роскоши. Почему страна с наименьшей зависимостью от российского газа оказалась в наихудшем положении? Подробности...
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Украинский вопрос сорвал «ядерный компромисс» между Россией и США

Председателю конференции Густаво Злаувинену пришлось лишь констатировать ее провал Keystone Press Agency/Global Look Press
Участники конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ. Россия и США выдвинули взаимные обвинения по данному поводу – российская сторона считает, что причина в «политизированных и лживых» заявлениях некоторых делегаций по Украине. Какое значение имеет эта площадка и насколько данный документ был нужен России? Подробности...
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«СВО войдет в анналы истории как «война беспилотников»

Российские войска продвигаются на Украине неторопливо, но неуклонно Сергей Бобылев/ТАСС
«Киевский режим начнет сыпаться в пределах 18 месяцев». Текущими результатами СВО и прогнозами того, как будет выглядеть дальнейший ход событий на Украине, с газетой ВЗГЛЯД поделился военный публицист, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин. Подробности...
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США нашли замену «призраку Киева» в Афганистане

ВКС и ПВО России оставили Украину без военных летчиков Maxym Marusenko via Reuters
В США решили набрать афганских летчиков, имеющих опыт пилотирования советской техники, для отправки в ряды ВВС Украины. Их подготовка уже началась в Калифорнии. О каком количестве специалистов может идти речь, каков их боевой уровень и как подобный шаг Пентагона может сказаться на ходе российской спецоперации на Украине? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Алла Пугачёва пришла навести свой порядок

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Культура служила компрадорской сырьевой экономике и сама постепенно приобретала компрадорский характер. И главным символом этой компрадорской культуры как раз и стала Алла Пугачева. Подробности...
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Зачем Западу нужна «Великая Албания»

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Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Не стоит удивляться, что, с точки зрения Запада, албанцам на Балканах можно почти все. Этот фаворитизм обусловлен и исторически, и религиозно, и в плане языка. И, разумеется, международной обстановкой – они кажутся наиболее надежным заслоном на пути влияния России на Балканах. Подробности...

Государство должно превратиться в Родину

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский, командир бригады «Восток»
Ситуация поставила Россию в такое положение, что никакие ухищрения, никакое маневрирование между блефом и реальностью не приведут сейчас к результату – только честный бой, прежде всего, с самой собой. Подробности...
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Национальная катастрофа Британии

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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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    Болгария упустила последний шанс на газ из России

    Возобновить переговоры о поставках газа сможет только новое правительство Болгарии
    		   29 августа 2022, 17:45
    Фото: REUTERS
    Текст: Дарья Волкова,
    Михаил Мошкин,
    Олеся Отрокова

    Болгария вновь продемонстрировала непоследовательность в отношениях с Россией. Сначала София попросила Москву возобновить поставки газа и даже согласилась платить в рублях. Затем болгарские министры объявили, что не будут обсуждать новый договор. Сейчас Болгария вынуждена покупать российский газ у посредников дороже, чем могла бы. Чем вызваны такие метания из крайности в крайность болгарских властей?

    Болгария ограничится переговорами с Газпромом только в рамках действующего до конца этого года договора – и не намерена вести диалог о «новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном соглашении» о поставках нашего газа. Об этом в воскресенье заявил Христо Алексиев, вице-премьер по экономической политике в техническом (временном) правительстве Болгарии. Сообщение было сделано на встрече с главой дирекции «Энергетика» Еврокомиссии Дитте Юль-Йоргенсен.

    При этом ранее в пятницу министр энергетики во временном кабинете Росен Христов сообщил, что Болгария готова возобновить с Газпромом переговоры по поставкам газа, прерванные в апреле. София ожидает от российской компании ответа в ближайшее время, подчеркнул глава Минэнерго страны.

    Напомним, что в апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, которые не произвели оплату за топливо в установленные сроки и отказались платить в рублях. В ответ тогдашний болгарский премьер Кирил Петков объявил, что нашел альтернативные варианты поставок – в том числе сжиженного природного газа (СПГ) из США и газа из Азербайджана, по «существенно более низкой цене», чем предлагает Москва. В июне парламент вынес кабинету Петкова вотум недоверия. Новое техническое правительство Гылыба Донева, которое будет работать до парламентских выборов 2 октября, настроено к России куда мягче Петкова и его коллег. «Хуже отношений, как при Кириле Петкове, быть не может. Нынешнее правительство более разумно и, надеюсь, оно не станет противопоставлять друг другу наши братские народы», – отмечает болгарский общественный деятель Христо Маринов.

    Отметим, что на переговорах с представителем Еврокомиссии вице-премьер Алексиев дал понять: Болгария не торопится переводить страну на СПГ вместо российского трубопроводного газа. «Долгосрочный план предусматривает объявление международных торгов по поставкам сжиженного газа. Предполагается, что техническое правительство даст старт процедуре, но решение о заключении подобного соглашения будет принято новым выбранным правительством», – пояснил правительственный чиновник. Минэнерго Болгарии опровергло утверждения экс-премьера Петкова о якобы имевшихся свободных слотах для приема танкеров со сжиженным газом в Греции, сообщило в воскресенье Болгарское национальное радио.

    Тем временем Болгария продолжает закупать российский газ, но только через посредников, и как признал министр энергетики Христов – на 30% дороже, чем было предусмотрено контрактом с Москвой. Болгарский министр предупредил об угрозе проиграть Газпрому в суде, поскольку в таком случае София и газа не получит, и потеряет сотни миллионов евро, заплатив неустойку. «Если российский поставщик решит защитить свои права, то риск для Болгарии огромен, потому что суммы будут колоссальными», – предупредил Христов.

    Правящие круги балканской страны загнали себя в крайне невыгодную ситуацию, отмечают эксперты. «Болгария сама отказалась переходить на оплату в рублях с 1 апреля – в соответствии с указом президента России, это единственно возможный вариант. 

    Если сейчас власти страны готовы перейти на рубли, то им предстоит объяснить болгарским потребителям, почему они полгода занимались непонятно чем и сорвали подготовку к отопительному сезону.

    У Болгарии одни из самых низких в Евросоюзе запасов газа в хранилищах перед предстоящей зимой», – пояснил газете ВЗГЛЯД заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

    При этом цена электроэнергии в стране продолжает расти – если в июле мегаватт-час стоил около 95 евро, то в августе цена подскочила до рекордных 149 евро. Ожидается, что в сентябре цена вырастет еще на 6%.

    «Новое правительство первым делом создало экспертный чрезвычайный Совет по вопросам энергетической ситуации, – прокомментировала пятничное заявление Софии экс-депутат болгарского парламента Светлана Шаренкова. – По результатам двухнедельного анализа эксперты пришли к выводу о необходимости продолжить работу по существующему договору с Газпромом, который действует до конца года. Я уверена, что правительство теперь согласится и на условие Газпрома платить в рублях. Конечно, это будет рациональным решением. Ведь газ из России дешевле на 30-40% любого другого».

    «Что касается заявления временного кабинета Донева о том, что они не будут рассматривать новый контракт, то это можно понять: технические министры, которые работают до октябрьских выборов и формирования новой правящей коалиции, не хотят брать на себя политическое решение», – со своей стороны отмечает Гривач. Но, добавляет эксперт, в этом есть своя опасность – процесс формирования нового правительства может затянуться, временное правительство будет оставаться у власти. «А тем временем, в самый разгар отопительного сезона – 1 января, действие контракта закончится, и болгарские потребители останутся без газа», – заметил Гривач.

    Что касается позиции Газпрома и российской стороны в целом, то, с одной стороны мы готовы исполнять контракты, с другой стороны – естественно, ожидаем, что вопрос о поставках будет увязан с вопросом о новом договоре, указывает эксперт ФНЭБ. «В противном случае, возникнет та же ситуация, что и Молдавией, которая чуть не оставила молдавских потребителей без газа в отопительный сезон», – отмечает собеседник.

    Болгария расплачивается за ту линию, которую последовательно вели русофобские правительства Бойко Борисова и Кирила Петкова, подчеркивает Шаренкова. «Политика команды Петкова была результатом директивного каждодневного давления со стороны США. Нажим на болгарских политиков со стороны Америки очевиден давно. Так, в 2014 году строительство газопровода «Южный поток» было заморожено прошла после приезда в Софию трех американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном. В 2012 году остановили строительство АЭС «Белене» – тоже спустя несколько дней после приезда в страну госсекретаря Хиллари Клинтон. Если бы стройку станции тогда продолжили, она бы сейчас уже давала электроэнергию. Давят из США и сейчас – на новое правительство. Тем не менее, кабинет Донева более ответственно относится к национальным интересам Болгарии и поэтому оно выступает за сбалансированные отношения с Россией», – уверена экс-депутат болгарского парламента.

    В отношениях с Россией Болгария тоже не отличается последовательностью и частенько мечется из стороны в сторону. Самым ярким примером такой флюгерной политики стал визит в Софию американского сенатора Джона Маккейна летом 2014 года. Влиятельный сенатор-республиканец всего за несколько часов беседы убедил правительство Болгарии запретить проект газопровода «Южный поток». Проект был задуман еще в 2007 году – и до приезда Маккейна София его только приветствовала.

    Спустя четыре года, весной 2018 года тогдашний премьер-министр Борисов публично принес извинения президенту Владимиру Путину за срыв «Южного потока», добавив, что «старший всегда прощает». Позднее Путин сообщил, что Болгария в результате срыва потеряла 3 млрд долларов инвестиций, тысячи рабочих мест и 400 млн долларов ежегодных поступлений, полагавшихся ей за транзит газа.

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