Болгария упустила последний шанс на газ из России

Болгария вновь продемонстрировала непоследовательность в отношениях с Россией. Сначала София попросила Москву возобновить поставки газа и даже согласилась платить в рублях. Затем болгарские министры объявили, что не будут обсуждать новый договор. Сейчас Болгария вынуждена покупать российский газ у посредников дороже, чем могла бы. Чем вызваны такие метания из крайности в крайность болгарских властей?

Болгария ограничится переговорами с Газпромом только в рамках действующего до конца этого года договора – и не намерена вести диалог о «новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном соглашении» о поставках нашего газа. Об этом в воскресенье заявил Христо Алексиев, вице-премьер по экономической политике в техническом (временном) правительстве Болгарии. Сообщение было сделано на встрече с главой дирекции «Энергетика» Еврокомиссии Дитте Юль-Йоргенсен.

При этом ранее в пятницу министр энергетики во временном кабинете Росен Христов сообщил, что Болгария готова возобновить с Газпромом переговоры по поставкам газа, прерванные в апреле. София ожидает от российской компании ответа в ближайшее время, подчеркнул глава Минэнерго страны.

Напомним, что в апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, которые не произвели оплату за топливо в установленные сроки и отказались платить в рублях. В ответ тогдашний болгарский премьер Кирил Петков объявил, что нашел альтернативные варианты поставок – в том числе сжиженного природного газа (СПГ) из США и газа из Азербайджана, по «существенно более низкой цене», чем предлагает Москва. В июне парламент вынес кабинету Петкова вотум недоверия. Новое техническое правительство Гылыба Донева, которое будет работать до парламентских выборов 2 октября, настроено к России куда мягче Петкова и его коллег. «Хуже отношений, как при Кириле Петкове, быть не может. Нынешнее правительство более разумно и, надеюсь, оно не станет противопоставлять друг другу наши братские народы», – отмечает болгарский общественный деятель Христо Маринов.

Отметим, что на переговорах с представителем Еврокомиссии вице-премьер Алексиев дал понять: Болгария не торопится переводить страну на СПГ вместо российского трубопроводного газа. «Долгосрочный план предусматривает объявление международных торгов по поставкам сжиженного газа. Предполагается, что техническое правительство даст старт процедуре, но решение о заключении подобного соглашения будет принято новым выбранным правительством», – пояснил правительственный чиновник. Минэнерго Болгарии опровергло утверждения экс-премьера Петкова о якобы имевшихся свободных слотах для приема танкеров со сжиженным газом в Греции, сообщило в воскресенье Болгарское национальное радио.

Тем временем Болгария продолжает закупать российский газ, но только через посредников, и как признал министр энергетики Христов – на 30% дороже, чем было предусмотрено контрактом с Москвой. Болгарский министр предупредил об угрозе проиграть Газпрому в суде, поскольку в таком случае София и газа не получит, и потеряет сотни миллионов евро, заплатив неустойку. «Если российский поставщик решит защитить свои права, то риск для Болгарии огромен, потому что суммы будут колоссальными», – предупредил Христов.

Правящие круги балканской страны загнали себя в крайне невыгодную ситуацию, отмечают эксперты. «Болгария сама отказалась переходить на оплату в рублях с 1 апреля – в соответствии с указом президента России, это единственно возможный вариант.

Если сейчас власти страны готовы перейти на рубли, то им предстоит объяснить болгарским потребителям, почему они полгода занимались непонятно чем и сорвали подготовку к отопительному сезону.

У Болгарии одни из самых низких в Евросоюзе запасов газа в хранилищах перед предстоящей зимой», – пояснил газете ВЗГЛЯД заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

При этом цена электроэнергии в стране продолжает расти – если в июле мегаватт-час стоил около 95 евро, то в августе цена подскочила до рекордных 149 евро. Ожидается, что в сентябре цена вырастет еще на 6%.

«Новое правительство первым делом создало экспертный чрезвычайный Совет по вопросам энергетической ситуации, – прокомментировала пятничное заявление Софии экс-депутат болгарского парламента Светлана Шаренкова. – По результатам двухнедельного анализа эксперты пришли к выводу о необходимости продолжить работу по существующему договору с Газпромом, который действует до конца года. Я уверена, что правительство теперь согласится и на условие Газпрома платить в рублях. Конечно, это будет рациональным решением. Ведь газ из России дешевле на 30-40% любого другого».

«Что касается заявления временного кабинета Донева о том, что они не будут рассматривать новый контракт, то это можно понять: технические министры, которые работают до октябрьских выборов и формирования новой правящей коалиции, не хотят брать на себя политическое решение», – со своей стороны отмечает Гривач. Но, добавляет эксперт, в этом есть своя опасность – процесс формирования нового правительства может затянуться, временное правительство будет оставаться у власти. «А тем временем, в самый разгар отопительного сезона – 1 января, действие контракта закончится, и болгарские потребители останутся без газа», – заметил Гривач.

Что касается позиции Газпрома и российской стороны в целом, то, с одной стороны мы готовы исполнять контракты, с другой стороны – естественно, ожидаем, что вопрос о поставках будет увязан с вопросом о новом договоре, указывает эксперт ФНЭБ. «В противном случае, возникнет та же ситуация, что и Молдавией, которая чуть не оставила молдавских потребителей без газа в отопительный сезон», – отмечает собеседник.

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Болгария расплачивается за ту линию, которую последовательно вели русофобские правительства Бойко Борисова и Кирила Петкова, подчеркивает Шаренкова. «Политика команды Петкова была результатом директивного каждодневного давления со стороны США. Нажим на болгарских политиков со стороны Америки очевиден давно. Так, в 2014 году строительство газопровода «Южный поток» было заморожено прошла после приезда в Софию трех американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном. В 2012 году остановили строительство АЭС «Белене» – тоже спустя несколько дней после приезда в страну госсекретаря Хиллари Клинтон. Если бы стройку станции тогда продолжили, она бы сейчас уже давала электроэнергию. Давят из США и сейчас – на новое правительство. Тем не менее, кабинет Донева более ответственно относится к национальным интересам Болгарии и поэтому оно выступает за сбалансированные отношения с Россией», – уверена экс-депутат болгарского парламента.

В отношениях с Россией Болгария тоже не отличается последовательностью и частенько мечется из стороны в сторону. Самым ярким примером такой флюгерной политики стал визит в Софию американского сенатора Джона Маккейна летом 2014 года. Влиятельный сенатор-республиканец всего за несколько часов беседы убедил правительство Болгарии запретить проект газопровода «Южный поток». Проект был задуман еще в 2007 году – и до приезда Маккейна София его только приветствовала.

Спустя четыре года, весной 2018 года тогдашний премьер-министр Борисов публично принес извинения президенту Владимиру Путину за срыв «Южного потока», добавив, что «старший всегда прощает». Позднее Путин сообщил, что Болгария в результате срыва потеряла 3 млрд долларов инвестиций, тысячи рабочих мест и 400 млн долларов ежегодных поступлений, полагавшихся ей за транзит газа.

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