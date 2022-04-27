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27 апреля, среда | Последнее обновление — 09:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия приостановила поставки газа Болгарии и Польше
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Россия приостановила поставки газа Болгарии и Польше
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Газпром сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
«Газпром полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях, – сообщает российский газовый холдинг в своем Telegram-канале.
«По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях, в соответствии с Указом Президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы, – говорится в сообщении.
«В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным Указом», – указывает Газпром.
Российская компания напоминает, что Болгария и Польша являются транзитными государствами. «В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем», – подчеркивается в сообщении.
Между тем глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что прекращение поставок газа из России в Болгарию не скажется на транзите в Венгрию. «Хочу всех заверить, что отказ от поставок газа в Болгарию не означает прекращения транзита через Болгарию. Конечно, завтра мы также проконсультируемся с нашими болгарскими партнерами, но пока все участники подтвердили эту информацию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на портал hirado.hu.
По его словам, у Газпрома есть разные контракты с болгарскими компаниями: на поставку объемов, предназначенных для Болгарии, и на транзитные поставки в другие страны.
Министр напомнил, что Газпром переводит оплату за газ на рубли. «Однако найдено решение, позволяющее перевести плату на газ в евро на наш счет в евро в Газпромбанке, который будет конвертирован в рубли Газпромбанком и который будет передан в «Газпром экспорт», – сказал он.
Сийярто указал, что «согласно опубликованным вчера новостям, наши словацкие друзья и коллеги будут платить точно так же, по крайней мере, так сказал словацкий министр экономики, курирующий словацкие энергетические дела». «Кстати, наше следующее платежное обязательство будет 22 мая», – добавил он.
«Хочу заверить всех, что поставки природного газа в Венгрию идут без перебоев в соответствии с контрактом и графиком», – сказал министр.
Напомним, Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о возможной приостановке поставок голубого топлива. В Польше заявляли, что газовый рынок «стабилизируется», когда «европейские потребители получат возможность поставок в Европу не из России таких объемов газа, которые сейчас отправляются Россией». Причем на это в Польше отвели два года.
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Чешский премьер осудил решение России остановить поставки газа в Польшу
Глава правительства Чехии Петр Фиала утверждает, что решение России остановить поставки газа в Польшу является нарушением договоров.
По словам премьера, действия России ведут к «обострению ситуации». Как заявил Фиала, решение Москвы является «очередным доказательством» того, что ЕС необходимо «постепенно избавиться от зависимости в российском природном сырье», передает РИА «Новости».
Напомним, Газпром сообщил польской PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. СМИ поясняли, что в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях. Кроме того, Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды.
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Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды
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Газпром передал компании «Булгаргаз» уведомление, согласно которому со среды поставки газа приостановят, сообщило Минэнерго Болгарии.
Как сообщило ведомство, во вторник в «Булгаргаз» поступило уведомление «о том, что поставки природного газа от ООО «Газпром экспорт» будут приостановлены с 27 апреля», передает ТАСС.
Минэнерго Болгарии заявило, что Софию не устраивают российские условия в связи с рисками «осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа» из России. Указывается, что предприняты меры по созданию альтернативных механизмов поставок СПГ. В ведомстве заверили, что пока ограничительных мер для потребителей не потребуется.
Напомним, Газпром также сообщил польской PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. СМИ поясняли, что в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях.
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СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу
Польша больше не получает газ из России, в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях, сообщил портал Onet.
«Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту», – цитирует сообщение портала РИА «Новости».
Информацию неофициально подтвердили источники в правительстве и в польском концерне PGNiG. Onet пишет, что в связи с этим в министерстве климата и окружающей среды Польши собрался кризисный штаб.
После этого сообщения цены на газ в Европе за несколько минут выросли на 12% – до 1150 долларов за тысячу кубометров.
В марте уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.
Позже в Польше предложили Евросоюзу ввести сбор за использование российских энергоносителей.
Польская PGNiG получила уведомление об остановке поставок газа из РФ
Газпром сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля, заявили в польском нефтегазовом концерне.
PGNiG отмечает, что сейчас «газотранспортная инфраструктура работает бесперебойно, национальная газотранспортная система снабжается на постоянной основе за счет других источников, осуществляется заполнение подземных хранилищ газа, а топливо передается потребителям в соответствии с текущей потребностью», передает РИА «Новости».
По данным PGNiG, уровень заполнения хранилищ составляет около 80%, что значительно выше, чем в соответствующий период прошлых лет.
Ранее польские СМИ со ссылкой на источники заявили, что страна перестала получать газ по Ямальскому контракту. После этого стоимость газа в Евросоюзе резко возросла.
Позже Газпром опроверг остановку поставки газа в Польшу.
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Цена на газ в Европе подскочила после сообщений о приостановке поставок из России в Польшу
Стоимость газа в Евросоюзе резко возросла после сообщений в СМИ об остановке российских поставок в Польшу, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость 1 тыс. кубометров газа находится на уровне 1150 долларов, показатели растут на 12%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Ранее польские СМИ со ссылкой на источники заявили, что страна перестала получать газ по Ямальскому контракту.
В марте уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.
Польский генерал испугался разрушения НАТО Россией «руками Варшавы»
Польский генерал и бывший начальник армейской контрразведки Петр Пытель испугался, что Россия «разрушит Североатлантический альянс» руками Варшавы, сообщил портал Onet.
Генерал заявил, что «некоторые лица» в Польше якобы угрожают западным блокам и продвигают интересы России. «Реализуют следующие тезисы: крах западной системы, развал НАТО», – передает РИА «Новости» слова генерала.
Также он заявил, что обеспокоен «идеями создания экономических организаций, альтернативных Евросоюзу». Кроме того, Пытель считает, что Польша во многих сферах якобы «находится под российским влиянием».
Западные политики и военные регулярно выступают с заявлениями о мнимой «российской угрозе» или с абсурдными требованиями в адрес Москвы. Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что Польша якобы может претендовать на Калининградскую область.
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Заявки на поставку газа из России увеличились из-за погоды в Европе
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Европейские импортеры газа увеличили заявку на поставку газа у Газпрома из-за штилевой погоды, которая ожидается в ближайшие полторы недели. Безветренная погода приведет к падению выработки электроэнергии за счет ветра, росту использования газа как резервного топлива.
По данным «Оператора ГТС Украины», номинация на прокачку российского газа в регион на 25 апреля составляет 68,4 млн куб. м, заявка на 24 апреля была 53 млн куб. м., передает «Интерфакс».
На минувшей неделе ветряки обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, неделей ранее – 13%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. При этом с понедельника прогнозируется резкое падение скорости ветра.
Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.
Польша отчитала Германию из-за Украины
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Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца и заявил, что позиция Берлина по Украине влияет на роль Германии в ЕС.
В преддверии встречи Шольца с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким замглавы МИДа расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ «Гепард» лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Подчеркивается, что Польша и другие государства «делают больше, чем Германия».
Шинковский вель Сенк рассчитывает, что Берлин даст «зеленый свет» для дальнейших запросов оборонной промышленности на поставку тяжелого вооружения Украине. В частности, речь идет о танках «Леопард», БМП «Мардер» и САУ. Замглавы МИДа «не видит причин, по которым такое оружие не должно быть поставлено», передает ТАСС.
Он подверг критике Шольца за излишнюю нерешительность в вопросе поставок оружия Киеву. «В своем выступлении в Бундестаге федеральный канцлер говорил о поворотном моменте, о новой политике», – заметил Шинковский вель Сенк. Однако, по словам замминистра, в Польше «мало что заметили в этой новой политике».
Шинковский вель Сенк выразил сомнения в желании Берлина «помочь Украине». Позиция Германии, как заявили в МИД Польши, влияет на положение Берлина в ЕС в целом. Польша считает, что «в интересах Германии должно быть проявление большей активности в условиях кризиса».
Напомним, спецоперация России на Украине дала Польше повод и возможность для того, чтобы бросить вызов Германии и Франции за лидерство в Евросоюзе в целом.
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Газпром опроверг остановку поставок газа в Польшу
Сообщения о том, что поставки газа из России в Польшу приостановлены, не соответствуют действительности, сообщили в российской компании Газпром.
При этом польская сторона обязана заплатить за поставки газа из России 26 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.
Ранее польские СМИ со ссылкой на источники заявили, что страна перестала получать газ по Ямальскому контракту. После этого стоимость газа в Евросоюзе резко возросла.
Польша предложила ЕС ввести сбор за использование российских энергоносителей
Варшава предлагает Евросоюзу ввести сбор за использование российских энергоносителей, заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва.
«Решение, которое мы будем предлагать на саммите ЕС, – введение своеобразного российского ETS (European Union Emissions Trading System)... Мы хотим повысить заинтересованность, хотим мобилизации стран к как можно скорому уходу от российских энергоносителей», – передает ее слова РИА «Новости».
Между тем Польша ввела собственные санкции в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии. В список попали Газпром, Новатек и «Акрона», сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.
«Польский санкционный список является уточнением санкционного списка Евросоюза. Он касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории нашей страны. Первый санкционный список, который сегодня был опубликован, имеет 50 позиций», – сказал он.
«В списке такие предприятия, как Газпром, на который наложены санкции в рамках деятельности EuroPolGaz, такие предприятия, как «Акрон» и российский олигарх Вячеслав Кантор, который имеет около 20% в польской компании Azoty, все предприятия, которые поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса, такие фирмы, как «Новатэк», «Фосагро», также в списке олигархи, связанные с режимом Лукашенко, фирма «Beloil», – пояснил министр.
Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается отказаться от поставок газа из России к 2027 году.
Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что страна не поддержит эмбарго на российский газ, так как зависит от него.
Напомним, министр финансов Австрии Магнус Бруннер также признал отсутствие выбора в вопросе импорта российского газа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.
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В ЕК предупредили об энергетическом кризисе из-за эмбарго на российский газ
Полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному энергетическому кризису в некоторых странах Евросоюза, заявила заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова.
«В настоящее время мы работаем над шестым пакетом санкций. Однако прежде чем вводить какие-либо санкции, мы должны проверить готовность стран-членов пойти на эти меры. Исходное положение, особенно в отношении газа, непростое. Полное газовое эмбарго может вызвать серьезный энергетический кризис в ряде стран», – сказала Юрова в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, передает РИА «Новости».
По ее словам, Европа должна «как можно скорее» прекратить зависимость от российских энергоносителей и всерьез заняться остановкой импорта нефти и газа. «Прискорбно, что мы стали настолько зависимы от России в прошлом», – подчеркнула политик, отметив, что в вопросе давления на Россию «можно было бы сделать еще больше».
Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается отказаться от поставок газа из России к 2027 году.
В субботу министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что страна не поддержит эмбарго на российский газ, так как зависит от него.
Напомним, министр финансов Австрии Магнус Бруннер также признал отсутствие выбора в вопросе импорта российского газа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.
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В Азербайджане опровергли переход на оплату газа из России в рублях
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) опровергла информацию о том, что Баку будет рассчитываться с Россией за импортируемый газ в рублях.
«Сегодня в СМИ была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не соответствует действительности», – приводит РИА «Новости» сообщение SOCAR.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не стоит публиковать информацию о странах, которые согласились покупать российский газ за рубли.
До этого стало известно, что Ереван начал расплачиваться за российский газ рублями.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро.
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Газпром заявил о штатной подаче газа для транзита через Украину
Газпром поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 51,7 млн кубометров на 24 апреля, сообщила компания.
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 51,7 млн кубических метров на 24 апреля», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Напомним, согласно контракту, Газпром должен через Украину по транзиту на 2022 год 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что газотранспортная система (ГТС) Украины загружена полностью по российским контрактам на поставку газа в Европу. Газпром продолжает в штатном порядке подавать российский газ для транзита в Европу через Украину.
В Кремле ответили на вопрос об условии ЕК по оплате газа
Вся информация по поставкам и расчетам за российский газ в Евросоюзе обнародуется со стороны Газпрома, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об условии Еврокомиссии по оплате российского топлива.
«У нас есть указ президента РФ, есть необходимое решение, которое реализуется поставщиком газа Газпромом. Все контакты с покупателями газа осуществляются по линии Газпрома, соответственно, информация по результатам этих контактов тоже обнародуется со стороны Газпрома, – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, Еврокомиссия (ЕК) направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции.
Москва предупредила об асимметричном ответе на захват Варшавой дипсобственности России
Россия может ответить асимметрично на захват Варшавой российской дипсобсвенности в Польше, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Радио России».
«Что касается ответных мер, я хотела бы напомнить, что они могут быть не только зеркальными, но и асимметричными. Соответственно, ни один польский недружественный шаг, как и любой другой страны, не останется без ответа. Каким он будет? Когда будет выработан подход соответствующий, конечно, это тема, которая требует межведомственного согласования, мы обязательно об этом объявим», – передает ее слова ТАСС.
Захарова добавила, что из стран НАТО на данный момент вернулись уже несколько сотен российских дипломатов.
Напомним, 11 апреля судебные исполнители потребовали передать польской госказне в лице мэрии Варшавы здание, расположенное по адресу: улица Яна III Собеского, 100.
Заведующий консульским отделом предупредил, что это объект российской дипломатической недвижимости, и он не дает согласие на его захват властями Польши. Но требование было проигнорировано.
В МИД пояснили, что «действия польской стороны являются грубейшим нарушением международного права: как двустороннего межправсоглашения, так и Венской конвенции о дипломатических сношениях».
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