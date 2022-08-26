Болгария предложила Газпрому переговоры по поставкам газа

Болгария готова возобновить с Газпромом переговоры по поставкам газа, ожидает от российской компании ответа в ближайшее время, заявил министр энергетики страны Росен Христов.

«Активных переговоров с Газпромом пока нет, но временное правительство направило уведомление о готовности возобновить переговоры», – передает РИА «Новости» слова министра. Он уточнил, что Болгария ожидает ответа от российской компании в пятницу или понедельник.

«Мы дали понять, что хотим начать переговоры или, вернее, продолжить их, чтобы прояснить некоторые спорные условия контракта. Мы просто отправили информацию о том, что готовы к переговорам, и попросили их возобновить контракт», – добавил Христов.

Среди предложений официального кабинета – продление срока приема оставшихся объемов газа. «Мы никак не можем израсходовать объемы газа по этому контракту», – отметил министр. Болгария, по его словам, намерена предложить Газпрому продлить срок отбора газа по истекающему в этом году контракту на 2023 год.

При этом Христов уточнил, что переговоров о подписании нового контракта не будет.

В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.

В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.