Болгары прогнали премьера-русофоба

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков возложил ответственность за свою отставку на российского посла. Также виновными оказались три болгарских политика. Почему эксперты называют заявление Петкова «чушью», каким может быть новый состав болгарского правительства и как теперь может измениться политика Софии в отношениях с Москвой?

Накануне Народное собрание Болгарии проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ). За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария.

Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. Позже к ним присоединились партии «Возрождение», «Есть такой народ» и «Движение за права и свободы» (ДПС), передает РИА «Новости».

В числе причин такого решения – недовольство оппозиции финансовым и экономическим курсом правительства, а также его политикой в отношении Северной Македонии. При этом несогласие с политикой Петкова нарастало уже несколько месяцев. В марте газета ВЗГЛЯД писала о том, как резко антироссийская политика экс-премьера в начале спецоперации ВС России на Украине вызвала столь же беспрецедентно резкую реакцию болгарского общества. Главу правительства во время одного из выступлений буквально прогнали с трибуны снежками под свист, улюлюканье и крики «НАТО – вон!»

Уже в мае опросы общественного мнения в ЕС, проведенные по заказу Брюсселя, определили болгар как самый пророссийский народ Евросоюза. Кроме того, в вопросах поставок оружия на Украину болгарам также удалось заставить правительство отступать назад. Теперь же правительство Петкова и вовсе рухнуло.

Как считает сам экс-премьер, в его поражении виноваты четыре человека. Первые трое – болгарские политики: бывший депутат Делян Пеевски, Бойко Борисов (лидер партии ГЕРБ) и Слави Трифонов, чья партия «Есть такой народ» ранее вышла из правительственной коалиции. Четвертый человек в списке Петкова – посол России в Софии Элеонора Митрофанова.

«То, что Митрофанова виновата, – это, наверное, такое удобное для них объяснение, поскольку сейчас вообще Россия во всем виновата. Но в прошлом году был огромный правительственный и парламентский кризис, три раза проходили выборы в парламент, наконец, он собрался. В парламенте партии очень разнонаправленные, но тем не менее ради Болгарии было составлено коалиционное правительство», – цитирует ответ Митрофановой РИА «Новости».

«Но когда начались трудности и антироссийская истерия – а традиционно народ Болгарии очень хорошо относится к России, – и то, что Болгария встала в первых рядах поддержки санкций, у многих здесь вызывало как минимум недоумение. Кроме того, на сегодняшний день инфляция в Болгарии 18,5%, промышленная инфляция – 40%. То есть это достаточно тяжелые цифры», – уточнила она.

«В Болгарии народ небогатый, и все это отражается на людях. И еще один вопрос – Северная Македония. Болгария не поддерживает вступление Северной Македонии в Евросоюз по ряду исторических причин. Это две принципиальные вещи, по поводу которых в парламенте было большое несогласие», – пояснила она.

В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обвинения Петкова в адрес Москвы, с юмором указала на то, что список «виноватых» неполный. «В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки. Думаю, человек устал, начал заговариваться», – добавила Захарова.

«Фактически их просто разогнали, чуть ли не палками. Это прецедент в современной истории нашей страны, поскольку до этого вотум недоверия не выносился ни разу. Но это полное отражение настроений населения», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Болгарского общественного фонда народного единения Христо Маринов.

По словам собеседника, наибольшее напряжение в народе возникло после начала специальной военной операции на Украине. «Мы были первыми, кто полностью отказался от российского газа. Нам стали поставлять более дорогое американское сырье. В результате цены на топливо выросли почти на 40%. И это в летний период. Люди действительно не понимают, чего им ждать зимой», – пояснил общественник.

«При этом самой серьезной проблемой стала ситуация с Северной Македонией. Власти хотели под шумок согласиться с вхождением Македонии в ЕС. А народ с этим категорически не согласен», – подчеркнул Маринов.

Собеседник при этом выказал уверенность в том, что «новое правительство никто назначать не будет». «Вероятно, нас ждут выборы в парламент, потому что самостоятельно договориться о коалиции они просто не смогут. И если у националистических партий будет перевес, то это серьезно скажется на взаимоотношениях Софии и Москвы. Тут еще важно учитывать, что согласно опросам общественного мнения,

более 60% населения придерживаются пророссийских взглядов. Я же считаю, что на деле таких не менее 70%.

И все мы тут верим, что на смену марионеточному правительству придут люди, которые смогут прислушаться к мнению населения», – надеется общественник. Что же касается заявления Петкова, который возложил ответственность за отставку на российского посла Митрофанову, то собеседник назвал его «полной чушью». «Плохому моряку и водоросли мешают», – сыронизировал Маринов.

«В целом острейший политический кризис в Болгарии длится второй год. Политическое поле Болгарии крайне неустойчивое. Если раньше были два кита – либерально-консервативная партия ГЕРБ бывшего премьера Бойко Борисова и условно более лояльная к России «Болгарская социалистическая партия», то сейчас это поле поплыло, возникают партии-однодневки, в том числе партия «Продолжаем перемены» Кирила Петкова», – отметил политолог, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

«Русофоб-чужак»

«Отправленный в отставку Петков – чужак. Он женат на гражданке Канады, его дети имеют канадские паспорта, и сам он имел паспорт Канады, пока не стал премьером. Значительную часть жизни господин Петков провел в Канаде и связь с родиной в большей степени утратил», – подчеркнул собеседник.

Трухачев рассказал о причинах вынесения вотума недоверия правительству Болгарии. В качестве одной из них он отметил отношения с Россией. «Петков если не русофоб, то как минимум настроенный к России критически и полностью смотрящий на Запад. Русофилию болгар преувеличивать, конечно, не стоит, но это точно не русофобская страна. Болгарская элита тоже не столь радикально настроена против России, как Петков», – сказал он.

«Петков хотел продать оружие Украине, но в его собственном правительстве возникли недовольные этим решением. Это было вызвано в том числе тем, что в Одесской области живут болгары, национальные и языковые права которых власти Украины попирают. Петков не уделял этому должного внимания», – объяснил эксперт.

«Вместе с тем у Петкова очень плохие отношения с президентом Болгарии Руменом Радевым. Радев как раз представляет «Болгарскую социалистическую партию» и более лоялен к России», – полагает политолог.

«Свою роль в сложившейся ситуации также сыграл отказ Болгарии от российской нефти, то есть отказ платить в рублях. Если кто из ЕС и может себе позволить такое, то это Дания, Голландия, но точно не Болгария. Во-первых, потому что Болгария значительно беднее, чем эти страны, во-вторых, потому что она критически зависима от российской нефти. В-третьих, у нее нет своих атомных станций и из-за этого болгарам критически не хватает энергии. Такой грубый антироссийский жест тоже подорвал экономику Болгарии», – отметил Трухачев.

«Болгария остается беднейшей страной ЕС. Если раньше она была в паре с Румынией, то теперь румыны ушли вперед. Конечно, те же Украина и Молдавия еще в разы беднее Болгарии, но болгары себя не с ними сравнивают. И, естественно, у жителей по этому поводу тоже возникают недовольства», – добавил он.

«Поскольку Петков в значительной степени утратил связь с родиной, он также не осознает, каким важным для болгар является вопрос Северной Македонии. Ему все равно, как называется язык в Северной Македонии. Ему все равно, есть ли там отдельная нация или это часть болгар. Кроме того, принятие Северной Македонии в ЕС для него, как для глобалиста и западника – это хорошо. Для него это означает, что близкий народ тоже вступает в Евросоюз. Как бы этот народ ни назывался», – акцентировал политолог.

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«А в Болгарии к этому относятся болезненно. В свое время еще у социалистической Болгарии и социалистической Югославии были по этому поводу очень серьезные споры. Болгары не признают, что македонцы – это отдельный народ и у них свой язык», – добавил он. «Все предшественники Петкова блокировали переговоры по поводу вступления Северной Македонии в ЕС именно потому, что некоторые македонцы отрицают свою болгарскость. И левые, и правые политики Болгарии не готовы на это закрывать глаза», – полагает эксперт.

«И последнее, наверное, что стоит отметить в этом контексте, – это то, что Петков призвал американских военных на территорию Болгарии, пусть и не на постоянной основе. Это очень не нравится и людям, и элите», – сказал он.

К чему готовиться Москве?

Рассуждая о будущем болгарском правительстве, Трухачев полагает, что «болгары, скорее всего, попытаются его как-то переформатировать». «Но с большей долей вероятности страну вновь ждут досрочные выборы», – отметил он. «Предугадать их итоги крайне сложно, поскольку разрыв между народом и элитой очень большой. Политическое поле не отражает реальные предпочтения людей», – подчеркнул собеседник.

«Менее 40% болгар заявляют о плохом отношении к России. При этом, скорее всего, партии, которые в той или иной мере плохо относятся к России, получат половину голосов. Вместе с тем, вероятно, усилятся социалисты, которые ранее переживали не лучшие времена. Это может произойти благодаря фигуре президента Радева, достаточно популярного сегодня в стране и переизбранного в прошлом году», – рассказал эксперт.

«Также есть вероятность, что свое представительство в парламенте увеличат болгарские националисты. А среди них как раз преобладают русофилы. Сейчас у них раскол, и они вообще не имеют представительства в парламенте. По всей видимости, у них есть шанс вернуть его себе», – отметил политолог.

«Свои голоса, конечно, получит и бывший премьер Борисов. Несмотря на все обвинения в коррупции, при нем была хоть какая-то стабильность, а сейчас полный бардак. Появятся и партии-однодневки, которые отхватят достаточно большой процент голосов», – полагает Трухачев.

«Сказать, в какую сторону качнется болгарский парламент, пока трудно. Скорее всего, Болгария продолжит антироссийскую линию, однако она может стать менее откровенной, чем при премьере Петкове. Возможно, по своим взглядам на Россию Болгария приблизится к Венгрии, но такой, как Венгрия, не будет точно», – резюмировал он.

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