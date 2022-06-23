В Болгарии назвали чушью заявление экс-премьера Петкова о причастности России к его отставке

«У нас было марионеточное правительство, которое фактически подчинялось воле Соединенных Штатов. Теперь же мы надеемся, что новым правительством будет учитываться мнение населения. Слова же Петкова о причинах отставки и влиянии посла России на этот процесс – полная чушь», – заявил газете ВЗГЛЯД болгарский общественник Христо Маринов, комментируя отставку правительства.

«Фактически их просто разогнали, чуть ли не палками. Это прецедент в современной истории нашей страны, поскольку до этого вотум недоверия не выносился ни разу. Но это полное отражение настроений населения», – сказал председатель Болгарского общественного фонда народного единения Христо Маринов.

По словам собеседника, наибольшее напряжение в народе возникло после начала специальной военной операции на Украине. «Мы были первыми, кто полностью отказался от российского газа. Нам стали поставлять более дорогое американское сырье. В результате цены на топливо выросли почти на 40%. И это в летний период. Люди действительно не понимают, чего им ждать зимой», – пояснил общественник.

«При этом самой серьезной проблемой стала ситуация с Северной Македонией. Власти хотели под шумок согласиться с вхождением Македонии в ЕС. А народ с этим категорически не согласен», – подчеркнул Маринов.

Собеседник при этом выказал уверенность в том, что «новое правительство никто назначать не будет». «Вероятно, нас ждут выборы в парламент, потому что самостоятельно договориться о коалиции они просто не смогут. И если у националистических партий будет перевес, то это серьезно скажется на взаимоотношениях Софии и Москвы. Тут еще важно учитывать, что согласно опросам общественного мнения, более 60% населения придерживаются пророссийских взглядов. Я же считаю, что на деле таких не менее 70%. И все мы тут верим, что на смену марионеточному правительству придут люди, которые смогут прислушаться к мнению населения», – надеется общественник.

Что же касается заявления уже бывшего премьера Кирила Петкова, который возложил ответственность за отставку на трех политиков и российского посла Элеонору Митрофанову, то собеседник назвал его «полной чушью». «Плохому моряку и водоросли мешают», – сыронизировал Маринов.

Накануне Народное собрание Болгарии проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ). За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария.

Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. Позже к ним присоединились партии «Возрождение», «Есть такой народ» и «Движение за права и свободы» (ДПС), передает РИА «Новости».

В числе причин такого решения – недовольство оппозиции финансовым и экономическим курсом правительства, а также его политикой в отношении Северной Македонии. При этом несогласие с политикой Петкова нарастало уже несколько месяцев. В марте газета ВЗГЛЯД писала о том, что резко антироссийская политика экс-премьера в начале спецоперации ВС России на Украине вызвала столь же беспрецедентно резкую реакцию болгарского общества. Главу правительства во время одного из выступлений буквально прогнали с трибуны снежками под свист, улюлюканье и крики «НАТО – вон!»

Уже в мае опросы общественного мнения в ЕС, проведенные по заказу Брюсселя, определили болгар как самый пророссийский народ Евросоюза. Кроме того, в вопросах поставок оружия на Украину болгарам также удалось заставить правительство отступать назад. Теперь же правительство Петкова и вовсе рухнуло.

Как считает сам экс-премьер, в его поражении виноваты четыре человека. Первые трое – болгарские политики: бывший депутат Делян Пеевски, Бойко Борисов (лидер партии ГЕРБ) и Слави Трифонов, чья партия «Есть такой народ» ранее вышла из правительственной коалиции. Четвертый человек в списке Петкова – посол России в Софии Элеонора Митрофанова.

«То, что Митрофанова виновата, – это, наверное, такое удобное для них объяснение, поскольку сейчас вообще Россия во всем виновата. Но в прошлом году был огромный правительственный и парламентский кризис, три раза проходили выборы в парламент, наконец, он собрался. В парламенте партии очень разнонаправленные, но тем не менее ради Болгарии было составлено коалиционное правительство», – цитирует ответ Митрофановой РИА «Новости».

«Но когда начались трудности и антироссийская истерия – а традиционно народ Болгарии очень хорошо относится к России, – и то, что Болгария встала в первых рядах поддержки санкций, у многих здесь вызывало как минимум недоумение. Кроме того, на сегодняшний день инфляция в Болгарии 18,5%, промышленная инфляция – 40%. То есть это достаточно тяжелые цифры», – уточнила она.

«В Болгарии народ небогатый, и все это отражается на людях. И еще один вопрос – Северная Македония. Болгария не поддерживает вступление Северной Македонии в Евросоюз по ряду исторических причин. Это две принципиальные вещи, по поводу которых в парламенте было большое несогласие», – пояснила она.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обвинения Петкова в адрес Москвы, с юмором указала на то, что список «виноватых» неполный. «В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки. Думаю, человек устал, начал заговариваться», – добавила Захарова.

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