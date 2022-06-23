Премьер Болгарии обвинил в своей отставке посла России

Премьер Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову.

Петков назвал бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, Бойко Борисова, возглавляющего партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонова, чья партия «Есть такой народ» (ЕТН) ранее вышла из правительственной коалиции.

«Это была честь для меня возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на издание Novinite.

По информации радиостанции BNR, Петков также отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а «проникновение российских интересов» стало возможным из-за действий оппозиционной партии «Возрождение».

Накануне народное собрание Болгарии проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария.