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Премьер Болгарии обвинил в своей отставке посла России
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Премьер Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову.
Петков назвал бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, Бойко Борисова, возглавляющего партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонова, чья партия «Есть такой народ» (ЕТН) ранее вышла из правительственной коалиции.
«Это была честь для меня возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на издание Novinite.
По информации радиостанции BNR, Петков также отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а «проникновение российских интересов» стало возможным из-за действий оппозиционной партии «Возрождение».
Накануне народное собрание Болгарии проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария.
В Кремле пообещали ответные меры на блокаду Калининграда
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Решение об ответных мерах на ограничение транзита в Калининградскую область будет приниматься по итогам глубокого и серьезного анализа, российские власти проведут его в течение нескольких дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ситуация действительно более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, ограничение транзита в Калининградскую область, введенное Литвой, является беспрецедентным и незаконным.
«Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза – распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», – подчеркнул он.
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Газета ВЗГЛЯД разбирала причины радикальных мер Литвы и выяснила, насколько юридически обоснованы действия Вильнюса.
Боррель заявил об отсутствии блокады Калининграда
Блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка, заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
«Блокады нет, перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен», – передает ТАСС.
По его словам, в данной ситуации Литва лишь выполняет требования ЕС, согласно которым есть ограничения на экспорт и импорт отдельных товаров, а также запрет на транзит этих товаров через территорию ЕС.
«Литва ни в чем не виновата, она <...> выполняет указания Еврокомиссии. Мы в позитивном ключе перепроверим, что все эти указания верны», – заявил Боррель.
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
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Страны ЕС достигли консенсуса о предоставлении Украине статуса кандидата
Страны-члены Евросоюза достигли консенсуса о предоставлении Украине на саммите ЕС статуса кандидата, заявил госсекретарь при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон.
«Мы обсудили подготовку к саммиту ЕС, который состоится 23-24 июня, который будет посвящен Украине и предоставлению ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Эти обсуждения показали, что существует большой консенсус, я бы даже сказал - полный консенсус для того, чтобы продвинуться по этому вопросу», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Ассоциация перевозчиков предложила запретить фурам из ЕС ездить в Россию
В связи с запретом на проезд российских фур в ЕС европейские перевозчики стали монополистами, стоимость перевозки грузов из Европы в Россию и в обратном направлении выросла в четыре-пять раз. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков предложила запретить фурам из ЕС ездить в Россию, сообщают СМИ.
Проект обращения АСМАП к президенту России Владимиру Путину обсуждался на общем собрании членов ассоциации во вторник. Компании, импортирующие или экспортирующие товары, уже переплатили около 68 млрд рублей. Если европейским автопоездам не запретить въезд в Россию, дополнительные издержки экспортеров и импортеров до конца года составят 265 млрд рублей, а общая сумма переплат может достигнуть 333 млрд рублей, передает РБК.
Работу на европейском направлении, по данным АСМАП, вынужденно прекратили 3,1 тыс. российских автопредприятий с общим парком 45 тыс. автопоездов и штатной численностью более 70 тыс. человек. Положение европейских перевозчиков стало монопольным, они многократно подняли тарифы: если до апреля 2022 года стоимость рейса одной фуры из Европы в Россию составляла 3,2 тыс. евро, то сейчас не ниже 12 тыс. евро. В 2021 году компании из России перевезли 55,4% от объема перевозок грузов автотранспортом между Россией и ЕС.
Предлагается перейти на схему перегрузки товаров на границе, как это делается в Белоруссии.
И.о. директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко сообщил, что ведомство уже подготовило меры финансовой поддержки на общую сумму 24,5 млрд рублей. Минфин поддержал и идею компенсации за потерянные на Украине транспортные средства, сообщил Луговенко. В целом пакет мер по данному вопросу поддерживают министр транспорта Виталий Савельев и глава Минэкономразвития Максим Решетников.
По словам Луговенко, Минтранс также выступает за запрет на проезд на территорию России фур, зарегистрированных в ЕС. Минтранс и АСМАП подготовили проекты президентского указа и постановления правительства. Окончательных решений по введению ограничений на въезд грузовых транспортных средств европейских государств в России пока не принято.
Напомним, таможенные службы стран ЕС, которые граничат с Россией и Белоруссией, прекратили допуск российского и белорусского автотранспорта.
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Байден назвал вероятным вступление Украины в ЕС
Вступление Украины в Европейский союз вполне вероятно, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.
«Я думаю, очень вероятно, что это произойдет», – сказал Байден, отвечая на вопрос о том, уверен ли он во вступлении Украины в ЕС, передает РИА «Новости».
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня.
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Золото могут включить в новый пакет антироссийских санкций ЕС
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Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет санкций против Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам источника издания, Еврокомиссия сейчас работает над включением золота в готовящийся пакет санкций, но пока неизвестно, речь идет об экспорте или импорте российского золота.
Предложение включить золото в новый санкционный пакет наряду с другими секторами поступило от представителя Дании при ЕС на прошлой неделе, пишет РБК со ссылкой на агентство.
В итоговом же заявлении лидеров стран ЕС говорится, что работа над санкциями продолжится, включая «усиление их реализации и предотвращение обхода».
Отмечается, что северные и восточные страны ЕС настаивают на новых пунктах в пакете, а Германия и Нидерланды предлагали сфокусироваться на исполнении уже введенных ограничений.
Ранее Bloomberg сообщал, что Швейцария впервые с конца февраля импортировала российское золото. В Швейцарию ввезли около трех тонн металла из России, это составило 2% всего импорта золота.
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Премьер Грузии: Украина помешала Тбилиси получить статус кандидата в члены ЕС
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Глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия ездил в США и Европу и в ходе встреч требовал, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС, рассказал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.
«Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, был представитель украинской власти, господин Арахамия. <...> Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», – передает ТАСС слова Гарибашвили.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата. Кроме того, Киеву отказали в ускоренной процедуре принятия в ЕС.
Западные СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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Власти Чехии пообещали «сжечь все» ради обеспечения страны энергией
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Власти Чехии заявили о готовности буквально «сжечь все», лишь бы обеспечить жителей страны теплом, если поставки газа в страну прекратятся, заявил во вторник уполномоченный чешского правительства по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.
«Если этой зимой отключат газ, мы сожжем все, что сможем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество», – цитирует его европейское издание EurActiv, передает ТАСС.
Бартушка призвал ускорить переход на зеленые источники энергии, но признал, что это займет длительное время.
Также политик отметил, что желаемая ЕС диверсификация газовых поставок может быть достигнута, если европейские импортеры смогут подписать долгосрочные контракты, проверенные Брюсселем.
«Мы говорили с перспективными поставщиками СПГ, и они все заинтересованы в долгосрочных контрактах – 20 или 15 лет, но большинство из них [хотели бы контракт на] 20 лет», – уточнил Бартушка.
Ранее сообщалось, что Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть.
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Патрушев пообещал скорые ощутимые последствия для Литвы за блокаду Калининграда
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Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Секретарь Совбеза отметил, что обстановка в пограничной сфере на территории округа формируется в условиях наращивания НАТО «военного и разведывательного присутствия вблизи госграницы России, а также под воздействием беспрецедентного политического, информационного и экономического давления Запада».
«Последний пример тому – блокада Литвой с подачи стран Запада, в нарушение норм и принципов международного права, транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров. Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», – цитирует ТАСС Патрушева.
Он отметил, что власти смогли пресечь на Северо-Западе России деятельность некоммерческих организаций, получавших финансирование из США, Великобритании, Швеции и Бельгии.
В частности, пояснил Патрушев, «в Калининградской области нейтрализованы попытки продвижения подконтрольными Германии некоммерческими организациями проекта создания так называемой немецкой автономии».
«Установлены факты сбора польскими спецслужбами сведений для инспирирования недовольства среди россиян», – указал он, передает РИА «Новости».
Кроме того, для борьбы с распространением в интернете деструктивной идеологии власти уточнили в законодательстве основания для досудебной блокировки сайтов, содержащих информацию экстремистского и террористического характера.
«Следует отметить, что только прошлом году в округе выявлено более полутора тысячи интернет-ресурсов экстремистской направленности. В суды направлено свыше тысячи исковых заявлений о признании информации запрещенной», – сообщил секретарь Совбеза.
Ранее посол ЕС в России опроверг блокаду Калининградской области.
В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
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Франция исключила возможность ускоренного принятия Украины в ЕС
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Ускоренной процедуры по вступлению Украины в Европейский союз не будет, заявил министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.
«Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определенными условиями… Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений», – заявил Бон в интервью радиостанции Europe 1, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что страна, которая хочет вступить в ЕС, должна выполнять жесткие требования, среди которых – борьба с коррупцией, верховенство закона, плюрализм СМИ.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата.
Западные СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.
Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины.
При этом ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз «из конструктивной экономической платформы» превратился в «агрессивного, воинствующего игрока». По словам главы внешнеполитического ведомства, вызывает серьезные сомнения безобидность желания украинских властей присоединиться к нему.
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Немцы посоветовали Бербок не поддерживать вступление Украины в Евросоюз
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Читатели немецкой газеты Die Welt обратились к главе МИД Германии Анналене Бербок с просьбой не поддерживать вступление Украины в Евросоюз.
Ранее политик предложила воспользоваться «историческим моментом», чтобы предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены сообщества, передает РИА «Новости».
«Украина не является демократическим и правовым государством и ей не место в ЕС», – написал See-Hex.
«Одно дело позволить Украине выиграть Евровидение из жалости. Принять их в ЕС из жалости стоит еще несколько сотен миллиардов», – возмутился Roger F.
Еще несколько читателей указали не необходимость придерживаться правил, если речь идет о вступлении в ЕС.
«Будем надеяться, что найдется несколько стран ЕС, которые прекратят «спонтанную» наивность министра иностранных дел с помощью разума и политической дальновидности», – заявила Magdalena B.
Кто-то в шутку заявил, что «историческим моментом» в этой истории будет распад ЕС, если такая страна как Украина будет принята в ЕС.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня.
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Германия намерена объявить об аварийной ситуации из-за недостатка газа в стране
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Немецкие власти готовятся к объявлению режима аварийной ситуации, сообщают германские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Такой режим может быть введен из-за ситуации с недостаточными поставками газа, сообщили источники Die Welt, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России.
Напомним, Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как ФРГ загнала себя в серьезный энергетический кризис.
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Москва заявила об агрессивно враждебном поведении Литвы
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Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область: характеристика Москвой действий Вильнюса как враждебных значит, что сейчас уже не до разговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мне кажется, она должны понять главное: когда РФ произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», – цитирует РИА «Новости» заявление Захаровой в эфире Соловьев Live.
«Они действуют агрессивно. Они вышли за пределы недружественных линий, вышли даже за пределы поведения, противоречащего международному праву. Они ведут себя агрессивно враждебно», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
«Я надеюсь, что остатки какого-то профессионализма в оценке ситуации у представителей Литвы имеются… Они должны понимать последствия – и последствия, к сожалению, наступят», – подчеркнула представитель МИД.
Напомним, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
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Посол ЕС в России опроверг блокаду Калининградской области
О блокаде Калининградской области не идет и речи, транзит товаров, не попадающих под санкции, нормально функционирует, заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.
Посла вызвали во вторник в МИД России в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область, передает ТАСС.
«Я также пообщался 20 минут с замглавы МИД РФ Александром Грушко. Мы обменялись мнениями по ситуации транзита в Калининградскую область через Литву. У меня была возможность обозначить четко позицию ЕС, что о запрете транзита, о блокаде речи не идет, что транзит товаров, не попадающих под санкции, работает нормально», – сказал Эдерер.
Он также добавил, что в ходе визита в МИД выразил принципиальную позицию Европейского союза касаемо российской агрессии в отношении Украины.
В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
Nafta: В Словакии могут начать разработку новых собственных месторождений газа
В Словакии могут начать разработку недавно открытых месторождений газа, они находятся в Трнавском крае на западе страны и содержат до 2 млрд кубометров газа, сообщила пресс-секретарь газопоисковой и добывающей компании Nafta Мартина Штецова.
«Проведенные исследования говорят о том, что месторождение близ села Малженице в Трнавском крае может содержать до 2 млрд кубометров природного газа. Более точные показатели появятся с началом бурильных работ. Непосредственно добычу газа наша фирма способна начать через 2-3 года», – передает РИА «Новости» ее слова.
Согласно данным компании Nafta, найденные в республике месторождения газа способны обеспечить около 10% потребления этого вида топлива в стране, ныне этот показатель составляет 1%. Около 85% необходимых республике объемов газа поставляется в настоящее время из России.
При этом отмечается, что планы Nafta по разработке новых месторождений газа уже сейчас наталкиваются на сопротивление экологических активистов, а также жителей Трнавского края, которые не хотят жить по соседству с бурильными вышками. В органы местной и центральной власти уже поступили от них первые протестные петиции.
Ранее сообщалось, что газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России. До этого Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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