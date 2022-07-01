Разрыв отношений России с Болгарией почти неминуем

Правительство Болгарии отвергло требование посла РФ Элеоноры Митрофановой аннулировать высылку из страны 70 российских дипломатов. Судя по всему, теперь Москва пойдет на радикальный шаг – на разрыв дипотношений с Болгарией. Главное при этом – разорвать отношения только с Болгарией, но не с болгарами.

Еще в конце весны Еврокомиссия выявила самые слабые звенья в антироссийской цепи ЕС – Болгарию и Грецию. И там, и там во власти были полностью лояльные Брюсселю политики, а вот народы подкачали.

Несмотря на абсолютное преобладание в местных СМИ «правильной» (то есть антироссийской) позиции и активную работу проевропейских НКО, значительное количество местного населения по-прежнему относилось к России хорошо или как минимум выступало против затратного экономического противостояния с ней.

Не может быть, мы же столько денег на пропаганду потратили, – удивились и ужаснулись евробюрократы. – Наверняка, это русские подрывают наши усилия. Нужна срочная зачистка от российских шпионов и агентов влияния.

И зачистка началась.

В Греции, где у власти находится партия «Новая демократия» породистого выпускника Гарварда и Стэнфорда Кириакиса Мицотакиса, правительство без видимых проблем заняло радикальную позицию – такую, которая включает в себя массовые поставки вооружений ВСУ.

Протесты населения и забастовки портовых служащих, отказывавшихся работать с подобным грузом, были проигнорированы. При этом была осуществлена массовая высылка российских дипломатов, а визовые центры прекратили выдачу виз гражданам РФ, несмотря на высокую зависимость страны от туризма.

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У Болгарии зависимость от России еще более значительная – энергетическая. Несмотря на это, премьер-министр этой страны и бывший гражданин Канады Кирил Петков бросился в тот же омут – и не выплыл.

Пророссийские протесты в Болгарии оказались более массовыми, чем в Греции, а в правящую коалицию входили социалисты – условно пророссийская партия, уходящая корнями к коммунистам «дорогого товарища» Живкова. Петкову пришлось лично столкнуться с народным гневом, хуже того, он не смог протащить через парламент идею с поставками оружия на Украину.

Наконец, неделю назад этот же парламент и вовсе выразил Петкову вотум недоверия, что означает для Болгарии внеочередные выборы – четвертые за два года (по данным газеты ВЗГЛЯД, переговоры о возможности создания новой правящей коалиции уже по сути провалились).

Выиграть выборы вновь у блока Петкова «Продолжаем перемены», вполне возможно, не получится – конъюнктура сейчас не та, экономическая война с Россией дорого обошлась народному хозяйству Болгарии. Следовательно, не исключено возвращение многолетнего премьера Бойко Борисова – вотум недоверия правительству базировался, прежде всего, на голосах его партии ГЕРБ.

ГЕРБ – партия проамериканская, атлантическая, антироссийская, даже русофобская. Несмотря на это, по мнению Петкова, Борисов вступил в своего рода сговор с послом РФ – опытным и «политически подкованным» дипломатом Элеонорой Митрофановой. То есть списал собственный провал на «руку Кремля» – и решил отомстить, громко хлопнув дверью к вящему удовольствию Брюсселя.

«Зачистка» российского диппредставительства, устроенная уходящим премьером, стала по-настоящему массовой и почти в десять раз превышала греческую: Петков решил выслать 70 человек, но при этом спихнул ответственность на спецслужбы, мол, решение мое, да не мое.

Это означало парализацию работы российской дипмиссии. Консульства в черноморской Варне и городе Русе – крупнейшем порту на реке Дунай – пришлось бы закрыть. Гнездо «шпионов» и «политических интриганов» (по версии Брюсселя и Софии) осталось бы обескровленным – некому работать и организовывать сопротивление общеевропейской политике.

Митрофанова предупредила: ответные меры Москвы станут «очень решительными», вплоть до разрыва дипотношений с Болгарией. Ее угрозу услышали на самом верху – президент Румен Радев – лютый враг Бойко Борисова и член партии социалистов потребовал от пока еще премьера это учитывать, оценить «последствия эскалации кризиса» и принять вместе с правительством такое решение, которое «отвечало бы требованиям национальной безопасности, долгосрочным интересам Болгарии и тысяч болгарских граждан, живущих в России».

Вслед за этим Митрофанова раскрыла карты: или высылку аннулируют, или она направляет в МИД предложение о закрытии посольства в Софии, что повлечет за собой закрытие болгарского посольства в РФ и по сути разрыв дипотношений.

«Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага лежит на правительстве Кирила Петкова», – отрезала Митрофанова.

Срок ее ультиматума истек в пятницу. Уходящее правительство его проигнорировало – и запрос Митрофановой ушел на Смоленскую площадь. Там его изучат, а президент примет решение. И ощущение такое, что он согласится с послом – правительство Петкова давно напрашивалось на то, чтобы получить по рукам.

К болгарам как к народу это не относится – они вышли на улицы со словами поддержки в адрес России тогда, когда Запад пытался создать ощущение, будто против России не только вся Европа, но и весь мир. Болгары митингуют у российского посольства и теперь – в знак протеста против высылки дипломатов.

Русские это увидели и оценили, но увы – в период политического противостояния невозможно сообщение непосредственно с народом через голову его правительства. Поэтому российско-болгарские отношения, связанные кровью, верой и историей, судя по всему, будут поставлены на паузу – до лучших времен.

Когда эти времена придут и какими будут – решать болгарам. По крайней мере, именно им предстоит выбрать новый парламент, который, в свою очередь, назначит новое правительство. И если это правительство найдет в себе силы сопротивляться давлению извне и ощутит позыв к защите национальных интересов, оно перелистнет эту страницу наших отношений – такую, где никаких отношений официально нет.

Политическая буря, прогремевшая в связи с событиями последних четырех месяцев, завершает внутриполитический конфликт в Болгарии вроде бы худшим с точки зрения российских интересов образом – разрывом. Но то – формально. Важнее помнить о сути.

А по сути внешняя политика ЕС споткнулась именно на болгарском народе, что сделало Болгарию символом сопротивления брюссельской русофобии.

Политики приходят и уходят. Жизнь народов существенно длиннее.