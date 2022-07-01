Разрыв отношений России с Болгарией почти неминуем

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1 июля, пятница  |  Последнее обновление — 22:56  |  vz.ru
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Почему государство сознательно отказалось от денег Газпрома

Газпром обвалил собственные акции и фондовый рынок Ведомости/ТАСС
Отказ акционеров Газпрома выплачивать дивиденды за лучший в его истории финансовый 2021 год вызвал бурю не только на фондовых рынках, но и среди населения. Ведь Газпром – одна из крупнейших российских компаний, а главным получателем этих дивидендов является государство. Почему же государство впервые за 23 года не одобрило выплату себе же сотен миллиардов рублей от газовой монополии?  Подробности...
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Россия превратила Змеиный в ловушку для ВСУ

Важнейший остров близ Одессы оказался в серой зоне Maxar Technologies/REUTERS
Минобороны РФ вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Таким образом планируется исключить обвинения в адрес России в создании голода мирового масштаба из-за невозможности вывоза зерна с Украины. Какое значение этот шаг имеет с военной и политической точек зрения? Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Европе надоели нахлебники с Украины

Беженцы хотят получать пособие, но не хотят работать Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press
С сегодняшнего дня Польша прекращает действие целой серии льгот как для украинских беженцев, так и для тех, кто принимал их. И Варшава, и правительства других стран Европы явно хотят не содержать беженцев, а принудить их к труду – например, собирать клубнику, как это много лет делали украинские гастарбайтеры. Однако что-то с реализацией этой идеи пошло не так. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Железный занавес ударит по Европе больше, чем по России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Евросоюз принял решение отгородиться от России – экономически, политически и даже культурно. Но вопрос в том, кому от этого хуже. Есть подозрение, что не России. Подробности...
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Военная математика на стороне России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В разгар Первой мировой британский математик Фредерик Ланчестер разработал систему уравнений для определения исхода боя двух сражающихся сторон. Эта методика многократно проверена в буквальном смысле в бою. Подробности...
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Когда настанет время для переговоров с Украиной

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Игорь Караулов, поэт, публицист
Может сложиться парадоксальная ситуация, когда Россия будет в состоянии сделать украинскому государству более выгодное предложение, чем те страны, которые назвались его «союзниками». Подробности...
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Где в Москве должна появиться площадь Площадь Луганской Народной Республики?

    Разрыв отношений России с Болгарией почти неминуем

    Уходящий премьер Болгарии Кирил Петков и уходящий (возможно) посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова
    		   1 июля 2022, 22:00
    Фото: Georgi Paleykov/NurPhoto/Reuters, Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Правительство Болгарии отвергло требование посла РФ Элеоноры Митрофановой аннулировать высылку из страны 70 российских дипломатов. Судя по всему, теперь Москва пойдет на радикальный шаг – на разрыв дипотношений с Болгарией. Главное при этом – разорвать отношения только с Болгарией, но не с болгарами.

    Еще в конце весны Еврокомиссия выявила самые слабые звенья в антироссийской цепи ЕС – Болгарию и Грецию. И там, и там во власти были полностью лояльные Брюсселю политики, а вот народы подкачали. 

    Несмотря на абсолютное преобладание в местных СМИ «правильной» (то есть антироссийской) позиции и активную работу проевропейских НКО, значительное количество местного населения по-прежнему относилось к России хорошо или как минимум выступало против затратного экономического противостояния с ней.

    Не может быть, мы же столько денег на пропаганду потратили, – удивились и ужаснулись евробюрократы. – Наверняка, это русские подрывают наши усилия. Нужна срочная зачистка от российских шпионов и агентов влияния.

    И зачистка началась. 

    В Греции, где у власти находится партия «Новая демократия» породистого выпускника Гарварда и Стэнфорда Кириакиса Мицотакиса, правительство без видимых проблем заняло радикальную позицию – такую, которая включает в себя массовые поставки вооружений ВСУ.

    Протесты населения и забастовки портовых служащих, отказывавшихся работать с подобным грузом, были проигнорированы. При этом была осуществлена массовая высылка российских дипломатов, а визовые центры прекратили выдачу виз гражданам РФ, несмотря на высокую зависимость страны от туризма. 

    У Болгарии зависимость от России еще более значительная – энергетическая. Несмотря на это, премьер-министр этой страны и бывший гражданин Канады Кирил Петков бросился в тот же омут – и не выплыл.

    Пророссийские протесты в Болгарии оказались более массовыми, чем в Греции, а в правящую коалицию входили социалисты – условно пророссийская партия, уходящая корнями к коммунистам «дорогого товарища» Живкова. Петкову пришлось лично столкнуться с народным гневом, хуже того, он не смог протащить через парламент идею с поставками оружия на Украину.

    Наконец, неделю назад этот же парламент и вовсе выразил Петкову вотум недоверия, что означает для Болгарии внеочередные выборы – четвертые за два года (по данным газеты ВЗГЛЯД, переговоры о возможности создания новой правящей коалиции уже по сути провалились).

    Выиграть выборы вновь у блока Петкова «Продолжаем перемены», вполне возможно, не получится – конъюнктура сейчас не та, экономическая война с Россией дорого обошлась народному хозяйству Болгарии. Следовательно, не исключено возвращение многолетнего премьера Бойко Борисова – вотум недоверия правительству базировался, прежде всего, на голосах его партии ГЕРБ.

    ГЕРБ – партия проамериканская, атлантическая, антироссийская, даже русофобская. Несмотря на это, по мнению Петкова, Борисов вступил в своего рода сговор с послом РФ – опытным и «политически подкованным» дипломатом Элеонорой Митрофановой. То есть списал собственный провал на «руку Кремля» – и решил отомстить, громко хлопнув дверью к вящему удовольствию Брюсселя.

    «Зачистка» российского диппредставительства, устроенная уходящим премьером, стала по-настоящему массовой и почти в десять раз превышала греческую: Петков решил выслать 70 человек, но при этом спихнул ответственность на спецслужбы, мол, решение мое, да не мое. 

    Это означало парализацию работы российской дипмиссии. Консульства в черноморской Варне и городе Русе – крупнейшем порту на реке Дунай – пришлось бы закрыть. Гнездо «шпионов» и «политических интриганов» (по версии Брюсселя и Софии) осталось бы обескровленным – некому работать и организовывать сопротивление общеевропейской политике.

    Митрофанова предупредила: ответные меры Москвы станут «очень решительными», вплоть до разрыва дипотношений с Болгарией. Ее угрозу услышали на самом верху – президент Румен Радев – лютый враг Бойко Борисова и член партии социалистов потребовал от пока еще премьера это учитывать, оценить «последствия эскалации кризиса» и принять вместе с правительством такое решение, которое «отвечало бы требованиям национальной безопасности, долгосрочным интересам Болгарии и тысяч болгарских граждан, живущих в России». 

    Вслед за этим Митрофанова раскрыла карты: или высылку аннулируют, или она направляет в МИД предложение о закрытии посольства в Софии, что повлечет за собой закрытие болгарского посольства в РФ и по сути разрыв дипотношений.

    «Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага лежит на правительстве Кирила Петкова», – отрезала Митрофанова.

    Срок ее ультиматума истек в пятницу. Уходящее правительство его проигнорировало – и запрос Митрофановой ушел на Смоленскую площадь. Там его изучат, а президент примет решение. И ощущение такое, что он согласится с послом – правительство Петкова давно напрашивалось на то, чтобы получить по рукам.

    К болгарам как к народу это не относится – они вышли на улицы со словами поддержки в адрес России тогда, когда Запад пытался создать ощущение, будто против России не только вся Европа, но и весь мир. Болгары митингуют у российского посольства и теперь – в знак протеста против высылки дипломатов.

    Русские это увидели и оценили, но увы – в период политического противостояния невозможно сообщение непосредственно с народом через голову его правительства. Поэтому российско-болгарские отношения, связанные кровью, верой и историей, судя по всему, будут поставлены на паузу – до лучших времен.

    Когда эти времена придут и какими будут – решать болгарам. По крайней мере, именно им предстоит выбрать новый парламент, который, в свою очередь, назначит новое правительство. И если это правительство найдет в себе силы сопротивляться давлению извне и ощутит позыв к защите национальных интересов, оно перелистнет эту страницу наших отношений – такую, где никаких отношений официально нет.

    Политическая буря, прогремевшая в связи с событиями последних четырех месяцев, завершает внутриполитический конфликт в Болгарии вроде бы худшим с точки зрения российских интересов образом – разрывом. Но то – формально. Важнее помнить о сути.

    А по сути внешняя политика ЕС споткнулась именно на болгарском народе, что сделало Болгарию символом сопротивления брюссельской русофобии.

    Политики приходят и уходят. Жизнь народов существенно длиннее.


     
     
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