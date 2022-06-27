Москва решила выслать восемь греческих дипломатов

Посол Греции в Москве Екатерини Насика была вызвана в МИД России, где ее уведомили об объявлении в качестве ответной меры восьми греческих дипломатических сотрудников в России персонами нон грата.

«27 июня в МИД России была вызвана посол Греческой Республики в Российской Федерации Екатерини Насика, которой был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции персонами нон грата», – говорится на сайте МИД.

Отмечается, что «послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены персонами нон грата и им надлежит покинуть территорию страны в течение восьми дней».

Ранее сообщалось, что россияне с 27 июня не смогут подать документы на получение визы в Грецию.

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