В Венгрии и Сербии победил русский интерес

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4 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 18:07  |  vz.ru
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Рубль спасет российскую авиацию

Западным владельцам самолетов придется получать арендную плату в рублях Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россия продолжает находить способы обхода санкций, которые серьезно ударили по авиационным перевозкам. С помощью законной хитрости России уже удалось оставить у себя арендованные иностранные самолеты, которые Европа требовала вернуть. Теперь пришло время решить вопрос о лизинговых платежах – зарубежным владельцам лайнеров придется получать их в рублях. Согласятся ли они на это? Подробности...
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Зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче

Жители Киевщины оказались жертвами кровавой провокации REUTERS/Zohra Bensemra
Владимир Зеленский обвинил Россию в «геноциде» украинцев. Поводом для этого стали события в Буче, где после отступления российских войск было найдено множество тел погибших местных жителей. Кадры из Бучи вызвали бурную реакцию СМИ и политиков Запада, которые вслед за Киевом обвинили Россию в массовых убийствах. Впрочем в Сети сразу стали возникать вопросы о нестыковках в украинской версии произошедшего. Почему сообщения о «зверствах» армии России в Буче – это ложь и зачем она понадобилась? Подробности...
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На что способна Украина с новой военной помощью Запада

В Москве предупредили, что военная помощь Запада приведет к «мясорубке» Zohra Bensemra/Reuters
В Вашингтоне, Лондоне и Берлине анонсировали новые поставки вооружений Украине. На этот раз речь идет о танках, бронетехнике и противокорабельных ракетах. В Совфеде в этой связи заявили о необходимости Москвы занять решительную позицию по поставкам оружия в зону конфликта. Насколько западные поставки усилят ВСУ и осложнят спецоперацию России? Подробности...
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Как НАТО разрушает Европу

Государственный секретарь Дин Ачесон подписывает договор об атлантической обороне США 4 апреля 1949 года в Вашингтоне ASSOCIATED PRESS/ТАСС
4 апреля Соединенные Штаты отмечают 73-летнюю годовщину основания НАТО. Альянса Америки и Европы, который они называют самым мощным в истории военно-политическим блоком. Отмечают, конечно, и европейские страны. Вот только если для Америки это действительно праздник, то для европейцев скорее позор и даже угроза.  Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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России нужен спортивный суверенитет

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
В холодной войне были хоть какие-то правила. Сейчас правил нет. А потому новая суверенная спортивная стратегия должна быть обязательно. Подробности...

Почему запрет на параллельный импорт отменен, но – не отменен

Вячеслав Лысаков
Вячеслав Лысаков, депутат Государственной Думы РФ
Тот самый параллельный импорт, который вот уже два десятилетия многие называют серым, считая его источником контрафакта, с которым мы боремся изо всех сил, чтобы быть «цивилизованными», и вдвое переплачиваем «официалам» за тот же товар – давно и успешно работает в странах с развитой экономикой. Подробности...
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Украинцы ведут постановочную войну

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Ничего нового мы не узнали из серии постановочных фото- и видеоматериалов из Бучи. Эти так называемые репортажи уже разобраны по деталям и определены как фейк. Завтра это станет общим местом и даже сами укропропагандисты тихонечко «забудут» про свои неудачные съемки. А мы – нет. Подробности...
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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    В Венгрии и Сербии победил русский интерес

    Виктор Орбан и Александр Вучич празднуют победу в один день
    		   4 апреля 2022, 17:00
    Фото: ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    «Пропутинские политики», как их называют в западных СМИ, одержали триумфальную победу на выборах в Венгрии и Сербии. Попытка президента Украины вмешаться в эту ситуацию, судя по всему, только навредила украинскому делу и помогла в разгроме прозападных сил. Что это означает для интересов Москвы и России?

    Либеральные по духу, ориентированные на Брюссель и Вашингтон СМИ предупреждали венгров и сербов: из-за событий на Украине Европа вступает в новую эпоху, так что выбор предстоит сделать исторический. Венгры и сербы решили, что коней на переправе не меняют.

    В Венгрии коалиция премьер-министра Виктора Орбана на основе партии «Фидес» получила порядка 53% голосов и 88 мандатов в одномандатных округах. По предварительным подсчетам, это 135 из 199 мест в парламенте. Таким образом, Орбану удалось не только переизбраться на четвертый срок подряд (на пятый в целом, учитывая, что в 1998–2002 годах он тоже был премьером) и сохранить конституционное большинство за своими людьми, но и увеличить это большинство на два мандата.

    В Сербии, где на момент написания материала подсчитали около 90% голосов, действующий президент Александр Вучич набирает чуть менее 60%. На досрочных парламентских выборах, прошедших одновременно с президентскими, его же блок «Вместе можем все» берет порядка 42–44%, еще 11–12% получают традиционные партнеры Вучича – социалисты, которых когда-то возглавлял Слободан Милошевич, а последние 16 лет возглавляет Ивица Дачич.

    На выборах в скупщину Белграда результаты этих сил 38,1% и 6,9%, соответственно. Это означает контроль еще и над капризной столицей, которая в Сербии отличается наиболее прозападными настроениями (учитывая это, хитрый Вучич, чтобы не раздражать лишний раз белградцев, сделал в 2018-м мэром – а мэры там избираются скупщиной – как бы внепартийного детского хирурга Зорана Радойчича).

    В общем, это полный разгром. И стоит уточнить – кого именно.

    Удивительным образом правящим группам противостояли коалиции, собранные по общему принципу (чтоб не сказать – по одной брюссельской методичке). Они позиционировали себя как объединение технократов, которые отложили свои идеологические разногласия ради борьбы с авторитарными замашками Орбана–Вучича и коррупцией. В остальном это были блоки лебедей, раков и щук – в них вошли левые, либералы, нацменьшинства, феминистки и даже кое-какие консервативно-националистические силы.

    Например, венгерская оппозиционная коалиция включает в себя партию «Йоббик», которую еще недавно считали радикально националистической и «вопиюще пророссийской».

    Теперь не так: со времен «покорения Крыма» «йоббики» перековались из «ультраправых» в умеренных. Зато Орбана и Вучича такие флагманы глобальных медиа, как Associated Press и The New York Times, без обиняков называют «пропутинскими лидерами».

    То есть оправданным было бы написать в этой статье, что в Венгрии и Сербии победил Владимир Путин, после чего расходиться по делам. И это будет не российской пропагандой, как можно было бы подумать, а западной.

    В реальности все, конечно, гораздо сложнее. О том, что объединяет Виктора Орбана с Россией, газета ВЗГЛЯД подробно писала здесь, но лучше прочего это делает общность экономических интересов – и общность врагов. 

    Комментируя свой триумф, премьер Венгрии заявил:

    «Мы до конца жизни будем помнить эту победу, потому что нам пришлось сражаться с огромным количеством противников: местными левыми, международными левыми, бюрократами Брюсселя, всеми деньгами и институтами империи Сороса, международными СМИ, а также украинским президентом».

    Действительно, в последние дни кампании Владимир Зеленский перешел в открытую атаку на Орбана, намекая, что при нем Венгрия стала «пятой колонной» Москвы в Евросоюзе (видимо, кто-то из окружения подсказал, что у венгров an masse архисложное отношение к московскому влиянию). Никто за язык не тянул, так что теперь произошедшее в Венгрии – лично его поражение.

    В ответ на ужимки из Киева МИД Венгрии заявил, что представители оппозиции координируют свои действия с украинскими властями, в чем видно намерение повлиять на исход выборов.

    Если и повлиял в итоге, то в пользу Орбана. А в целом в венграх возобладал национал-эгоизм. Они проголосовали за жесткий нейтралитет в конфликте вокруг Украины. За отказ Киеву в приеме в НАТО (работу Совета Украина–НАТО вот уже несколько лет блокирует Будапешт, требуя вернуть в Закарпатье венгерские школы). За поставки ему оружия (Орбан упирал на то, что это может навредить венграм все того же Закарпатья). За неучастие в экономической войне с Россией и эмбарго на российские энергоносители.

    Также это выбор в пользу примата специфических венгерских ценностей над «общезападными» и «черная метка» еврочиновникам.

    Последние, впрочем, могут утешиться тем, что затеянный Орбаном референдум о полном запрете ЛГБТ-пропаганды в школах по сути провалился – в нем приняли участие менее половины избирателей при том, что на выборах явка была под 70% (ранее этот вопрос стал причиной конфликта между «Фидес» и Брюсселем, так что венгры, получается, взяли нейтралитет и по этому вопросу тоже).

    Несколько иная атмосфера в Сербии. Вучич уже заявил, что считает результаты голосования поддержкой своей фирменной политики по сидению на двух стульях, или, как сформулировал это он, по вступлению в Евросоюз (с этим небогатая страна по-прежнему связывает свои надежды на сытую жизнь) при сохранении связей с «традиционными друзьями», то есть с Россией в том числе, но также и с Китаем, который продолжает наращивать свое влияние на Балканах

    В такой формулировке можно найти повод для ревности – уж Россию-то Вучич мог назвать «по имени», но президенту Сербии нужно отдать должное: он теперь почти каждый день рассказывает о важности сербско-российских связей и последние полтора месяца выдерживает беспрецедентное давление со стороны ЕС и США, где требуют «открыто отстраниться от России». Вучич держится – и пророссийские в большинстве своем сербы это оценили.

    Стоит, однако, учитывать, что победа «пропутинской фронды в двух странах Европы» (будем использовать формулировки в духе The New York Times назло тем, кого русский философ Константин Крылов называл «мировой жабой») в сербском случае еще не окончательная.

    Если главный соперник Орбана и кандидат в премьеры от оппозиционной коалиции Петер Марки-Зай (кстати, довольно консервативный политик) признал поражение и призвал сторонников «успокоиться, идти домой, любить друг друга и выспаться», то разношерстная оппозиция Сербии вполне может обвинить Вучича в фальсификации выборов и устроить в Белграде что-то вроде майдана – это вполне традиционная тактика не только с точки зрения «брюссельской методички», но и заведенных в стране порядков.

    Оппозиция пытается объявить Вучичу «уличную войну» последние несколько лет, более-менее регулярно собирая весьма внушительные по численности акции протеста, где рафинированные либералы соседствуют с убежденными националистами-русофилами.

    Не исключена такая попытка и теперь. Но если она все-таки случится, то станет протестом не против «пропутинской политики», что бы там ни говорили в Брюсселе, а лично против Вучича, к которому за годы его президентства накопились вопросы и у западников, и у патриотов, в том числе, действительно, о честности выборов, но вне контекста отношений с Москвой.  

    Если воспринимать все произошедшее как плебисцит по вопросу о «кенселинге России» (а мировые СМИ, евробюрократы и президент Украины предлагали так это воспринимать), то венгры и сербы в силу электорального календаря высказались первыми. И это твердое «нет». 
     
     
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