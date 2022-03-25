В Европе запахло «вторым фронтом» спецоперации

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25 марта, пятница  |  Последнее обновление — 21:32  |  vz.ru
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Что будет с Польшей без российского газа

Чем Польше грозит исполнение ее газовой мечты Zuma/ТАСС
В Польше заявили, что не видят возможности для оплаты за российский газ в рублях. Если Москва не пойдет на уступки, то Варшава может стать первой в Европе, кто решится разорвать газовый контракт. Польские политики наконец исполнят свою давнюю мечту – откажутся от российского газа не только на словах, но и на деле. Только последствия для польской экономики и польских граждан будут катастрофичными. Подробности...
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Байден назвал повод для начала Третьей мировой войны

Байден и другие лидеры НАТО отклонили призыв Польши направить войска на Украину REUTERS/Evelyn Hockstein
Вмешательство НАТО в события на Украине возможно, если Россия применит химическое оружие, заявил Джо Байден. «Химические атаки» – любимый казус белли американцев. Именно их США использовали как повод для нападений на Ирак и Сирию. И в обоих случаях угрозы использования химоружия потом оказывались выдумкой. Похоже, на Украине сейчас готовят провокацию по «сирийскому сценарию». Подробности...
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Как чеченский спецназ наводит страх на бандеровцев

Чеченские бойцы наводят страх на украинских националистов Максим Блинов/РИА Новости
Одним из источников новостей с полей сражений на Украине стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Чеченские спецподразделения сейчас привлечены для освобождения Мариуполя и других населенных Украины. Как формировался «чеченский спецназ» и почему бойцов из этого российского региона украинские националисты боятся особенно? Подробности...
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Западные СМИ: Предел НАТО – не стать участником войны

США пытались изолировать Россию, но не смогли остановить ее, пишут западные СМИ REUTERS/Henry Nicholls/Pool
«До конца неясно, НАТО действительно оживает, или альянс обречен и оживился лишь из-за происходящего на Украине», – так западные СМИ описывают итоги прошедшего накануне саммита НАТО, экстренно созванного по воле Байдена. Там отмечают, что ни поездка главы Белого дома в Брюссель, ни эмоциональные призывы Зеленского не избавили западных лидеров от глубокого нежелания принимать более активное участие в конфликте на Украине. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Учили ненавидеть Россию, а научили ненавидеть людей

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
После 24 февраля внесудебные расправы приобрели массовый характер. Почему? Вряд ли это вшито в украинский генокод; представить что-то подобное в УССР или на Украине времен, скажем, Леонида Кучмы просто невозможно. Подробности...
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Россию не должно волновать чужое общественное мнение

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Что делать с западной ненавистью к России и русским? Да ничего. Вся человеческая история подтверждает древний тезис, что всё проходит – пройдет и это. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск № 15)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Верховная рада разрешила правительству Украины эвакуацию из столицы. Возникает вопрос: если у вас все так хорошо под Киевом, а на отдельных участках российские войска якобы «отброшены» на 70 км, то зачем вы создаете юридические основания для эвакуации кабинета министров?! Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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30 дней спецоперации на Украине: главное

Запад испугался «второго фронта» в Косово

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Для врагов России газ только за рубли

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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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    В Европе запахло «вторым фронтом» спецоперации

    Акции в память об убитых НАТО переросли в акции в поддержку российской армии
    		   25 марта 2022, 20:50
    Фото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    На Балканах опять неспокойно: сербы находятся в патриотическом восторге из-за действий России на Украине, а власти Косова пытаются использовать эту спецоперацию как «окно возможностей» для вступления в НАТО. Западные лидеры призвали стороны «не провоцировать», но поздно – в пятницу к сербо-албанской границе выдвинулся спецназ с обеих сторон. К чему все это ведет?

    Совместное заявление Вашингтона, Лондона и трех наиболее влиятельных стран Евросоюза, обращенное одновременно к Белграду и Приштине, трудно трактовать иначе, кроме как боязнь открытия «второго фронта в Европе». В западной политической элите бытовало мнение, что спецоперация не приходит одна, так что «под сурдинку» действий России на Украине либо Китай покончит с тайваньской вольницей, либо Сербия возьмет реванш за Косово. Вот и потребовали от обеих сторон сербо-албанского конфликта «воздерживаться от любых действий, усиливающих напряженность».

    На Балканах не вняли. И можно даже сказать, что западные лидеры как в воду глядели: спустя два дня в регионе началось очередное обострение – скорее, эмоционального характера с сербской стороны и в большей степени политического – с албанской.

    Прежде всего, не повезло с календарем: в четверг сербы отмечали годовщину со дня начала бомбардировок НАТО в 1999-м. Хотя дата не круглая, отмечали массово, шумно и даже как-то яростно, поскольку акции в память о погибших тогда к концу дня перешли в акции поддержки действий России на Украине.

    Внесла свои корректировки и смерть человека, лично ответственного за проведение операции альянса, – Мадлен Олбрайт. Сербы поминали экс-госсекретаря столь жестко, что далеко не все самодельные плакаты на эту тему пригодны для печати в РФ. Верьте на слово: плакаты придали акции еще и ярко выраженный антиамериканский оттенок.

    Сутки спустя на митинг, точнее, на несколько митингов и многолюдное шествие вышли сербы Ибарского Колашина – севера Косова, где они по-прежнему составляют большинство, и с точки зрения албанской Приштины являются сепаратистами, хотя чья бы корова мычала.

    Северное Косово наиболее пророссийское место в мире за пределами самой России. Но на акции – самой многолюдной за десятилетия – был свой лейтмотив, своя атмосфера: Приштина не позволяет местным сербам провести выборы в органы самоуправления с широкими полномочиями, о чем стороны вроде как договорились под давлением ЕС и зафиксировали это в так называемых Брюссельских соглашениях (в отличие от Минских – формально пока живых).

    На этом фоне Приштина снарядила и направила в регион колонну бронетехники спецназа. В ответ со стороны «большой земли» к административной (по мнению сербов, но не албанцев) границе выдвинулся спецназ 72-й специальной бригады вооруженных сил Сербии. Подразумевается (но вслух не произносится) следующее: если албанцы применят силу против митингующих, сербские войска вмешаются в ситуацию.

    Обстановка, таким образом, более чем напряженная и дополнительно осложняется тем, что албанская сторона может увидеть в военном варианте развития событий политическую целесообразность.

    Цель Приштины – признание со стороны тех членов ЕС и НАТО, кто ее еще не признал (Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия), чтобы вступить и в НАТО, и в ЕС. Собственно, об «экстренном» присоединении к НАТО албанцы попросили на следующий день после начала спецоперации РФ на Украине. В Брюсселе их тогда, кажется, не услышали, но если начнется заваруха, – услышат.

    Возможно, албанцы также исходят из того, что сейчас «уважаемые западные партнеры» крайне недовольны Белградом и его поведением в конфликте вокруг Украины. Следовательно, только и ищут способ наказать сербскую власть.

    Общий план может быть простым и наглым, как у косовских властей принято: спровоцировать сербскую армию, выставить себя жертвой, боями добиться массового исхода сербов из Ибарского Колашина для решения «сепаратистской проблемы» – вот, собственно, и все. При таких последствиях признание испанцев и присоединение к натовцам – это уже «вишенка на торте».

    Совершенно не случайно западные власти потребовали избегать «действий, усиливающих напряженность» не только от сербов, но и от Приштины. За годы работы с ее албанскими властями многие в Европе (но немногие в США) все-таки поняли, с кем имеют дело

    С сербской стороны ситуацию подогревает шапкозакидательские заявления от заметной части политиков, журналистов и блогеров. Они тоже считают, что именно сейчас, когда российские войска находятся на Украине, настал момент для того, чтобы попытаться вернуть косовский край под контроль Белграда. Не к этому ли, мол, готовились все эти годы, когда обсуждали реванш в кулуарах и перевооружали с российской помощью армию, вновь сделав ее сильнейшей на территории бывшей Югославии?

    Несмотря на это, рискнем предположить, что нового полномасштабного военного конфликта или даже серьезной схватки в борьбе за край все-таки не случится. Некоторое время спустя ситуация опять рассосется (как это случалось уже десятки раз) до нового обострения, которые будут неизбежно возникать из-за родовых травм западного проекта под названием «независимое государство Косово».

    На худой (с точки зрения косовских сербов – совсем худой) мир можно рассчитывать хотя бы потому, что именно сейчас конфликт не нужен ни одной из сторон, которые будут в него вовлечены.

    Для ЕС и США «второй фронт» неприемлем в принципе: его открытие именно сейчас покажет, что западноцентричная конструкция мира и международной безопасности рушится даже в Европе.

    Если спецоперация все же начнется, не надо быть Кассандрой, чтобы спрогнозировать предельно жесткий ответ Запада. К Сербии будут применены того же рода санкции, что и к России, а как поведут себя войска НАТО, находящиеся сейчас в том числе в Косово в качестве «миротворцев», не хочется даже думать.

    Россия сейчас лишена свободы маневра, чтобы помочь Белграду сколь-либо и в военном, и в экономическом отношении. Наоборот, заинтересована в «незаблокированной» Сербии как в географическом «окне в Европу».

    В нем же заинтересован Китай. Там есть свой счет к операции НАТО из-за случайно разбомбленного в 1999 году китайского посольства, но Сербия для него – место значительных инвестиций и «тихая гавань» на европейском континенте, крайне необходимая для расширения бизнеса и наращивания поставок.    

    Меж тем без существенной поддержки со стороны сербская спецоперация обречена на провал, если она поставит перед собой сколь-либо амбициозные задачи. Беда не только в том, что Сербия – бедная страна, чья экономика не выдержит удара вполовину от того, который пришелся на Россию. Контроль за Косовом – это контроль за сотнями тысяч однородно албанского и рьяно антисербского населения, на что вряд ли хватит ресурсов и военных, и человеческих: этническая картина на местности такова, что сербов из края изгнать можно (что в значительной степени и было сделано после войны 1999-го), а албанцев нет – их там более 95%.  

    Таким образом, косовские власти – единственный теоретический выгодополучатель большого взрыва в пороховом погребе, но есть серьезные сомнения, что у них на него хватит духу.

    Нельзя сказать, что все эти годы ЕС совсем ничего не делал с теми бандитами, которые однажды составили власть «независимого государства Косово». К настоящему моменту европейцы вывели из игры тех, кто мог представлять наибольшую опасность из-за любви к крупным ставкам и разбойничьим методам, – экс-премьера Рамуша Харадиная и экс-президента Хашима Тачи. Первый выдавлен в оппозицию как опасный и непредсказуемый тип. Второго вообще судят за военные преступления против сербов – так сработал специальный «предохранитель», вшитый Западом в косовскую псевдогосударственность.

    Те люди, которые составляют руководство Косова сейчас, – это «жирные коты» на содержании у Брюсселя, вредные, но слишком ленивые и опасливые, чтобы рисковать своим положением и слишком смачно плевать в руку, которая кормит. Как пел Высоцкий по другому поводу, «настоящих буйных мало – вот и нету вожаков».

    Выходит, что соображения, будто бы именно сейчас для решения косовского вопроса «настал тот самый момент», во многом обманчивы. Напротив, присутствуют немало факторов, защищающих пороховой погреб Европы от нового детонирования.

    Но в последнее время Клио – муза истории – явно находится в ударе, так что предсказание ее действия – удел старших богов, а никак не простых смертных.

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