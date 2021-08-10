Борьба с гомосексуализмом оставит Польшу и Венгрию без денег

Огромными финансовыми карами грозит Евросоюз двум своим странам-членам – Польше и Венгрии. А все из-за того, что они не слушаются Брюссель по принципиально важным вопросам, в частности, касательно отношения к секс-меньшинствам. Конфликт дошел до обсуждения планов выхода Польши из Евросоюза. Как же такое произошло?

В конце минувшей недели Европейская комиссия утвердила документ со сложным бюрократическим названием, который в европрессе проходит как «отчет об уважении к верховенству закона в странах – членах ЕС». В бумаге, составленной по итогам проверки наличия уважения и его степени, отмечается, что «в основном все хорошо». За исключением положения дел в двух странах.

Первая из которых – Венгрия, которая для евросоюзных руководителей служит чем-то вроде боксерской груши. На Венгрии отрабатывают удары и демонстрируют другим государствам ЕС, «что будет с вами, если вы не согласитесь с нами». Вторая – Польша, периодически уведомляющая Брюссель о своем несогласии с некоторыми его установками, но также регулярно и отказывающаяся впоследствии от своих претензий.

Власти обоих государств обвиняются авторами упомянутого выше отчета в «неспособности решить такие проблемы, как коррупция на высших уровнях управления страной». Кроме того, представители Еврокомиссии выражают «серьезные опасения» по поводу независимости судебной системы в обеих странах и «неуважительного отношения властей к ЛГБТ-сообществу».

«Озабоченность отсутствием независимости от власти» судебных систем Польши и Венгрии терзает высшее руководство ЕС не впервые. В 2019 году польских «отступников», проводивших не понравившуюся Брюсселю реформу судебной системы, долго уговаривали отказаться от принимаемых Варшавой норм, не совпадающих с правилами остального ЕС. Польское правительство долго и гордо говорило нет, пока вопрос не коснулся денег. Поляки вернули все на круги своя (то есть к устраивавшим ЕС нормам), когда перед ними осязаемо замаячила перспектива остаться без бюджетных денег. Польша тогда ежегодно отчисляла в евроказну около 3,5 млрд евро, а получала из нее после перераспределения собранной Брюсселем «дани» около 10 млрд евро.

Однако та точка не была финальной. Получив деньги, поляки вновь взялись за свое. Евросоюзное руководство – тоже.

И вот теперь Конституционный суд Польши 21 июля вынес постановление, в котором заявлено, что меры предосторожности, принятые Высоким судом Европейского союза в отношении польской судебной системы (те самые, из-за которых Варшаве пришлось поступиться принципами под угрозой остаться без пополнения своего бюджета за счет евросоюзного), противоречат конституции страны и, следовательно, не имеют обязательной силы. По мнению Еврокомиссии, транслируемому европейскими СМИ, это «открытый вызов принципам и обязательствам, вытекающим из ее членства в ЕС». И вызов этот служит «началом новой главы противостояния между Польшей с одной стороны и ЕК и Европарламентом с другой».

Польский омбудсмен Адам Боднан зашел так далеко, что заявил, будто популистское национальное правительство Польши встало на путь исключения страны из ЕС. «Мы находимся в процессе юридического «Полексита» [выхода Польши из ЕС, названо по аналогии с Брекситом], который проводится поэтапно», – сказал Боднан после оглашения Конституционным судом своего постановления.

Возможно, политик просто рассчитывал высказаться «не в струю», чтобы выделиться. Будь он один такой – в Брюсселе просто бы пожали плечами в ответ на это и пропустили мимо ушей. Но в том-то и дело, что Боднан не одинок. С похожей сентенцией выступил на днях Збигнев Жебро (глава Минюста и генпрокурор – два в одном), заявивший в интервью одной из ведущих польских газет Rzeczpospolita, что «членство в ЕС для Польши не является достижением, которое она обязана сохранять любой ценой». Подобные демарши высокопоставленных чиновников только формально можно считать «персональной позицией», реально же это все больше смахивает на реализацию народного утверждения «капля по капле и камень долбит».

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Реформа судебной системы – не единственный спорный пункт в отношениях правительств ЕС и Польши: в Евросоюзе недовольны также польским законом об абортах и особенно политикой, проводимой Варшавой в отношении ЛГБТ и мигрантов. В республике, напомним, несколько муниципалитетов и регионов объявили себя «зонами, свободными от сексуальных меньшинств». А европейская идея распределять притекающих в ЕС так называемых беженцев из Африки и Ближнего Востока Варшавой принята настолько в штыки, что Польша вместе с Венгрией, Словакией и Чехией создали «Вышеградскую четверку», поставившую иммигрантам барьер на своих границах.

Венгрию, которой отчет ЕК тоже угрожает выкручиванием рук, прессуют с 2017 года. Тогда Брюссель не устраивал принятый мадьярами закон «Об иностранном финансировании НПО» (направленном против соросовского Центрально-Европейского Университета). Затем ЕС пытался душить Будапешт «выражением озабоченности относительно состояния судебной системы страны». А позднее к точкам, которые Брюссель посчитал у венгров болевыми и потому решил на них нажать, присоединились вопросы неприятия Будапештом «европейской многогендерности» и несогласие на прием беженцев.

Еврокомиссия активно зацепилась за принятый в середине июня 2021 года в Венгрии закон, запрещающий показывать несовершеннолетним материалы о гомосексуальности и смене пола. Главный орган исполнительной власти евросодружества выкатил венграм ультиматум: два месяца вам на то, чтобы отказаться от обижающих лица нетрадиционной ориентации правил, признать приоритет ЕС над национальными законами и принести извинения лесбиянкам, геям, квирам и прочим, считающим, что природа попутала им что-то в сексуальной структуре организма.

А если нет, то… Газ, конечно, не отключат, но по карману обещали ударить сильно.

Венгерский премьер Виктор Орбан ответил заявлением о готовности провести всеобщий референдум в стране по поводу этого закона. Урсула фон дер Ляйен (которая лучше кого бы то ни было в Еврокомиссии знает, что полов всего два, а остальное – от лукавого, как-никак акушер-гинеколог по образованию) сотоварищи всерьёз намекнула, что оставит Венгрию без доступа к деньгам из созданного ЕС фонда восстановления экономики.

Будапешт и Варшава еще два месяца назад дисциплинированно подали в ЕК планы реконструкции своих стран и подъёма их с колен после пандемических локдаунов. Венгрия надеется получить из помощь в размере €7 млрд, Польша - €24 млрд. По сведениям испанской прессы, ждать решения осталось недолго – если к 16 августа «нарушители конвенции» не отчитаются о том, что признают «верховенство закона» (евросоюзного над национальным), оставят их без финансовой помощи.

Еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенству права бельгиец Дидье Рейндерс заявил, что «такие вызовы верховенству европейского права, как тот, что брошен Конституционным судом Польши, могут разрушить союз», если Варшава не одумается. Надо же, как совпадают мысли, высказанные с обеих сторон! Вот только пойдет ли что-то дальше слов?

В данный момент перед Варшавой ещё и маячит перспектива налететь на штраф за несоблюдение положения о верховенстве евросоюзного закона. Размер штрафа не ограничен документально ни снизу, ни сверху. Согласно распространённому в российских СМИ мнению доцента кафедры международных отношений СПбГУ Игоря Грецкого, он может составлять до 1% от годового ВВП. Один процент польского ВВП – это примерно €5,5 млрд. То есть в сумме непослушание Польше может обойтись уже в 30 миллиардов евро.

Считать поляки умеют очень быстро. Напомним, отчет «о нарушениях верховенства права» с пугающими послествиями официально увидел свет в пятницу, 6 августа. Варшава изображала непоколебимость примерно сутки – в субботу, 7 августа лидер наиболее весомой партии в стране «Право и справделивость» Ярослав Качиньский счел нужным выступить с компромиссным предложением.

Камнем преткновения в спорах ЕС – Польша по судебной реформе последней была так называемая «Дисциплинарная палата», получившая право осуществлять в Польше надзор за судьями и возможность лишать судей неприкосновенности, что открывало фактически вероятность возбуждать против них уголовные дела или сокращать им зарплаты. Качиньский заявил, что «Дисциплинарная палата» будет упразднена. Но не совсем, а только «в нынешнем ее виде». И тогда предмет спора исчезнет, а значит и наказывать Польшу будет не за что. Как изменится название частично упраздняемого органа и каких функций он будет лишен, чтобы у ЕС больше не возникало претензий к Варшаве, Качиньский пообещал уведомить «где-то в сентябре».

Реакция Венгрии на наезд со стороны ЕС была тоже предсказуема и совершенно отлична от польской. Виктор Орбан назвал действия Еврокомиссии «хулиганством».

А в субботу в прессе была распространена информация о том, что «правительство Вегрии запрещает продажу на территории страны продажу детских книг на тему ЛГБТ». В указе, подписанном Орбаном, прямо говорится, что детские книги, которые «описывают отклонение от гендерной идентичности, заданной при рождении, или описывают смену пола, или популяризируют гомосексуализм», среди других условий, не могут выставляться на витринах магазинов или явно отображаться внутри точек, торгующих книгами». Аналогичным образом, эти книги нельзя продавать в пределах 200 метров от школ или церквей, и они должны быть упакованы таким образом, чтобы их обложка не была видна.

Указ должен вступить в силу в течение 30 дней с момента оглашения. Вступать в новые прения с ЕС Орбан не посчитал нужным, понимая, что брюссельских словами не переубедишь. Проще гнуть свое. Объективно говоря, все больше продвигаясь к двери на выход из ЕС.