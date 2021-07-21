Венгры раскалывают Евросоюз нетолерантностью к геям

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«Северный поток – 2» избавят от новых санкций

Две страны решают судьбу «Северного потока – 2» без России Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Их не будет. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Однако России предстоит еще одно серьезное сражение в судах за право использовать «Северный поток – 2» на всю мощность. Подробности...
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Предложение Прилепина грозит коммунистам потерей голосов

Прилепин и его однопартийцы не единожды пытались предложить коммунистам объединиться facebook.com/zapravduorg
Один из лидеров «Справедливой России» Захар Прилепин призвал Геннадия Зюганова в годовщину путча ГКЧП начать объединение двух левых партий. Политик и писатель заявил о готовности участвовать в объединении левых политических сил вместе с КПРФ. Почему в партии Зюганова не испытывают энтузиазма по поводу возможного альянса? Подробности...
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Какие уроки следует извлечь из дела гаишника с золотым унитазом

Вилла, где жил полковник Сафонов, поражает роскошью и безвкусицей Александр Хинштейн/Telegram
Начальник ГИБДД Ставрополья полковник Сафонов, обладатель безупречных характеристик, может получить 15-летний срок за миллионные взятки. Лишился должности глава полиции края, который, похоже, не замечал ни коррупционных схем, ни показной роскоши особняка Сафонова. Типичен ли ставропольский случай для системы ГИБДД и как предотвратить появление новых «полковников с золотыми унитазами»? Подробности...
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Киев провоцирует массовое бегство украинцев в Европу

Украинцы рвутся убирать польскую клубнику – и не собираются возвращаться на родину Hendrik Schmidt/Global Look Press
Некоторые страны Европы уже «не смогли бы жить» без украинских мигрантов, потому что их «экономика полностью остановилась бы» – по крайней мере, именно так заявляют в Киеве. Парадокс в том, что украинские власти активно зазывают к себе и сбежавших за границу сограждан, и европейский бизнес. Почему же в результате все происходит наоборот? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Властелинам цифровой среды нужна безраздельная власть

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Компаниям Большой Цифры нужна своя политическая проекция в реальном мире. Как и все транснациональные корпорации, они сделали ставку на те силы, которые максимально негативно относятся к государственному суверенитету, семье, Церкви и прочим традиционным ценностям. Для чего? Подробности...
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Почему немцы не разбомбили Москву, как Сталинград

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 21 июля 1941 года, состоялся первый серьезный налет на Москву. Первый, но далеко не последний – после этого советскую столицу ждали и массированные авиарейды, и беспокоящие налеты, имеющие целью измотать население и систему ПВО. Подробности...
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Казанская икона окончательно вернулась домой

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Богородицу в России особо чтили всегда. Вот почему существует много изводов (вариантов) Ее иконы. Однако самым почитаемым и самым распространенным в России образом Богородицы является Казанская икона. Подробности...
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В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
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    Венгры раскалывают Евросоюз нетолерантностью к геям

    Усыновление детей однополыми парами для ЕС – норма, но в Венгрии это запрещено    21 июля 2021, 20:20
    Фото: Mark Blinch/Zuma/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Елена Лексина

    Венгрия начала очередной раунд борьбы с руководством Евросоюза, который навязывает стране толерантные ценности. Будапешт намерен провести референдум об отношении граждан к ЛГБТ-пропаганде среди детей. По всей видимости, венгры выскажутся против подобного сексуального просвещения, что вызовет недовольство Брюсселя. Впрочем, на сторону венгров готовы встать еще несколько стран Восточной Европы.

    В Венгрии пройдет референдум о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей, сообщил в среду премьер-министр страны Виктор Орбан. В начале июля соответствующий закон принял парламент – в нем большинство принадлежит правоконсервативной партии «Фидес», которую возглавляет Орбан. Лидеры 17 из 27 стран Евросоюза подписали документ с призывом к Венгрии отменить закон и соблюдать права человека.

    Позже Еврокомиссия пригрозила судом властям Венгрии из-за ущемления гей-сообщества и одновременно забраковала план восстановления венгерской экономики после пандемии, объяснив это решение недостаточными гарантиями против коррупции.

    «Брюссель совершал откровенные нападки на Венгрию в последние недели из-за закона о защите детей, – отметил премьер Орбан в среду. – В Западной Европе активисты ЛГБТК-движения посещают детские сады, школы, проводят мастер-классы по сексуальному просвещению. Они хотят делать то же самое в Венгрии».

    Действительно, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Будапешт: «Европа никогда не позволит стигматизировать отдельные части нашего общества за то, кого они любят».

    На референдум, дата которого еще не определена, будет вынесено пять вопросов. Венгров спросят, поддерживают ли они: проведение презентаций для несовершеннолетних в образовательных учреждениях на тему сексуальной ориентации без одобрения родителей; пропаганду операций по смене пола; предоставление доступа несовершеннолетним к услугам по смене пола; показ в СМИ контента на тему смены пола и другого контента сексуального характера, который может повлиять на развитие детей.

    Венгрия, как и Польша, считается в Евросоюзе одной из самых жестких поборниц традиционных семейных ценностей. К слову, Варшаве Евросоюз также грозит судебными исками за принятие «гомофобных» законов. В венгерской конституции уже закреплено определение семьи как союза мужчины и женщины, а однополым парам запрещено усыновлять детей. В развитие этого положения был принят упомянутый выше закон о защите детей от гей-пропаганды. По этому закону, в частности, до 11 вечера и без маркировки «18+» на телевидении запрещен показ чего-либо касающегося сексуальных меньшинств и смены пола.  

    В экспертном сообществе полагают, что венгерский пример может вдохновить другие восточноевропейские и балканские страны, где сильны позиции Церкви и общество настроено традиционалистски. Если референдум пройдет успешно, то за Венгрией последуют и другие государства региона, считает немецкий политолог Александр Рар. «Поступок Орбана воспринимается как смелый и принципиальный, – полагает собеседник. – Венгерский руководитель продемонстрировал, что он – со своим народом, а не с брюссельской «демократией».

    Расширение прав секс-меньшинств стало показателем, находится ли страна в рамках либеральных ценностей или исповедует прежние традиционные и, с точки зрения Брюсселя, неправильные взгляды, заметил Рар.

    «Венгры, как и поляки, болгары, греки, стремились в Евросоюз, чтобы стать участниками общеконтинентального экономического объединения, члены которого проявляют солидарность и взаимную поддержку, – подчеркнул немецкий эксперт. – Но жители Восточной Европы и Балкан будут выступать против того, чтобы их вгоняли в жесткие идеологические рамки и заставляли принимать законы о легализации однополых браков по образцу США или Западной Европы». По мнению германского эксперта,

    брюссельская бюрократия всерьез опасается, что восточноевропейские страны уйдут с пути, который в Западной Европе считают прогрессивным.

    При этом маловероятно, что брюссельское руководство инициирует исключение Венгрии из евросообщества, считает эксперт. «Когда народы принимают решения, невыгодные верхушке Евросоюза, он их оспаривает. Можно вспомнить, как после голосования по Брекзиту, Брюссель пытался уговорить британцев провести плебисцит еще раз, – заметил Рар. – Вполне возможно, что похожие ожидания руководство ЕС питает и по поводу Венгрии. Они надеются, что Орбан скоро отойдет от власти, а вместо него придут демократы – надо лишь подождать».

    Но ожидаемой смены правоконсервативного правительства на либеральное, которое больше бы устроило европейские элиты, не происходит, заметил собеседник. Напомним, что Орбан возглавляет правительство начиная с 2010 года (также напомним, что он был премьером в 1998-2002 годах), а его партия «Фидес – Венгерский гражданский союз» стабильно побеждает на парламентских выборах.

    «При этом европейцы бессильны – они не могут наказать Орбана или исключить его из ЕС. Любая критическая реакция со стороны Европейского союза будет настраивать все больше и больше стран Восточной Европы против Германии, или Бельгии, или Франции, где права ЛГБТ стали едва ли не господствующей религией».

    Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов также полагает, что для Орбана референдум станет дополнительным источником легитимности, а также своего рода оружием в борьбе с Брюсселем. Премьер просто «сможет сослаться на народное волеизъявление, сказав, что венгерский народ не приемлет европейских экспериментов в этой сфере».

    Однако в Брюсселе просто не смогут принять положительный исход голосования, прогнозирует собеседник.

    «Причина проста – в таком случае начнет рассыпаться единая концепция ценностей Европейского союза.

    Поэтому наверняка будут вестись судебные процессы, Европарламент будет устраивать демарши, а европейские фонды и общественные организации будут всячески поддерживать сексуальные меньшинства Венгрии», – полагает эксперт.

    Кортунов подчеркивает, что борьба Венгрии с Евросоюзом за право иметь собственное мнение по этой теме будет продолжаться. «Но дойдет ли дело до каких-то серьезных санкций в отношении Венгрии – пока вопрос открытый. Внутри Евросоюза есть целый ряд политиков, которые в душе симпатизируют позиции премьер-министра Венгрии», – подчеркнул эксперт. По его мнению, если все пройдет удачно для Венгрии, то будет создан серьезный прецедент, которым смогут воспользоваться другие государства Евросоюза, которые не разделяют новации в области семьи и брака, указывает эксперт-международник. «Союзники у Венгрии найдутся. В частности, это Польша и государства Балканского полуострова», – полагает Кортунов.

    Политолог считает неправильным сравнивать гипотетические последствия от решения Орбана провести референдум с политическим крахом экс-премьера Дэвида Кэмерона, который после голосования британского общества за выход Великобритании из ЕС был вынужден уйти в отставку.

    «Кэмерон – представитель старой консервативной британской элиты. Когда он объявил тот злополучный референдум, выяснилось, что он плохо представлял себе настроения части британского общества и в целом плохо подготовился к этому мероприятию, – указал политолог. – Орбан, в отличие от Кэмерона, популист, он всегда держит руку на пульсе общественных настроений. Конечно, всякое может быть. Если референдум не оправдает его надежд, он столкнется с негативными последствиями для себя. Не факт, что он сразу уйдет в отставку, как Кэмерон, но это будет означать некую смену политического тренда в стране и начало конца его политической карьеры».


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