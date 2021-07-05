Вред от гей-рекламы «Вкусвилла» будет понятен позднее

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5 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:22  |  vz.ru
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Белоруссия поможет спасти российскую военную электронику

Советский задел по микроэлектронике в Белоруссии сохранился Александр Кондратюк/РИА Новости
Советское наследие в сфере электронных технологий, как ни странно, еще актуально для России – особенно в контексте взаимодействия с Белоруссией. Александр Лукашенко предложил объединить усилия в производстве микроэлектроники. Почему устаревшая белорусская электроника может быть полезна отечественной промышленности, особенно российским вооруженным силам и космосу? Подробности...
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В Эстонии захотели забрать у России «подарок» Ленина

Ивангород, на который претендует Эстония, был построен русскими еще во времена Ивана Грозного Matthias Graben/Image Broker/Global Look Press
На президентский пост в Эстонии баллотируется политик, открыто заявляющий о территориальных претензиях к России. Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас уверен – «нет никакой необходимости узаконивать преступную оккупацию» городов Печоры, Изборск и территорий к востоку от Нарвы. Имеют ли эти земли хоть какое-то отношение к Эстонии и почему местные политики решили угрожать суверенитету России? Подробности...
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Российских детей спасают из сирийских тюрем

Возвращение детей из Сирии – на особом контроле у федерального детского омбудсмена deti.gov.ru
В подмосковный Чкаловский прибыл необычный спецборт Минобороны. Самолет доставил почти два десятка детей – российских граждан, которые находились в сирийских тюрьмах и лагерях военнопленных. Эти мальчики и девочки – из семей боевиков ИГИЛ и других группировок. Как они оказались в Сирии и какой будет теперь их судьба в России? Подробности...
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США хотят отступить из Афганистана в Среднюю Азию

Тысячам сотрудничавших с США афганцев грозит расправа в случае победы талибов U.S. Army/flickr.com
Спешный уход американцев из Афганистана во многом напоминает их бегство из Сайгона в 1975 году, кроме одного момента: сейчас Штаты не спешат забрать с собой лояльные местные кадры. Убежищем для тысяч афганцев Вашингтон видит страны Средней Азии. А Таджикистану вдобавок предлагается стать базой для разведопераций США в захваченном талибами Афганистане. Пойдет ли на это страна – участница ОДКБ? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Фильмы Меньшова формировали мировоззрение народа

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Дмитрий Ольшанский, публицист
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Новая стратегия медведя

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Что очень нравится в принятой Стратегии национальной безопасности – это расстановка акцентов не в целях дипломатичного смягчения риторики, а ради внятного указания на истинное содержание проблем. Подробности...
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    Вред от гей-рекламы «Вкусвилла» будет понятен позднее

    Пять дней никакого скандала не было, но на шестой публикацию решили удалить    5 июля 2021, 17:00
    Фото: vkusvill.ru
    Текст: Дмитрий Бавырин

    После того, как сеть супермаркетов «Вкусвилл» опубликовала в соцсетях партнерский материал про однополую семью, скандал в Сети и, как считается, угрозы вынудили ее руководство отказаться от этой затеи и принести извинения. И противники, и сторонники гей-рекламы уверены, что бренд «похоронил свою репутацию». Но так ли это на самом деле?

    Этого скандала не случилось бы нигде, западнее Кракова, но в России он - топ блогосферы, сдвинутый с первой позиций лишь из-за кончины Владимира Меньшова

    Закоперщик - SMM-служба супермаркетов «Вкусвилл», где отоваривается столичный средний класс. Причина - реклама в социальных сетях, где в ряд семей - постоянных клиентов «Вкусвилла» затесалась однополая пара, Алина и Ксения.

    Девушки собираются оформить свои отношения официально (разумеется, не в России). На одной фотографии с ними - сестра и мать Алины. А подпись под снимком гласит:

    «Семья - не столько родство по крови или штамп в паспорте. Семья - это любящие нас люди. Те, кто всегда могут поддержать и прикрыть».

    Формулировка из тех, с которыми не поспоришь. Примерно пять дней никто и не спорил: рекламу обсуждали в социальных сетях как пример «социального прогресса», а СМИ писали о первой крупном российском бренде, который явочным порядком принял участие в «месяце гордости» (так на Западе называют июнь, когда крупные международные бренды раскрашивают свои логотипы под радугу «из уважения к ЛГБТ-сообществу»). 

    Во «Вкусвилле», заметим, поскромничали: материал про Алину и Ксению вышел 30 июня, то есть «месячник» сократили до одного дня.

    Претензий со стороны правоохранительных органов к этой рекламе не последовало, поскольку российский закон, обычно называемый «законом о запрете гей-пропаганды», касается только несовершеннолетних, а публикация «Вкусвилла» была должным образом помечена как предназначенная только для лиц старше восемнадцати лет.

    Но на пятый день ее наконец-то заметили те, кто все это время даже в интернете не пересекался с рекламой «Вкусвилла» и ее поклонников. Начался поток так называемого «хейта», героям рекламы и сотрудникам сети якобы стали угрожать

    «В первые дни после запуска кампании пришло лишь несколько негативных комментариев. Однако сейчас их многие тысячи, а в аккаунты ретейлера в соцсетях пришли новые люди – специально для продолжения травли», - рассказал Пятому каналу Роман Поляков, отвечающий во «Вкусвилле» за контент в социальных сетях.  

    Теперь контент с однополой парой удален, а руководство торговой сети распространило заявление с извинениями. Пост с ЛГБТ-парой был назван «ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников». Тогда как руководящее звено не считает, что цель продуктовых супермаркетов - «публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов». 

    В итоге руководство «Вкусвилла» «хейтят» те, кто еще вчера восхищался их смелостью. А «консервативное большинство» празднует победу - жалобы достигли цели, атака «содомиток» успешно отражена.

    Осталось понять, что это вообще такое было. А для этого стоит учесть несколько важных обстоятельств.

    Во-первых, угрозы жизни и здоровью - это уголовное преступление (в отличие, кстати, от пресловутой «гей-пропаганды среди несовершеннолетних», которая - административное правонарушение). Следовательно, все случаи угроз должны быть должным образом расследованы как покушение на монополию государства в области насилия. Попытки подменить собою суд и ФСИН - значимый шаг на пути к хаосу и гражданским конфликтам, пресекать такое нужно незамедлительно.  

    При этом нельзя исключать, что сколь-либо существенных угроз в адрес сети и ее героев не было. Источник сообщений о них - отдел, где заняты вопросами пиара.

    Во-вторых, ссылка руководства «Вкусвилла» на каких-то рядовых сотрудников - это, скорее всего, вранье. Восточнее Кракова подобная реклама в контексте «семейных ценностей» - провокация с просчитываемыми последствиями. А корпоративная система управления не предусматривает столь креативной самодеятельности - никто из нижестоящих не будет рисковать своим благополучием, пока идею не одобрят на самом верху.  

    На первый взгляд, речь идет о неудачной рекламной кампании, в рамках которой репутация бренда подмочена и в глазах консерваторов («зашкварились»), и в глазах либералов («струсили»). Некоторое количество и тех, и других теперь призывают бойкотировать бренд.

    Но это - на первый взгляд. Мир маркетинга, пиара и СМИ таков, что совы часто не то, чем они кажутся.

    Практика показывает, что стратегия «потребительского бойкота», подсмотренная в западных обществах, в России не работает: политические соображения разгромно проигрывают бытовым. Мало кто сейчас вспомнит про громкую сетевую акция «я не заправляюсь на Лукойле», хотя повод для нее был куда более трагичный, чем публикация о ЛГБТ-паре или ее удаление.

    В то же время знаменитое изречение Марка Твена - «любое упоминание, даже самое негативное, кроме некролога, это реклама», пусть и с некоторыми поправками, по-прежнему определяет мышление пиарщика, занятого продвижением бренда в интернете. Как следствие, скандалы зачастую специально инспирируются, чтобы мы о них поговорили.

    Иногда на этом пути случаются крупные провалы. Например, есть данные, что скандал вокруг строительства «Охта-центра» в Санкт-Петербурге, грозившего уничтожить исторический вид на город, был придуман пиарщиками этого самого центра - ради внимания к проекту (в том числе, со стороны инвесторов). Но сложилось так, что скандал вышел из-под их контроля, стал развиваться самостоятельно, дошел до самого верха - и после этого проект был отменен со всеми вытекающими убытками.

    Это - пример неудачной кампании. Станет ли таковой инициатива «Вкусвилла», узнаем к началу следующего года, посчитав по осени цыплят. А пока еще рано назначать «проигравших» и «дураков».

    Реакция на ЛГБТ-рекламу была прогнозируемой - хайп. Публикации, перепосты, споры, лайки и дизлайки - все это способствует узнаванию бренда, создавшего вокруг себя такой информационный шум, о котором даже мечтать прежде не мог. Эта узнаваемость останется. А что будет идти в ней в одном комплекте - «будем посмотреть».

    Сейчас кажется, что разочарование и негатив, а на практике подробности скоро забудутся. Либералы запомнят слово «угрозы» и рассудят в духе «они хотя бы попытались». А у консерваторов отложится, что перед ними извинились, и теперь это не просто магазин продуктов, но и место их славной победы над гей-лобби.

    Иными словами, отовариваться огурцами будут и те, и другие - на среднесрочную перспективу тактика бойкота по-прежнему выглядит нежизнеспособной.

    Если продажи и инвестиционные привлекательность бренда по итогам всего этого вырастут, может статься, что это не маркетологи тут «дураки» и не консерваторы «победители». Это капитализм опять всех развел, моделируя в информационном пространстве скандал с «Вкусвиллом» в роли выгодополучателя.

    Иностранные бренды, чье отмечания «месяца гордости» действительно растягивается на месяц, делают это не «из-под палки» и не себе в убыток. Сначала там ориентировались на потребителей-геев (стабильные 3-5% общества, две зарплаты без детей - такие примерно вводные), потом - на общественное мнение и его ЛОМов, где отвергли гомофобию так же, как до того расизм и антисемитизм.

    Гомофобы, конечно, остались, но в перспективе позиции тех из них, кто не живет по шариату, не выглядят внушительно. Еще 30 лет назад толерантность к ЛГБТ на уровне всего общества казалась национальной культурной особенностью голландцев. Теперь гей-браки - это норма на четырех континентах из шести, «еще держатся» только Азия и Африка, но и там уже есть «пробоины» в виде ЮАР и Тайваня.

    Трудно представить, что же должно случиться, чтобы эта толерантность прекратила свое победное шествия и задержалась бы в районе Кракова дольше чем на 10-20 лет, если уже даже в Ватикане выбросили пусть не радужный, но «белый» флаг. А пока миры, где «уже можно» и «еще нельзя» продолжат соприкасаться и искрить, что дает маркетологам сложное, но перспективное пространство для игры на противоречиях. Победителя в ней определит бухгалтерия.

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