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Россия заработает на любви Европы к зеленой энергетике

Существование возобновляемых источников энергии невозможно без традиционнойФото: Egon Bomsch/Global Look Press
В Германии впервые из энергии солнца, ветра, воды и биомассы произвели больше электроэнергии, чем на атомных и угольных станциях. Парадоксально, но эта мода Европы на зеленую энергетику в перспективе может помочь Газпрому зарабатывать больше. Но как это возможно?  Подробности...
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В Грузии проснулся разум

Таких людей, как Иванишвили, обычно называют «серыми кардиналами», «кукловодами» и «реальными хозяевами страны»Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Самый влиятельный человек в грузинской политике – миллиардер Бидзина Иванишвили – наконец-то озвучил свою оценку антироссийской истерики в Тбилиси и матерной брани в адрес президента РФ. Эта оценка не понравится в Грузии очень и очень многим. Но потерпеть придется: грузины сами довели ситуацию до того, что Россия влияет на их жизнь гораздо больше, чем хотела бы. Подробности...
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Что кроется за скандалом с «геями-усыновителями»

Законодательство РФ никак не увязывает право на усыновление с сексуальной ориентацией усыновителейФото: Lucy Nicholson/Reuters
В Москве набирает обороты скандал вокруг двух детей, якобы «усыновленных гей-парой». В ситуацию уже вмешались СК и СПЧ при президенте, проводятся дополнительные проверки, привлечены психологи, возбуждено уголовное дело. Но с юридической точки зрения ситуация выглядит совсем не так, как ее пытаются представить в некоторых СМИ. Что же произошло? Подробности...
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Русский десант породил в Швеции многовековые страхи

Память о русских кораблях по-прежнему наводит на Швецию страхФото: Людвиг Рихард
Уже сотни лет назад Россия умела принуждать к миру своих соседей. Именно такой вывод можно сделать из истории, которой сегодня исполнилось триста лет. Кроме того, возможно, именно отсюда растут все те иррациональные страхи перед Россией, которые до сих пор переполняют шведское общество и политиков. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Чувствительность России к оскорблениям – результат жестокого опыта

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Нельзя всем все прощать и не обращать внимания на выпады против нашей страны. Как и нельзя заряжать «Тополя-М» на каждый глупый выкрик какой-нибудь габунии. Надо реагировать на все, но с позиции сильного. Подробности...
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Почему Германия проиграла Первую мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Ровно 100 лет назад парадом победы в Лондоне завершилась Первая мировая. Одна из причин поражения немцев – неумение, в отличие от англосаксов, вести пропаганду. Это один из важнейших «кейсов» Первой мировой, полезный и сейчас. Подробности...
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Полузабытый юбилей забытой империи

Сергей Зацаринный, писатель
«Так проходит земная слава». Это изречение как нельзя лучше подходит к Золотой Орде, о которой слышали все, но мало кто знает что-либо кроме идеологических штампов. В этом году исполнилось 750 лет со дня ее образования. Подробности...
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              Что кроется за скандалом с «геями-усыновителями»

              Законодательство РФ никак не увязывает право на усыновление с сексуальной ориентацией усыновителей   19 июля 2019, 12:52
              Фото: Lucy Nicholson/Reuters
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              В Москве набирает обороты скандал вокруг двух детей, якобы «усыновленных гей-парой». В ситуацию уже вмешались СК и СПЧ при президенте, проводятся дополнительные проверки, привлечены психологи, возбуждено уголовное дело. Но с юридической точки зрения ситуация выглядит совсем не так, как ее пытаются представить в некоторых СМИ. Что же произошло?

              Скандал начался с того, что в одну из московских больниц был доставлен ребенок с подозрением на воспаление аппендицита. В ходе беседы с маленьким пациентом врачи выяснили, что он живет «с двумя папами». Медики приняли решение обратиться в полицию.

              Мальчик был усыновлен, как утверждалось изначально, «гей-парой», причем давно – в 2010-м году. У него есть брат (тоже усыновленный), а у его приемного отца – постоянный партнер.

              Полиция проверила эту «нетрадиционную семью», каких-либо нарушений прав детей выявлено не было. Однако СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников соцзащиты, которые, по мнению следствия, допустили «нарушение законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов государства». Там полагают, что воспитание в «однополой семье» «формирует у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».

              При этом никто из сотрудников соцзащиты по этому уголовному делу не проходит. Оно просто есть – и всё.

              История вызвала ажиотаж, и в рамках развязавшейся дискуссии звучали предельно радикальные мнения типа «детей отобрать, причастных посадить». Тут уже стоит остановиться и хорошо подумать.

              Для начала разберемся, как на эту ситуацию смотрит закон. Не СК, а именно закон.

              Первое. Это может показаться странным, но законодательство РФ, как и законодательство большинства стран мира, никак не увязывает право на усыновление с сексуальной ориентацией усыновителей. И это не вопрос защиты равноправия, актуальный, к примеру, для США, это вопрос юридической практики – не существует такой справки, которая подтверждала бы «традиционную» или «нетрадиционную» сексуальную ориентацию. Соответственно, у потенциальных усыновителей ее не требуют – и не должны. Какой-либо «проверки ориентации» также не существует и не может существовать.

              Потому что, а как? Крепить к потенциальному усыновителю датчики и исследовать уровень его возбуждения от просмотра гей-порно? Отдает кошмарной антиутопией. Повесить в его спальне скрытую камеру? Преступление по определению.

              При этом любой гражданин России (как и любой гражданин практически каждой страны мира у себя на родине) имеет право претендовать на усыновление оставшегося без родителей ребенка. Приоритет по понятным причинам отдается семейным парам, но усыновителями могут выступать и одинокие люди. Всех кандидатов проверяют по ряду объективных критериев, а именно: доход, жилищные условия, состояние здоровья, наличие судимостей и зависимостей, после чего будет принято решение – отдавать ребенка на усыновление или нет. Сексуальная ориентация – это не объективный критерий, не говоря уже о том, что частная (читай – альковная) жизнь граждан охраняется законом, если не входит в противоречия с УК.

              Второе. В российском законодательстве вообще нет такого понятия – однополая семья, на территории страны не заключаются и не признаются гей-браки. То есть с юридической точки зрения однополой семьи, о которой сейчас идет речь, просто не существует. Существуют лишь двое мужчин, живущих вместе и ведущих общее хозяйство, при этом один из этих мужчин является приемным отцом двоих детей, а второй этим детям никто. Согласно нашему семейному кодексу, нельзя двум людям усыновить одного и того же ребенка, если они не состоят в законном браке.

              Впрочем, есть исключение: Семейный кодекс запрещает усыновление иностранцам, состоящим «в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен». Это порождает своего рода парадокс: если бы в России тоже заключались гей-браки, однополым семьям (уже официально – семьям) было бы запрещено усыновлять детей. А пока однополых семей юридически не существует, запретить им этого нельзя.

              Возможно, об этом парадоксе стоит задуматься тем, кто выступает против легализации гей-браков.

              Применительно к обсуждаемой истории также стоит добавить, что на момент усыновления никакой «однополой семьи» не существовало не только юридически, но и фактически: со своим партнером приемный отец обоих детей сошелся, уже будучи состоявшимся папой.

              Из этого вытекает третье юридическое обстоятельство: в данной ситуации никто из сотрудников соцзащиты не может нести ответственности ни по статье «Халатность», ни по любой другой. В силу того, что они не имеют никакого отношения к вопросу выбора сексуального партнера тем или иным усыновителем. Их обязанность – проверять, в каких условиях воспитываются дети, причем право вмешиваться в частную жизнь семьи сильно ограничено.

              Иначе обстоят дела в странах, где развита ювенальная юстиция: там социальный работник обладает огромными полномочиями и может забрать из семьи ребенка – как приемного, так и родного – при наличии малейших подозрений на «неправильное воспитание». Отсюда многочисленные истории о россиянках, у которых отобрали детей в Финляндии или Швеции, где соцработники практически всемогущи и могут вершить чужие судьбы буквально по щелчку пальца.

              Кстати, категорически против введения ювенальной юстиции в России (сиречь мало чем ограниченной возможности государства вмешиваться в семейную жизнь) у нас выступает консервативная общественность, а не либеральная.  

              Правом изъять ребенка из семьи в России обладает только суд. Для которого, повторимся, не существует понятия «однополая семья» – и у которого нет юридической возможности ограничивать ЛГБТ-персон в желании заводить детей через усыновление, суррогатное материнство или донорское оплодотворение (гей-пары, напомним, бывают еще и женскими).

              Исходя из всего этого, заведенное СК уголовное дело изначально обречено. Но возможно другое – в том случае, если усыновленные дети стали жертвой какого-нибудь преступления. Только это в равной степени касается любых усыновителей: одиноких, замужних, розовых или голубых – никакой разницы.

              В описываемом случае о преступлении и речи нет. Как заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, по результатам проверки, проведенной органами опеки, выяснилось следующее: «дети занимались в многочисленных кружках, хорошо учились, в воспитании детей помогала бабушка и няня, они постоянно были в контакте с детьми, выезжали на отдых». В конечном итоге «у органов опеки не было никаких причин сомневаться в том, что дети находятся в надлежащем состоянии».

              Остаются только ни на чем не основанные суждения о том, что в однополых семьях дети неизбежно подвергнутся растлению, хотя гомосексуальность и педофилия – совершенно разные понятия. С тем же основанием можно утверждать, что все удочеряемые девочки подвергнутся растлению со стороны приемных отцов. К общему ужасу, подобное действительно иногда случается – и таких случаев не так уж мало, но они не ставят под вопрос важность института приемных семей.

              Другой столь же популярный и столь же бездоказательный довод гласит, что выросшие в однополой семье дети будут неполноценными. Хотя именно в России особенно много людей выросло в однополых семьях формата «мама плюс бабушка». Их «неполноценность» – предмет для публицистических дискуссий, но не научных и не юридических.

              В целом мы имеем следующую ситуацию: безнадежное уголовное дело без подозреваемых породило вокруг семьи (будем оперировать принятыми у нас юридическими категориями, по которым семья – это двое детей и усыновивший их отец) потенциально вредный ажиотаж. При этом к самой семье у СК претензий нет, только к органам опеки.

              Раз есть дело, будет и работа по нему – с допросами, процедурами, сбором доказательств (интересно, как выглядят доказательства «ущерба, нанесенного нравственному и духовному развитию детей») и дополнительной шумихой. И если бы закон не запрещал разглашение практически любой информации о детях и их приемных родителях, жизнь этой семьи, где отец, по имеющимся данным, хорошо справляется со своими обязанностями и заботится о благополучии усыновленных, превратилась бы в ад. Излишне пассионарные и непримиримо настроенные к ЛГБТ граждане обязательно этому бы поспособствовали. И плевать они при этом хотели на мнение самих усыновленных детей, у которых уже восемь лет есть папа, бабушка и достойная жизнь.

              Пожалуй, худшее, что можно было бы представить в данной ситуации (к счастью, только представить, а не исполнить), это насильное изъятие из семьи детей, усыновленных по закону и воспитываемых по всем правилам, на том основании, что их приемный отец – гей. Появлению такого мерзкого сюжета будут безумно рады западные пропагандистские ресурсы, занятые целенаправленной демонизацией России.

              В Европе это воспримут примерно так же, как воспринимается теперь политика Австралии, вошедшая в историю под названием «Украденные поколения». Эта откровенно фашистская практика подразумевала принудительное изъятие детей из семей аборигенов под предлогом их защиты и «правильного воспитания».

              А в будущем это будет восприниматься так и нами самими. Оборону от идеи узаконивания гей-браков консервативная Россия будет держать еще какое-то время, но вряд ли всегда. Мировая тенденция налицо: даже в БРИКС, позиционирующем себя в качестве «альтернативы» западному глобализму, «сдались» уже две страны из пяти – Бразилия и ЮАР. В Европе легализация однополых семей за считанные годы продвинулась к границам Польши, Румынии и Словакии, а однополых партнерств (от брака они зачастую отличаются только названием и процедурой регистрации) – к границам самой России, захватив пространство бывшего СССР (конкретно – Эстонии). Аналогичные процессы происходят в Южной Америке, не говоря уже о Северной, а «держатся» пока только Азия с Африкой. И сложно спорить с тем, что русское общество значительно ближе к французскому или аргентинскому, чем к иранскому, китайскому или зимбабвийскому.


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