Стали известны подробности усыновления геями детей в Москве

Сотрудники опеки не сомневались в том, что дети, усыновленные в Москве двумя мужчинами, получали все необходимое и хорошо учились, в их воспитании принимали участие бабушка и няня, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

Потяева сообщила, что проверка, проведенная московскими органами опеки, говорит, что «дети занимались в многочисленных кружках, хорошо учились, в воспитании детей помогала бабушка и няня, они постоянно были в контакте с детьми, выезжали на отдых», передает РИА «Новости».

Потому «у органов опеки не было никаких причин сомневаться в том, что дети находятся в надлежащем состоянии».

«Вместе с тем сегодня проводятся проверки, мы ждем их результатов», – добавила она.

Потяева сообщила также, что опека над детьми была оформлена гей-семьей не в Москве, а в Московской области. Дальнейшее проживание детей было на территории столицы.

Омбудсмен отметила, что законодательством России никак не урегулирован вопрос о передаче детей под опеку при условии одного родителя. По ее мнению, здесь не было допущено никаких нарушений со стороны органов опеки.

В пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения заявили, что опека не получала никакой информации о причинении вреда здоровью и развитию детей, усыновленных геями.

Также отмечается, что информацией об однополых отношениях в семье специалисты соцзащиты не располагали.

Напомним, скандал вокруг усыновителей нетрадиционной ориентации возник после того, как одного из детей доставили в больницу с подозрением на аппендицит.

В ходе общения с врачами мальчик сообщил, что периодически спит со своими папами в одной кровати. Медики сообщили о данном факте в полицию.

В среду Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении столичных сотрудников соцзащиты, которые не противодействовали усыновлению мальчиков семьей из двух мужчин.