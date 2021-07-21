Лукашенко назвал действия ЕС против Минска подталкиванием к третьей мировой войне Эксперт: У Венгрии найдутся в ЕС союзники в борьбе с гей-пропагандой 21 июля 2021, 17:32

Фото: Emmanuele Contini/

Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Если референдум пройдет удачно для Будапешта, то будет создан прецедент, которым смогут в будущем воспользоваться другие страны Евросоюза», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал намерение премьера Венгрии Орбана провести плебисцит о законе против ЛГБТ-пропаганды среди детей. «Идея проведения такого референдума вполне понятна. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан опирается на консервативное большинство общества. А заявленные на референдум вопросы сформулированы таким образом, будто подсказывают участникам голосования правильные ответы», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, для Орбана проведение референдума о законе против ЛГБТ-пропаганды среди детей станет дополнительным источником легитимности, а также своего рода оружием в борьбе с руководством Евросоюза. «В случае успеха Орбан всегда сможет сослаться на народное волеизъявление, сказав, что венгерский народ не приемлет европейских экспериментов в этой сфере». Собеседник предполагает, что со стороны ЕС последует критика в адрес реализации таких идей. «Наверняка будут комментарии о том, что детей и подростков нужно просвещать и прививать им толерантность, в том числе и в этой области жизни. И конечно, такой шаг Орбана не снимет проблемы между Будапештом и Брюсселем, скорее наоборот – еще больше усугубит разногласия», – отмечает Кортунов. В Брюсселе просто не смогут принять положительный исход голосования, подчеркнул собеседник. «Причина проста – в таком случае начнет рассыпаться единая концепция ценностей Европейского союза. Поэтому наверняка будут вестись судебные процессы, Европарламент будет устраивать демарши, а европейские фонды и общественные организации будут всячески поддерживать сексуальные меньшинства Венгрии», – полагает эксперт. Кортунов подчеркивает, что борьба Венгрии с Евросоюзом за право иметь собственное мнение по этой теме будет продолжаться. «Но дойдет ли дело до каких-то серьезных санкций в отношении Венгрии – пока вопрос открытый. Внутри Евросоюза есть целый ряд политиков, которые в душе симпатизируют позиции премьер-министра Венгрии», – подчеркнул эксперт. По его мнению, если все пройдет удачно для Венгрии, то будет создан серьезный прецедент, которым смогут воспользоваться другие государства Евросоюза, которые не разделяют новации в области семьи и брака, указывает эксперт-международник. «Союзники у Венгрии найдутся. В частности, это Польша и государства Балканского полуострова», – полагает Кортунов. «Орбан – очень опытный политик. Он хорошо ориентируется в брюссельских коридорах власти. И если он идет на такой риск – значит, у него есть значительная доля уверенности в том, что результаты референдума будут соответствовать его ожиданиям. Скорее всего, он знает, что этот референдум не будет иметь серьезных последствий для Венгрии», – уверен политолог. Кроме того, Кортунов считает, что неправильно сравнивать гипотетические последствия от решения Орбана провести референдум с политическим крахом Дэвида Кэмерона, который после голосования британского общества за выход Великобритании из ЕС был вынужден уйти в отставку. «Кэмерон – представитель старой консервативной британской элиты. Когда он объявил тот злополучный референдум, выяснилось, что он плохо представлял себе настроения части британского общества и в целом плохо подготовился к этому мероприятию», – указал политолог. «Орбан, в отличие от Кэмерона, популист. Он всегда держит руку на пульсе общественных настроений. Конечно, всякое может быть. Если референдум не оправдает его надежд, он столкнется с негативными последствиями для себя. Не факт, что он сразу уйдет в отставку, как Кэмерон, но это будет означать некую смену политического тренда в стране и начало конца его политической карьеры», – полагает Кортунов. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти Венгрии намерены провести референдум касательно закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей. Ранее соответствующий закон приняло национальное собрание страны. Лидеры 17 из 27 стран ЕС подписали документ с призывом к Венгрии отменить закон и соблюдать права человека. Позже Еврокомиссия пригрозила судом властям Венгрии, а также и Польши, из-за действующих в стране законов, которые ущемляют ЛГБТ-сообщество. «Брюссель совершал откровенные нападки на Венгрию в последние недели из-за закона о защите детей. В Западной Европе активисты ЛГБТК-движения посещают детские сады, школы, проводят мастер-классы по сексуальному просвещению. Они хотят делать то же самое в Венгрии», – цитирует РИА «Новости» Орбана. По его словам, именно поэтому «бюрократы из Брюсселя» инициируют процедуры о нарушении прав, таким образом «злоупотребляя своей властью». Также он добавил, что в такой ситуации только «общая воля народа» может защитить страну. Отмечается, что на референдуме гражданам надо будет ответить на пять вопросов: поддерживают ли они проведение презентаций для несовершеннолетних в образовательных учреждениях на тему сексуальной ориентации без одобрения родителей, пропаганду операций по смене пола, предоставление доступа несовершеннолетним к услугам по смене пола, показ в СМИ контента на тему смены пола и другого контента сексуального характера, который может повлиять на их развитие. Кроме того, Орбан напомнил, что пять лет назад благодаря проведению референдума Брюсселю не удалось принудить Венгрию принимать мигрантов.

Кац вступился за сбившую троих детей в Москве девушку 20 июля 2021, 03:31

Фото: Максим Кац/Youtube

Текст: Антон Антонов

Оппозиционный блогер Максим Кац заявил, что нужно не «требовать крови 18-летней девушки», которая сбила на пешеходном переходе троих детей, а строить дороги, как в Швеции. Кац отметил в Twitter, что «требуют крови 18-летней девушки, которая совершила по неосторожности страшное ДТП». Он заявил, что вместо этого нужно брать пример со Швеции, где «не строят дорог с ловушками» и «нельзя никого убить, если ты неопытный водитель и отвлекся на телефон, и свою жизнь испортить нельзя». «Что значит отвлекся на телефон. Запрещено законом за рулем разговаривать по телефону. Вы этого не знали?» – указали ему в комментариях. Кац на это заявил: «И что с того? Запрещено, а все разговаривают, многие и СМСки пишут. А некоторые пьяными водят, без прав. Также некоторые с правами, но злые, скандалят с пассажиром или просто дураки». Он добавил, что «таких людей на дорогах много, это не причина чтобы кто-то погибал». На сравнение ДТП с аварией, которую устроил актер Михаил Ефремов, Кац ответил: «Ефремов, когда вел, был пьян, это было опасное вождение в состоянии опьянения. Девушка не была пьяна, не вела опасно, ехала не быстро. Они, конечно, оба попали в градостроительные ловушки, и оба бы никого не убили, если бы город был нормальный. Но Ефремов виноват намного больше». По его словам, «нужно было ее отпустить под подписку и судить так, как полагается в этом случае по закону». Напомним, 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября. Знакомый рассказал о сбившей детей в Москве девушке 18 июля 2021, 23:53

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Знакомый участницы ДТП на улице Авиаторов, в котором погибли двое детей, рассказал о семье подозреваемой и ее состоянии. «Сейчас Валерия почти не ест. Ее постоянно мучают кошмары», – заявил знакомый участницы ДТП «Московскому комсомольцу». По его словам, после трагедии у девушки случилась истерика. Как сообщает издание, в день ДТП девушка передвигалась на иномарке, записанной на свою тетю. При этом издание отмечает, что участница ДТП из приличной, обеспеченной семьи. Ее мать и тетя долгое время служили в строительном управлении ФСБ, мать затем трудилась в управе одного из районов Москвы. Отец – личный водитель высокопоставленного чиновника. На месте с участницей ДТП случилась истерика. Она вызвала маму и тетю, те дали свои телефоны матери пострадавших детей и пообещали оказать посильную помощь. Этим контакт с потерпевшими пока ограничился, сообщает издание. В этом году участница ДТП закончила первый курс РАНХиГС по специальности «журналистика». Как удалось выяснить изданию, студентка находится в своем доме в подмосковном поселке Лесной городок. В соответствии с условиями домашнего ареста у нее забрали телефон и отключили на компьютере интернет, говорится в статье. Напомним, в пятницу водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик вскоре умер в больнице, трехлетний ребенок скончался позже. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году. По предварительным данным, она была в состоянии алкогольного опьянения. В субботу Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, после чего депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру для обжалования домашнего ареста подозреваемой. Столичная прокуратура потребовала ужесточить обвинение и поместить подозреваемую под стражу. Принимая во внимание широкий общественный резонанс дела, с учетом тяжелых последствий и в целях объективности расследования СК затребовал дело из полиции. В свою очередь автоюрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько счел заключение девушки под домашний арест справедливым, при этом предположил, что максимально возможное наказание для подозреваемой – до 15 лет лишения свободы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной ДТП, какое наказание грозит автолюбительнице и как исключить подобные трагедии в будущем? Отец сбившей детей москвички рассказал о состоянии дочери 19 июля 2021, 15:11

Фото: кадр канала Москва 24

Текст: Алексей Дегтярев

Сбившая троих детей жительница Москвы сейчас в тяжелом психологическом состоянии, она не намерена скрываться от правосудия, заявил ее отец в интервью. Мужчина рассказал, что его дочь пьет таблетки и работает с психологом, интервью опубликовано в Telegram-канале «Москва 24». Также он предположил, из-за чего могла произойти трагическая авария. «Неопытность, и не заметила [переходивших дорогу] из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило», – пояснил отец. Он добавил, что «не выгораживает» дочь, такие выводы он сделал о самом происшествии после анализа. Отец пояснил, что девушка находится в тяжелом психологическом состоянии, употребляет таблетки. «Я, как могу, ее поддерживаю. Конечно, она никуда не денется, естественно. Мы никуда не бегаем, не прячемся, любая помощь [потерпевшим] – абсолютно. Как себе», – заключил он. 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, комментируя газете ВЗГЛЯД ДТП, пояснил, что автомобилистам просто необходимо всегда обращать внимание на других участников движения, следить за дорожной ситуацией, особенно при плохой видимости. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему это ДТП вызвало возмущение среди политиков и в блогосфере, и какое наказание грозит автолюбительнице. Сбившая детей москвичка запретила рассказывать об условиях ее содержания в СИЗО 20 июля 2021, 18:30

Фото: Пресс-служба Тверского районного суда/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Обвиняемая по делу о сбитых детях в Москве Валерия Башкирова запретила правозащитникам рассказывать об условиях ее содержания в женском СИЗО-6, сообщила член ОНК столицы Ольга Дружинина. «Во вторник ее посетили правозащитники, она находится в женском СИЗО-6. Однако Валерия Башкирова не дала членам московской Общественной наблюдательной комиссии согласия на разглашение какой-либо информации об ее условиях содержания в следственном изоляторе», – пояснила Дружинина РИА «Новости». Напомним, 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября. В СК рассказали об отказе прокуратуры передать им дело сбившей трех детей москвички 19 июля 2021, 17:35

Фото: Пресс-служба Никулинского суда/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Прокуратура отказала в передаче дела о сбитых москвичкой детях в Следственный комитет, сообщили в ведомстве в ответ на запрос, подключилось ли ведомство к расследованию. «Следственный комитет России готов расследовать это преступление, но для принятия к производству уголовного дела, которое находится в следственном подразделении органов внутренних дел, требуется решение прокурора», – пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко РИА «Новости». Она добавила, что в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства только прокурор может передать дело от одного органа предварительного расследования другому. Петренко напомнила, что СК неоднократно просил передать дело, но по решению прокуратуры расследование продолжится в следственных органах МВД России. Между тем в прокуратуре заявили, что полиция ужесточила обвинение сбившей детей девушке. В МВД потребовали ареста подозреваемой. «По требованию прокуратуры следствием... фигурантке уголовного дела о смертельном ДТП в Солнцево предъявлено обвинение в совершении преступления... «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», и перед Тверским районным судом возбуждено ходатайство об изменении в отношении нее меры пресечения на заключение под стражу», – пояснили в ведомстве. Ранее в прокуратуре Москвы заявляли, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал направить ходатайство о передаче дела о сбитых москвичкой детях в органы СК. 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему это ДТП вызвало возмущение среди политиков и в блогосфере, и какое наказание грозит автолюбительнице. Зеленский заявил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС 20 июля 2021, 20:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французскому журналу Politique Internationale, что НАТО и Евросоюзу следует пригласить Украину в свои ряды. «Мы не должны бесконечно оставаться в прихожей. Настал момент, чтобы эти две организации перешли на более высокую скорость и пригласили нас к ним присоединиться». Зеленский выразил надежду, что «Франция поддержит эти чаяния», – приводит его слова ТАСС. «Если мы принадлежим к одной семье, то мы должны жить вместе», – считает Зеленский. Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников выразил мнение, что страна вступит в ЕС и НАТО ровно тогда, когда станет равным партнером для участников этих организаций. Сбившая троих детей в Москве девушка признала вину 20 июля 2021, 01:59

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Антон Антонов

Валерия Башкирова признала свою вину по делу о ДТП на западе Москвы, в котором погибли двое детей, сообщил источник. Источник ТАСС в окружении семьи девушки рассказал, что Башкирова «всегда с осторожностью относилась к вождению». Ее семья «хочет хоть чем-то помочь потерпевшим» и «готова к оказанию любой материальной помощи, которая им посильна». Сама Башкирова «полностью вину свою признала и раскаивается в том, что по ее вине погибли дети». Близкие девушки «находятся в шоке», но при этом считают чрезмерным ужесточение меры пресечения. В семье Башкировой заверили, что она не собирается скрываться. При этом ее адвокат Альберт Якубов категорически отказался от комментариев. Напомним, 18-летняя москвичка на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября. Десятилетний австриец попросил Путина не терять веру в Европу 21 июля 2021, 15:20

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер через российского посла передал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил не терять веру в Европу, сообщило посольство России в Вене. «Уважаемый господин президент, я очень интересуюсь Россией и начал учить русский язык... Страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», – говорится в письме. Мальчик отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней. «Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», – говорится в письме, фотографии которого опубликовало посольство в Facebook. Российское диппредставительство поблагодарило автора за интересное и примечательное письмо, отметив, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса. «По просьбе Маттиаса направили ему фото президента России с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык», – отметили в посольстве. Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче дела со сбитыми детьми в СК 18 июля 2021, 20:19 Текст: Алексей Дегтярев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК направить ходатайство о передаче дела о сбитых москвичкой детях в органы СК. «В связи с широким общественным резонансом, с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего, председатель СК России поручил ГСУ СК России ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство Главного следственного управления СК России уголовного дела по факту ДТП, приведшего к гибели малолетних детей», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее в прокуратуре Москвы заявляли, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется. 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему это ДТП вызвало возмущение среди политиков и в блогосфере, и какое наказание грозит автолюбительнице. В Европарламенте потребовали заблокировать средства ЕС для Польши и Венгрии 20 июля 2021, 10:58 Текст: Алина Назарова

Европейскому союзу следует заблокировать выделение средств Венгрии и Польше, но этот шаг должен коснуться правительств, а не населения, заявила замглавы Европарламента, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Барлей. «Еврокомиссия должна немедленно действовать и заблокировать средства ЕС, особенно для Венгрии, но также и для Польши. Она (Еврокомиссия) действительно больше не может отделываться отговорками», – подчеркнула зампредседателя Европарламента. По ее словам, при этом важно, чтобы данные меры в первую очередь коснулись правительств, а не населения, передает Deutsche Welle. Барлей отдельно упомянула венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Она выразила уверенность, что он и его правительство пошли на столь радикальные изменения, что говорить о «демократических условиях» в Венгрии уже не приходится. Катарина Барлей указала, в частности, на корректировки, связанные с избирательным правом в Венгрии, которые в Брюсселе воспринимают как проявления национализма, на сокращение парламентского контроля, прав меньшинств, а также свобод сотрудников СМИ и деятелей культуры. Замглавы Европарламента также выразила обеспокоенность независимостью судебной системы в Польше. Недовольство Брюсселя, в частности, вызывает вступивший 8 июля в силу спорный закон, ограничивающий информирование несовершеннолетних о гомо- и транссексуальности в Венгрии. Что касается Польши, то Брюссель обеспокоен в том числе мартовским обращением главы правительства этой страны Матеуша Моравецкого к Конституционному суду с требованием вынести решение о главенстве польской конституции над европейским законодательством. В Брюсселе 20 июля будет опубликован ежегодный доклад о состоянии верховенства закона в странах ЕС. В отчете будет указано, в какой степени каждое из 27 государств Евросоюза придерживается единых принципов, таких как независимость судов, разделение властей и равенство всех жителей перед законом. Ребенок погиб в ДТП в Казани 20 июля 2021, 00:00 Текст: Антон Антонов

В результате ДТП в Казани погиб полуторагодовалый ребенок, еще двое детей и трое взрослых госпитализированы, сообщили в прокуратуре Татарстана. Вечером в понедельник на 78-м км трассы М7 «Волга» на территории Кировского района Казани столкнулись Renault Sandero и Citroen Xsara Picasso. По предварительной информации, автомобиль Renault выехал на встречную полосу, столкнулся с Citroen и перевернулся на крышу. Полуторагодовалый ребенок погиб на месте. Водитель Renault, пассажир и несовершеннолетний ребенок, а также пассажир Citroen и малолетний ребенок госпитализированы, передает РИА «Новости». Напомним, вопрос детской смертности на дорогах в России стоит предельно остро. Только за 2020 год произошло свыше 15 тыс. происшествий, в результате которых ранено 16 тыс. 675 детей, погибли 502 ребенка. В ЕК назвали неприемлемой слежку за политиками через ПО 19 июля 2021, 15:29 Текст: Елена Мирошниченко

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Чехии заявила, что слежка за политиками и журналистами через программное обеспечение совершенно неприемлема. «Это нужно проверить, но если это так, то это совершенно неприемлемо», – приводит ее ответ на вопрос, касающийся слежки и ПО Pegasus, РИА «Новости». В свою очередь официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь назвал шокирующими данные о слежке, в том числе за французскими журналистами, посредством программного обеспечения Pegasus израильской компании NSO Group. «Я узнал об этом из расследования, которые провели ваши коллеги. Естественно, это абсолютно шокирующие вещи. Если они будут доказаны, это очень серьезно», – заявил он в эфире радиостанции France Info. Атталь добавил, что «будет проведено расследование, будут запрошены пояснения». Сообщается, что ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что вредоносная программа Pegasus израильской компании NSO Group в течение многих лет использовалась разведслужбами и правительствами, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц. Также отмечается, что накануне стало известно об использовании программы для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру, следует из расследования СМИ, в числе которых газета Washington Post. Отмечается, что некоммерческие организации Forbidden Stories и Amnesty International получили доступ к составленному в 2016 году списку более чем из 50 тыс. телефонных номеров, выбранных клиентами компании NSO для потенциального наблюдения. В перечне номеров не были указаны имена владельцев телефонов, но журналистам удалось идентифицировать более тысячи человек, фигурирующих в списке. Журналисты выяснили, что в список были включены члены арабских королевский семей, 65 бизнесменов, 85 правозащитников, 189 журналистов и более 600 политиков и чиновников, включая министров, дипломатов и военных. Напомним, спецслужбы Дании шпионили по заказу США за канцлером Германии Ангелой Меркель, действующим президентом ФРГ и экс-главой МИД Франком-Вальтером Штайнмайером, кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком и рядом других европейских политиков. В Северной Осетии школьники получили возможность обучаться в IT-Школе Samsung 19 июля 2021, 22:05 Текст: Елена Мирошниченко

В Северной Осетии создана по нацпроекту «Образование» единственная площадка образовательного проекта компании Samsung Electronics «IT-Школа Samsung», сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики. «Одной из особенностей сети центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых благодаря нацпроекту «Образование», является сотрудничество с интеллектуальными партнерами, которые представляют ведущие IT-компании. Так, в центре «IT-куб. Владикавказ» создана площадка образовательного проекта компании Samsung Electronics «IT-Школа Samsung» – единственная площадка в Северной Осетии», – приводит сообщение ТАСС. На образовательной площадке старшеклассники республики могут осваивать фундаментальные разделы программирования и получать практические навыки разработки мобильных приложений для устройств на платформе Android по образовательной программе, разработанной российским исследовательским центром Samsung. Выпускники «IT-Школы Samsung» могут указать сертификат об окончании курса как достижение в компетенции «Решение комплексных инженерных задач», чтобы получить дополнительный бонус к баллам ЕГЭ при поступлении в ведущие технические вузы страны. Кроме того, учитываются конкурс «IT-Школа выбирает сильнейших-2020» и «Конкурс предпрофессиональных умений». Центр цифрового образования детей «IT-куб» создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Всего в центре предусмотрено шесть основных образовательных направлений: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Программирование роботов», «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности», «Системное администрирование», «Основы алгоритмики и логики». Мосгорсуд получил ходатайство об аресте сбившей троих детей москвички 19 июля 2021, 18:34 Текст: Алексей Дегтярев

Ходатайство об аресте обвиняемой в аварии с тремя детьми москвички поступило в Московский городской суд, сообщили в пресс-службе суда. «19 июля в адрес Тверского районного суда города Москвы поступило постановление ГСУ ГУ МВД России по Москве об изменении обвиняемой Валерии Башкировой меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу на срок до 16 сентября 2021 года», – цитирует сообщение суда ТАСС. Ранее в прокуратуре сообщали, что полиция ужесточила обвинение сбившей детей девушке. В МВД потребовали ареста подозреваемой. В Следственном комитете поясняли, что готовы расследовать преступление, но для передачи дела требуется решение прокурора. В прокуратуре Москвы заявляли, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется. 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему это ДТП вызвало возмущение среди политиков и в блогосфере, и какое наказание грозит автолюбительнице. Названы опасные последствия коронавируса у детей 20 июля 2021, 17:56 Текст: Алексей Дегтярев

Коронавирусная инфекция у детей может оказывать влияние на сердце, суставы и желудок, заявили в Научно–исследовательском клиническом институте детства минздрава Московской области. «Перенесенный детьми коронавирус может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы: миокардит, который проявляется клинически где-то на второй-четвертой неделе с момента развития симптомов, вызванных ковидом, или таким грозным осложнением, как мультисистемный воспалительный синдром», – сказала главный внештатный детский специалист кардиолог Подмосковья Альфия Дроздова РИА «Новости». Этот синдром может возникнуть в отсроченном периоде через месяц-полтора после коронавирусной инфекции, он проявляется высокой температурой, полисерозитами, лимфоаденопатией и болями в животе. Ранее главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко сообщила, что у перенесших коронавирус людей наблюдаются обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатия.