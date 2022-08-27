|
27 августа, суббота | Последнее обновление — 22:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Болгария отказалась вести переговоры с Газпромом о новом договоре
Разделы
В Африке уже не верят французам. Колониалистами они были, колониалистами и остались. Недалек тот день, когда африканскую землю покинет последний французский солдат.
Подробности...
Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
Подробности...
А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.
Подробности...
Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
Подробности...
В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
Подробности...
В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Болгария отказалась вести переговоры с Газпромом о новом договоре
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Болгария ограничится переговорами в рамках действующего договора с Газпромом и не намерена вести диалог о новом соглашении, заявил вице-премьер по экономической политике технического правительства страны Христо Алексиев во время переговоров с генеральным директором дирекции «Энергетика» Европейской комиссии Дитте Юль-Йоргенсен.
«Представители Еврокомиссии были ознакомлены с подходом технического правительства по обеспечению поставок природного газа в краткосрочный и долгосрочный период. Долгосрочный план предусматривает объявление международных торгов по поставкам сжиженного газа. Предполагается, что техническое правительство даст старт процедуре, но решение о заключении подобного соглашения будет принято новым выбранным правительством. Болгария подтвердила и интерес своего участия в механизме совместного приобретения энергоносителей, которые будут созданы в рамках Энергетической платформы ЕС», – передает ТАСС слова Алексиева.
Подчеркивается, что техническое правительство Болгарии «не намерено вести разговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном договоре с Газпромом, а ограничится переговорами с ним в рамках действующего соглашений.
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.
Напомним, в пятницу министр энергетики страны Росен Христов заявил, что Болгария готова возобновить с Газпромом переговоры по поставкам газа, ожидает от российской компании ответа в ближайшее время.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Гаага попросила освободить ее от санкций против России
|
|
Нидерландский город Гаага просит временно освободить его от исполнения санкций ЕС в отношении России, так как не может найти замену российскому газу, следует из письма члена городского совета Саскии Брейнес.
В соответствии с санкциями правительства и государственные органы должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Однако Гаага пока не может найти замену поставкам Газпрома, передает РИА «Новости».
В письме, направленном в муниципалитет Гааги, в которой размещаются правительство и парламент Нидерландов, содержится просьба «сделать исключение для текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры». Брейнес полагает, что Гаага получит отсрочку, так как провела тендер, хоть и не добилась успеха. Брейнес отметила, что новый контракт, который вступит в силу 1 января, будет значительно дороже, чем нынешнее соглашение города с Газпромом.
Напомним, цена газа в Европе в ходе торгов в четверг превысила 3,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта. СМИ сообщали, что высокие цены на газ вынуждают жителей Нидерландов запасаться дровами на зиму для обогрева своих домов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Болгария предложила Газпрому переговоры по поставкам газа
|
|
Болгария готова возобновить с Газпромом переговоры по поставкам газа, ожидает от российской компании ответа в ближайшее время, заявил министр энергетики страны Росен Христов.
«Активных переговоров с Газпромом пока нет, но временное правительство направило уведомление о готовности возобновить переговоры», – передает РИА «Новости» слова министра. Он уточнил, что Болгария ожидает ответа от российской компании в пятницу или понедельник.
«Мы дали понять, что хотим начать переговоры или, вернее, продолжить их, чтобы прояснить некоторые спорные условия контракта. Мы просто отправили информацию о том, что готовы к переговорам, и попросили их возобновить контракт», – добавил Христов.
Среди предложений официального кабинета – продление срока приема оставшихся объемов газа. «Мы никак не можем израсходовать объемы газа по этому контракту», – отметил министр. Болгария, по его словам, намерена предложить Газпрому продлить срок отбора газа по истекающему в этом году контракту на 2023 год.
При этом Христов уточнил, что переговоров о подписании нового контракта не будет.
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Shell отказалась перезаключать долгосрочный контракт с «Сахалином-2»
|
|
Англо-голландская Shell вряд ли будет перезаключать с новым российским оператором «Сахалина-2» долгосрочный контракт на сжиженный природный газ с проекта.
«Shell не намерена подписывать новый контракт c «Сахалинской энергией» и будет тянуть время до момента, когда российская сторона сама расторгнет его. Затем... Shell намерена подать иск о возмещении убытков исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по этому долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке», – передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Отмечается, что компания получает с «Сахалина-2» 1 млн тонн СПГ в год по долгосрочному контракту, который завершается в 2028 году.
При этом Mitsubishi и Mitsui подтвердили намерение сохранить доли в «Сахалине-2».
Напомним, Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина-2». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Газпром: Ни одна турбина «Северного потока» не находится на ремонте в Канаде
Турбины компрессорной станции (КС) «Портовая» сейчас не находятся на ремонте в Канаде, заявили Газпроме.
«В настоящее время ни одна из турбин КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде», – передает сообщение компании ТАСС.
Напомним, правительство Канады намерено передать Германии оставшиеся пять газовых турбин для газопровода «Северный поток» после ремонта в Монреале.
Между тем транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании.
В Греции предложили ЕС отменить санкции и договариваться с Москвой
|
|
Одно из авторитетных в Греции изданий Naftemporiki предложило европейским лидерам прекратить «пресмыкаться» перед США и договариваться с Россией о компромиссе по ценам на газ и об отмене санкций.
«За год цена на газ в Европе выросла более чем в 10 раз: с 27 евро за мегаватт-час 12 месяцев назад она превысила 310 евро 25 августа. Правительства большинства стран потратили многие миллиарды евро, чтобы не допустить перехода этого повышения на счета, поскольку это поставило бы под непосредственный риск большинство домохозяйств и производство компаний», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Статью под заголовком «Боже мой, кто правит нами?» написал руководитель делового издания Михалис Псилос – обозреватель, бывший директор Афинского информационного агентства АМНА.
Рассуждая о росте цен, автор предложил сначала остановить конфликт, предупредив, что иначе придется искать надежные и адекватные альтернативные источники энергии.
«Следовательно, европейские лидеры должны перестать пресмыкаться перед американцами, которые, в конце концов, остались в необстреливаемой зоне, и заняться необходимым собственным достоинством. Вести переговоры о компромиссе с Россией и, конечно же, прекратить санкции», – отмечает обозреватель.
Также автор назвал причиной роста цен на газ то, что цена устанавливается на амстердамском оптовом рынке, который следует закону спроса и предложения. Крупные покупатели готовы предложить более высокую цену, отказываясь от ограничения цены на газ.
Автор подчеркнул, что роста цен на газ не имеет ничего общего с ситуацией вокруг Украины.
Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Биржевые цены на газ в Европе превысили 3300 долларов за 1 тыс. кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах впервые с марта поднялись в четверг выше 3300 долларов за тысячу кубометров и растут более чем на 10%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Торги открыли на уровне чуть выше 3080 долларов за тысячу кубометров (+3%). Цены растут на 10,8%, составляя 3312,5 доллара за тысячу кубометров. Весной газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов обновляли исторические максимумы, передает РИА «Новости».
Сейчас они меняются из-за неопределенности в связи с поставками газа. Ранее Газпром сообщил, что газопровод «Северный поток» из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая» остановится на три дня.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории
Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ, обратился к народу президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский заверил, что Киев пытается сделать все, чтобы справиться с подготовкой к зиме. «А он (зимний период) действительно будет самым сложным в нашей истории», – передает РИА «Новости» его слова.
Также политик назвал ситуацию с газом «очень опасной и очень острой».
Ранее в Британии предсказали энергетический кризис, который продлится несколько лет. Тем временем стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3,3 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Рост числа психических расстройств прогнозируют в Европе из-за конца «периода изобилия»
|
|
Разрушение комфортной жизни в ЕС наряду с чередой других кризисов, повысит число психических расстройств среди жителей Европы, сказал газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об окончании «периода изобилия».
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил граждан об окончании «периода изобилия» и призвал готовиться к последствиям кризисов, связанных с конфликтом на Украине и климатическими изменениями, передают РИА «Новости». Также он отметил, что европейцам придется столкнуться с дефицитом.
«Последние десять лет мы наблюдаем, что причины нетрудоспособности взрослого работоспособного населения – это сами психические заболевани или их последствия. Сейчас стало нормальной практикой, когда молодой образованный человек или девушка получает инвалидность или отвод от работы в связи с психическими заболеваниями и сидит на иждивении у государства», – говорит Фомин.
Такая тенденция складывается уже довольно давно, подчеркивает эксперт, и последствия событий последних лет, таких как пандемия коронавируса, отражаются на психике людей. Особенно это распространено в Европе, которой приходится переживать идущие один за другим кризисы, а жителям – отказываться от привычного комфорта, готовясь к окончанию «периода изобилия».
«Если прошлый век называли веком депрессии, то текущий – век тревоги. Причем тревога – это основное психическое расстройство, которое преследует людей и заставляет их страдать. Люди не справляются с тем, насколько интенсивной стала жизнь, насколько всего много нужно успеть и в каких условиях. В связи с этим зарождается состояние тревожности и ощущение пребывания в перманентном стрессе», – делится собеседник.
Из-за такого эмоционального напряжения, по словам психиатра, есть риск того, что в Европе существенно сократится число работоспособного населения. «Люди почувствуют, что у них депрессия. Это клинический диагноз. Им его поставят, начнут лечить. Они просто выпадут из производственного цикла и не смогут выполнять свою работу», – заключил Фомин.
В середине августа Ведущая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) предложила сделать 2023 год европейским годом психического здоровья, так как оно, по словам парламентариев, вызывает серьезную озабоченность. Согласно статистике Еврокомиссии, в 2018 году каждый шестой европеец имел проблемы с психическим здоровьем. Подчеркивается, что данная статистика относится еще к допандемийному времени, когда число психических расстройств было меньше.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу почти достигла 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3541 доллара за тысячу кубометров, или 340,9 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Общий рост стоимости газа с начала дня составляет почти 11%
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе достигла 3400 долларов за 1 тыс. кубометров.
Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Mitsubishi и Mitsui подтвердили намерение сохранить доли в «Сахалине-2»
|
|
Правительство Японии подтвердило, что корпорации Mitsubishi и Mitsui приняли решение сохранить свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и в скором времени уведомят об этом российского оператора.
«Мы в курсе, что корпорации официально подтвердили свое решение дать согласие», – заявил генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно. По его словам, после того как Mitsui и Mitsubishi подадут соответствующий запрос, решение будет принимать российская сторона. «Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать меры для стабильных поставок СПГ», – приводит его слова ТАСС.
Как сообщала газета «Никкэй», Mitsui и Mitsubishi направят уведомление в течение августа. После этого российская сторона в течение трех дней должна вынести окончательное решение об их участии в проекте при новом операторе.
Напомним, Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина–2». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Цена газа в Европе превысила 3,2 тыс. долларов
Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг превысила 3200 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3215 долларов за 1 тыс. куб. м, или 310,505 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 7%, передает ТАСС.
В Германии предупреждали, что миллионы жителей страны из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры на зиму на юг Европы, поскольку путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление. Кроме того, немцы массово скупают обогреватели, готовясь к наступлению холодов.
Канада собралась передать Германии оставшиеся турбины для «Северного потока»
Правительство Канады намерено передать Германии оставшиеся пять газовых турбин для газопровода «Северный поток» после ремонта в Монреале, сообщила глава канадского МИДа Мелани Жоли.
Жоли сказала, что «таковым было решение, которое приняли» власти Канады. По ее словам, «это именно то, о чем попросила Германия», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBC.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании.
Цена газа в Европе достигла 3400 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость газа в Европе в ходе торгов в пятницу почти достигла 3400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до 3396,8 доллара за 1 тыс. куб. м, или 326,385 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Министр нефти и энергетики Норвегии заявил, что королевство не собирается снижать цены на природный газ для импортеров в странах Евросоюза, несмотря на энергетический кризис.
Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за тысячу кубометров.
Ранее цена газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась выше 3300 за тысячу кубометров впервые с начала марта. Произошло это на фоне увеличения стоимости азиатских фьючерсов на поставку сжиженного природного газа и в ожидании приостановки поставок по «Северному потоку» на трое суток, с 31 августа, из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Стоимость газа в Азии выросла вслед за ценами в Европе
Цена наиболее дорогих азиатских фьючерсов на поставку СПГ в январе превысила в среду уровень в 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные CME Group об индексе JKM Platts, который отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на Тайвань.
Стоимость фьючерсов выросла до 71,3 доллара за 1 млн BTU (британских тепловых единиц) вслед за ростом цен в Европе. Цены растут на фоне сообщений Газпрома об остановке поставок по «Северному потоку», переноса сроков работы СПГ-терминала американской Freeport LNG и конкуренции на рынке среди развитых стран, передает ТАСС.
При этом, как пишет «Никкэй», положительным фактором на спотовом рынке для Европы стало замедление экономического роста в Китае, который привел к сокращению потребления электроэнергии. В результате крупнейший импортер СПГ перепродает излишки запасов. Однако это ведет к росту зависимости Европы от Китая, пока она «пытается побороть энергетическую зависимость от России».
Напомним, в связи с ростом цен на сжиженный природный газ на спотовом рынке его стоимость достигла уровня, при котором не все страны Азии смогут себе его позволить. На днях стоимость газа в Европе поднялась выше 3 тыс. долларов. Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата.
Цены на газ создали проблемы для производителей пива и мяса в Британии
В Великобритании производители пива и мяса могут столкнуться с проблемами из-за того, что производитель и дистрибьютор сельхозудобрений собирается закрыть завод в Англии, сообщают СМИ.
Американская компания CF Industries – «крупнейший в Великобритании поставщик углекислого газа и производитель удобрений» – готовится «закрыть завод на северо-востоке Англии на фоне резкого роста цен на природный газ». Из-за этого «британский мясной и пивной секторы могут оказаться в затруднительном положении», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
CF Industries временно остановит производство аммиака, так как стоимость газа, являющегося основным сырьем, достигла «рекордных уровней, что делает продолжение производства экономически невыгодным».
В мае Немецкий союз пивоваров предупредил о серьезном дефиците стеклянных бутылок для пива. Немецкий союз пивоваров спрогнозировал рост цен на пиво на фоне увеличения производственных издержек
|
|