Президент Болгарии раскритиковала соглашение с Украиной о безопасности

Президент Болгарии Йотова раскритиковала соглашение с Украиной о безопасности

Tекст: Антон Антонов

Президент Болгарии Илияна Йотова резко раскритиковала действия премьер-министра технического правительства Андрея Гюрова, который подписал с Украиной десятилетнее соглашение о безопасности Йотова заявила, что ни она, ни администрация президента не были информированы о визите Гюрова на Украину, целях поездки и составе делегации, передает ТАСС.

«Подписав соглашение с Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности, премьер-министр Андрей Гюров недопустимо нарушил диалог между органами власти и продемонстрировал отсутствие соответствующего воспитания», – заявила она.

Она также отметила, что подписанное соглашение неадекватно, так как у временного правительства «очень узкий горизонт», и оно не может реально его реализовать.

Президент Болгарии добавила, что документ устарел и не учитывает ситуацию на Украине, а также игнорирует интересы болгарской оборонной промышленности. По ее мнению, подобные международные соглашения должны подписываться только полноценным правительством и новым парламентом, с обязательным общественным обсуждением.

Соглашение между Болгарией и Украиной заключено на десять лет и предусматривает военную поддержку Киева и совместное производство оружия, о чем ранее сообщил Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

Решение правительства вызвало негативную реакцию у ряда болгарских политиков, включая лидеров «Прогрессивной Болгарии», экс-президента Румена Радева, главу социалистической партии Крума Заркова и представителей партии «Возрождение».

