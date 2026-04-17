    Дмитрий Родионов Выйдут ли США из НАТО

    НАТО – это не только американское оружие и технологии, это обмен разведданными, интегрированные системы управления, стратегическое и тактическое планирование, эффективная работа всех систем вооружения и слаженность объединенной группировки европейских войск. Всего этого Европа самостоятельно не имеет.

    Дмитрий Орехов Выращенные англосаксами жабы съедят их самих

    Однажды прокси, выращенные для войны с кем-то, слетают с катушек, и все идет не по плану. Эту надпись стоило бы вытатуировать на лбу каждого англосаксонского лидера, будь он президент США или английский премьер.

    Андрей Манчук Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. По нему ходил сказочный Синдбад-мореход, но Трамп пройти сможет вряд ли.

    17 апреля 2026, 13:18 • В мире

    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя

    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя
    @ ROBERT HEGEDUS/EPA,Philipp von Ditfurth/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Победителю венгерских выборов Петеру Мадьяру остро нужны деньги Евросоюза, заблокированные в свое время для Венгрии. Однако Мадьяр намерен прежде всего искать союзников не в Брюсселе, а в Варшаве. Именно польский премьер Дональд Туск может поделиться с Мадьяром опытом того, как можно манипулировать руководством Евросоюза.

    Победивший на выборах в Венгрии Петер Мадьяр уже выбрал первую страну, куда он поедет с официальным визитом. Это не Бельгия, где находится штаб-квартира ЕС, столь много вложившего в его победу. И не Германия, которой принадлежит значительная часть экономики Венгрии и где правит самопровозглашенный лидер Европы Фридрих Мерц. Нет, Мадьяр намерен в первую очередь посетить Польшу.

    Отчасти этот выбор объясняется историческими моментами. «Победивший премьер Венгрии почти всегда первым делом летит в Польшу. Между двумя странами много веков сохранялись хорошие отношения, да и в соцлагере они тоже чаще других действовали вместе», – объясняет газете ВЗГЛЯД доцент Финансового университета Вадим Трухачев.

    Вместе они действовали и в ЕС – на пару саботировали либеральные инициативы Брюсселя. Раскол, по сути, произошел лишь после того, как в декабре 2023 года либералы из «Гражданской платформы» выиграли на парламентских выборах в Польше и открестились от политики венгерского премьера Виктора Орбана. Сейчас же, с приходом Мадьяра, польско-венгерские отношения будут восстановлены.

    Однако отчасти выбор объясняется и личностными моментами. Мадьяр едет не столько в Польшу, сколько к польскому премьер-министру Дональду Туску. За советом, помощью – и возобновлением личной унии. Как ни странно, снова против Брюсселя.

    Да, сейчас руководство Евросоюза на всех политических углах говорит о том, что отношения с новыми венгерскими властями будут складываться просто замечательно. Фраза «добро пожаловать назад в Европу» повторяется всеми лидерами ЕС – от главы еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен до рядовых евробюрократов.

    Однако путь назад будет не бесплатным. В частности, руководство ЕС уже обозначило Петеру Мадьяру аж 27 условий, которые тот должен выполнить для нормализации отношений. Проще говоря, для разблокировки 35 млрд евро, которые Венгрия должна была получить из европейских фондов еще при Орбане. Из них 18 миллиардов, выделенных на экономическое развитие, были заблокированы по причине «нарушения принципа верховенства права, повышенными коррупционными рисками и подрыва независимости судебной власти» – то есть из-за внутренних реформ Виктора Орбана. Еще 17 миллиардов являлись оборонными кредитами на льготных условиях, которые просто не дали.

    В итоге Мадьяр оказался в сложной ситуации. С одной стороны, ему нужны эти деньги – дефицит госбюджета Венгрии в этом году составляет более 5% ВВП (или более 12,5 млрд евро). С другой,

    новый венгерский лидер не сможет выполнить все европейские условия для разблокировки средств.

    Конечно, он снимет вето на выдачу 90-миллиардного кредита Украине (тем более что сама Венгрия в этом кредите не участвует), отменит ряд законов Орбана в области судебной системы и свободы слова (благо у Мадьяра конституционное большинство), сменит ряд высокопоставленных чиновников. Мадьяр уже пообещал выполнить четыре условия Брюсселя. «Однако по некоторым могут возникнуть сложности – например, по обязательству Венгрии принимать беженцев в рамках общеевропейской квоты», – говорит Вадим Трухачев.

    Электорат Мадьяра – это умеренные националисты, и они не готовы принимать ближневосточных или североафриканских мигрантов. ««Я собираюсь еще больше укрепить границу. Я ясно дал понять председателю Еврокомиссии и каждому европейскому лидеру, что Венгрия занимает очень жесткую позицию в отношении нелегальной миграции», – заявил Мадьяр и добавил, что «мы не принимаем ни пактов, ни механизмов перераспределения». И население его в этом поддержит, даже несмотря на то, что за этот отказ Евросоюз поставил Венгрию на штрафной счетчик (по миллиону евро в день).

    Не станет Мадьяр, скорее всего, выполнять требования ЕС по «либерализации общественной жизни» – то есть внедрению в Венгрии элементов ЛГБТ-пропаганды. Да и в целом он не особо хочет демонтировать консервативное венгерское государство, а также инструменты Орбана по контролю за внутренней политикой – Мадьяру они сами понадобятся.

    И вот тут ему может помочь Туск. Во-первых, потому, что нынешний польский премьер в свое время занимал пост главы Евросовета. «Он может помочь Мадьяру в установлении знакомства с руководством ЕС и коллегами из других стран», – говорит Вадим Трухачев. А также убеждать это самое руководство и коллег не давить слишком на Мадьяра, дабы не вызвать разочарование у венгров и не упустить с таким трудом добытую победу над Орбаном.

    Туск отмечает, что Мадьяр своей победой уже оказал Европе большую услугу. Итоги выборов, по его словам, показывают, что восточноевропейские страны «обречены на коррумпированные и авторитарные правительства, потому что именно таким, к сожалению, стало правительство Виктора Орбана после многих лет пребывания у власти».

    Во-вторых,

    польский премьер может поделиться опытом личного обхода европейских требований.

    Когда Туск в 2023 году победил на выборах в Польше и сменил правоконсервативное правительство Матеуша Моравецкого, ЕС тоже выкатил ему ряд условий по внутренним реформам. Однако Дональд Туск их элегантно обошел – он принимал требуемые ЕС законы, получал из Брюсселя обещанные гранты – а потом эти законы ветировал консервативный польский президент Кароль Навроцкий.

    Конечно, буквальное копирование опыта невозможно. «Теоретически в Венгрии такой фокус провернуть не получится. Президент Тамаш Шуйок обладает гораздо более слабыми позициями, чем Кароль Навроцкий в Польше. Мадьяр его может просто выгнать и поставить своего», – объясняет Вадим Трухачев (и соответствующие угрозы уже звучат). Дело в том, что в Венгрии президент избирается не всенародным голосованием, а тайным, в парламенте – где у Мадьяра сейчас конституционное большинство.

    Однако на практике Мадьяр может и не выгонять. Шуйок был избран в 2024 году и срок его полномочий еще не прошел. Новый премьер может заявить, что не намерен устраивать досрочные выборы, если Шуйок не будет саботировать его политику. Ну или если будет саботировать какие-то шаги по согласованию с Мадьяром.

    И Туск его здесь тоже прикроет – польскому премьеру тоже нужен венгерский коллега. Ведь несмотря на статус либерала, Туск (как и Мадьяр) возглавляет консервативную, националистическую страну. И ряд брюссельских веяний он не принимает.

    «По вопросам миграции и "зелёного перехода" они и так будут действовать вместе. Для обеих стран линия ЕС в этих вопросах неприемлема вне зависимости от того, кто в них находится у власти»,

    – говорит Вадим Трухачев. А специфика европейского процесса принятия решений такова, что для успешного блокирования процессов нужна солидарная позиция как минимум двух стран – членов ЕС.

    В свое время Венгрия и Польша заключили пакт о сотрудничестве в этом вопросе и защищали друг друга. Пакт рухнул не потому, что к власти в Польше пришли либералы, а потому, что польским либералам категорически не нравилась конструктивная позиция Орбана в российском вопросе. Мадьяр более осторожен в отношении Москвы – а значит, пакт имеет все основания быть возрожденным.

    «Думаю, наши отношения будут просто исключительными», – резюмирует Дональд Туск. Выгодными Польше и Венгрии – но не столь радовавшемуся свержению Орбана Евросоюзу.

    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя

    Победителю венгерских выборов Петеру Мадьяру остро нужны деньги Евросоюза, заблокированные в свое время для Венгрии. Однако Мадьяр намерен прежде всего искать союзников не в Брюсселе, а в Варшаве. Именно польский премьер Дональд Туск может поделиться с Мадьяром опытом того, как можно манипулировать руководством Евросоюза. Подробности

    Перейти в раздел

