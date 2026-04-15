США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.4 комментария
TEC: Венграм не понравилось ликование Запада из-за победы партии Мадьяра
Жители Венгрии, ценящие суверенитет и традиционные ценности, негативно восприняли радость западных политиков по поводу успеха оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, пишут европейские СМИ.
Ликование западных элит из-за победы в Венгрии партии «Тиса» вызвало неодобрение у граждан страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на The European Conservative.
В статье отмечается, что венгры высоко ценят независимость собственного руководства.
«Венгры, которым важны суверенитет, сильная экономика, контролируемые границы и защита семейных ценностей, наверняка с неодобрением отнесутся к тем, кто праздновал победу на выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра. <…> С такими друзьями растут опасения по поводу будущего премьер-министра Венгрии», – говорится в материале.
Автор упомянул радостную реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Особое внимание уделено действиям семьи Соросов, которая, по мнению автора, напрямую вмешалась в венгерский избирательный процесс.
Незадолго до голосования финансируемая фондом Сороса и Еврокомиссией организация жестко раскритиковала политику Виктора Орбана, обвинив Будапешт в ослаблении верховенства права.
Как писала газета ВЗГЛЯД, триумф партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром вызвал воодушевление в Евросоюзе. По данным СМИ, будущий премьер-министр Венгрии начал работу по восстановлению отношений с Брюсселем. При этом новый лидер намерен сохранить поставки нефти и газа из России.