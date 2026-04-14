    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении проукраинского контента в YouTube
    Полиция заподозрила Елисейский дворец в махинациях на похоронах
    В Китае объявлено о появлении нового вируса POH-VAU
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    Госдума одобрила использование армии для защиты арестованных за рубежом россиян
    ЕР поддержала освобождение от НДС предпринимателей на УСН и ПСН до конца года
    Суд в Москве признал банкротом российскую дочку Microsoft
    Путин утвердил новых членов Общественной палаты России
    Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    Тимофей Бордачёв Европейские сателлиты США почувствовали вкус крови

    США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.

    Игорь Караулов Глобальный экзистенциальный кризис коснется всех

    Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.

    14 апреля 2026, 20:00 • В мире

    Орбан лишил ЕС «палочки-выручалочки»

    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Не все лидеры ЕС с воодушевлением восприняли поражение партии «Фидес» на выборах в Венгрии. Часть из них действительно уверена в том, что победа Мадьяра вернет Будапешт на европейский путь и ослабит его связи с Москвой. Однако для другой части это станет проблемой: стало некому блокировать неудобные для многих стран ЕС решения Брюсселя. А поэтому уход Орбана не только не устранит глубокие противоречия внутри Евросоюза, но и обнажит новые линии раскола между европейскими странами.

    Триумф партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром вызвал воодушевление в Евросоюзе. Европейские лидеры расценили результаты голосования как возможность ослабить позиции премьера Виктора Орбана, который долгое время блокировал различные инициативы ЕС, передает AP News.

    Глава Евросовета Антониу Кошта отметил, что Венгрия возвращается на европейский путь, президент Франции Эммануэль Макрон порадовался приверженности венгров ценностям ЕС, а премьер Польши Дональд Туск заявил: «Русские – домой!», считая, что поражение Орбана ухудшит отношения Москвы и Будапешта.

    Сам Мадьяр в своей победной речи подчеркнул, что Венгрия хочет снова быть европейской страной. При этом он избегал четких позиций по спорным вопросам, таким как поддержка Украины. Как признает The New York Times, победа политика облегчит жизнь Брюсселю, но не решит проблем ЕС.

    «Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. Теперь другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия (включая расширение ЕС), могут выйти на поверхность», – пишет газета.

    Напомним, парламентские выборы в Венгрии прошли в воскресенье. Явка составила рекордные 79,51% – в голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI), «Тиса» набирает 53,07% голосов и получает 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство. Правящая партия «Фидес» заручилась поддержкой 38% граждан, что соответствует 55 мандатам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что победа «Тисы» на парламентских выборах лишь ускорит распад Евросоюза.

    «Антагонизм Орбана и Брюсселя был на руку некоторым лидерам ЕС», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В качестве примера он привел вопрос о выделении 90 млрд евро для Украины.

    «Ряд стран втайне скептически относились к идее выдавать средства Киеву, и нынешний премьер Венгрии оказывался в этой ситуации «палочкой-выручалочкой». Публично же они выступали с заявлениями о готовности согласовать кредит, но выставляли Орбана в качестве основной помехи», – детализировал собеседник.

    По его мнению, уход политика вскроет внутриевропейские противоречия. «Принципиально важно, что разногласия в ЕС не исчезнут», – продолжил Лукьянов. Он усомнился, что в Европе появится новая «ширма» – скорее, речь пойдет о формировании группы интересов. «Но отсутствие единой позиции среди европейцев так или иначе будет заметно», – уточнил спикер.

    Аналитик указал, что крупные государства – Франция, Германия, Италия, а также страны Скандинавии и Бенилюкса – «идут в несколько разные стороны». На этом фоне Лукьянов прогнозирует неизбежные структурные изменения в Евросоюзе и частичную регионализацию.

    «Мадьяр неслучайно совершит свой первый зарубежный визит в Польшу. В этом кроется понимание того, что значимость субрегиона может вырасти.

    Но речь пойдет не о Вышеградской четверке – Польше, Чехии, Словакии и Венгрии, а о более широкой группе стран», – рассуждает Лукьянов.

    «Визит же в Австрию объясняется тем, что Мадьяру важно подчеркнуть отказ от космополитизма и подтвердить, что Вена – это исторический фундамент, связывающий Дунайскую Европу», – добавил собеседник. В Брюсселе же венгерский политик заявит о том, что Венгрия остается страной со своими национальными интересами и приоритетами. «Это важно для лидера «Тисы» и его избирателей», – отметил политолог.

    По его прогнозам, нынешнее ликование европейских лидеров в связи с результатами выборов в Венгрии вскоре сойдет на нет. «Стоит ожидать довольно много трений. Мадьяра в некотором смысле уже начали шантажировать. Для разблокировки финансовой помощи Евросоюза Будапешту нужно выполнить ряд условий, некоторые из них требуют внутренних структурных перемен», – заметил аналитик.

    Германский политолог Александр Рар в свою очередь полагает, что правые силы в ЕС с уходом Орбана лишились главного борца и проводника их интересов. «Но ситуация может измениться после президентских выборов во Франции в 2027 году», – добавил он, напомнив, что победу предсказывают кандидату от «Национального объединения» Жордану Барделла.

    Пока же, считает собеседник, итоги голосования в Венгрии «залатали щели внутри Евросоюза». «Ни Италия, ни Греция не будут бунтовать против Брюсселя. Во всяком случае сейчас, когда у европейцев складывается ощущение, что США резко ослабили свои лидерские позиции, втянувшись в авантюру на Ближнем Востоке, а также «проиграв» в Будапеште.

    Правые силы в Европе задумываются, насколько надежно им и дальше делать ставку на Трампа»,

    – детализировал политолог. Также Рар считает преждевременным судить о позиции будущего премьера Венгрии. «Сам он твердо заявил, что восстановит полноправное участие в НАТО и ЕС. На него уже давят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие лидеры Евросоюза», – напомнил эксперт.

    «Если говорить о предстоящих поездках Мадьяра, то выбор понятен. Польша в его глазах – старший брат в Вышеградском формате, который он хочет возродить. Австрия – бывшая часть общей страны под названием Австро-Венгрия. Брюссель же – заветная дверь, ведущая обратно в лоно Запада, НАТО и ЕС. Там его будут принимать овациями», – рассуждает Рар.

    Однако есть и другие ожидания. «Судя по всему, после ухода Орбана в Европе в полной мере проявятся проблемы, связанные с централизацией Евросоюза и усилением национальных начал», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его словам, фон дер Ляйен стремится создать из Еврокомиссии своеобразное суперправительство, монополизировав экономику, внешнюю политику и вопросы безопасности. Главе ЕК станет открыто оппонировать большое количество государств, за которых раньше все делал Будапешт.

    Также, заметил спикер, отчетливее начнет проступать раскол ЕС по линии недовольства универсальными либеральными ценностями. Далеко не все европейские страны поддерживают практику Брюсселя, когда защита прав меньшинств становится условием получения финансовой помощи и участия в структурных программах. В этом секторе очевидно расхождение позиций либеральных государств (вроде Финляндии или Дании) с консервативным блоком, прежде всего – Италией. Говоря схематически, Южная Европа была рада тому, что Орбан сражался за нее.

    «Безусловно, камнем преткновения остается и миграция. Изменится в ЕС и дискурс вокруг украинского кризиса. Существенная часть регионального крупного бизнеса и политической элиты осознает, что Россию не удалось сломить, и теперь нужно, что называется, отыгрывать назад. В отсутствие Орбана, сравнивавшего европейское руководство с Третьим рейхом, Европе придется искать выход из сложившейся ситуации», – спрогнозировал политолог.

    При этом, допустил спикер, в Европе может появиться новый «человек-ширма». Наиболее подходящая фигура для этой роли – премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Не исключено, что некоего харизматичного лидера делегирует и Словения, которая уже заговорила о выходе из НАТО.

    «Также Европа может предпринять попытку объединения на фоне общего врага, поскольку импульса, способствовавшего этому от СВО, в скором времени может перестать хватать, – уверен аналитик. – Антагонистом могут быть выбраны США или Китай. Также консолидация может запуститься на базе антимигрантских сил, набирающих обороты, например, во Франции и Нидерландах».

    Это, однако, не спасет Европу от «евросклероза» – фрагментации ЕС, начавшейся около десяти лет назад на фоне разочарования в интеграционных процессах. Как напомнил Ткаченко, Северная Европа, реагируя на кризис НАТО, уже пытается создать свой локальный региональный военный альянс.

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Как США устроят морскую блокаду Ирана

    Еще недавно США протестовали против блокады Ормузского пролива Ираном, а теперь сами устроили этой стране морскую блокаду. Происходящее только на первый взгляд звучит как парадокс. Какие цели преследуют Соединенные Штаты, как ВМС США будут обеспечивать эту блокаду – и почему, скорее всего, долго она не продлится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

