Можно ли заколдовать законопроект

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи не поддержал законопроект о запрете рекламы колдунов и ведьм. Попытки запретить рекламу оккультных услуг (а такой запрет действует уже во многих странах) предпринимаются годами – и неуязвимость оккультного бизнеса выглядит все более удивительной.

Мошенничество в целом признается серьезной проблемой. Люди, особенно люди пожилые, душевно нестабильные или находящиеся в тяжелых обстоятельствах, уязвимы для манипуляций. Их обманывают, обирают или даже вовлекают в преступления. Кажется, что против мошенничества ведется самая бескомпромиссная борьба. Принимаются даже и меры, которые попутно сильно осложняют жизнь законопослушным гражданам и вызывают общественное недовольство. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

Гадатели, обаятели, ворожеи и чародеи совершенно спокойно размещают платную рекламу своих услуг, где им угодно – и деньги на это у них, очевидно, есть. Это процветающий бизнес, который особенно укрепляется во время общественных тревог и горестей – когда людей, выбитых из жизненной колеи и ищущих какие-то дополнительные (хотя бы и иллюзорные) ресурсы для того, чтобы справиться с ситуацией, становится особенно много. И этот бизнес, несомненно, мошеннический. Он торгует услугами, которые не может оказать.

Никакие астрологи и гадатели не смогли предсказать ни пандемии ковида, ни военных конфликтов последних лет – и если они не смогли даже предвидеть события, затронувшие миллионы судеб, что толку спрашивать у них о чьей-то индивидуальной судьбе? Никакие «ясновидящие» не могут сообщить о судьбе пропавших родственников – а если бы могли, ясновидению обучали бы в разведшколах.

Никакие «целители» не могут вылечить никакие болезни – разве что психологически успокоить клиента. Но они обычно претендуют на то, чтобы лечить диабет, рак и прочие серьезные заболевания – что оборачивается трагично, потому что люди упускают время, в которое им могла бы помочь официальная медицина.

В сетях мрачно шутят, что в условиях сворачивания доступа к интернету нам теперь без ясновидения и телепатии никак – но если серьезно, ни то, ни другое на самом деле не работает. И не работало никогда. Это в чистом виде мошенничество. Некоторые люди, увы, крайне неосведомленные, возражают, что деятельность священников (и других служителей традиционных религий) – тоже про какие-то невидимые силы и тоже не дает проверяемых результатов. Но любой (сколь угодно неверующий) антрополог знает, что магия и религия – это разные явления.

Фундаментальное различие тут в том, что молитва говорит «да будет воля Твоя», магия – «да будет моя воля». Бога нельзя использовать в интересах клиента – Его вообще нельзя использовать. Поэтому священники и не пытаются торговать результатами своих молитв – это в принципе невозможно. Маг претендует на то, что может манипулировать сверхъестественным в интересах заказчика; священник может только смиренно просить Бога, зная, что Бог ответит на молитву так, как сочтет нужным. Поэтому вы не увидите священников, подающих объявления типа «на коленях приползет к вам любимый, приворот с гарантией» или «поставлю заговор на удачу в делах». И уж точно они не будут лечить рак за три сеанса – а предоставят это врачам.

Таким образом, под защиту принципа свободы вероисповедания колдуны с ведьмами никак не подпадают. У них не религия (хотя бы и странная), а именно коммерческая деятельность по продаже того, что они предоставить не могут. Неспособность запретить рекламу оккультного бизнеса выглядит особенно странно в ситуации общей, скажем так, суровости законов.

Какая-нибудь дурочка, которая нацепит пентаграмму, думая, что это очень модно, готично и загадочно, рискует подпасть под экстремистскую статью за сатанизм. При этом «потомственная ведьма» которая, обложившись того же свойства оккультными принадлежностями, разводит клиентов на реальные деньги – уважаемый предприниматель, (вы будете смеяться, но) предъявляющий свою официальную регистрацию.

Правила игры остаются совершенно непонятными. Как мы знаем, в некоторых странах для политиков обычное дело консультироваться с ведьмами и колдунами – и это очень плохо сказывается на качестве управления. Это, обычно, очень бедные и коррумпированные страны. Да и на уровне населения в целом – вера в магию, по меньшей мере, подрывает стремление людей добиваться своих целей при помощи образования и работы. Зачем, если можно привлечь деньги заклинаниями? Не случайно беднейшая страна западного полушария – Гаити – является и мировым центром магии вуду.

Даже на чисто светском уровне увлечение оккультизмом – это не безобидная придурь, а явление опасное и для отдельных людей, и для общества в целом. Но у проблемы есть еще одно измерение. У нас часто говорят о «традиционных духовно-нравственных ценностях». Даже конкретнее – о вере в Бога. Но и православие, и любая вообще религия, исповедующая веру в единого Бога, любое направление христианства, ислам или иудаизм – относится к колдовству резко негативно. Это – мерзость перед Богом, попытка войти в общение с демоническими силами и получить от этого какую-то выгоду.

Говорить о «традиционных ценностях» и при этом создавать атмосферу наибольшего благоприятствования для ведьм и магов, было бы, по меньшей мере, непониманием того, о каких ценностях все говорят. Речь не том, чтобы объявить подобные практики «экстремистскими» и подвергать колдунов суровым карам – это было бы лишним. Речь только о том, чтобы перестать придавать явному мошенничеству статус уважаемого, признаваемого государством, бизнеса, который может легально рекламировать свои услуги. И это решение назрело и перезрело.