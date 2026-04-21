    Можно ли заколдовать законопроект
    21 апреля 2026, 08:46 Мнение

    Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир
    Небензя назвал виновных в продолжении конфликта на Украине
    Венгрия объявила о вероятном возобновлении Украиной транзита нефти по «Дружбе»
    Дирижер Стадлер умер на борту самолета из Петербурга в Стамбул

    Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи не поддержал законопроект о запрете рекламы колдунов и ведьм. Попытки запретить рекламу оккультных услуг (а такой запрет действует уже во многих странах) предпринимаются годами – и неуязвимость оккультного бизнеса выглядит все более удивительной.

    Мошенничество в целом признается серьезной проблемой. Люди, особенно люди пожилые, душевно нестабильные или находящиеся в тяжелых обстоятельствах, уязвимы для манипуляций. Их обманывают, обирают или даже вовлекают в преступления. Кажется, что против мошенничества ведется самая бескомпромиссная борьба. Принимаются даже и меры, которые попутно сильно осложняют жизнь законопослушным гражданам и вызывают общественное недовольство. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    Гадатели, обаятели, ворожеи и чародеи совершенно спокойно размещают платную рекламу своих услуг, где им угодно – и деньги на это у них, очевидно, есть. Это процветающий бизнес, который особенно укрепляется во время общественных тревог и горестей – когда людей, выбитых из жизненной колеи и ищущих какие-то дополнительные (хотя бы и иллюзорные) ресурсы для того, чтобы справиться с ситуацией, становится особенно много. И этот бизнес, несомненно, мошеннический. Он торгует услугами, которые не может оказать.

    Никакие астрологи и гадатели не смогли предсказать ни пандемии ковида, ни военных конфликтов последних лет – и если они не смогли даже предвидеть события, затронувшие миллионы судеб, что толку спрашивать у них о чьей-то индивидуальной судьбе? Никакие «ясновидящие» не могут сообщить о судьбе пропавших родственников – а если бы могли, ясновидению обучали бы в разведшколах.

    Никакие «целители» не могут вылечить никакие болезни – разве что психологически успокоить клиента. Но они обычно претендуют на то, чтобы лечить диабет, рак и прочие серьезные заболевания – что оборачивается трагично, потому что люди упускают время, в которое им могла бы помочь официальная медицина.

    В сетях мрачно шутят, что в условиях сворачивания доступа к интернету нам теперь без ясновидения и телепатии никак – но если серьезно, ни то, ни другое на самом деле не работает. И не работало никогда. Это в чистом виде мошенничество. Некоторые люди, увы, крайне неосведомленные, возражают, что деятельность священников (и других служителей традиционных религий) – тоже про какие-то невидимые силы и тоже не дает проверяемых результатов. Но любой (сколь угодно неверующий) антрополог знает, что магия и религия – это разные явления.

    Фундаментальное различие тут в том, что молитва говорит «да будет воля Твоя», магия – «да будет моя воля». Бога нельзя использовать в интересах клиента – Его вообще нельзя использовать. Поэтому священники и не пытаются торговать результатами своих молитв – это в принципе невозможно. Маг претендует на то, что может манипулировать сверхъестественным в интересах заказчика; священник может только смиренно просить Бога, зная, что Бог ответит на молитву так, как сочтет нужным. Поэтому вы не увидите священников, подающих объявления типа «на коленях приползет к вам любимый, приворот с гарантией» или «поставлю заговор на удачу в делах». И уж точно они не будут лечить рак за три сеанса – а предоставят это врачам.

    Таким образом, под защиту принципа свободы вероисповедания колдуны с ведьмами никак не подпадают. У них не религия (хотя бы и странная), а именно коммерческая деятельность по продаже того, что они предоставить не могут. Неспособность запретить рекламу оккультного бизнеса выглядит особенно странно в ситуации общей, скажем так, суровости законов.

    Какая-нибудь дурочка, которая нацепит пентаграмму, думая, что это очень модно, готично и загадочно, рискует подпасть под экстремистскую статью за сатанизм. При этом «потомственная ведьма» которая, обложившись того же свойства оккультными принадлежностями, разводит клиентов на реальные деньги – уважаемый предприниматель, (вы будете смеяться, но) предъявляющий свою официальную регистрацию.

    Правила игры остаются совершенно непонятными. Как мы знаем, в некоторых странах для политиков обычное дело консультироваться с ведьмами и колдунами – и это очень плохо сказывается на качестве управления. Это, обычно, очень бедные и коррумпированные страны. Да и на уровне населения в целом – вера в магию, по меньшей мере, подрывает стремление людей добиваться своих целей при помощи образования и работы. Зачем, если можно привлечь деньги заклинаниями? Не случайно беднейшая страна западного полушария – Гаити – является и мировым центром магии вуду.

    Даже на чисто светском уровне увлечение оккультизмом – это не безобидная придурь, а явление опасное и для отдельных людей, и для общества в целом. Но у проблемы есть еще одно измерение. У нас часто говорят о «традиционных духовно-нравственных ценностях». Даже конкретнее – о вере в Бога. Но и православие, и любая вообще религия, исповедующая веру в единого Бога, любое направление христианства, ислам или иудаизм – относится к колдовству резко негативно. Это – мерзость перед Богом, попытка войти в общение с демоническими силами и получить от этого какую-то выгоду.

    Говорить о «традиционных ценностях» и при этом создавать атмосферу наибольшего благоприятствования для ведьм и магов, было бы, по меньшей мере, непониманием того, о каких ценностях все говорят. Речь не том, чтобы объявить подобные практики «экстремистскими» и подвергать колдунов суровым карам – это было бы лишним. Речь только о том, чтобы перестать придавать явному мошенничеству статус уважаемого, признаваемого государством, бизнеса, который может легально рекламировать свои услуги. И это решение назрело и перезрело.

    Главное
    Таганрог и районы Ростовской области подверглись массированной атаке дронов
    Мадьяр допустил арест Нетаньяху в случае визита в Венгрию
    Япония отменила ограничения на экспорт оружия
    Премьер Румынии отказался покидать пост после раскола правящей коалиции
    Японский танк взорвался во время учебных стрельб
    Открыто исполнительное производство об аресте имущества Чубайса
    В массовой аварии в центре Москвы погибли два человека

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Еврокомиссия пропустила удар от Болгарии

    Пока Европа была увлечена выборами в Венгрии, она упустила еще одну электроральную кампанию – в Болгарии. А там в минувшие выходные на парламентских выборах победила партия «Прогрессивная Болгария» экс-президента Румена Радева. Западные СМИ уже нарекли его «тараном», который может ударить по единству ЕС. Но на деле новый премьер всего лишь обещает ставить интересы Софии выше требований Еврокомиссии. Чем же он так напугал европейских политиков? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
