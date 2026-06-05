  • Новость часаПри атаке дронов ВСУ на ЗАЭС пострадали трое специалистов Росатома
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

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    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

    3 комментария
    5 июня 2026, 16:06 • Новости дня

    Медведев жестко ответил фон дер Ляйен на слова о новом дроне ВСУ в Румынии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев жестко прокомментировал заявление главы Еврокомиссии о взорвавшемся в Румынии украинском дроне, которая назвала это следствием действий Москвы

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на попытки европейских чиновников связать инцидент с морским катером в Констанце со специальной военной операцией.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала детонацию безэкипажного катера на румынском побережье следствием действий Москвы, передает платформа. По ее утверждению, подобные инциденты создают прямую угрозу восточным границам Евросоюза.

    «Урсула назвала взрыв морского дрона в Констанце «прямым следствием войны России». Ждем от термоядерной дуры вывода о том, что предстоящий взрыв хохлонацистами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе – результат агрессии Кремля», – написал Медведев в своем канале в «Макс».

    В пятницу румынское оборонное ведомство сообщило о взрыве беспилотного аппарата возле порта Констанца. Устройство оказалось визуально схожим с техникой, применяемой украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о взрыве начиненного взрывчаткой морского беспилотника в порту Констанцы. Взорвавшийся возле берегов Румынии аппарат входил в группу из пяти дронов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила Москву из-за падения другого беспилотника на востоке страны.

    4 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин озвучил размер территории Донбасса и Запорожской области под контролем России
    Путин озвучил размер территории Донбасса и Запорожской области под контролем России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России взяли под стопроцентный контроль Луганскую народную республику и продолжают планомерное освобождение других регионов, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге.

    «В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую народную республику, 100%, и поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой народной республики, ДНР, 80% территории Запорожской области, и этот процесс продолжается в ежедневном режиме», – заявил Путин, его слова приводит Кремль.

    Российский лидер добавил, что совсем недавно Украина удерживала около 25% территории ДНР. Сейчас эта доля опустилась ниже отметки в 15%.

    В мае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении Луганской народной республики.

    Месяцем ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о переходе под российский контроль 80 населенных пунктов с начала года.

    В марте Путин отметил сокращение подконтрольной Киеву территории ДНР до 15-17 процентов.

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    5 июня 2026, 11:10 • Новости дня
    Чеснаков объяснил открытые письма Зеленского Путину и Трампу

    Чеснаков: Путин и Трамп игнорируют Зеленского

    Чеснаков объяснил открытые письма Зеленского Путину и Трампу
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Публичные обращения Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину и лидеру США Дональду Трампу указывают на проблемы с закрытыми каналами связи и нежелание мировых лидеров идти с ним на контакт, заявил политолог Алексей Чеснаков.

    Зеленский начал активно использовать формат открытых писем, обращаясь то к президенту США с просьбой о ракетах, то к Владимиру Путину с предложением о встрече. Подобная публичность свидетельствует о том, что мировые лидеры игнорируют украинского лидера, сообщил в Telegram-канале Чеснаков.

    По мнению эксперта, Зеленского перестали слышать по закрытым каналам связи. Американская сторона проигнорировала просьбу о поставках ракет, а Москва холодно отреагировала на предложение о встрече. Политолог подчеркивает, что такие обращения являются попыткой перебить информационную повестку и отодвинуть США от переговорного процесса.

    В письме Зеленского прослеживается желание воспользоваться отвлечением внимания Вашингтона на Ближний Восток. «Мы видим, что Соединенные Штаты полностью сосредоточены на вопросе Ирана, и было бы неправильно просто ждать, пока война в Европе снова окажется в центре их внимания», – говорится в обращении. Зеленский пытается заменить американцев европейцами в переговорном формате.

    «Зеленскому (как и всегда, но сейчас особенно) нужно как больше внимание – актер хочет быть главным героем повестки. Он хочет быть главным на этой войне. Для этого хороши все способы. Может статься, что это письмо – всего лишь техничный эпистолярный способ попытаться перебить ожидаемое выступление Путина», – подчеркнул Чеснаков.

    Чеснаков отмечает, что открытые письма демонстрируют слабость позиций Киева. Публичные просьбы о переговорах подтверждают слова российского руководства о кризисном положении на Украине.

    «Глава киевского режима не может прямо просить о переговорах. Предварительно нужно выставить все так, будто это Москва загнана в угол, поэтому вся первая половина письма посвящена тому, как все плохо в России. Но тогда почему с открытым письмом выступает Зеленский, а не Путин? Что-то в духе «Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны», – отметил Чеснаков.

    Украинский лидер боится проявить слабость перед внутренней аудиторией, поэтому пытается выставить ситуацию в выгодном для себя свете.

    Ранее Зеленский написал письмо Владимиру Путину, в котором выступил с инициативой прекращения огня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил приезд главы киевского режима в Москву для переговоров.

    Ранее Вашингтон оставил без ответа аналогичное обращение украинского политика к Дональду Трампу о поставках систем ПВО.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 23:11 • Новости дня
    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву

    Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России

    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский при желании может в любой момент приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.

    «Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

    Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.

    Ранее Зеленский написал российскому президенту открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее неоднократно заявлял о возможности встречи Путина и Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

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    5 июня 2026, 09:59 • Новости дня
    Чехия назвала кандидатуру переговорщика между Евросоюзом и Россией

    Премьер Чехии Бабиш предложил назначить Мерца главным переговорщиком ЕС с Россией

    Чехия назвала кандидатуру переговорщика между Евросоюзом и Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц должен представлять Евросоюз на переговорах о мире между Россией и Украиной, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

    Представлять интересы Брюсселя на мирных переговорах между Россией и Украиной должно быть предложено Фридриху Мерцу, заявил глава чешского правительства Андрей Бабиш, указав на необходимость выдачи переговорщику официального мандата Евросовета и Еврокомиссии.

    «Для меня это однозначно канцлер Германии Мерц, который должен каким-то образом возглавить дипломатическую миссию, опираясь на мандат Евросовета и Еврокомиссии», – цитирует Бабиша «Газета.Ru».

    Руководство Евросоюза рассматривает возможность создания новой должности для выстраивания дипломатических контактов с Москвой.

    Правительство Германии отклонило кандидатуру бывшего канцлера Герхарда Шредера на роль европейского посредника.

    Президент Владимир Путин выразил сомнение в способности стран ЕС выступать нейтральными переговорщиками.

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    4 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    Минобороны: Российские войска поразили солнечную электростанцию ВСУ
    Минобороны: Российские войска поразили солнечную электростанцию ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Ольга Иванова

    Войска беспилотных систем нанесли успешный удар по объекту энергетической инфраструктуры ВСУ, который обеспечивал нужды украинских военных в районе населенного пункта Старозаводское.

    Российские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» поразили солнечную электростанцию в Днепропетровской области, передает ТАСС. Объект активно использовался Вооруженными силами Украины.

    В Министерстве обороны России предоставили кадры объективного контроля, подтверждающие успешное выполнение боевой задачи. Специалисты войск беспилотных систем нанесли точный удар по солнечной электростанции «Никопольская», расположенной в районе населенного пункта Старозаводское.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая текущего года российские войска поразили используемые украинской армией объекты энергетики.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли точный удар по логистическому хабу ВСУ в Днепропетровской области.

    В марте специалисты войск беспилотных систем при помощи аппарата «Герань» уничтожили украинский вертолет Ми-8 на аэродроме базирования.

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    5 июня 2026, 08:00 • Новости дня
    Спецназ ФСБ ликвидировал четыре диверсионные группы ВСУ в Константиновке
    Спецназ ФСБ ликвидировал четыре диверсионные группы ВСУ в Константиновке
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

    Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке, передает РИА «Новости».

    «Операторы «Горыныча» ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы противника, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Кроме того, силовики выявили и успешно поразили украинский пункт управления. Также был уничтожен ретранслятор для беспилотных летательных аппаратов, уточнили в ФСБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во второй половине мая российские силовики ликвидировали четыре украинские диверсионные группы в Константиновке.

    В начале того же месяца операторы подразделения «Горыныч» уничтожили две группы диверсантов вместе с пунктом управления беспилотниками.

    В апреле бойцы ФСБ сорвали планы противника по организации засад в городской застройке.

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    4 июня 2026, 23:01 • Новости дня
    Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой прекращения огня и обмена пленными по формату «всех на всех» при посредничестве западных стран, о чем написал в открытом письме к российскому президенту Владимиру Путину.

    Зеленский разместил на своем официальном портале обращение к президенту России с предложением завершить конфликт.

    «Украина предлагает закончить войну в формате между нами и Вами», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма Зеленского.

    Киев выразил готовность к полному прекращению огня на время переговорного процесса и обмену пленными. При этом ехать в российскую столицу Зеленский отказался, выступив за организацию встречи на территории третьего государства. Обязательным условием он назвал присутствие представителей Европы и США.

    По мнению главы киевского режима, участие западных стран необходимо для обеспечения гарантий безопасности обеим сторонам. США должны взять на себя ответственность за мониторинг перемирия и формирование новой архитектуры безопасности в регионе.

    В Кремле подтвердили, что знают о существовании письма, однако Владимир Путин пока с ним не ознакомился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2026 года Кремль подтверждал, что готов рассмотреть возможность проведения встречи Путина и Зеленского в Москве.

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    4 июня 2026, 18:52 • Новости дня
    Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака
    Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал подход зарубежных партнеров к переговорам по ситуации на Украине.

    «Запад недоговороспособен и действует по принципу: я здесь пообещаю, потом потяну время, потом либо ишак умрет, либо как там в арабской пословице?» – подчеркнул министр в интервью телеканалу RT Arabic, передает РИА «Новости».

    Глава МИД добавил, что подобная тактика нацелена на получение преимуществ и постоянное выдвижение новых требований об уступках. Дипломат с сожалением констатировал полное доминирование такой несправедливой линии в текущих реалиях.

    В январе глава МИД России подтвердил готовность Москвы к поиску дипломатического решения украинского кризиса.

    В конце прошлого года министр указал на отсутствие у европейских кураторов Киева стремления к конструктивным переговорам.

    Весной прошлого года российский дипломат назвал украинские власти абсолютно недоговороспособными.

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    4 июня 2026, 16:40 • Новости дня
    Украинские войска атаковали пассажирский пригородный поезд в ЛНР
    Украинские войска атаковали пассажирский пригородный поезд в ЛНР
    @ t.me/glava_lnr_info

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские вооруженные силы нанесли удар по пригородному поезду в Луганской народной республике, в результате других атак погиб один мирный житель.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в Мах об атаке украинских военных на гражданский транспорт в регионе. По его словам, под обстрел попал пассажирский состав.

    «В Новоайдарском муниципальном округе ВФУ нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск – Лантратовка. В нем находились 13 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв. Все пассажиры были оперативно эвакуированы», – заявил руководитель республики.

    Помимо инцидента с поездом, в результате других вражеских ударов по гражданскому транспорту погиб один человек, еще один получил ранения. В настоящее время движение на атакованном участке железной дороги полностью восстановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот же день украинский дрон убил водителя в Троицком округе ЛНР.

    Двумя днями ранее вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус на маршруте Рубежное – Кременная.

    В конце мая беспилотники ВСУ повредили здание гимназии в Сватовском муниципальном округе.

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    4 июня 2026, 19:47 • Новости дня
    Эксперт: Пляжный отдых россиянам в ЕС хотят запретить прибалты и скандинавы

    Эксперт Котляр оценила призыв северных стран ЕС запретить россиянам отдых на пляжах ЕС

    Эксперт: Пляжный отдых россиянам в ЕС хотят запретить прибалты и скандинавы
    @ STELLA/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Российские туристы уже адаптировались к новым условиям и давно диверсифицировали свои маршруты», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр, комментируя идею европейских лидеров запретить россиянам отдыхать на европейских пляжах.

    Власти сразу 11 членов Европейского союза призвали ужесточить правила въезда в Шенген для российских туристов, а также запретить им «загорать на европейских пляжах». В числе выступающих за ограничения министры Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии.

    «На мой взгляд, подобные заявления носят скорее политический и популистский характер, чем имеют отношение к реальному туризму. Если внимательно посмотреть на список стран, выступивших с инициативой, то большинство из них не являются ключевыми направлениями пляжного отдыха для российских туристов. Россияне традиционно едут за морем в Испанию, Италию, Грецию, Францию, на Кипр, а не в страны Балтии или Скандинавию», – говорит Котляр.

    Кроме того, продолжает собеседница, массовый пляжный туризм россиян в Европе уже несколько лет находится на существенно более низком уровне по сравнению с периодом до 2022 года. Причины хорошо известны: ограниченная авиаперевозка, сложности с визами, удорожание логистики и появление большого числа альтернативных направлений.

    На сегодняшний день, рассказывает эксперт, значительная часть туристов, которые раньше рассматривали европейские курорты, выбирают Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Маврикий, Сейшелы и страны Юго-Восточной Азии. Многие из этих направлений предлагают не только сопоставимый уровень сервиса и качества отдыха, но зачастую более удобную логистику и более конкурентоспособные цены.

    «Поэтому с практической точки зрения подобные заявления вряд ли окажут существенное влияние на туристический рынок. Российские туристы уже адаптировались к новым условиям и давно диверсифицировали свои маршруты», – подчеркивает специалист.

    Также она обращает внимание на то, что несмотря на действующие ограничения, россияне продолжают получать шенгенские визы и путешествовать по Европе. Визовый процесс стал сложнее, сроки рассмотрения увеличились, а ряд стран и вовсе ограничил выдачу виз. Однако полного запрета на поездки для граждан России нет. При этом внутри Евросоюза единой позиции по этому вопросу также не существует. Многие страны Южной Европы, для которых туризм является важной частью экономики, продолжают принимать российских туристов и выдавать им визы.

    «Если говорить о реальной ситуации на рынке, то сегодня в Европу в основном едут либо обеспеченные туристы, либо путешественники с конкретными целями: отдых, лечение, образование детей, посещение родственников, деловые поездки. Массового потока, который существовал до 2022 года, уже нет. Поэтому любые новые ограничения будут затрагивать значительно меньшую аудиторию, чем несколько лет назад. Большинство российских туристов уже адаптировались к новой реальности и расширили географию своих путешествий далеко за пределы Европы», – заключила Котляр.

    В начале мая Европейская комиссия не исключила возможность введения дополнительных визовых ограничений для граждан России из-за угроз безопасности.

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    5 июня 2026, 10:28 • Новости дня
    МИД призвал европейцев отказаться от языка ультиматумов
    МИД призвал европейцев отказаться от языка ультиматумов
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики прекрасно осведомлены о способах связи с Москвой для возможного возобновления переговорного процесса, им следует отказаться от языка ультиматумов, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

    По словам Галузина, европейские политики прекрасно осведомлены о способах связи с Москвой для возможного возобновления переговорного процесса. Для начала предметного диалога по Украине странам Европы необходимо предложить конструктивные идеи, отказавшись от языка ультиматумов, передает РИА «Новости».

    «Если они хотят выйти на переговоры с нами, они должны взять и выйти. Они знают, с кем связываться, куда звонить. Мы от переговоров не уходим», – заявил высокопоставленный дипломат.

    Галузин также отметил, что риторика ультиматумов в общении с Москвой неприемлема и не приведет к началу содержательного диалога. По его словам, искреннее стремление к миру должно подкрепляться конкретными предложениями, которые российская сторона готова рассмотреть и оценить на предмет их целесообразности.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и начать дипломатический процесс украинского урегулирования.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила отсутствие реальных шагов со стороны европейских партнеров.

    Президент Владимир Путин выразил сомнение в способности стран ЕС выступать нейтральными переговорщиками.

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    4 июня 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин заявил о наличии у России патриотизма и воли народа для достижения целей СВО
    Путин заявил о наличии у России патриотизма и воли народа для достижения целей СВО
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал патриотизм и волю народа ключевым фактором для успешного достижения всех целей специальной военной операции.

    Главным условием достижения всех целей специальной военной операции является наличие у россиян патриотизма и народной воли, заявил президент страны, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что эти качества выгодно отличают Россию от Украины.

    «У России, в отличие от Украины, есть патриотизм и воля народа, это главное условие достижения всех целей СВО», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подавляющее большинство российских военнослужащих полностью поддерживают поставленные в ходе спецоперации задачи.

    Президент России Владимир Путин назвал патриотический настрой граждан ключевым фактором для успешного продвижения войск.

    Глава государства отметил важность внутренней готовности солдат к борьбе ради победы.

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    4 июня 2026, 20:22 • Новости дня
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России активно продвигаются вперед на всех участках боевого соприкосновения, не оставляя противнику шансов на передышку, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул успехи российской армии в зоне СВО на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.

    «Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом: прежде всего на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения», – заявил Путин.

    Российский лидер добавил, что в зоне проведения специальной военной операции сейчас нет ни одного участка, где бы не фиксировалось продвижение подразделений. По его словам, наступление охватывает весь фронт без исключений.

    В конце мая Путин допустил скорое завершение спецоперации. В конце прошлого года глава государства рассказал о повсеместном отступлении украинских подразделений.

    Чуть ранее он констатировал полный переход стратегической инициативы к Вооруженным силам России.

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    5 июня 2026, 14:20 • Новости дня
    Эксперт назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара

    Политолог Козюлин: Зеленский пытается переложить ответственность за конфликт

    Эксперт назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У Владимира Зеленского не получается изжить в себе шоумена. Его письмо президенту России Владимиру Путину еще раз показало, что Киев преследует цель самопиара, а не реальной попытки договориться с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Путину.

    «Главная цель письма Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину – не договориться, а высказаться, попиариться. Внешнеполитическая и внутренняя ситуации на Украине сегодня, мягко говоря, не слишком благоприятны. Банковая видит, что США заняты больше ближневосточными проблемами, а Киев уходит на периферию», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    «При этом Банковая не может показать, что сама просит диалога у Москвы. Поэтому она мотивирует факт публикации письма тем, что Россия якобы заинтересована в прекращении конфликта больше Украины. Отсюда и резкий тон письма, допуск неприемлемых для российской стороны фраз. Полагаю, Зеленский понимает, что Путин не будет стремиться искать с ним встречи», – продолжил спикер.

    Аналитик указал на попытку украинской стороны в тексте переложить ответственность за конфликт на Россию. «В целом письмо показало, что у Зеленского на получится изжить в себе пиарщика. Он все еще шоумен», – указал эксперт. Также он обратил внимание на хронологическое совпадение публикации письма со встречей Путина с руководителями международных информационных агентств, а также с проведением Петербургского международного экономического форума. «Совпадения, как говорится, неслучайны», – отметил Козюлин.

    Что касается Путина, то на встрече с иностранными журналистами российский лидер в привычной ему прагматичной и рациональной манере поставил на место и киевский режим, и его западных спонсоров, заявил политолог Петр Колчин. Он подчеркнул, что тотальная мобилизация привела к глубокой деморализации украинских войск, ежемесячно фиксируются десятки тысяч дезертиров и существенный рост потерь. Даже принудительное возвращение граждан из стран ЕС не способно компенсировать острую нехватку личного состава, напомнил эксперт.

    Политолог добавил: в зоне СВО российские силы уверенно идут вперед, постоянно пополняя ряды добровольцами. По его словам, несмотря на масштабную помощь Запада, украинская сторона терпит поражение в условиях тотального истощения ресурсов. Москва при этом сохраняет огромный потенциал для дальнейшей консолидации военных сил, указал он.

    Эксперт отметил, что информационные кампании не способны перекрыть реальное положение дел на фронте. Военная логика диктует простые правила: побеждает тот, кто наступает и берет под контроль территории. «Путин дал понять – Россия будет говорить и с Киевом, и с Западом только с позиции побеждающей стороны. Работает простая военная логика – кто наступает и занимает территории, тот и побеждает. И это безумно раздражает наших оппонентов, которые в своих публичных судорогах доходят до публичных истерик и посредственных памфлетов», – заявил Колчин.

    Ранее Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил начать прямой двусторонний диалог для завершения конфликта. По его словам, Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров. Адресант считает, что контроль за соблюдением режима перемирия могли бы обеспечить США.

    Зеленский также предложил провести обмен военнопленными по формуле «всех на всех», вернуть вывезенных в ходе конфликта гражданских лиц и детей, а затем перейти к обсуждению долгосрочных гарантий безопасности. Он также выразил готовность определить конкретную дату встречи и отметил, что она могла бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. По его словам, к двустороннему формату впоследствии могли бы присоединиться США и европейские государства.

    Американский лидер Дональд Трамп счел необходимой личную встречу Путина и Зеленского для поиска путей урегулирования конфликта. «Думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им стоит это сделать», – сказал президент США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если захочет поговорить. Он сообщил, что Путину доложили об открытом письме, однако не стал уточнять, какой была реакция российского президента.

    Стоит отметить, что на встрече с руководителями международных информагентств Путин подчеркнул, что Россия готова и хочет урегулировать украинский кризис мирными средствами, исходя из договоренностей, которые были достигнуты на встрече с Трампом в августе 2025 года. «На те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению», – приводит слова Путина сайт Кремля.

    При этом, заметил он, Киев не заинтересован в мире, так как в этом случае борьба за власть на Украине кардинально обострится. Также, как указал президент России, для того чтобы начать переговорный процесс, нет необходимости в наступлении режима тишины. «У нас были переговоры, и боевые действия не останавливались», – напомнил Путин.

    Помимо этого, российский лидер отметил, что ЕС мог бы сыграть положительную роль в решении украинского кризиса, но не поставками оружия, а попытками убедить Киев пойти на компромиссы, о которых говорилось на саммите России и США в Анкоридже.

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    5 июня 2026, 03:15 • Новости дня
    Венгрия назвала условие начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
    Венгрия назвала условие начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Венгрии не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, если Киев гарантирует права венгерского меньшинства, заявил ппемьер-министр Венгрии Петер Мадьяр газете Le Monde.

    Для того чтобы Будапешт поддержал начало переговоров, премьер-министр Мадьяр заявил, что венгерское меньшинство на Украине должно восстановить свои основные права.

    «Как только Украина возьмет на себя это обязательство, Венгрия не будет создавать никаких препятствий для начала переговоров. Мы близки к этому, поскольку достигли с Киевом соглашения на техническом уровне по языковым, культурным, образовательным и политическим правам венгерского меньшинства. Если эти пункты будут включены в их план действий в ЕС, то мы согласимся на начало первого этапа переговоров», – приводит портал Nepszava слова Мадьяра.

    По его мнению, это предложение отвечает интересам как Венгрии, так и Украины, поэтому, добавил Мадьяр, «Украина может ожидать от нас честности, а не лицемерия».

    Однако, газета Washington Post отметила, что Мадьяр выступил продолжение бойкота ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС, к которой стремится Владимир Зеленский.

    «Если Украине удастся закрыть все 33 пункта соглашения о вступлении в течение следующих 10-15 лет, Венгрия поддержит вступление Украины, при условии проведения юридически обязательного референдума», – говорится в его заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС. Свириденко заявила, что все страны ЕС одобрили старт переговоров о вступлении Украины. Будапешт и Киев договорились о правах венгерского меньшинства в Закарпатье.


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