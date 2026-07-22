По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.2 комментария
Крымэнерго: Южный берег Крыма частично обесточен после атак ВСУ
Несколько населенных пунктов на южном берегу Крымского полуострова остались без электроснабжения, сообщили в компании «Крымэнерго».
«Объекты электроснабжения Южного энергорайона вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. Обесточена часть населенных пунктов», – цитирует сообщение РИА «Новости».
В пресс-службе предприятия добавили, что сложная обстановка с подачей электроэнергии сохраняется на северо-западе и востоке полуострова.
По данным компании, в республике действуют ограничения электроснабжения, а отключения происходят оперативно в зависимости от ситуации. Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации работы сетей.
Накануне атаки украинских беспилотников прервали электроснабжение населенных пунктов на южном побережье Крыма.
Неделей ранее часть Севастополя осталась без электричества в результате удара ВСУ по энергетическим объектам.
В начале месяца аварии из-за ударов вражеских дронов обесточили 20 городов и районов полуострова.