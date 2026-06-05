Дачники нашли заколоченный холодильник с трупом в Башкирии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Жители Салавата нашли у реки Белой старый холодильник с трупом, обвиняемый в убийстве уже заключен под стражу, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения ведомств.

По данным следствия, преступление произошло в декабре 2025 года во время распития спиртных напитков. Между 35-летним местным жителем и его 67-летним знакомым вспыхнул конфликт, переросший в драку со смертельным исходом.

«Для сокрытия следов преступления обвиняемый вместе со знакомым приобрел старый холодильник, поместил туда тело погибшего, после чего заказал доставку груза на окраину города, оставив его на берегу реки Белой недалеко от садового товарищества. Тело погибшего было обнаружено местными жителями в мае», – пояснили в СК.

Два пенсионера-дачника заметили в воде холодильник и решили забрать его для хозяйственных нужд. Открыв прикрученную саморезами дверцу, они обнаружили внутри тело. Личность убитого установили по отпечаткам пальцев – им оказался ранее судимый уроженец Мелеузовского района.

Эксперты зафиксировали на теле множественные тяжелые травмы и подтвердили, что смерть наступила несколько месяцев назад. Судьба соучастника преступления пока не уточняется.

В мае московские следователи нашли спрятанное внутри дивана тело убитой женщины.