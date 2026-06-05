В России создали первые в мире военные наушники с шифрованием связи

Tекст: Тимур Шайдуллин

Отечественные специалисты сконструировали герметичную гарнитуру «Петр», способную усиливать звуки приближающихся беспилотников и создавать закрытую сеть общения без радиостанций. Это первая в мире подобная разработка. Ее презентовали на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

Создателям удалось внедрить систему локальной звуковой связи, работающую на дистанции до 30 метров. При идеальных условиях радиус действия интеркома увеличивается до 200 метров. Это позволяет бойцам переговариваться без использования стандартных раций. Все внутренние платы аппарата полностью герметичны и надежно защищены от попадания влаги.

Директор по развитию компании-разработчика Сергей Шандобыло подчеркнул высокую степень защиты новинки. «В отличие от всех мировых аналогов, у нас работает с шифрованием, что позволяет выполнять задачи более безопасно без утечки информации к противнику», – рассказал специалист.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предупредил об опасности использования неконтролируемых систем связи на фронте.

Ранее российские бойцы в Харьковской области отказались от мессенджера Telegram ради отечественных зашифрованных устройств. До этого волонтеры создали неуязвимую для украинских хакеров систему закрытой связи «Веда».