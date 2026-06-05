  • Новость часаПри атаке дронов ВСУ на ЗАЭС пострадали трое специалистов Росатома
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

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    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

    3 комментария
    5 июня 2026, 16:12 • Новости дня

    В России создали первые в мире военные наушники с шифрованием связи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские разработчики создали уникальные военные наушники с локальной зашифрованной связью, новинку они презентовали на ПМЭФ.

    Отечественные специалисты сконструировали герметичную гарнитуру «Петр», способную усиливать звуки приближающихся беспилотников и создавать закрытую сеть общения без радиостанций. Это первая в мире подобная разработка. Ее презентовали на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

    Создателям удалось внедрить систему локальной звуковой связи, работающую на дистанции до 30 метров. При идеальных условиях радиус действия интеркома увеличивается до 200 метров. Это позволяет бойцам переговариваться без использования стандартных раций. Все внутренние платы аппарата полностью герметичны и надежно защищены от попадания влаги.

    Директор по развитию компании-разработчика Сергей Шандобыло подчеркнул высокую степень защиты новинки. «В отличие от всех мировых аналогов, у нас работает с шифрованием, что позволяет выполнять задачи более безопасно без утечки информации к противнику», – рассказал специалист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предупредил об опасности использования неконтролируемых систем связи на фронте.

    Ранее российские бойцы в Харьковской области отказались от мессенджера Telegram ради отечественных зашифрованных устройств. До этого волонтеры создали неуязвимую для украинских хакеров систему закрытой связи «Веда».

    4 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    В США заявили об изменении баланса сил из-за российских «Ясеней»

    В США заявили об изменении баланса морских сил из-за подлодок «Ясень-М»

    В США заявили об изменении баланса сил из-за российских «Ясеней»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поступление на вооружение российского флота модернизированных атомных субмарин «Ясень-М» изменило расстановку сил в Мировом океане благодаря их уникальной малошумности и оснащению гиперзвуковыми ракетами, считают американские военные эксперты.

    Введение в строй ударных подводных лодок проекта «Ясень-М» существенно повлияло на глобальный морской паритет, пишет американский журнал Military Watch Magazine. Новейшие российские корабли обладают передовыми технологиями маскировки, что делает их крайне сложной целью для радаров противника.

    «Появление «Ясеня» стало серьезным переломом в балансе сил на море: корабли оснастили оборудованием, смонтированным на виброизолирующих платах, усовершенствованной конструкцией двигателей, звукопоглощающими покрытиями корпуса и комплексными мерами по шумоподавлению, которые, по оценкам, сделали класс подводных лодок одним из самых тихих и сложных для обнаружения в мире», – говорится в тексте.

    Аналитики издания обратили особое внимание на вооружение субмарин. Начиная с 2025 года данные подводные крейсеры получают гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Это современное оружие способно эффективно наносить удары как по надводным, так и по наземным объектам.

    Перехватить подобные снаряды практически невозможно. Обозреватели подчеркнули, что ракеты движутся на огромной скорости и активно маневрируют в полете, уклоняясь от любых существующих систем противоракетной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне атомная подводная лодка «Архангельск» поразила морскую мишень крылатой ракетой «Оникс».

    А весной прошлого года атомная субмарина «Пермь» стала первым штатным носителем гиперзвуковых комплексов «Циркон». Позже американский журнал National Interest назвал пополнение российского флота новыми подлодками зловещим сигналом для США.

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    4 июня 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин назвал удары «Орешником» на Украине испытательными
    Путин назвал удары «Орешником» на Украине испытательными
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что система «Орешник» пока не применялась в полном боевом смысле по территории Украины и использовалась в рамках испытаний и проверки результатов, в том числе для оценки точности и эффективности работы комплекса перед возможным будущим применением.

    По словам Путина, ВС России наносили удары «Орешником» по украинским целям исключительно для проверки эффективности ракетного комплекса и оценки результатов в полевых условиях, передает РИА «Новости».

    «Что касается наших новых систем – они появляются. Это касается и «Орешника», – сообщил глава государства на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

    Президент уточнил, что фактически ни одного боевого применения этого комплекса по целям на Украине не было.

    «Мы подобные системы испытывали на полигонах, а «Орешник» не испытывали, и это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения «Орешника», – заявил президент Владимир Путин.

    «Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки», – рассказал Путин.

    В конце мая российские войска атаковали ракетами «Орешник» стратегические объекты ВСУ в Белой Церкви.

    Вооруженные силы России нанесли этот массированный удар в ответ на террористические действия Киева в луганском Старобельске.

    Первое успешное испытание данной безъядерной гиперзвуковой системы прошло осенью 2024 года по оборонному заводу в Днепропетровске.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    3 июня 2026, 21:56 • Новости дня
    Министр обороны заявил о внедрении в зоне СВО единой цифровой сети
    Министр обороны заявил о внедрении в зоне СВО единой цифровой сети
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Система информационного взаимодействия, которая объединяет разных пользователей в единый контур, проходит завершающий этап боевых испытаний и должна быть развернута во всех российских группировках к сентябрю. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время демонстрации новейших образцов вооружения и военной техники делегациям стран Организации Договора о коллективной безопасности.

    Министры обороны стран ОДКБ осмотрели перспективные образцы вооружения и экипировки от ведущих предприятий Ростеха, передает ТАСС. В ходе осмотра экспозиции были представлены элементы разведывательно-ударных комплексов, включая систему информационного взаимодействия, предназначенную для объединения различных участников боевой работы в единую цифровую сеть.

    Разработка создана по поручению главы Минобороны и обеспечивает координацию действий командиров и специалистов всех уровней – от подразделений тактического звена до крупных войсковых соединений.

    По словам Белоусова, новая система уже внедряется в подразделения, задействованные в зоне специальной военной операции. «Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка «Центр» уже вовсю работает. Очень большой спрос на эту систему», – подчеркнул Белоусов.

    Президент России Владимир Путин поручил создать в войсках единый информационный контур.

    В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах внедрения цифровой системы «Свод» до сентября 2026 года.

    В мае текущего года концерн «Калашников» подготовил к испытаниям новый мобильный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ».

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    2 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21

    Глава ОАК Бадеха заявил о завершении сборки первых серийных SJ-100 и МС-21

    ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные пассажирские лайнеры нового поколения SJ-100 и МС-21 полностью собраны и проходят финальные испытания для получения разрешительных документов, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

    «По SJ-100 и МС-21 сертификационные работы на завершающей стадии, первые серийные машины уже произведены и ожидают лишь завершения сертификационных процедур», – сказал ТАСС руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

    Сейчас в цехах окончательной сборки находятся около двух десятков таких машин, добавил глава корпорации. Завершение сертификационных испытаний для SJ-100 планируется к концу лета, при этом осталось выполнить около 20% полетов. Для МС-21 этот показатель составляет 70%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» запланировала завершение программы сертификации импортозамещенного самолета «Суперджет-100» на 2026 год.

    Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов предупредил о рисках смещения сроков сертификации лайнера МС-21. До этого предприятия Объединенной авиастроительной корпорации собрали 14 отечественных самолетов МС-21 в рамках серийного производства.

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    2 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии

    На Украине мобилизовали приехавшего к родным гражданина Германии

    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Черновицкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) задержали и отправили в учебный центр иностранца, лишенного украинского паспорта девять лет назад.

    В Черновицкой области территориальный центр комплектования (ТЦК) мобилизовал гражданина ФРГ. Мужчина, лишенный гражданства Украины в 2017 году, приехал навестить родственников. Во время визита он встретил представителей ТЦК и предъявил им свои документы, пишут «Известия».

    Несмотря на то, что иностранец утратил гражданство Украины, сотрудники сочли его старый паспорт действительным, говорится в Telegram-канале издания «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Георгия Мазурашу.

    Парламентарий уточнил, что задержанный уже находится в учебном центре. О сложившейся ситуации проинформировали посольство ФРГ.

    Ранее сотрудники военкомата в Черновцах принудительно мобилизовали строителей с высоты. До этого в Киеве представители ТЦК силой вытащили двоих мужчин из рейсового автобуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о направлении коррупционных доходов украинских военкомов в неофициальный фонд Владимира Зеленского.

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    4 июня 2026, 11:15 • Новости дня
    В Китае заметили уникальную подлодку без традиционной рубки
    В Китае заметили уникальную подлодку без традиционной рубки
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На шанхайской верфи зафиксировали новую крупную китайскую подводную лодку, особенностью которой стало отсутствие традиционного ограждения рубки.

    Спутниковые снимки запечатлели неизвестную субмарину на предприятии Jiangnan Shipyard в Шанхае первого июня, передает TWZ.

    Эксперты оценивают ее длину в 120 метров, а ширину – от 10 до 11 метров. Эти габариты превосходят размеры обычных дизель-электрических лодок и некоторых атомных ударных субмарин.

    Отказ от выступающей рубки позволяет значительно улучшить гидродинамику конструкции. Снижение сопротивления воды оптимизирует скорость и маневренность в подводном положении, а также делает лодку более тихой и малозаметной. На снимках также различимы Х-образные рули и, предположительно, кольцевой насадок гребного винта, характерный для водометных движителей.

    «ВМС НОАК осуществляют значительный стратегический переход от дизель-электрического к полностью атомному строительству, что представляет собой фундаментальный отход от исторических моделей строительства», – заявил глава Управления военно-морской разведки ВМС США контр-адмирал Майк Брукс. Он отметил, что новые китайские субмарины приближаются по качеству к американским аналогам.

    Восемь лет назад на этой же верфи уже спускали на воду небольшую подлодку без рубки длиной около 45 метров. В 2024 году государственная корпорация CSSC представила модель крупного беспилотного подводного аппарата со схожим дизайном. Новая большая субмарина, вероятно, является обитаемой и может предназначаться для высокоскоростного перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года специалисты заметили на китайской верфи строительство гигантской безэкипажной подводной лодки.

    Осенью на военном параде в Пекине военные продемонстрировали новый автономный подводный аппарат AJX-002.

    В 2024 году новейшая китайская атомная субмарина класса Zhou затонула около города Ухань.

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    4 июня 2026, 16:12 • Новости дня
    В Киеве заявили о способности Украины быстро создать ядерное оружие

    Производитель дронов заявил о возможности быстрого создания ядерного оружия на Украине

    В Киеве заявили о способности Украины быстро создать ядерное оружие
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская промышленность способна разработать собственное ядерное вооружение при наличии соответствующего политического решения руководства страны, заявил руководитель компании по производству дронов для ВСУ Fire Point Денис Штилерман.

    Совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил о технической готовности страны к производству ядерного арсенала. По его словам, процесс создания подобного вооружения не представляет особой сложности для местных специалистов, передает ТАСС.

    «Если там думают, что Украина не в состоянии сделать ядерное оружие, то там ничего сложного нет. Конечно же, мы можем это делать», – подчеркнул предприниматель в интервью. Штилерман напомнил, что ранее Киев добровольно отказался от ядерного статуса, однако обещанные гарантии безопасности так и не были выполнены.

    Ранее в апреле Служба внешней разведки России сообщала о планах западных стран передать Киеву ядерные технологии. По данным ведомства, Лондон и Париж обсуждают скрытые поставки европейских комплектующих, включая малогабаритную боевую часть от французской баллистической ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России предупредил о недопустимости передачи Украине элементов ядерного оружия. Посольство Франции в Москве назвало ложью информацию о подготовке отправки таких вооружений Киеву.

    Между тем еще осенью 2024 года немецкая газета Bild сообщала о готовности украинских властей создать собственную бомбу за несколько недель.

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    4 июня 2026, 07:39 • Новости дня
    В России решили испытать боевые аэростаты для сброса авиабомб

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Аэроплатформы» (резидент Центра беспилотных систем и технологий, ЦБСТ) до конца этого года проведет серию испытаний образцов воздухоплавательной техники для последующего применения в зоне спецоперации в качестве средства доставки дронов и планирующих авиабомб, сообщили в ЦБСТ.

    До конца 2026 года в России протестируют образцы воздухоплавательной техники для применения в зоне спецоперации, передает ТАСС. Разработкой занимается компания «Аэроплатформы», являющаяся резидентом Центра беспилотных систем и технологий.

    «До конца текущего года компания «Аэроплатформы» осуществит несколько испытаний образцов воздухоплавательной техники. По их итогам аэростаты будут доработаны для применения в военных целях. Предприятие разрабатывает высотные свободные аэростаты и привязные малообъемные аппараты», – сообщили в организации.

    Наибольший потенциал эксперты видят в свободных аэростатах. Они могут подниматься на высоту от 10 до 30 километров, неся груз весом до сотни килограммов. Такие аппараты способны дрейфовать сутками и достигать любой точки на территории противника максимум за 48 часов.

    В центре отметили, что украинские войска также используют подобные средства, однако чаще всего это непрочные латексные шары без армирования. Российские же инженеры создают крупногабаритные полиэтиленовые оболочки нулевого давления, что позволяет надежно удерживать полезную нагрузку.

    Современные технологии дают возможность точно рассчитывать траекторию полета и точку сброса груза. Подготовка к запуску боевого аэростата занимает всего 30 минут, хотя эффективность применения по-прежнему зависит от погодных условий и направления ветра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этого года специалисты провели первые летные испытания высотного аэростатного комплекса «Барраж-1».

    Российские инженеры создают данный аппарат для организации передачи данных в зоне спецоперации.

    Украинские военные с весны 2024 года запускают замаскированные под метеозонды воздушные шары со взрывчаткой.

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    3 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вильнюс обсуждает с Вашингтоном возможность размещения американских ядерных вооружений на территории прибалтийской республики.

    Литва ведет переговоры с Соединенными Штатами о возможном размещении американского ядерного оружия в стране, пишет Politico. Об этом во вторник, 2 июня, рассказал министр национальной обороны республики Робертас Каунас.

    «Дискуссии продолжаются», – заявил глава оборонного ведомства журналистам. Эти обсуждения проходят на фоне планов Вашингтона по сокращению американского военного присутствия в Европе. Подобные шаги вызывают опасения, что союзники по НАТО могут оказаться уязвимыми из-за критических брешей в системе безопасности.

    Каунас также подчеркнул, что Вильнюс определенно не остается в стороне от происходящих процессов.

    Сейчас конституция прибалтийского государства прямо запрещает нахождение оружия массового поражения в пределах его границ. Однако президент Гитанас Науседа уже предложил внести поправки в основной закон, объяснив эту инициативу текущими рисками в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы начали обсуждение отмены конституционного запрета на размещение ядерного оружия союзников.

    Американская администрация допустила переброску подобных вооружений в новые европейские страны Североатлантического альянса.

    Литовский министр обороны Робертас Каунас подтвердил вывод американских военных из республики в рамках ротации.

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    3 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» назвал дату запуска производства обновленной Lada Niva Legend

    Глава «АвтоВАЗ» анонсировал дату старта производства новой Lada Niva Legend

    «АвтоВАЗ» назвал дату запуска производства обновленной Lada Niva Legend
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «АвтоВАЗ» приступит к сборке усовершенствованного внедорожника Lada Niva Legend с новым двигателем и оцинкованным кузовом во второй половине лета, сообщили в руководстве автогиганта.

    Производство модернизированной модели Lada Niva Legend начнется 20 июля 2026 года. Об этом рассказал ТАСС руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

    «20 июля - именно тогда мы планируем запуск автомобиля Niva Legend в ее новой комплектации, с новым двигателем и другими опциями», - сказал он.

    Ранее представители концерна уточняли, что машину оснастят восьмиклапанным мотором объемом 1,8 литра. Внедорожник впервые получит фронтальную подушку безопасности водителя и кузовные детали из двусторонней оцинкованной стали. В их числе оказались капот, крыша, задняя дверь и передняя панель.

    Инженеры также модернизируют переднюю подвеску транспортного средства. Смещение стабилизатора поперечной устойчивости вперед позволит заметно улучшить управляемость и плавность хода. Всего машина получит более 100 новых и свыше 60 усовершенствованных деталей.

    Ранее отечественный автогигант анонсировал премьеру модернизированного внедорожника на Петербургском международном экономическом форуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные делегаты выставки высоко оценили технические улучшения легендарного автомобиля. Напомним, что весной предприятие направило более 530 млн рублей на обновление сборочных линий.

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    4 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Уничтоживший первый в зоне СВО Abrams дрон «Пиранья» стал модульным

    Уничтоживший первый Abrams беспилотник «Пиранья» получил модульную конструкцию

    Уничтоживший первый в зоне СВО Abrams дрон «Пиранья» стал модульным
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разработчик усовершенствовал уничтоживший первый танк Abrams дрон «Пиранья» модульной системой, аппарат получил возможность быстрой замены комплектующих и автоматический выбор частот управления для повышения боевой эффективности.

    Российский беспилотник «Пиранья-10», который подбил первый на СВО американский танк Abrams, прошел глубокую модернизацию.

    На полях международной выставки HeliRussia 2026 представитель разработчика сообщил ТАСС об интеграции модульной системы. Теперь операторы могут оперативно менять универсальные детали в полевых условиях.

    «Первый Abrams был уничтожен 10-дюймовым дроном, который работал на одной частоте видео и на одной частоте управления. Затем мы модернизировали дрон, что позволило использовать сразу четыре частоты управления одновременно. То есть без участия оператора система автоматически выбирала более стабильный сигнал», – рассказал представитель компании.

    По словам специалиста, раньше для замены камеры или видеопередатчика требовалось полностью разбирать устройство и применять пайку. Новая конструкция оснащена специальными креплениями, что значительно упрощает процесс ремонта.

    Работы провели в Симбирском конструкторском бюро в Ульяновской области. С 2022 года предприятие выпустило свыше 35 тыс. беспилотных систем. Современные модели способны нести нагрузку от пяти килограммов и оснащены искусственным интеллектом для самонаведения на цель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Симбирское конструкторское бюро ежемесячно выпускает до 10 тыс. беспилотников «Пиранья». Именно этот дрон поразил первый американский танк Abrams в зоне специальной военной операции.

    Позже Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения данной техники.

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    3 июня 2026, 17:40 • Новости дня
    Западные эксперты предрекли Су-75 лидерство среди истребителей пятого поколения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перспективный российский однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate обеспечит лидерство по экономическим показателям в своем классе, считают американские военные эксперты.

    Программа разработки российского истребителя Су-75 была инициирована с расчетом на минимальные затраты. Этого удалось достичь благодаря использованию уже существующих технологий двухместного истребителя пятого поколения Су-57, пишет профильный западный военный журнал Military Watch Magazine.

    «Су-75 будет иметь самые низкие эксплуатационные расходы, а вероятно, и самые низкие производственные затраты среди всех истребителей своего поколения, что позволит Воздушно-космическим силам России значительно расширить свой боевой флот, улучшить средние показатели готовности и уровень подготовки пилотов», – отмечает издание.

    Ценовая политика сделает самолет крайне привлекательным для иностранных заказчиков, особенно в странах третьего мира. Успех проекта может серьезно потеснить конкурентов на глобальном рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты приступили к созданию первого прототипа истребителя пятого поколения Checkmate. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха анонсировал разработку этой машины для Минобороны и зарубежных клиентов.

    В прошлом году глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал о скором начале стендовых испытаний нового самолета.

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    2 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Минприроды сообщило о планах увеличить добычу золота

    Глава Минприроды Козлов заявил о намерении добыть 500 тонн золота

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские предприятия планируют нарастить ежегодные объемы добычи золота до 500 тонн, а также увеличить производство серебра и платиноидов, сообщили в Минприроды.

    В 2026 году отечественные компании намерены увеличить добычу золота до 480–500 тонн, а серебра – до 2,8–3 тыс. тонн. Глава Минприроды Александр Козлов поделился с ТАСС планами ведомства на текущий год.

    «Прогноз на этот год по добыче золота – 480–500 тонн, серебра – 2,8–3 тыс. тонн, платиноидов – 134–137 тонн», – заявил министр. Он отметил, что точные итоги 2025 года еще подводятся. По предварительным оценкам, в прошлом году произвели 480–485 тонн золота, до 2,8 тыс. тонн серебра и до 136 тонн платиноидов.

    По словам Козлова, ожидается рост добычи золота примерно на 3%, серебра – на 7%, а платиноидов – на 0,75%. Ранее стало известно, что Чукотка в 2025 году сохранила объем золотодобычи на уровне 24,5 тонны. Основную часть составило рудное золото. В свою очередь, Якутия рассчитывает выйти на ежегодный показатель в 70–75 тонн благодаря разработке новых месторождений.

    Спрос на драгоценный металл в стране активно растет. В третьем квартале прошлого года россияне купили рекордный объем золота в слитках и монетах за все время наблюдений с 2014 года. Общий спрос за три месяца достиг 19,6 тонны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам прошлого года Россия заняла второе место в мире по абсолютному приросту объемов добычи золота. Объем экспорта этого драгоценного металла из нашей страны в Гонконг за аналогичный период достиг рекордных 10,5 млрд долларов. Китай в 2025 году нарастил закупки российского золота до максимальных 3,29 млрд долларов.

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    4 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    Командующий ВС Латвии заявил о вероятной атаке России в «любой момент»

    В Латвии заявили о возможном нападении России на Европу в «любой момент»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командующий ВС Латвии Каспарс Пуданс заявил, что Россия может атаковать Европу «уже сегодня вечером»; по его словам, Москва серьезно угрожает ЕС из-за преимущества в беспилотниках и представляет особую опасность для Прибалтики

    Европейские государства допускают вероятность внезапного вооруженного конфликта в любой момент из-за существенного преимущества Москвы в количестве беспилотников, заявил Financial Times командующий латвийской армией Каспарс Пуданс.

    «Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером», – заявил он.

    Военный пояснил, что Москва обладает значительным запасом дронов. Это преимущество, по его мнению, сохранится как минимум до 2028 года и представляет особую опасность для Прибалтики.

    Из-за существующих рисков европейские страны запустили масштабный процесс перевооружения. При этом латвийский главнокомандующий подчеркнул, что обновление арсеналов удастся полностью завершить не раньше 2029 года.

    Ранее в четверг Пуданс признал превосходство России над странами НАТО в сфере применения беспилотной авиации. Однако в начале мая уже украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участившиеся падения дронов спровоцировали острый политический кризис и отставку правительства прибалтийской республики.

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    3 июня 2026, 16:14 • Новости дня
    Зеленский пригрозил чиновникам увольнением за срыв поставок систем Patriot

    Зеленский дал чиновникам неделю на заключение контрактов по американским ракетам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский лидер поставил жесткий ультиматум представителям профильных ведомств, требуя оперативно решить юридические и финансовые вопросы для получения зенитных комплексов из США.

    Глава Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством министерства обороны, МИД и офиса президента, пишут «Вести». Он выразил крайнее недовольство затягиванием технических и финансовых этапов реализации договоренностей о поставках средств противовоздушной обороны.

    «Поставил финальный срок – неделю на все подготовительные шаги. Рассчитываю на доклад в пятницу: либо ясность по реализации нашей договоренности по Patriot, либо серьезные кадровые выводы», – написал он в соцсетях. Какую именно страну подразумевал глава киевского режима, осталось неизвестным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в среду украинский лидер выразил недовольство медлительностью западных стран в вопросе поставок зенитных ракетных комплексов Patriot. Ранее Вашингтон проигнорировал официальное обращение Киева об увеличении военной помощи. До этого глава киевского режима направил письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении большего количества зенитных боеприпас

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