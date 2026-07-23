Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.6 комментариев
Москвичи рассказали об умении отстаивать личные границы
Способность отстаивать личные границы крайне важна в современном мире, уверены россияне. При этом, как показывает практика, женской части аудитории овладение этим навыком дается гораздо труднее, чем мужской. Москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД, умеют ли они говорить «нет», когда это необходимо.
По мнению россиян, навыки отстаивания личных границ в жизни необходимы. Но судя по ответам опрошенных, это не правило, а опция, предусматривающая исключения.
«Когда я не умел говорить «нет», от этого никому не становилось лучше – ни мне, ни окружающим», – поясняет мужчина. При этом, по его словам, иногда можно пойти на компромисс. «Я смотрю, какой человек, какая ситуация, и исходя из этого, делаю выбор», – детализирует собеседник. «Со временем я научился говорить «нет», а также понимать, когда это уместно, а когда нужно проигнорировать», – добавляет следующий.
Другой части мужской аудитории отстаивание личных границ дается гораздо легче, и они не рефлексируют по поводу реакции оппонентов. «Я просто говорю «нет», и это является исчерпывающим ответом», – отмечает опрошенный. «Я не испытываю чувства вины, когда говорю «нет». Как правило, стараюсь это делать в мягкой, вежливой форме. Правда, не все это понимают, и тогда приходится быть слегка грубоватым», – добавляет другой респондент.
Но есть ситуации, когда быть категоричным необходимо. «Я спокойно говорю «нет», если вопросы касаются семьи и безопасности», – подчеркивает молодой человек.
Как показал опрос, женщины испытывают больше затруднений с тем, чтобы сказать «нет». «У меня с этим проблемы, но я работаю над собой», – признается москвичка. «Я не умею, но учусь», – смеется другая.
При этом в умении женщин отстаивать личные границы усматриваются те же нюансы и исключения, что и у мужчин. «В рабочих ситуациях говорить «нет» получается лучше, чем в личных», – отметает москвичка. «Незнакомым людям проще сказать «нет», близким сложнее», – вторит другая. «Детям можно все. Остальным – нет», – подтверждает третья.
«Я из многодетной семьи, родные часто прибегали к моей помощи. Мне было тяжело отказывать сестрам», – рассказывает другая молодая горожанка. При этом, по ее словам, умение говорить «нет» – нужный навык в современном мире, которым действительно стоит овладеть.
Ранее москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД, как можно порадовать своего «внутреннего ребенка».