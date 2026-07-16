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Москвичи назвали способы порадовать «внутреннего ребенка»
Прыгать с «тарзанки», кричать на аттракционах, бегать по лужам и качаться на качелях: москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД, как они радуют своего «внутреннего ребенка».
Выражение «внутренний ребенок» – психологический термин. Речь идет о части личности, которая сохраняет детскую непосредственность: радость от мелочей, любопытство, способность удивляться. По мнению специалистов, для счастливой жизни людям необходимо периодически «обращаться» к «внутреннему ребенку».
Опрос газеты ВЗГЛЯД показал, что многие придерживаются этого правила. При этом способы можно условно разделить на мужские и женские. Так, девушки чаще обращаются к творчеству. «Я пишу картины, погружаюсь в особенный вайб, это делает меня счастливой», – признается москвичка. «А я люблю гулять одна и качаться на качелях. Но вообще, я профессиональный фотограф, поэтому мой «внутренний ребенок» живет в творчестве», – делится еще одна опрошенная.
Другая часть женской аудитории буквально позволяет себе побыть ребенком. «Когда на улице случается проливной дождь с ветром, я люблю галопом попрыгать по лужам», – рассказала москвичка. «Недавно ходила на аттракционы. Это была моя детская мечта, которая наконец осуществилась», – добавляет еще одна девушка. В качестве способов порадовать «внутреннего ребенка» женщины также называли прослушивание музыки, которую любили в подростковом возрасте, реализацию «хотелок» и покупку различных сладостей.
А вот мужчины традиционно выбирают более брутальные способы для радости. «Прыгнуть с тарзанки. Отлично помогает», – делится один из них. «Я вот на мотоцикле катаюсь, в футбол с парнями играю», – добавил другой. «Можно пострелять из водяных пистолетиков», – привел пример третий.
А еще мужчины, как и женщины, реализуют свои «хотелки». «Хотел в детстве велосипед. А сейчас купил вообще любой, какой захотел», – говорит молодой человек. «Я купил себе машинку на пульте управления. Не знаю, зачем, но купил», – смеется следующий.
Впрочем, есть и те, чей «внутренний ребенок» «давненько пропал». «Это случилось, когда у меня появился свой ребенок. Теперь его балую и радую», – заключил мужчина.
Ранее москвичи в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвали оптимальный возраст для рождения детей.