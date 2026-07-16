На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.0 комментариев
В центре Дубая прогремели взрывы
Reuters: Очевидцы сообщили о звуках взрывов в центральной части Дубая
В центральном районе Дубая были зафиксированы звуки взрывов, о чем сообщили свидетели происшествия, сообщает Reuters.
Очевидцы информируют о звуках взрывов в центральной части города, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
«Взрывы слышны в центре Дубая», – сказано в опубликованном сообщении. На данный момент агентство не предоставляет дополнительных подробностей о случившемся.
Ранее Иран пригрозил атаковать ближневосточную недвижимость Трампа. Потенциальными мишенями названы небоскребы Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде.
До этого обломки сбитой воздушной цели повредили фасад высотного здания в престижном районе Дубай Марина.