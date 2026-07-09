При атаке дронов на Саратовскую область пострадали два человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В лечебно-профилактических учреждениях нашей области находятся двое пациентов. Состояние одного из них тяжелое, другого – средней степени тяжести», – заявил Грайфер, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что врачи оказывают им всю необходимую помощь, а также консультируются с федеральными специалистами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе ночной атаки украинских беспилотников на Саратовскую область погиб один мирный житель.

За день до этого силы ПВО уничтожили над территорией страны 190 вражеских дронов. В мае в результате налета БПЛА в регионе пострадали объекты гражданской инфраструктуры.