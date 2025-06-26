Российская система закрытой связи «Веда» оказалась не по силам хакерам ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

Специальное программное обеспечение «Веда» шифрует все разговоры и служебные данные радиосетей DMR, оно предназначено для использования на линии контроля средств радиоэлектронной разведки противника, пояснили специалисты.

«Система закрытой связи разработана волонтерами и применяется в зоне СВО с 2023 года. Известно, что ВСУ разными способами получали на руки станции с нашей прошивкой. Целые украинские институты пытались получить доступ к протоколу шифрования, но этого сделать не смогли», – рассказали представители проекта ТАСС.

По словам российских специалистов, страны коллективного Запада могут тоже работать над этой задачей, но технически взломать систему «Веда» невозможно.

«Потому что отечественный народный ВПК способен не только быстро реагировать на быстро меняющиеся запросы группировок войск относительно FPV-дронов и комплексов РЭБ, но и разрабатывать уникальные программные продукты в области современных средств связи, так необходимых нашим военнослужащим в зоне СВО», – пояснил эксперт.

Проект был реализован на безвозмездной основе группой инженеров и программистов менее чем за полгода.

«Смогли интегрировать в импортную аппаратную платформу гражданских служебных радиостанций DMR стандарта совершенно уникальный программный продукт, имеющий свой отечественный протокол», – резюмировал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, появившийся в интернете ролик, на котором Украина якобы провела испытания своей версии унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для неуправляемых авиабомб заинтересовал военных журналистов, блогеров, которые попытались разобраться в том, чего же они увидели на видео.



