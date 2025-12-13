Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.0 комментариев
Bild сообщила о подключении Бундесвера к операции «Восточный щит»
Военнослужащие Бундесвера (ВС ФРГ) примут участие в создании оборонительной линии «Восточный щит» на границах Польши с Россией и Белоруссией, пишет газета Bild со ссылкой на Минобороны ФРГ.
Военнослужащие Бундесвера примут участие в создании оборонительной линии «Восточный щит» на границе Польши с Россией и Белоруссией, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild и Министерство обороны ФРГ. По данным издания, Германия направит инженерные части, которые присоединятся к проекту с апреля 2026 года.
Как уточнил представитель Минобороны ФРГ в комментарии Bild, «в операции «Восточный щит» в приграничных районах с Калининградом и Белоруссией примут участие в общей сложности несколько десятков военнослужащих из сухопутных войск и подразделений материального обеспечения». Основной задачей немецких военных в Северной и Восточной Польше станут разведочные работы, укрепление позиций, строительство окопных систем, установка колючей проволоки и возведение противотанковых заграждений.
Переброска Бундесвера намечена на второй квартал 2026 года с завершением к концу 2027 года. При этом, по сведениям Bild, для подобного задействования мандат парламента Германии не требуется, поскольку не подразумевается участие немецких войск в боевых действиях или в рамках иностранной миссии.
