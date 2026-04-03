Tекст: Дмитрий Зубарев

«Молот» рассказал, что российские бойцы группировки «Север» в Харьковской области применяют отечественные средства связи, которые не зависят от социальных сетей и мессенджеров, включая Telegram, передает РИА «Новости».

По его словам, связь между командным пунктом и расчетом обеспечивается с помощью радиостанции российского производства «Азарт», которую бойцы называют «зеленой». Вся внутренняя связь также осуществляется с использованием отечественных зашифрованных устройств.

«Молот» отметил, что подразделения используют и отечественный мессенджер, который работает по защищенным сертифицированным каналам связи. В этом мессенджере доступен полный набор современных сервисов, включая видеозвонки, групповые чаты, аудиоконференции и пересылку файлов любого необходимого объема.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин во время встречи с российскими женщинами перед 8 Марта заявил об опасности для военных при использовании на фронте неконтролируемых Россией систем связи.

Военнослужащие группировки войск «Восток» в зоне спецоперации используют отечественный защищенный мессенджер вместо Telegram, признанного ими небезопасным из-за зарубежных серверов.

Глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме подтвердил сохранение доступа к Telegram в зоне спецоперации и выразил надежду на переход военных на альтернативные сервисы связи.