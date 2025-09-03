  • Новость часаТрамп вновь пригрозил мерами из-за действий России по Украине
    Китай показал военный кулак Америке
    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада
    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США
    Дуда обвинил Украину в попытке вовлечь НАТО в конфликт
    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским
    Путин: Украина после отвода войск России от Киева изменила подход к переговорам
    Ташкент направил ноту Москве после оскорбления узбека
    Путин заявил о рыночных условиях новых поставок газа в Китай
    Суд изъял у экс-главы правительства КЧР Кайшева имущество почти на 42 млрд рублей
    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо делать из сатаны Че Гевару

    Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

    3 сентября 2025, 21:52 • Новости дня

    Путин заявил о поддержке бойцами СВО целей России на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что большинство военнослужащих полностью поддерживают задачи, поставленные в ходе спецоперации, считая их приоритетом.

    Путин заявил, что подавляющее большинство бойцов поддерживают достижение целей спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».

    В ходе общения с журналистами глава государства отметил: «Они в подавляющем своем большинстве, я хочу подчеркнуть, в подавляющем своем большинстве стоят за то, чтобы Россия достигла всех своих целей, обозначенных при начале специальной военной операции. Все остальное имеет второстепенное значение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о нецелесообразности прогнозирования развития событий вокруг спецоперации на Украине.

    Ранее Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО. По его словам, патриотический настрой граждан является ключевым фактором как для продвижения в ходе спецоперации на Украине, так и для развития российской государственности.

    3 сентября 2025, 08:10 • Новости дня
    Путин и Алиев пожали руки в Пекине
    Путин и Алиев пожали руки в Пекине
    @ minval_az

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время торжественных мероприятий в Пекине, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, Владимир Путин и Ильхам Алиев обменялись кратким рукопожатием.

    Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обменялись приветствиями на праздничных мероприятиях в Пекине, передает РИА «Новости».

    Краткое рукопожатие лидеров состоялось во время церемонии, посвященной 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Также отмечается, что Владимир Путин поприветствовал супругу Ильхама Алиева, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву. Кадры рукопожатия опубликовал телеканал Baku TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия начались на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Владимир Путин прибыл на парад в Пекине. Президент России принял участие в торжественном приеме в Доме народных собраний в Пекине.

    2 сентября 2025, 22:27 • Новости дня
    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине

    Трамп: Я узнал интересные вещи о конфликте на Украине

    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    «Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы», – заявил Трамп в ответ на вопрос о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным за последнюю неделю.

    Он сказал журналистами на площадке Белого дома, что продолжает внимательно отслеживать события в связи с украинским конфликтом, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы о том, какими могут быть последствия, если не состоится встреча президента России с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Трамп сказал: «Мы увидим, что будет. Увидим, что они делают и что произойдет», – передает ТАСС.

    Кроме того, в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу Трамп заявил: «Я могу сказать, что мы будем что-то делать, чтобы помочь людям жить».

    При этом он не уточнил, о каких конкретно шагах идет речь. Трамп назвал происходящее на Украине «бессмысленной войной» и выразил уверенность, что конфликт не начался бы, если бы он был президентом в 2022 году. Глава Белого дома также сказал, что «разочарован» в президенте России, с которым у него «всегда были прекрасные отношения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени президенты России и США провели переговоры на военной базе на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон ведут диалог, который сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    3 сентября 2025, 19:20 • Видео
    Европа стала жабой на дне колодца

    «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    2 сентября 2025, 22:54 • Новости дня
    Трамп пригрозил изменить политику США по конфликту на Украине

    Трамп: США изменят позицию по конфликту на Украине в случае отсутствия прогресса

    Tекст: Антон Антонов

    Если итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже не оправдают ожиданий Вашингтона, США изменят позицию по конфликту на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, встреча с российским президентом прошла «очень хорошо». «Посмотрим, приведет ли она к чему-то. Если нет, то мы займем иную позицию», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на вопрос о том, говорил ли он с президентом России за последнюю неделю, Трамп заявил, что «узнал интересные вещи», и пообещал, что новые подробности станут известны в ближайшие дни. Президенты России и США в августе провели переговоры на военной базе на Аляске.

    3 сентября 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    По словам российского лидера, он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Американский лидер задал вопрос о возможности проведения встречи, на что Путин дал положительный ответ.

    «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву – и такая встреча состоится», – сказал президент России в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Однако он выразил сомнение в целесообразности переговоров с нынешней украинской властью. Путин напомнил, что по конституции Украины полномочия президента не продлеваются, а в условиях военного положения выборы не проводятся. После истечения срока президентские полномочия должны перейти к спикеру Верховной Рады, в том числе и функции верховного главнокомандующего.

    Он также добавил, что вопросы по территориям могут решаться только на референдуме, который невозможен во время военного положения. Следовательно, чтобы провести референдум, Украине необходимо отменить военное положение, а после этого провести выборы, что, по мнению Путина, может затянуться на неопределённый срок.

    Президент России отметил, что для легитимности новой власти после выборов требуется заключение конституционного суда Украины, но в данный момент суд фактически не работает из-за отсутствия кворума и других проблем. Путин отметил, что председателя суда не пускают на рабочее место, а некоторые судьи уехали за границу, поэтому «это путь в никуда, если просто с действующей главой администрации – так скажем, аккуратно – проводить встречи».

    Ранее Путин отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    В июле Зеленский заявлял о необходимости личной встречи с Путиным.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    3 сентября 2025, 17:07 • Новости дня
    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса

    Зеленский объяснил отказ от ухода из Донбасса оборонным значением региона

    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины подчеркнул, что Донбасс играет ключевую роль в обороне страны, поэтому Киев не намерен выводить оттуда войска.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не будут выведены с территории Донбасса, передает ТАСС. Он отметил, что этот регион является «очень мощной частью линии обороны» Вооруженных сил Украины и подчеркнул: «Мы не можем отдавать ему территорию ни в каком случае. Это очень мощная часть нашей линии обороны. Мы не будем делать такие подарки».

    Также Зеленский указал, что отказ от контроля над Донбассом невозможен из-за положений Конституции Украины.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение о том, что для установления прочного мира на Украине необходимо международно признать вхождение Крыма, Донбасса и Новороссии в состав России, напоминает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил Дональду Трампу о невозможности вывода украинских войск из Донбасса. Financial Times отметила, что позиция Киева по территориальным уступкам принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична. Киев внес в Верховную раду проект об изменении границ с попыткой включить части ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей.

    3 сентября 2025, 12:32 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США

    Политолог Ткаченко: Слова Трампа о заговоре подтвердили уход США на «евразийскую обочину»

    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Дональд Трамп беспочвенными обвинениями Москвы, Пекина и Пхеньяна в некоем «заговоре», по сути, зафиксировал потерю влияния США в Евразии. Но у Вашингтона почти нет вариантов изменения ситуации, в том числе в рамках украинского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    «У заявления Трампа о «заговоре» есть два измерения. Первое – личное, вызванное обидой на то, что его не позвали на парад. Второе – содержательное, геополитическое, говорящее о том, что мы видим, по сути, фиксацию американской стороной потери весомой доли влияния в Евразии», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Трамп наблюдает, как Россия, Китай, КНДР, Индия и другие члены и партнеры ШОС налаживают отношения, восстанавливают глобальный диалог, решают торгово-экономические проблемы и строят инклюзивную архитектуру безопасности. Неучастие американской стороны в этих процессах автоматически отбрасывает США на «евразийскую обочину», – продолжил аналитик.

    «Слова Трампа о некоем «заговоре» также можно считать ответом на фактическое решение Пекина увеличить закупки российской нефти и одобрить строительство магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» между сибирскими месторождениями и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Это пощечина американцам с их давлением на Россию, Индию и Китай в сфере энергетики», – полагает собеседник.

    «Вероятно, под заговором американский лидер имел в виду еще и негласное, но фактическое разделение глобальных компетенций. Я также обратил внимание на слово «conspire», использованное американским лидером. Оно обозначает не заговор в чистом виде, а тайную, не афишируемую деятельность с умыслом, которая может иметь негативные последствия. Думаю, Трамп считает, что евразийские партнеры консолидируются не только ради собственной выгоды, но и для того, чтобы «уколоть» Вашингтон и уязвить лично президента США», – предположил аналитик.

    Но ждать попыток слома американской стороной переговорного трека по Украине на этом фоне не стоит, уверен спикер. «Трампу совершенно точно не нужна война в Европе. Он бизнесмен с большими планами на Арктику, Дальний Восток, энергетику. Поэтому США будут делать все возможное для урегулирования украинского кризиса», – спрогнозировал он.

    Ткаченко также напомнил про сообщения The New York Post о том, что администрация Трампа хочет, чтобы Европа прекратила покупать российскую нефть и присоединилась к санкциям в отношении стран, которые продолжают это делать. «Требование Вашингтона вызвано именно попытками американской стороны продвигать свои энергетические проекты, а не пустыми тезисами о якобы «подпитке российской военной машины», о которых любит говорить Европа», – резюмировал спикер.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп в своей странице соцсети Truth Social пожелал «отличного и длинного праздничного дня» председателю КНР Си Цзиньпину и «замечательному народу Китая». Также он передал «самые теплые пожелания» президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну и обвинил троих политиков в «заговоре против США».

    «Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли Си Цзиньпин о пролитой «крови» и огромном объеме поддержки, которую США оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне недружелюбного иностранного захватчика», – добавил президент США.

    У Москвы, Пекина и Пхеньяна не было никаких мыслей о «заговоре» против США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину, выложенному в Telegram-канале журналиста. «Надеюсь, Трамп сказал это не без иронии», – добавил Ушаков. «Все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент в нынешних международных раскладах», – добавил он.

    В среду Путин, Си и Ким с трибуны на площади Тяньаньмэнь в Пекине посмотрели военный парад китайских вооруженных сил. Кроме того, китайский лидер в своем выступлении поблагодарил все страны за вклад в победу над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны.

    Со своей стороны, Путин поприветствовал присутствовавших на параде родственников ветеранов Советской армии, принимавших участие в военных действиях против интервентов. Среди них – потомки маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Василия Чуйкова.

    На самом параде группа морских операций китайских вооруженных сил продемонстрировала лазерное оружие и ракеты HQ-16C, были показаны новейшие истребители, вертолеты и беспилотники. Смотр войск провел сам Си из машины с открытом верхом. При этом издание New York Times назвало торжества «дерзким предупреждением противникам» Китая и обвинило Пекин в использовании 80-летия окончания Второй мировой войны «для разжигания национализма».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему прошедший недавно саммит ШОС стал вехой в смене американоцентричного миропорядка и усилил авторитет России в Евразии, а также создал дополнительные треки для развития интеграции евразийских партнеров.

    3 сентября 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада
    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада
    @ Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что оскорбительные высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца являются попыткой Запада уйти от ответственности за события на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прибегает к оскорблениям, чтобы переложить ответственность за ситуацию на Украине с Запада, считает президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Владимир Путин подчеркнул: «Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну, не с него лично, а со своей страны и вообще коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине».

    Ранее Мерц оскорбительно отозвался о Владимире Путине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС в Бундестаге Фридрих Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине. Мерц заявил, что конфликт на Украине может затянуться на продолжительное время. Он также исключил возможность отправки западных военных на Украину до достижения перемирия.

    3 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин предоставил спецборт для перевозки больного мальчика из Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время визита в Китай предоставил самолет специального летного отряда «Россия» для перевозки тяжелобольного мальчика обратно в Россию.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил kp.ru, что россиянка привезла в Китай своего сына с онкологическим заболеванием, однако лечение не дало результата, состояние ребенка ухудшилось, передает ТАСС.

    Китайские врачи приняли решение, что мальчика необходимо вернуть на родину, после чего его мать обратилась за поддержкой в российское посольство.

    Песков рассказал, что посол оперативно доложил о ситуации Путину. Президент поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко направить в Китай двух российских врачей. Они стабилизировали состояние ребенка.

    «И теперь он отправится домой. Но не простым самолетом, а бортом специального летного отряда «Россия», который обеспечивает визит президента в Поднебесную», – подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, Путин в воскресенье прибыл в Китай.

    Он принял участие в масштабном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что визит Путина в Китай закрепит новый баланс сил.

    3 сентября 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин: В отношениях с Азербайджаном все встанет на свои места
    Путин: В отношениях с Азербайджаном все встанет на свои места
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что обменялся короткими приветствиями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    По словам Путина, он перекинулся с Алиевым «двумя-тремя словами» на торжественных мероприятиях в Пекине, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, передает ТАСС.

    «Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, я поздоровался и с ним, и с его супругой. Двумя-тремя словами мы перекинулись», – сказал президент России.

    Комментируя текущий уровень взаимодействия между Россией и Азербайджаном, Путин отметил, что между странами всегда возникают вопросы, связанные с текущей ситуацией и политической конъюнктурой.

    Президент подчеркнул, что несмотря на наличие определенных проблем, «фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию все-таки в конце концов все расставят на свои места».

    Ранее сообщалось, что во время торжественных мероприятий в Пекине, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, Путин и Алиев обменялись кратким рукопожатием.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии субстантивного общения Путина и Алиева в Пекине.

    3 сентября 2025, 08:58 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о братском долге перед Россией

    Ким Чен Ын назвал помощь армии России братским долгом

    Ким Чен Ын заявил о братском долге перед Россией
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Корейская Народно-Демократическая Республика, помогая Российской Федерации, исполняет свой братский долг, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

    «Если есть что-то, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем, будем считать это братским долгом и сделаем все для того, чтобы помочь России», – заявил Ким Чен Ын, передает ТАСС.

    Он напомнил, что военные КНДР помогали российской армии в Курской области в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    «То, что вы, товарищ Путин, несколько раз, и в этом месте тоже высоко оценили подвиг наших солдат – я за это выражаю вам особую благодарность», – сказал Ким Чен Ын.

    Лидер КНДР добавил, что после заключения межгосударственного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве отношения между странами стали развиваться во всех аспектах.

    До этого Путин заявил, что военнослужащие КНДР по личной инициативе Ким Чен Ына участвовали в освобождении Курской области, они понесли потери в ходе боевых действий.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры на одном автомобиле Aurus.

    3 сентября 2025, 01:45 • Новости дня
    Лавров озвучил условия для прочного мира на Украине

    Лавров: Для мира на Украине необходимо признать территориальные реалии

    Лавров озвучил условия для прочного мира на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для установления прочного мира на Украине необходимо международно-правовым образом признать возвращение Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов, необходимо признать и оформить международно-правовым образом», – приводит ТАСС слова Лаврова, который дал интервью индонезийской газете «Компас».

    Министр выделил еще три условия: устранение угроз безопасности России, возникших из-за расширения НАТО и попыток втянуть Украину в альянс; восстановление прав русскоязычного населения в районах, контролируемых Киевом; а также закрепление нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины. Лавров напомнил, что такие параметры были отражены в декларации независимости Украины 1990 года.

    По его словам, «должна быть сформирована новая система гарантий безопасности России и Украины как составная часть общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии».

    Глава МИД отметил, что Россия по-прежнему рассматривает мирное урегулирование как приоритет. Он указал, что весной по инициативе президента России Владимира Путина были проведены три раунда переговоров в Стамбуле, где стороны добились прогресса по обмену военнопленными и возвращению тел погибших. «Рассчитываем, что переговоры будут продолжены», – добавил Лавров.

    Он также напомнил о более ранних переговорах в Белоруссии и Турции. «Были даже парафированы договоренности о мирном завершении конфликта, однако киевский режим по совету своих западных кураторов отказался от подписания мирного договора, выбрав продолжение войны», – напомнил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в Пекине выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО и отметил недопустимость обеспечения безопасности Украины за счет России. Путин заявил, что Россия считает возможное вступление Украины в НАТО неприемлемым и видит в этом угрозу безопасности страны в долгосрочной перспективе.

    3 сентября 2025, 03:24 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины
    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины произошло несколько серий взрывов, взрывы звучат и в других городах и регионах страны, сообщают украинские СМИ.

    В частности, сообщается о взрывах в Вышгороде Киевской области. Также взрывы прозвучали в Луцке (Волынская область) и Ровно (Ровненская область). Взрывы зафиксированы во Львове и Хмельницком, а также во Львовской и Хмельницкой областях. Кроме того, взрывы произошли в Полтавской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.

    Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Кировограде (украинское название – Кропивницкий) , передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что в воздух были подняты российские ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, «около 100 ударных дронов атакуют» Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва несколько лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам, однако теперь действия России стали более серьезными.


    3 сентября 2025, 12:34 • Новости дня
    Минобороны заявило о контроле половины Купянска
    Минобороны заявило о контроле половины Купянска
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные установили контроль примерно над 50% территорий города Купянска в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    В качестве подтверждения министерство опубликовало кадры пролета над городом с беспилотников. Запись размещена в Telegram-канале ведомства.

    Российские военные в ролике заметны в центре Купянска, в районах наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе у администрации города.

    Кроме того, бойцы ВС России запечатлены у стадиона «Спартак» на переулке Спортивном, городской электроподстанции на улице Энергетической, а также у телевышки на улице 1-го Мая.

    Ведомство отметило, что группировка «Запад» продолжает освобождать город от украинских боевиков.

    Ранее сообщалось, что боевики нацбата «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) на Купянском направлении наносят себе ранения, чтобы избежать службы.

    Между тем замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что жители Купянска оказались заблокированы в городе и вынуждены работать на украинских военных.

    3 сентября 2025, 05:43 • Новости дня
    Постпред США при НАТО упрекнул Европу в нежелании направить войска на Украину

    Постпред США при НАТО Уитэкер: В Европе не хотят направлять войска на Украину

    Постпред США при НАТО упрекнул Европу в нежелании направить войска на Украину
    @ SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны не хотят направлять войска на Украину в рамках мирного процесса, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    «У наших союзников нет политической воли сделать все необходимое», – приводит слова Уитэкера РИА «Новости».

    Он заявил, что европейцские страны могли бы «направить войска», но «никто не хочет этого делать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Европы продолжают настаивать на размещении на Украине европейских военных. Около трети стран из «коалиции желающих» выразили готовность отправить свои войска на Украину.


    3 сентября 2025, 08:45 • Новости дня
    Путин оценил военный парад в Пекине

    Путин: Военный парад в Пекине прошел блестяще

    Путин оценил военный парад в Пекине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин заявил, что парад, посвященный 80-й годовщине победы Китая в войне сопротивления Японии, прошел на высоком уровне.

    «Приняли участие в торжественных мероприятиях, проводимых нашими китайскими друзьями. Хочу отметить, что все мероприятия прошли блестяще, просто очень хорошо, на высоком уровне», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также Путин заявил, что рад встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном в Пекине.

    «Я очень рад возможности на полях сегодняшних мероприятий провести с вами отдельную встречу», – сказал российский президент.

    Российский и северокорейский лидеры начали встречу на территории комплекса Дяоюйтай в китайской столице.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры на одном автомобиле Aurus.

    В Пекине прошел парад, приуроченный к 80-й годовщине победы Китая над Японией, его провели на площади Тяньаньмэнь. На нем впервые показали системы РЭБ, способные обнаруживать и нейтрализовать цели на всех частотах.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации