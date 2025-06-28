Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.2 комментария
Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО
Победа России в спецоперации на Украине обязательно наступит, заявил Владимир Путин в ходе открытия молодежных центров по видеосвязи.
Путин подчеркнул уверенность в успешном исходе спецоперации, обращаясь к жене участника боевых действий, передает ТАСС.
Президент общался с активисткой из Ямала Полиной Черемных, супругой бойца СВО. Глава государства попросил ее передать пожелания мужу и его товарищам.
«Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания вашему мужу и его боевым товарищам», – сказал Путин. Он добавил: «Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет».
Ранее Путин отметил пример молодых участников СВО для общества.