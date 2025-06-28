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    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров ещё нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    25 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    28 июня 2025, 15:24 • Новости дня

    Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО

    Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Победа России в спецоперации на Украине обязательно наступит, заявил Владимир Путин в ходе открытия молодежных центров по видеосвязи.

    Путин подчеркнул уверенность в успешном исходе спецоперации, обращаясь к жене участника боевых действий, передает ТАСС.

    Президент общался с активисткой из Ямала Полиной Черемных, супругой бойца СВО. Глава государства попросил ее передать пожелания мужу и его товарищам.

    «Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания вашему мужу и его боевым товарищам», – сказал Путин. Он добавил: «Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет».

    Ранее Путин отметил пример молодых участников СВО для общества.

    27 июня 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин: Игра в одни ворота с Западом закончилась
    Путин: Игра в одни ворота с Западом закончилась
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что Запад на протяжении долгого времени игнорировал обеспокоенность России по вопросам безопасности, и теперь «игра в одни ворота закончилась».

    «Все только с этого момента [признание независимости республик Донбасса] [спрашивают], почему, что произошло, как это случилось, в чем их (западных стран – прим. ВЗГЛЯД) вина, как будто вообще они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдет. Эта игра в одни ворота [с Западом] закончилась. Хотят увеличить свои расходы военные, ну, пусть увеличивают. Это тоже говорит об их агрессивности», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Глава государства также прокомментировал ситуацию с военными расходами. «Да, у нас немаленькие расходы сегодня, это 6,3% ВВП, много ли это или мало? Я считаю, что много. И это, конечно, одна из проблем, в том числе это бюджеты, которые мы должны решать, и мы решаем их достойно», – заявил президент.

    Ранее президент России во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем обвинил Россию в агрессии. Кроме того, Путин, комментируя экономические санкции и отношение Запада к российской экономике, заявил, что западные страны «все время нас хоронят», но их собственное положение хуже.

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    27 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Путин о странах Запада: Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят
    Путин о странах Запада: Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, комментируя экономические санкции и отношение Запада к российской экономике, заявил, что западные страны «все время нас хоронят», но их собственное положение хуже.

    «Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин также напомнил, что в России в 2024 году рост экономики составил 4,3%, а в 2023 году – 4,1%. Президент отметил, что в текущем году рост будет скромнее, так как власти стремятся снизить инфляцию.

    Ранее Путин заявил, что попытки Запада присвоить российские активы способны ускорить реформу платежных систем в мире. Кроме того, российский лидер выступил за отказ от подхода, при котором мировые ресурсы контролируются узким кругом западных стран.

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    28 июня 2025, 13:00 • Видео
    Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

    На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

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    28 июня 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Трамп назвал слова Путина приятными
    @ Ppe/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «ряд очень приятных заявлений», сказал глава американского государства Дональд Трамп.

    «Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По версии Трампа, Путин якобы «не уважал» США «год назад», когда страну возглавлял Джо Байден. Трамп добавил, что китайский и северокорейский лидеры Си Цзиньпин и Ким Чен Ын «тоже уважают» США, передает ТАСС.

    Путин заявлял, что Москва признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. Путин указал, что Трамп, по его мнению, «искренне стремится» добиться мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил возможность личной встречи с президентом США. Трамп говорил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине. Трамп также отмечал, что хочет заключить сделку с российской стороной.

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    27 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной

    Путин: Меморандумы должны стать темой обсуждения в ходе переговоров России и Украины

    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной основным вопросом должно стать обсуждение проектов меморандумов обеих сторон.

    «Предметом (третьего раунда переговоров – прим. ВЗГЛЯД), на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что представители переговорных групп сейчас согласовывают дату следующей встречи.

    Президент находится в Минске с официальным визитом и ранее принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение диалога между Москвой и Киевом обсудят после завершения выполнения гуманитарных соглашений, достигнутых в Стамбуле во втором раунде переговоров. Песков также заявил, что диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов об урегулировании ситуации на Украине сейчас не ведется.

    В Кремле выразили надежду, что ориентировочные сроки нового этапа переговоров станут известны в ближайшие дни.

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    27 июня 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин назвал оборонные расходы России
    Путин назвал оборонные расходы России
    @ Евгений Кузьмин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Затрат на оборону составляют 13,5 трлн рублей, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин заявил, что расходы на оборону достигли 13,5 трлн рублей, что составляет 6,3% ВВП, передает РИА «Новости». По его словам, общий объем ВВП страны составляет 223 трлн рублей, а доля оборонных расходов оценивается как значительная.

    «Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией», – сказал российский лидер. Он также заявил, что власти России целенаправленно идут к тому, чтобы обеспечить «мягкую посадку» экономики.

    Президент добавил, что государство здраво оценивает текущую экономическую ситуацию.

    Ранее Путин назвал расходы на оборону в России некритичными. В декабре он заявил о невозможности бесконечного увеличения расходов на оборону.

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    27 июня 2025, 18:06 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России передать Украине еще 3 тыс. тел солдат ВСУ
    Путин заявил о готовности России передать Украине еще 3 тыс. тел солдат ВСУ
    @ Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о готовности передать Украине еще порядка 3 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ.

    По его словам, ранее уже были возвращены останки свыше 6 тыс. украинских военных, однако дальнейшая процедура зависит от согласия Киева, передает РИА «Новости».

    «Мы вот уже свыше 6 тысяч тел отдали и готовы еще почти 3 тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат», – сказал президент.

    На прошлой неделе помощник президента России Владимир Мединский сообщил о готовности передать украинской стороне около 3 тыс. тел погибших военнослужащих, которые хранятся в рефрижераторах для возможной идентификации и захоронения.

    Россия ранее передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ.

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    28 июня 2025, 13:25 • Новости дня
    Кадыров рассказал о личном поздравлении Путина с женитьбой сына
    Кадыров рассказал о личном поздравлении Путина с женитьбой сына
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин поздравил его сына Адама Кадырова в связи с бракосочетанием, выразив благодарность президенту России за внимание.

    В своем Telegram-канале он поблагодарил Путина за поздравления с женитьбой своего сына Адама и отметил, что для него особенно важно внимание к памяти Ахмата-Хаджи Кадырова и всей семьи.

    Кадыров подчеркнул, что Путин всегда называл Ахмата-Хаджи своим другом и остается самым преданным другом первого президента Чечни. Он выразил признательность за теплые слова в адрес молодоженов и всего чеченского народа.

    Ранее старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова сообщила о предстоящей свадьбе своего брата Адама, которому сейчас семнадцать лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда, а также присвоили звание почетного гражданина Грозного.

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    27 июня 2025, 18:30 • Новости дня
    Путин заявил о праве России определять уровень необходимой безопасности
    Путин заявил о праве России определять уровень необходимой безопасности
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия самостоятельно устанавливает уровень собственной безопасности и возможные угрозы со стороны других стран.

    Россия вправе самостоятельно определять степень своей безопасности и оценивать уровень потенциальных угроз, заявил президент Владимир Путин журналистам, передает РИА «Новости».

    «Это наше право – определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут с одной или с другой стороны к нам приближаться», – подчеркнул президент.

    Путин напомнил, что в международных документах содержится положение о недопустимости обеспечения безопасности одной страны или группы стран за счет безопасности других государств. Он подчеркнул, что эти нормы были согласованы всеми участниками международного сообщества.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва располагает достаточными средствами для обеспечения национальной безопасности.

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    27 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин: Россия готова к новым переговорам с Украиной

    Путин сообщил о готовности к новому раунду переговоров с Украиной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин высказал готовность России провести следующий этап переговоров с Киевом после завершения текущей стадии выполнения прежних договоренностей.

    Россия готова начать новый раунд переговоров с Украиной, сообщил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС. По словам главы государства, стороны ранее договорились приступить к третьему этапу диалога после выполнения договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

    Путин заявил: «Договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии [выполнения договоренностей, достигнутых ранее в Стамбуле] мы проводим третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы».

    Президент добавил, что Москва готова провести следующий раунд переговоров с Украиной именно в Стамбуле. «Нужно согласовать место, время [следующего раунда переговоров]. Рассчитываю, что президент Турецкой Республики господин Эрдоган остается на своих позициях по поддержке этого процесса. Мы ему за это очень благодарны. Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле», – сообщил глава государства.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что переговоры между Москвой и Киевом движутся в правильном направлении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что продолжение диалога между Москвой и Киевом обсудят после завершения выполнения гуманитарных соглашений, достигнутых в Стамбуле.

    Песков также сообщил, что диалог по проектам меморандумов об урегулировании ситуации на Украине в настоящее время не ведется.

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    27 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин сообщил о планах сократить оборонные расходы России
    Путин сообщил о планах сократить оборонные расходы России
    @ Михаил Маркив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Минске сообщил о планах по сокращению расходов на вооружение.

    Он отметил, что в данный момент обсуждение идет между Министерством обороны, Министерством финансов и Министерством экономического развития, передает ТАСС.

    «Мы планируем сокращение расходов на оборону. У нас вот и в следующем году, и в ближайшую трехлетку мы планируем», – заявил президент.

    По его словам, окончательных решений между ведомствами пока не принято, однако все участники обсуждения склоняются к тому, чтобы двигаться в этом направлении.

    Путин также обратил внимание на то, что страны Европы, напротив, рассматривают увеличение военных расходов, и задал риторический вопрос: «Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они?»

    Ранее Путин сообщил, что Россия столкнулась с ростом инфляции из-за увеличения затрат на оборону, которые превысили 13 трлн рублей.

    В декабре он заявил о невозможности бесконечного увеличения расходов на оборону.

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    27 июня 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в поддержке госпереворота на Украине и двойных стандартах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем обвинил Россию в агрессии.

    Президент РФ Владимир Путин, выступая по итогам визита в Белоруссию, заявил, что госпереворот на Украине был поддержан коллективным Западом, передает РИА «Новости».

    По словам российского лидера, западные представители сначала подписали гарантии между украинским президентом, властью и оппозицией, а спустя несколько дней поддержали государственный переворот и даже профинансировали его.

    Путин подчеркнул, что представители Запада впоследствии признались в финансировании госпереворота, а затем стали обвинять Россию в проявлении агрессии. Он резко высказался о подобных заявлениях: «Они сами идиоты или нас за дурачков принимают», – заявил президент.

    Путин находится в Минске в рамках двухдневной поездки. В пятницу он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Ранее Путин заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна использоваться третьими сторонами против России.

    Президент России также отметил, что происходящее на украинской территории является результатом действий тех, кто не может смириться с глобальными мировыми изменениями.

    Владимир Путин подчеркнул, что Россия после украинского госпереворота действовала для защиты духовно связанного с Россией населения.

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    27 июня 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин: Встреча с Трампом вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить
    Путин: Встреча с Трампом вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о вероятности личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    «А так, в целом, встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить», – сказал он на пресс-конференции, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что всегда открыт для контактов и встреч, подчеркнув, что к диалогу готов и Трамп. По мнению российского президента, такие переговоры необходимо тщательно готовить.

    В мае Кремль сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Ранее Путин провел 50-минутный телефонный разговор с президентом США, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

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    27 июня 2025, 18:36 • Новости дня
    Путин: Россия направляет расходы на завершение СВО с нужным ей результатом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские расходы на вооружение рассчитаны с учетом скорейшего и успешного завершения спецоперации на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы, да, хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это все и рассчитывается у нас. Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО. Мы планируем уменьшать расходы, а они планируют увеличивать», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия нацелена на выполнение задач спецоперации, приоритетом остается достижение целей политико-дипломатическими средствами. Песков также заявил, что Москва не намерена терять преимущество ради кратковременного перемирия.

    Путин отметил, что Вооруженные силы России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях.

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    28 июня 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин: Россия – это страна безграничных возможностей

    Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах

    Путин: Россия – это страна безграничных возможностей
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин, выступая на открытии молодежных комплексов в регионах, заявил, что Россия представляет собой страну безграничных возможностей.

    Путин подчеркнул, что и в будущем в стране продолжат предприниматься все усилия для подтверждения этих слов на практике и поздравил граждан с Днем молодежи, передает ТАСС.

    Глава государства принимал участие в открытии молодежных центров сразу в шести регионах страны в режиме видеоконференции и планировал пообщаться с представителями молодежных организаций.

    Новые центры созданы для работы с различными категориями молодежи, включая молодых творцов, жителей малых городов, участников Движения первых и тех, кто нуждается в психологической поддержке.

    Участники встречи обсуждали, как новые возможности в России помогают молодежи реализовывать свои мечты и какие перспективы открывают для них новые центры. Кроме того, праздничные мероприятия проходят по всей стране, их основные темы – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества.

    Главными площадками празднования стали Омск и Пермь, выбранные молодежными столицами России 2025 года.

    Напомним, Путин обратился к выпускникам российских школ, пожелав каждому из них найти и реализовать свое призвание. 27-28 июня в российских школах проводятся выпускные вечера. В субботу в России пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи.

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    28 июня 2025, 00:29 • Новости дня
    Путин поздравил выпускников российских школ
    Путин поздравил выпускников российских школ
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам российских школ, пожелав каждому из них найти и реализовать свое призвание. 27-28 июня в российских школах проводятся выпускные вечера.

    «Дорогие выпускники, друзья! От всей души хочу поздравить вас, ваших родных и наставников с особенным, неповторимым и очень волнующим праздником», – заявил президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Путин отметил, что выпускники «вступают в новый, пока не изведанный этап жизни», решают «кем стать, каких вершин добиться». Он предупредил, что для реализации этих планов нужны будут «упорство, готовность работать на результат, ответственность». Путин выразил уверенность, что выпускники обладают этими качествами и обязательно воплотят «свои мечты». «Главное – верить в себя и помнить: любой личный успех обретает особый смысл, когда твой труд приносит пользу людям, нужен родной стране», – сказал президент.

    Он также выразил уверенность, что выпускники школ осознают роль своих учителей и благодарны им. «Их советы, наставления, душевную щедрость вы всегда будете вспоминать с теплотой и признательностью и еще не раз придёте к ним в родную школу», – сказал Путин.

    Он пожелал выпускникам найти профессии, которые позволят им наиболее полно реализовать их способности и таланты. В России для этого есть широкие возможности, отметил Путин.

    «И конечно, очень важно обрести единомышленников, увидеть вдохновляющий пример других – тех, кто рядом, в том числе совсем молодых ребят, почти ваших ровесников, которые уже сейчас вносят свой вклад в укрепление страны, приумножают ее лучшие традиции, защищают подлинные ценности и национальные интересы», – сказал глава российского государства.

    Он призвал выпускников смело двигаться вперед, выбирать масштабные цели. Путин заверил, что их близкие, а также наставники и страна в целом окажут поддержку. «Чтобы вы гордились страной, а страна гордилась вами. Успехов вам. В добрый час!» – сказал президент.

    Напомним, в понедельник Путин поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы.

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      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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